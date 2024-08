Wahltheater in Venezuela: eine Geschichte vom Wahltag in Caracas von Brian Mier

https://www.counterpunch.org/2024/08/05/election-theater-in-venezuela-a-tale-from-election-day-in-caracas/



5. Juli 2024

Ich habe über den dreiwöchigen Präsidentschaftswahlkampf in Venezuela, die Wahlen und ihre Folgen für TeleSur English berichtet, das multilaterale öffentliche TV-Nachrichtennetzwerk, das von den Regierungen Boliviens, Kubas, Nicaraguas und Venezuelas finanziert wird. Ich bin ein erfahrener Analytiker der brasilianischen Politik, aber ich behaupte nicht, ein Spezialist für Venezuela zu sein. Das Folgende ist keine Analyse, sondern eine Beschreibung der Ereignisse, die ich in der Wahlnacht miterlebt habe. Ich lade die Leser ein, sie für ihre eigene Einschätzung der politischen Lage zu nutzen.

Ich habe während der Präsidentschaftswahlen in Venezuela am Sonntag, dem 28. Juli, von 4:45 Uhr bis 2 Uhr am Montagmorgen mit zwei Kameraleuten, einem Produzenten und einem spanischsprachigen Reporter gearbeitet. Gemeinsam verbrachten wir den Tag mit Live-Berichten aus vier Wahllokalen in der ganzen Stadt und beendeten den Tag hinter dem Miraflores-Palast, wo die Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden.

Den Nachmittag verbrachten wir im Andre Bello Wahllokal in einem überwiegend von der Mittelschicht bewohnten Wahlbezirk im Zentrum von Caracas, wo wir um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr live berichteten und kurz vor Schließung der Wahllokale vor das Gebäude gingen. Es war derselbe Ort, an dem wir über die Öffnung der Wahllokale um 6 Uhr morgens berichteten. Zu diesem Zeitpunkt reichte die einreihige Schlange vor dem Wahllokal um den ganzen Block. Den ganzen Vormittag über waren die Wahllokale, die wir besuchten, voll, was andere Journalisten, mit denen ich sprach, zu wilden Prognosen über die Wahlbeteiligung veranlasste, von denen einige sagten, sie erwarteten über 70 %. Nach der Mittagspause begann sich die Menge jedoch zu lichten. Von etwa 2:30 Uhr bis zur Schließung des Wahllokals Andre Bello, einem der größten Wahllokale der Stadt, waren mehr Freiwillige am Tratschen als Wähler in den Gängen.

Um 14:30 Uhr hatten sich die langen Schlangen der Wähler im Andre Bello Wahllokal auf ein Rinnsal gelichtet.

Wir verließen das Gebäude um 5:50 Uhr, um die Schließung der Wahllokale zu beobachten. Die Regierung hatte angeordnet, dass alle Wahllokale um 18 Uhr schließen sollten, aber das Andre Bello blieb noch etwa 10 Minuten lang geöffnet, um ein paar Nachzügler hineinzulassen – höchstens 4 oder 5 Personen, darunter ein älteres Ehepaar, das Probleme beim Gehen hatte.

Als die Türen endlich geschlossen wurden, hatten sich rund 40 Fernsehteams und Videofilmer aus den sozialen Medien versammelt, etwa 30 Bürger standen vor dem Eingang und jubelten, als sich die Türen schlossen, und eine Gruppe von etwa fünf Polizisten bewachte die Türen.

Kurz nach 18 Uhr schlossen sich die Türen des Andre Bello Wahllokals.

Wenige Minuten später stürmte eine Menschenmenge von etwa 100 Personen auf die Tür zu und rief: „Lasst uns wählen! Lasst uns wählen!“ Plötzlich waren überall Live-Streamer zu sehen. Ein argentinischer Kollege wies auf ein Team des argentinischen, von Javier Milei unterstützten Kanals 13 hin, das alles übertrug, während ein mürrischer, konservativ gekleideter Reporter weinende Frauen und wütend aussehende Männer fragte, warum Nicolas Maduro sie nicht wählen lassen würde.

Für TeleSur Portugiesisch: „Wie Sie sehen können, gibt es hier fast so viele Journalisten wie Demonstranten, in diesem Mini-Aufruhr, die versuchen, die Wahl zu delegitimieren.“

Ein Journalist des rechtsextremen argentinischen Senders Channel 13 hetzt durch die Straßen und fragt die Bürger: „Warum hat Nicolas Maduro Sie nicht wählen lassen?“

Eine halbe Stunde später fuhr eine Gruppe von Hunderten von Männern auf lauten Motorrädern vor, von denen einige ihre Motoren so eingestellt zu haben schienen, dass sie ständig Fehlzündungen verursachten, wobei einige Fahrer schwarze Kapuzen und Masken trugen. Sie sperrten die Straße vor dem Wahllokal ab und ließen ihre Motoren aufheulen, während die Menge „¡Viva Venezuela!“ rief. Als ich mich darauf vorbereitete, einen Bericht aufzunehmen, starrte mich ein muskulöser weißer Mann in der Menge an, sagte „Nicolas Maduro“ und machte eine Geste, bei der er mir den Hals aufschlitzte.

Plötzlich fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern auf den Bürgersteig vor dem Eingang, alle anderen stiegen von ihren Motorrädern ab und ließen sie die Straße blockieren. Gemeinsam marschierten sie in die Menge und stürmten zur Tür, wobei sie die Polizei bedrängten.

Bildschirmfoto von Machado-Anhängern auf ihren Motorrädern, die sich auf dem Bürgersteig in Richtung Andre Bello Wahllokal bewegen.

Zu diesem Zeitpunkt zog ich mich etwa 50 Meter zurück, um nicht zertrampelt zu werden. Von dort aus sah ich eine Menge Drängeleien und hörte viel Geschrei. Zwei männliche Polizisten liefen an mir vorbei und trugen eine Polizistin, die am Kopf blutete. Sie luden sie auf ein Motorrad und fuhren auf dem Bürgersteig an mir vorbei in Richtung eines Krankenhauses. In der Menge der Maria Corina Machado-Anhänger sah ich keine Verletzten.

Zwei Beamte der Nationalen Polizei Bolivaras bringen eine verletzte Polizistin in Richtung Krankenhaus.

Einige Minuten später fährt eine Gruppe von Motorrädern der nationalen Polizei vor, zwei pro Motorrad, die Insassen tragen Sturmgewehre, und die meisten Motorradfahrer verlassen das Gebäude. Die fünf Polizeibeamten, die die Türen bewachten, wurden durch eine Gruppe von 20 weiblichen Bereitschaftspolizisten mit Plexiglasschilden und Helmen ersetzt. Plötzlich sahen die YouTube- und Twitter-Streams von wütenden weißen Männern, die die Polizei anschrieen, weniger heroisch aus. Es war ein kluger taktischer Schachzug.

Die Menge beruhigt sich, nachdem Verstärkung eingetroffen ist, um die Tür des Andre Bello-Wahlzentrums zu bewachen.

Als sich die Menge verkleinerte, trafen weitere Sicherheitskräfte ein. Eine kleine Gruppe von Anhängern von Maria Corina Machado verharrte in der Menge und rief: „Wir wollen die Ergebnisse! Wir wollen die Ergebnisse!“, während rechtsextreme Filmemacher in den sozialen Medien mit ihren Smartphones Nahaufnahmen machten, damit es so aussah, als befänden sie sich inmitten einer großen Menschenmenge.

Später am Abend, als ich mich mit anderen Journalisten traf, die hinter dem Miraflores-Palast über die Wahl berichteten, hörte ich ähnliche Geschichten aus anderen Wahllokalen. Eine Journalistin erzählte mir, dass die Menge in ihrem Wahllokal um 18 Uhr zu schreien begann: „Schließt die Türen! Sobald die Türen geschlossen waren, riefen sie: „Lasst uns wählen! Lasst uns wählen!“

Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez und die PUD kündigten schon Wochen vor der Wahl an, dass sie die demokratische Rechtsstaatlichkeit nicht respektieren und ihre eigenen Wahlergebnisse auswerten würden. Was ich am Sonntagabend vor dem Wahllokal Andre Bello miterlebt habe, scheint eine Form von Theater gewesen zu sein – eine von vielen Taktiken, mit denen Videos zur Delegitimierung der Wahl produziert und verbreitet wurden, die in vielen Wahllokalen in ganz Caracas standardisiert waren.

Brian Mier ist ein gebürtiger Chicagoer, der seit 25 Jahren in Brasilien lebt. Er ist Mitherausgeber von Brasil Wire und Brasilien-Korrespondent für das TV-Nachrichtenprogramm von TeleSur English, From the South.

