Jeffrey Yass – Pennsylvanias reichste Person – ist ein produktiver republikanischer Megasponsor, der in den Jahren 2023 und 2024 70,5 Millionen Dollar für Bundeskampagnen spendete.

Treffen Sie die 11 Private-Equity-Geber, die versuchen, die Wahl 2024 zu kaufen

Von Don Wiener

05. August 2024

Die Finanziers geben viel Geld für Kandidaten aus, die den Carried-Interest-Steuerabzug beibehalten wollen, der es ihnen ermöglicht, einen niedrigeren Steuersatz von 23,8 % auf die Kapitalgewinne zu zahlen, die als Entschädigung an sie weitergegeben werden, anstatt den Spitzensteuersatz von bis zu 40,8 %.

Elf der 50 größten Einzelspender für politische Kampagnen in diesem Wahlzyklus arbeiten in der Finanzindustrie – insbesondere im Bereich Private Equity – und setzen stark auf Kongress- und Präsidentschaftskandidaten, die eine ganz besondere Steuererleichterung auf Bundesebene schützen werden, die ihnen Milliarden von Dollar wert ist: das Carried-Interest-Schlupfloch.

In diesem Wahlzyklus haben diese 11 Private-Equity-Milliardäre bereits mehr als das Doppelte des Betrags gespendet, den mehr als 147 Private-Equity-Firmen im gesamten Wahlzyklus 2016 in die Bundeswahlen gesteckt haben. Private Equity – also der Kauf und Verkauf von Unternehmen durch reiche Investoren – ist nur ein Teil einer größeren Finanzindustrie, zu der auch Hedgefonds, Wertpapierfirmen, Banken sowie Investmentgesellschaften und -manager gehören.

Dieses Schlupfloch ist natürlich nicht die einzige Steuervergünstigung, die Private-Equity-Firmen in Anspruch nehmen. Sie setzen sich auch dafür ein, dass der Steuersatz auf Kapitalerträge wesentlich niedriger ist als der Steuersatz auf normale Einkünfte.

Die Finanzbranche – Wertpapiere und Investitionen – führt die Liste der Branchen an, die in dieser Wahlrunde bisher das meiste Geld gespendet haben, und zwar mehr als 1 Milliarde Dollar an Kandidaten, Parteien und PACs, so der überparteiliche Political Funding Tracker Open Secrets.

Die 11 führenden Private-Equity-Unternehmen haben mehr als 223 Millionen Dollar an Kongress- und Präsidentschaftskandidaten und die sie unterstützenden Super-PACs gespendet, was laut Open Secrets-Daten fast 20 % aller von Tausenden von Unternehmen des Finanzsektors gespendeten Gelder ausmacht. Während des Wahlzyklus 2016 berichtete das Center for Media and Democracy (CMD), dass die 147 von ihm analysierten Private-Equity-Firmen 92 Millionen Dollar an Kandidaten und Super-PACs gespendet haben.

Die 11 wichtigsten Private-Equity-Geber für Bundeswahlkämpfe 2023-24

Tabelle mit 3 Spalten und 13 Zeilen.

Jeffrey S. & Janine YassSusquehanna International Group 70,5 Millionen Dollar

Paul E. SingerElliott Management 39,2 Millionen Dollar

Ben & Felicia HorowitzAndreessen Horowitz 24,5 Millionen Dollar

Marc AndreessenAndreessen Horowitz 24,5 Millionen Dollar

Stephen F. Jr. & Susan Z. MandelLone Pine Capital 15,5 Millionen Dollar

Stephen A. SchwarzmanBlackstone Group 14,6 Millionen Dollar

Walter W. Buckley, Jr. Buckley Muething Capital Management 9,9 Millionen Dollar

Michael MortizSequoia Capital 7,8 Millionen Dollar

Patricia Perkins-LeoneSequoia Capital 6,6 Millionen Dollar

Marc J. & Carolyn RowanApollo Management 5,4 Millionen Dollar

George M. MarcusMarcus & Millichap

Der Carried-Interest-Steuerabzug ermöglicht es Private-Equity-Investmentmanagern, einen niedrigeren Steuersatz von 23,8 % auf die Kapitalgewinne zu zahlen, die als Vergütung an sie weitergegeben werden, statt des Spitzensteuersatzes von bis zu 40,8 %, den sie auf denselben Betrag zahlen müssten, wenn er als Lohn- oder Gehaltseinkommen betrachtet würde.

„Carried Interest ist eine Form der Vergütung, die an Investmentmanager wie Private-Equity-, Hedge-Fonds- und Risikokapitalmanager gezahlt wird“, erklärtCNBCexplain. „Die Manager erhalten einen Anteil an den Gewinnen des Fonds – in der Regel 20 % des Gesamtbetrags -, der anteilig unter ihnen aufgeteilt wird. Der Gewinn wird als Carried Interest bezeichnet und ist auch als ‚Carry‘ oder ‚Profits Interest‘ bekannt.“

Die Investition von 223 Millionen Dollar, die diese 11 Private-Equity-Milliardäre in Wahlkampfspenden tätigen, in der Hoffnung, dass das Schlupfloch intakt bleibt, wird der Branche über einen Zeitraum von zehn Jahren schätzungsweise 14 Milliarden Dollar an Steuern ersparen, wie die Demokraten im Senat im Jahr 2022 betonten, als sie gezwungen waren, eine Gesetzgebung zur Beseitigung des Schlupflochs fallen zu lassen.

Dieses Schlupfloch ist natürlich nicht die einzige Steuervergünstigung, die Private-Equity-Firmen bevorzugen. Sie setzen sich auch dafür ein, dass der Steuersatz auf Kapitalgewinne deutlich niedriger ist als der Steuersatz auf normale Einkünfte. Und einige Private-Equity-Manager haben auch andere politische Interessen, wie der Milliardär Jeffery Yass, der größte Einzelspender in diesem Wahlzyklus, der Millionen von Dollar an Schulwahlgruppen und andere konservative Organisationen spendet.

Am 15. April 2024 brachte Senatorin Tammy Baldwin (D-Wis.) den Carried Interest Fairness Act (S. 4123) ein, den sie gemeinsam mit 14 anderen Senatoren unterstützte, um das von den Demokraten seit langem geforderte Steuerschlupfloch zu schließen. Die vorgeschlagene Gesetzgebung behandelt den Kauf und Verkauf von Unternehmen als normales Einkommen, wenn dies das Hauptgeschäft eines Unternehmens ist. „Indem wir das Carried-Interest-Schlupfloch schließen, machen wir unser Steuerrecht gerechter für arbeitende Familien, senken das Defizit und stellen sicher, dass diejenigen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, das System nicht ausnutzen, um sich weiter zu bereichern“, sagte Baldwin in einer Pressemitteilung.

Während 90 % der Private-Equity-Spenden in diesem Wahlzyklus bisher an Republikaner oder die sie unterstützenden PACs gingen, sind nicht alle Demokraten gegen die Beseitigung des Schlupflochs.

Bevor Senatorin Kyrsten Sinema (I-Ariz.) die Partei verließ, um 2022 unabhängig zu werden, „umwarb sie Private-Equity-Titanen und erhielt den maximal zulässigen Betrag von den PACs führender Private-Equity-Firmen wie der Carlyle Group sowie der Handelsorganisation der Branche, dem American Investment Council (AIC)“, berichtete CMD.

Die Private-Equity-Milliardäre haben ihre Ausgaben drastisch erhöht, seit Sinema beschlossen hat, dieses Jahr nicht zur Wiederwahl anzutreten.

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen des Tax Cuts and Jobs Act des damaligen Präsidenten Donald Trump die Zeitspanne, die erforderlich ist, um die langfristige Kapitalertragssteuer auszulösen, nur für Private Equity von einem Jahr auf drei Jahre erhöht. Das Schlupfloch selbst wurde aufgrund der heftigen Lobbyarbeit der Industrie in dem Gesetzentwurf beibehalten, obwohl Trump schimpfte, dass diejenigen, die diese Steuervergünstigung in Anspruch nehmen, „mit Mord davonkommen“.

Der ehemalige Präsident Barack Obama und Präsident Joe Biden versprachen beide, das unfaire Steuerschlupfloch zu beseitigen. Obama hat das Versprechen nie eingelöst, und Biden hat die Beseitigung des Schlupflochs aufgrund des Widerstands von Sinema aus dem Inflation Reduction Act gestrichen. Der Anti-Steuer-Eiferer Grover Norquist vergleicht die Situation mit einem Hund, der einem Bus hinterherjagt. „Du wolltest nicht den Bus fangen, sondern über den Bus jammern“, sagte er einmal.

Vizepräsidentin Kamala Harris, die mutmaßliche demokratische Präsidentschaftskandidatin, hat sich bisher kaum zu Private Equity geäußert und auch noch nicht zum Carried Interest-Schlupfloch Stellung genommen.

