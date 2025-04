https://english.almayadeen.net/news/politics/51-killed–113-injured-in-24-hrs-amid-ongoing-israeli-genoci



51 Tote und 113 Verletzte innerhalb von 24 Stunden bei anhaltendem Völkermord Israels in Gaza

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

29. April 2025

Rettungskräfte kämpfen weiterhin darum, die Opfer zu erreichen, während die Angriffe unvermindert anhalten und die Zufahrtswege blockiert sind.

Mindestens 51 Palästinenser wurden getötet und 113 weitere verletzt innerhalb von 24 Stunden, als die israelische Besatzung ihre Aggression im Gazastreifen eskalierte, berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen am Dienstag.

Die Gesamtzahl der Märtyrer seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 52.365 gestiegen, während die Zahl der Verwundeten 117.905 erreicht hat.

Seit dem 18. März 2025 wurden 2.273 Menschen getötet und 5.864 weitere verletzt, was das unerbittliche Tempo der israelischen Angriffe unterstreicht. Rettungskräfte haben aufgrund der anhaltenden Bombardierungen und der zerstörten Infrastruktur weiterhin extreme Schwierigkeiten, zu den Opfern vorzudringen, wobei viele Menschen noch unter den Trümmern verschüttet sind.

Zehn Häftlinge aus Gaza freigelassen

Inmitten der anhaltenden Eskalation wurden jedoch laut dem Korrespondenten von Al Mayadeen zehn palästinensische Häftlinge über den Militärübergang Kissufim östlich von Deir al-Balah freigelassen.

Völkermord durch Israel geht weiter

Verwandte Nachrichten

Ein palästinensisches Kind wurde bei einem israelischen Drohnenangriff östlich der Ain Jalut Towers in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Nuseirat getötet, wie unser Korrespondent berichtet. Bei einem separaten Vorfall warf eine israelische Quadcopter-Drohne Bomben auf Zivilisten, die östlich des Flüchtlingslagers al-Bureij Brennholz sammelten. Bei einem Drohnenangriff in Qizan al-Najjar südlich von Khan Younis wurden drei Palästinenser getötet, während israelische Kampfflugzeuge eine Autowerkstatt in der Nähe der Fares-Tankstelle in derselben Gegend angriffen.

Später schlugen Artilleriegeschosse im Stadtteil al-Shaabeen in Qizan Al-Najjar ein und verursachten weitere Opfer und Schäden.

In Gaza-Stadt wurden drei Menschen bei einem Luftangriff auf das Viertel al-Shujaiya getötet, während ein weiterer Mensch in der Nähe der Al-Huda-Moschee in derselben Gegend ums Leben kam, wie unser Korrespondent hinzufügte.

Gleichzeitig wurden weitere Verletzte nach einem Angriff auf Wadi al-Arais gemeldet. Im Viertel al-Tuffah wurde eine Person getötet und mehrere weitere bei einem Luftangriff in der Nähe des al-Sanafur-Gebiets verletzt.

Israelische Luftangriffe galten auch dem nördlichen Gazastreifen. In Beit Lahia flog die IOF neue Angriffe, während bei einem separaten Angriff auf Beit Hanoun zwei Menschen getötet wurden. Im südlichen Gazastreifen wurden nach einem früheren israelischen Angriff die Leichen von drei Märtyrern aus dem Stadtteil al-Manara südöstlich von Khan Younis geborgen. Ein Drohnenangriff traf auch ein Gebiet in der Nähe des Ansar-Geländes westlich von Gaza-Stadt, während bei einem weiteren Angriff eine Person im Osten von Gaza-Stadt getötet wurde.

Die jüngsten Entwicklungen spiegeln das Ausmaß der israelischen Besatzungsaggression und die sich verschärfende humanitäre Krise in Gaza wider, wo zivile Gebiete weiterhin unerbittlich angegriffen werden.

Gaza erlebt weit verbreiteten Tod, Hunger, Verschleppungen und Entbehrungen: IKRK

Der Generaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagte am Montag, dass „ein neues Inferno über Gaza entfesselt wurde“, nachdem der Krieg in den palästinensischen Gebieten wieder aufgenommen wurde, wie das Palästinensische Informationszentrum berichtete.

„Gaza erlebt und erleidet Tod, Verletzungen, zahlreiche Vertreibungen, Amputationen, Trennung, Verschwinden, Hunger und die Verweigerung von Hilfe und Würde in großem Ausmaß“, sagte Pierre Krahenbuhl in seiner Rede auf dem Global Security Forum in Doha.

„Gerade als die wichtige Waffenruhe vom 19. Januar die Menschen glauben ließ, das Schlimmste überstanden zu haben, wurde ein neues Inferno entfesselt.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …