Biden hat nie auf einen Waffenstillstand in Gaza gedrängt

29. April 2025

Der ehemalige israelische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Mike Herzog, räumte am Sonntag in den israelischen Medien ein, dass die Biden-Regierung Israel zu keinem Zeitpunkt zu einem Waffenstillstand in Gaza gedrängt habe.

„Gott hat dem Staat Israel einen Gefallen getan, dass Biden in dieser Zeit Präsident war, denn es hätte viel schlimmer kommen können“, sagte Herzog. ‚Wir haben über ein Jahr lang [in Gaza] gekämpft, und die Regierung ist nie zu uns gekommen und hat gesagt: ‘Waffenstillstand jetzt.‘ Das hat sie nie getan.“

Alle, die behauptet haben, die Biden-Regierung würde sich für einen Waffenstillstand einsetzen, haben also gelogen. Sie haben die ganze Zeit gelogen. Sie haben Völkermord begangen und darüber gelogen, und dann haben sie gesagt, man sei verrückt und unverantwortlich, wenn man sie nicht unterstütze.

Die Wut der Menschen sollte Himmel und Erde erschüttern.

Die USA haben ein weiteres Massaker an Zivilisten im Jemen begangen, diesmal durch die Bombardierung eines Internierungslagers voller afrikanischer Migranten in Saada. Berichten zufolge wurden etwa 68 Menschen getötet. Dies ist Trumps schlimmstes Massaker im Jemen seit seinem Terroranschlag auf einen Treibstoffhafen in Hodeida, bei dem Anfang dieses Monats 80 Menschen getötet wurden.

Trumps Massaker an Zivilisten in Saada und Hodeida sind viel schlimmer als alles, was er in den Vereinigten Staaten getan hat, aber sie haben fast keine Aufmerksamkeit von den Medien oder den Demokraten erhalten, weil in den Augen des Imperiums Jemeniten nicht als Menschen gelten und es normal ist, sie zu töten.

Das Wort „Antisemit“ ist so bedeutungslos geworden, dass man jemanden, der es verwendet, fragen muss: „Welche Art? Die Art, die Hitler für richtig hält, oder die Art, die sagt, man soll keine Krankenhäuser bombardieren?“

Es ist absolut wahnsinnig, dass es in Großbritannien und Australien zunehmend illegal ist, Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah zu loben, nur weil die Regierung sie als „Terroristen“ einstuft. Was passiert, wenn die Regierung sich irrt und eine dieser Gruppen Recht hat?

Sie werden nach einer monströsen Vernichtungskampagne ernsthaft eine ethnische Säuberung in Gaza durchführen und uns dann alle direkt in die Augen schauen und sagen, dass wir China hassen müssen.

Es ist unglaublich, wie die USA und Israel einfach herausgeplatzt sind und gesagt haben: „Ja, wir arbeiten daran, alle Palästinenser dauerhaft aus dem Gazastreifen ethnisch zu säubern“, und dann hat die gesamte westliche Politik- und Medienklasse wieder so getan, als würde es um den Kampf gegen die Hamas gehen.

Den Völkermord in Gaza als „Krieg“ zu bezeichnen, ist wie einen Mann zu sehen, der ein Kleinkind zu Tode prügelt, und das als „Kampf“ zu bezeichnen.

Hinter der Bezeichnung „Krieg“ verbirgt sich so viel Böses. Wenn man akzeptiert, dass es ein Krieg ist, muss man Argumente wie „Es ist Krieg, im Krieg sterben Zivilisten“ oder „Die Hamas hätte keinen Krieg beginnen dürfen, den sie nicht gewinnen kann“ ernst nehmen. Wenn es ein Krieg ist, dann gibt es zwei Seiten, die eine vergleichbare Verantwortung für alle schlimmen Dinge tragen, die während dieser Zeit geschehen. Wenn es ein Krieg ist, dann wird als gegeben angenommen, dass Israels primäres Ziel die Hamas ist und nicht die gesamte Zivilbevölkerung von Gaza.

Aber es ist kein Krieg, es ist eine unverhüllte ethnische Säuberungsaktion, die von einer hochentwickelten Armee mit der Unterstützung des mächtigsten Imperiums durchgeführt wird, das jemals existiert hat. Es ist eine weltumspannende Machtstruktur, die offen palästinensisches Leben aus einem palästinensischen Gebiet auslöscht, indem sie es vollständig belagert und alle Gesundheits- und zivilen Infrastrukturen systematisch zerstört, und die von ein paar tausend Männern mit selbstgebauten Raketen und schwindenden Vorräten bekämpft wird. Das ist kein „Krieg“. Es ist nicht einmal ein „Konflikt“. Es ist ein Gemetzel. Es ist ein Holocaust.

Wenn der Holocaust in Gaza ein „Krieg“ ist, dann ist das Schießen auf Fische in einem Fass „Jagen“. Das Verprügeln eines Tetraplegikers ist eine „Straßenrauferei“. Ein SWAT-Team, das einen unbewaffneten Zivilisten erschießt, ist eine „Schießerei“. Keine Konflikte sind vollkommen gleich, aber ab einem bestimmten Grad der Einseitigkeit wird die Sprache des Konflikts absurd. Die täglichen Massaker, die wir in Gaza erleben, gehen weit über diesen Punkt hinaus.

Sie lassen militärische Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen, während sie die gesamte Zivilbevölkerung bewusst aushungern. Sie haben die vollständige Kontrolle über die Enklave und nutzen diese Kontrolle, um die Palästinenser in Gaza auszurotten. Das ist kein Krieg. Das ist Völkermord.

