Shin-Bet-Chef kündigt nach Streit mit Netanjahu seinen Rücktritt an

29. April 2025 Nachrichten

Shin-Bet-Chef Ronen Bar. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Netanjahu hat Bar wegen eines Geheimdienstversagens im Zusammenhang mit der von der Hamas angeführten Widerstandsaktion vom 7. Oktober 2023 beschuldigt.

Der Chef des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet gab am Montag bekannt, dass er nach einem Streit mit der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu am 15. Juni zurücktreten werde.

Der Streit hatte im vergangenen Monat zur Entlassung von Ronen Bar geführt, die später vom Obersten Gerichtshof Israels ausgesetzt wurde.

„Nach 35 Jahren im Dienst werde ich meine Funktion am 15. Juni 2025 niederlegen, um einen geordneten Prozess zur Ernennung eines ständigen Nachfolgers und eine professionelle Übergabe zu ermöglichen“, sagte Ronen Bar bei einer Gedenkfeier für gefallene Shin-Bet-Mitarbeiter.

Bar sagte, der Shin Bet habe an diesem Tag ‚versagt, frühzeitig zu warnen‘, und fügte hinzu, dass ‚alle Systeme zusammengebrochen sind‘, wie die Times of Israel berichtet.

Er erklärte außerdem, dass er als Leiter der Organisation „die Verantwortung dafür übernommen“ habe.

„Größter Geheimdienstfehler“

Netanjahu hat Bar wegen der von der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas angeführten Widerstandsaktion vom 7. Oktober 2023 einen Geheimdienstfehler vorgeworfen.

In einer eidesstattlichen Erklärung vor dem Obersten Gerichtshof am Sonntag als Antwort auf die Aussage von Bar in der vergangenen Woche zur Entscheidung der Regierung, ihn zu entlassen, sagte Netanjahu: „Die Behauptung von Ronen Bar, er habe vor einem bevorstehenden Krieg gewarnt und alle Systeme alarmiert, ist falsch. Bars Umgang mit den Ereignissen (im Oktober 2023) stellt den größten Geheimdienstfehler in der Geschichte Israels dar.“

Die Zeitung „The Times of Israel“ berichtete außerdem, dass Bar in seiner Rede in einer Bemerkung, die als an Netanjahu gerichtet angesehen werden könnte, sagte: „Die Erfüllung der Verantwortung in der Praxis ist ein untrennbarer Teil des persönlichen Vorbilds und des Vermächtnisses unserer Führer – und ohne sie haben wir keine Legitimität, zu führen.“

Unter Berufung auf Yedioth Ahronoth berichtete die Nachrichtenagentur Anaolu, Bar habe zugegeben, dass „nach vielen Jahren an verschiedenen Fronten in einer Nacht an der Südfront alles zusammengebrochen ist – alle Systeme versagten, einschließlich des Shin Bet, der keine Vorwarnung gegeben hat“.

Er sagte, bei dem Rechtsstreit gehe es „nicht um mich persönlich, sondern um die Wahrung der Unabhängigkeit künftiger Shin-Bet-Führer“, und fügte hinzu, er sei bereit, bei allen künftigen Gerichtsverfahren zu kooperieren.

Letzte Woche hatte Netanjahu den Obersten Gerichtshof offiziell aufgefordert, Bar zu zwingen, ein genaues Datum für seinen Rücktritt bekannt zu geben.

Vorwürfe gegen Netanjahu

Hochrangige Justizbeamte sagten gegenüber Yedioth Ahronoth, Netanjahus Vorgehen sei ein „durchsichtiger Versuch, die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung zu den schweren Vorwürfen von Bar zu vermeiden und Zeit zu gewinnen, nachdem das Gericht kürzlich einen ähnlichen Antrag abgelehnt hatte“.

Es bleibt unklar, ob Netanjahu plant, dem Gericht eine eigene eidesstattliche Erklärung vorzulegen, in der er offiziell auf die Behauptungen von Bar reagieren müsste, fügte der Bericht hinzu.

Anadolu sagte, dass laut Yedioth Ahronoth die Vorlage einer falschen eidesstattlichen Erklärung Netanjahu strafrechtlich belasten könnte.

Unter anderem enthüllte Bar, dass Netanjahu ihn unter Druck gesetzt habe, den Shin Bet gegen Demonstranten einzusetzen, die gegen den Premierminister protestierten, Netanjahus Korruptionsprozesse unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken zu verzögern und den Sicherheitsdienst zu politisieren.

Anfang April erließ der Oberste Gerichtshof Israels eine einstweilige Verfügung, die es der Regierung untersagte, Bar zu entlassen, einen Nachfolger zu ernennen oder Anweisungen an das Personal des Shin Bet zu erteilen, bis über die Anträge der Opposition entschieden ist.

Am 20. März genehmigte die Regierung Netanjahu die Entlassung von Bar, die am 10. April in Kraft treten sollte, doch das Gericht setzte die Entscheidung am 21. März aus.

Netanjahu begründete seine Entscheidung mit einem „Vertrauensverlust“ nach den Anschlägen vom 7. Oktober. Bar deutete jedoch an, dass politische Motive hinter seiner Entlassung steckten, insbesondere seine Weigerung, Netanjahu „persönliche Loyalität“ zu zeigen.

Äußerungen des ehemaligen Shin-Bet-Chefs

Unterdessen hat ein ehemaliger Chef des Shin Bet Netanjahu vorgeworfen, israelische Gefangene in Gaza im Stich zu lassen und aus persönlichem Gewinnstreben an der Macht festzuhalten.

„Die Wahrheit ist, dass unsere Geiseln in Gaza zugunsten der messianischen Ideologie der Regierung und eines Premierministers namens Benjamin Netanjahu im Stich gelassen wurden, der verzweifelt versucht, aus persönlichem Gewinnstreben an der Macht festzuhalten“, schrieb Ami Ayalon in einem Kommentar, der am Dienstag in der Zeitung ‚The Guardian‘ veröffentlicht wurde.

„Unsere Regierung untergräbt die demokratischen Funktionen des Staates, um ihre eigene Macht zu festigen und zu schützen. Sie zwingt uns in einen endlosen Krieg ohne erreichbare militärische Ziele, der nur zu weiteren Verlusten an Menschenleben und zu mehr Hass führen kann“, so Ayalon weiter.

Ayalon sagte, 70 Prozent der israelischen Bevölkerung seien sich einig, dass es „ein umfassendes Ende des Krieges im Austausch für die Rückkehr unserer Geiseln und möglichst baldige Neuwahlen geben muss, damit diese Regierung abgelöst werden kann“.

Unterstützungsschreiben

Der ehemalige Sicherheitschef sagte, Tausende von Militär- und Geheimdienstmitarbeitern hätten Petitionen und Briefe unterzeichnet, in denen ein Ende des Völkermordkrieges Israels gegen Gaza im Austausch für die Freilassung der israelischen Geiseln gefordert wird.

Nach den neuesten israelischen Zahlen haben fast 150.000 Israelis Petitionen unterzeichnet, in denen die Rückkehr der Geiseln aus Gaza und die Beendigung des Krieges gefordert werden, berichtete Anadolu.

„Wir brauchen unsere Freunde außerhalb Israels, um ihre Unterstützung für das israelische Volk zum Ausdruck zu bringen und nicht für eine extremistische Regierung, die entschlossen ist, das Gefüge des Staates zu zerstören“, sagte Ayalon.

Er warnte, dass „die Krise, mit der wir konfrontiert sind, existenziell ist“ und fügte hinzu, dass „die Existenz Israels als jüdischer und demokratischer Staat bedroht ist“.

Steigende Zahl der Todesopfer in Gaza

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, hat es durch blutige und anhaltende Luftangriffe Tausende Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet und verletzt.

Am 7. Oktober 2023, nach einer Operation des palästinensischen Widerstands im Süden Israels, startete das israelische Militär einen Völkermordkrieg gegen die Palästinenser, bei dem über 51.000 Menschen getötet, mehr als 116.000 verletzt und über 14.000 vermisst wurden.

Trotz der wiederholten Verurteilung des israelischen Völkermords durch viele Länder weltweit wurde wenig unternommen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel wird derzeit vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes untersucht, während angeklagte Kriegsverbrecher – darunter Premierminister Benjamin Netanjahu – nun offiziell vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden.

Der israelische Völkermord wird weitgehend von Washington und einigen anderen westlichen Mächten verteidigt, unterstützt und finanziert.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

