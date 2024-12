https://www.middleeasteye.net/trending/actor-kevin-spaceys-visit-israel-triggers-backlash-being-bad-taste



Der Besuch des Schauspielers Kevin Spacey in Israel wird als „geschmacklos“ kritisiert

Nutzer sozialer Medien kritisierten den Schauspieler für seinen Besuch in Israel während des Krieges gegen den Gazastreifen, bei dem über 44.000 Palästinenser getötet wurden

US-Schauspieler Kevin Spacey kommt am 25. Juli 2023 vor dem Southwark Crown Court in London, England, an (Daniel Leal/AFP)

Von Firdevs Bulut

Veröffentlicht am: 3. Dezember 2024

Der Besuch des Hollywood-Schauspielers Kevin Spacey am 1. Dezember in Israel und an der Grenze zu den besetzten palästinensischen Gebieten hat im Internet heftige Reaktionen ausgelöst, wobei Israels andauernder Krieg gegen den Gazastreifen und die kontroverse Geschichte des Schauspielers mit angeblich unangemessenem sexuellem Verhalten und früheren Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe wieder in den Vordergrund gerückt wurden.

Der Oscar-Preisträger wurde in Israel in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen gesehen, wie aus Fotos hervorgeht, die Libby Alon, Chefredakteurin für internationale Nachrichten bei Now14Israel, am Montag in den sozialen Medien veröffentlichte.

Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, dass Spacey dort die Tochter eines Freundes besuchte, die in der israelischen Armee dient. Sie besichtigten Gemeinden, die von den von der Hamas geführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 betroffen waren. Spacey hatte auch ein „überraschendes Treffen“ mit Ayala Levinstein, einem Soldaten aus den USA, der in der israelischen Armee dient.

Der britische Journalist Douglas Murray, der regelmäßig in das Land reist, begleitete Spacey bei diesem Besuch.

Nutzer sozialer Medien kritisierten den Zeitpunkt von Spaceys Besuch in Israel während des Krieges gegen den Gazastreifen, in dem seit Oktober 2023 fast 45.000 Palästinenser getötet wurden. Mindestens 10.000 Palästinenser werden noch immer vermisst und liegen vermutlich tot unter den Trümmern des Gazastreifens.

Der Krieg hat in dem Land auch zu hungerähnlichen Zuständen geführt. Rund 1,84 Millionen Menschen im Gazastreifen sind von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen, darunter 133.000 Menschen, die von einer „katastrophalen“ Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

Einige bezeichneten den Besuch als „geschmacklos“, ein Social-Media-Nutzer verglich ihn mit der „Besichtigung eines Konzentrationslagers“.

Viele wiesen auf die erschütternde Zahl von Frauen und Kindern hin, die während des israelischen Krieges gegen Gaza getötet wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind fast 70 Prozent der Opfer in der belagerten Enklave Kinder und Frauen.

Als Reaktion auf Spaceys Besuch bei israelischen Soldaten und die Besichtigung von „Gemeinden, die von den Angriffen vom 7. Oktober betroffen sind“, meinten viele im Internet, es sei heuchlerisch, die palästinensischen Gemeinden und Städte, die durch den Krieg zerstört oder schwer beschädigt wurden, nicht zu erwähnen.

Einem Bericht der Weltbank und der Vereinten Nationen vom April 2024 zufolge hat Israel bei der Bombardierung des Gazastreifens Infrastrukturen im Wert von Milliarden Dollar zerstört.

Middle East Eye hat Spacey und seinen offiziellen Vertreter, Ewan Lowenstein, kontaktiert, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe

Nutzer sozialer Medien kommentierten auch die in der Vergangenheit gegen Spacey erhobenen Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe und meinten, dass sie seinen Besuch in Israel noch geschmackloser machten , obwohl diese Anschuldigungen fallen gelassen wurden.

Viele zitierten Nachrichtenartikel darüber, dass Israel ein Zufluchtsort für Sexualstraftäter und Pädophile sei, wobei ein Haaretz-Artikel aus dem Jahr 2016 am häufigsten zitiert wurde.

Nach Angaben von Jewish Community Watch, einer Organisation, die beschuldigte Pädophile verfolgt, sind in den letzten Jahren über 60 der Pädophilie beschuldigte US-Bürger erfolgreich nach Israel geflohen.

Spaceys Karriere kam 2017 zum Stillstand, nachdem Anschuldigungen wegen unangemessenen sexuellen Verhaltens aufgetaucht waren. Die angeblichen Vorfälle ereigneten sich zwischen März 2005 und August 2008 in London und im April 2013 in Gloucestershire.

Zu dieser Zeit hatte er die Hauptrolle des Frank Underwood in dem Netflix-Politdrama House of Cards. Später verlor er die Rolle.

Spacey wurde im Mai 2022 wegen Vergehen gegen drei Männer angeklagt, im November 2022 kamen weitere Anklagen eines vierten Beschwerdeführers hinzu.

Im Jahr 2022 wies ein US-Gericht eine Klage wegen sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler ab. Und im Mai 2023 wurde Spacey in allen Anklagepunkten wegen sexueller Übergriffe gegen vier Männer für nicht schuldig befunden.

Viele Hollywood-Schauspieler unterstützten Spacey, nachdem er von allen Vorwürfen freigesprochen worden war, und sprachen sich für seine Rückkehr zur Schauspielerei aus.

Viele Online-Nutzer wiesen darauf hin, dass die Einladung Israels und der Auftritt von Spacey vor dem Hintergrund dieser Geschichte ein negatives Image für das Land erzeugt und dem wachsenden Antisemitismus nicht zuträglich ist.

Ein Social-Media-Nutzer zitierte einen Bericht der Association of Rape Crisis Centres in Israel, aus dem hervorging, dass 81 Prozent der Beschwerden über sexuelle Übergriffe und Belästigungen in Israel ohne Anklageerhebung abgeschlossen wurden.

Einer der auffälligsten Aspekte des ARCCI-Berichts ist das Alter derjenigen, die die Zentren anrufen: 59 Prozent sind unter 18 und 28 Prozent unter 12 Jahren.

Einige Nutzer sozialer Medien meinten, Spaceys Besuch in Israel sei ein Versuch, seine Karriere „sanft zu starten“, indem er die israelische Propaganda und den Zionismus unterstütze. Obwohl Spacey von allen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Fehlverhaltens freigesprochen wurde, hat sich seine Karriere noch nicht vollständig erholt.

Ein Dokumentarfilm mit dem Titel Spacey Unmasked, der im Mai 2024 veröffentlicht wurde, enthielt Aussagen mehrerer Männer zu den Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegen Spacey.

Spacey wies die in der Dokumentation erhobenen Vorwürfe über unangemessenes Verhalten zurück und übernahm „die volle Verantwortung für mein früheres Verhalten und meine Handlungen“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …