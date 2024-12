https://thecradle.co/articles/hezbollah-without-damascus-adapting-in-the-wake-of-a-severed-supply-line



Hisbollah ohne Damaskus: Anpassungen nach dem Abbruch der Nachschublinie

Die Hisbollah hat mit dem Verlust ihrer syrischen Nachschubroute und erheblichen Rückschlägen auf dem Schlachtfeld einen schweren Schlag erlitten. Die Fähigkeit der Bewegung, sich anzupassen – durch die Produktion von Waffen vor Ort, die Verkleinerung von Operationen und die Nutzung von Schwarzmarktnetzwerken – hat ihr jedoch das Überleben ermöglicht und sie auf einen Weg der Erholung gebracht, während sich das Jahr einem unvorhersehbaren Ende nähert.

Der Militärkorrespondent von The Cradle

17. DEZEMBER 2024

Seit den verheerenden Rückschlägen im September hat die Hisbollah eine harte Belastungsprobe zu bestehen. Die Verluste waren schwerwiegend – wichtige Führungspersönlichkeiten, Kader und Kämpfer sind gefallen -, aber der Schaden war nicht auf die menschlichen Kosten beschränkt.

Ein beträchtlicher Teil des umfangreichen Arsenals der Hisbollah, das sowohl leichte als auch schwere Waffen umfasst, wurde angegriffen und zerstört, so dass die Gruppe zusammen mit ihren Verbündeten in der Achse des Widerstands dringend auf einen Wiederaufbau angewiesen ist.

Als die Waffen im Libanon mit dem Beginn eines bereits gebrochenen Waffenstillstands vorübergehend schwiegen, nahm der Konflikt im benachbarten Syrien eine neue Dimension an. Bewaffnete Gruppen unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – früher bekannt als Nusra-Front – starteten eine rasche und koordinierte Offensive und eroberten eine Stadt nach der anderen, was zum Fall von Damaskus führte.

Die Geschwindigkeit ihres Vormarsches löste den Zusammenbruch der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad innerhalb von 11 Tagen aus. Die Regierung Assad war ein wichtiger Verbündeter der Hisbollah und eine wichtige logistische Achse für den Transfer von Waffen und Kämpfern aus dem Iran. Mit diesem Zusammenbruch wurde eine Lebensader durchtrennt, die die militärischen Operationen der Hisbollah lange Zeit gestützt hatte.

Die Hisbollah verliert die syrische Nachschublinie

In der Zwischenzeit intensivierte Israel seine Luftangriffe und führte Hunderte von Präzisionsangriffen in ganz Syrien durch. Diese zielten nicht nur auf die strategischen Vorräte der syrischen Armee, sondern auch auf Lagerhäuser, die von der Hisbollah und ihren Verbündeten als Reservelager genutzt wurden. Der Generalsekretär der Hisbollah, Scheich Naim Qassem, bestätigte am Samstag, was viele bereits vermutet hatten: Die Nachschubroute durch Syrien ist unterbrochen worden.

„Ja, die Hisbollah hat die militärische Versorgungsroute durch Syrien zum jetzigen Zeitpunkt verloren, aber dieser Verlust ist ein Detail in der Arbeit des Widerstands“, sagte Qassem, bevor er hinzufügte: “Ein neues Regime könnte kommen, und diese Route könnte sich wieder normalisieren, und wir könnten nach anderen Wegen suchen.“

Dieses Dilemma wirft grundlegende Fragen auf: Kann die Hisbollah den Verlust ihrer wichtigsten Versorgungslinie überwinden? Welche Strategien könnten es ihr ermöglichen, sich an diese neue Realität anzupassen? Gibt es alternative Wege, um ihre Fähigkeiten wieder aufzufüllen?

Die Rolle der einheimischen Produktion

Die Widerstandsfähigkeit der Hisbollah bei der Überwindung früherer Krisen beruhte weitgehend auf ihrer Konzentration auf die lokale Produktion, insbesondere von Raketen und Drohnen. Im Laufe der Jahre hat die Widerstandsbewegung Waffensysteme im eigenen Land entwickelt und modifiziert und dabei Einfallsreichtum mit begrenzten Ressourcen kombiniert.

Viele der bei den jüngsten Angriffen zerstörten Raketenwerfer wurden vor Ort hergestellt, darunter auch solche, die für den Abschuss von Sättigungsraketen wie die Fadi-Rakete konzipiert sind.

Im Bereich der Präzisionsraketen scheinen Systeme wie Nasr 1 und Qader 2 modifizierte Versionen älterer Modelle wie Zelzal und Khaybar zu sein, die mit verbesserten Lenksystemen ausgestattet sind. Während die meisten physischen Komponenten – Gehäuse, Gefechtsköpfe und Treibstoff – vor Ort hergestellt werden, könnten wichtige elektronische Teile, obwohl sie kleiner und unauffälliger sind, eingeschmuggelt oder aus zivilen Materialien zusammengebaut worden sein.

Das Gleiche gilt für Drohnen. Systeme wie die Ababil 2-T und die Shahed 101 sind gerade deshalb so bekannt geworden, weil ihre Konstruktion in hohem Maße auf zivile Technologien zurückgreift: Triebwerke, Bildgebungsgeräte und grundlegende Lenksysteme. Die Sprengköpfe werden dann auf die spezifischen operativen Bedürfnisse zugeschnitten.

Das Know-how für die Herstellung dieser Waffen ist unangetastet geblieben. Ungewiss ist jedoch, inwieweit die Hisbollah ihre Produktionskapazitäten unter dem derzeitigen Druck wieder aufbauen kann, da es schwierig ist, spezielle Komponenten wie Wärmesensoren oder militärtaugliche Elektronik zu beschaffen.

Strategieanpassung: Verkleinerung und Neudefinition der Prioritäten

Angesichts der immensen logistischen Herausforderungen und der schwindenden Ressourcen muss die Hisbollah möglicherweise von einer offensiven Strategie zu einer defensiveren Haltung übergehen. Bislang unterhielt die Gruppe im Südlibanon zwei verschiedene Streitkräfte: die geografischen Verteidigungseinheiten wie die Nasr- und Aziz-Brigaden, die mit der Aufgabe betraut waren, das Territorium zu halten, und die Radwan-Elitebrigade, die für offensive Operationen tief im Norden Israels ausgebildet wurde.

Die veränderten Gegebenheiten vor Ort könnten die Hisbollah nun dazu zwingen, ihre Offensivkräfte zur Unterstützung von Defensivoperationen umzuleiten. Dies würde nicht nur den logistischen Aufwand verringern, sondern auch den unmittelbaren Bedürfnissen der Gruppe entsprechen: Geheimhaltung, Flexibilität und eine Konzentration auf Widerstandsfähigkeit.

Natürlich erfordern defensive Operationen weniger Spezialwaffen und beruhen hauptsächlich auf geografischer Vertrautheit und asymmetrischen Taktiken. Die jüngsten israelischen Angriffe führten in erster Linie zu Verlusten bei den Offensivfähigkeiten, die möglicherweise nicht mehr unmittelbar benötigt werden.

Durch die Konsolidierung ihrer Kräfte kann die Hisbollah ihre Ressourcen für den Wiederaufbau ihrer defensiven Infrastruktur einsetzen und gleichzeitig strategische Reserven für unvorhergesehene Ereignisse bereithalten.

Schmuggel und der Schwarzmarkt

Zwar ist die syrische Nachschubroute durch den Zusammenbruch der Assad-Regierung unterbrochen worden, doch es gibt weiterhin alternative Möglichkeiten, Waffen zu beschaffen. Der libanesische Schwarzmarkt dient seit langem als Quelle für kleine und mittlere Waffen, darunter Maschinengewehre, Scharfschützengewehre und Munition.

Schmuggelnetzwerke – auf dem Land-, See- oder sogar Luftweg – haben sich in der Vergangenheit als widerstandsfähig erwiesen und könnten eine vorübergehende Lösung darstellen. Trotz internationaler Überwachungsbemühungen, die von einer unzuverlässigen UNIFIL und westlichen Mächten geleitet werden, könnte die Hisbollah Lücken in der Durchsetzung ausnutzen, ähnlich wie früher Waffenlieferungen unentdeckt zu den syrischen Rebellen gelangten.

Schmuggel ist riskant, aber die Geschichte zeigt, dass dort, wo es eine Nachfrage gibt, auch Lieferwege entstehen – wie heimlich sie auch sein mögen.

Solange es Handelsrouten gibt, wird es auch einen Schwarzmarkt und Schmuggel geben, der es den Menschen ermöglicht, sich das, was sie brauchen, zum richtigen Preis zu beschaffen, so wie es das Schiff Lutfallah tat, als es in der Vergangenheit Waffen an die syrischen Rebellen lieferte.

Ein Partner im Post-Assad-Syrien?

Während die Hisbollah einst fest mit Assad verbündet war, hat die Bewegung im Umgang mit der neuen syrischen Führung Pragmatismus bewiesen – trotz anhaltender Feindseligkeiten und israelischer Übergriffe. Die neue Autorität in Damaskus steht vor einer schweren Entscheidung: Entweder sie verbündet sich mit arabischen Staaten, die eine Normalisierung mit dem Besatzungsstaat befürworten, oder sie sucht nach alternativen Allianzen, um ihr Überleben zu sichern.

Sollte sie sich für Letzteres entscheiden, ist eine erneute Partnerschaft mit dem Iran und der Hisbollah nicht auszuschließen. Ein solches Szenario bleibt jedoch in weiter Ferne und hängt von der sich verändernden politischen und militärischen Dynamik ab. Wie Naim Qassem in seiner Rede am Samstag sagte:

„Wir hoffen auch, dass diese neue Regierungspartei Israel als Feind betrachtet und die Beziehungen zu ihm nicht normalisiert. Dies sind die Schlagzeilen, die die Art der Beziehungen zwischen uns und Syrien beeinflussen werden“.

Der Schlag, der der Hisbollah in den letzten Monaten versetzt wurde, ist unbestreitbar, aber er ist noch lange nicht entscheidend. Der Verlust der syrischen Nachschublinie stellt zwar eine große Herausforderung dar, doch die Geschichte der Widerstandsbewegung ist geprägt von Anpassung und Widerstandsfähigkeit.

Von der lokalen Produktion bis hin zur strategischen Verkleinerung und der Nutzung von Schwarzmarktnetzwerken hat die Hisbollah bewiesen, dass sie in der Lage ist, sich selbst an die schwierigsten Umstände anzupassen. Die derzeitige Phase mag zwar eine der schwierigsten sein, die die Gruppe je erlebt hat, aber sie ist nicht ohne Beispiel.

Seit ihrer Gründung während des libanesischen Bürgerkriegs und der unglückseligen israelischen Invasion im Südlibanon hat die Hisbollah immer wieder ihre Fähigkeit bewiesen, diskret zu operieren, sich strategisch anzupassen und durchzuhalten, wenn das Überleben auf dem Spiel steht. Unabhängig davon, ob sich die Widerstandsbewegung mit der neuen syrischen Regierung verbünden wird oder nicht, bleibt ihr Hauptanliegen klar: den Sturm zu überstehen und unversehrt daraus hervorzugehen, bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihr liegen.

