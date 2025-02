https://english.almayadeen.net/news/politics/oct–7-probe-a–severe-underestimation-of-the-enemy—israel



7. Oktober: Sonde „schwere Unterschätzung des Feindes“: Israelische Medien

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English + Israelische Medien

14. Februar 2025

Ron Ben-Yishai reflektiert über die Untersuchung der Operation vom 7. Oktober durch die Besatzungsmacht und behauptet, dass das Versäumnis, den sich entfaltenden Ereignissen entgegenzutreten, auf Fehleinschätzungen und Fehlkalkulationen des Sicherheitsapparats zurückzuführen sei.

Hamas-Kämpfer beziehen vor der Freilassung eines Gefangenen Stellung, der am 1. Februar 2025 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen dem Roten Kreuz übergeben wird. (AP)

Die israelische Luftverteidigung hat nach der Operation vom 7. Oktober, die vom palästinensischen Widerstand durchgeführt wurde, „absolute Blindheit, Arroganz und eine Unterschätzung des Feindes“ gezeigt, so Ron Ben-Yishai, Militäranalyst bei Yedioth Ahronoth.

In einem kürzlich erschienenen Kommentar zitierte Ben-Yishai eine Untersuchung, die ergab, dass das israelische Sicherheitsministerium in Kirya nicht erkannte, woher der Angriff kam, und stattdessen glaubte, dass „Israel“ eine Operation an mehreren Fronten erlebte. Daher wurden die meisten Kampfflugzeuge in den besetzten Norden geschickt, um sensible Orte zu schützen.

Der besetzte Süden hingegen war ungeschützt, nachdem die Sicherheitsbeamten die Situation falsch eingeschätzt und die Kampfflugzeuge angewiesen hatten, Siedlungen und Orte nicht anzugreifen, fügte er hinzu.

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, die über tausend Seiten an Ergebnissen umfasst, dass die Luftabwehr „während der ersten Minuten des Angriffs voll einsatzfähig war“.

Laut Ben-Yishai hatte der vorangegangene politische Streit, in den Reservepiloten verwickelt waren, keine Auswirkungen auf die Aktivitäten der Luftwaffe. „Das Versagen hatte andere Gründe“, erklärte er.

„Das Hauptversagen, das die Luftwaffe daran hinderte, ihre Fähigkeiten in den frühen Stunden des Angriffs voll auszuschöpfen, war die fehlerhafte Einschätzung der Bedrohung durch das Militärische Geheimdienstdirektorat (Aman) und den Inlandsgeheimdienst [Shin Bet] sowie die unzureichende Bereitschaft der Luftwaffe für den erforderlichen Alarmzustand“, so Ben-Yishai.

Diese Fehleinschätzung, fügte er hinzu, sei „die Wurzel des allgemeinen Scheiterns auf politischer Ebene, innerhalb der Armee und im gesamten Sicherheitsapparat Israels“. Diese Misserfolge, wie von Yedioth Ahronoth berichtet, spiegeln „Arroganz, Selbstüberschätzung und Unterschätzung des Feindes sowie eine unnötige Besessenheit von der Innenpolitik“ wider.

„Israels“ „vernichtende“ Untersuchung

Vor diesem Hintergrund beschrieb der Militärexperte der Zeitung die Untersuchung der Luftwaffe zur Operation vom 7. Oktober als „vernichtendes Dokument“ und merkte an, dass daraus viele kostspielige Lehren für die Zukunft gezogen werden müssten.

In Bezug auf diese Lehren erklärte der israelische Militärexperte, dass „neue Alarmprotokolle eingeführt werden müssen, Piloten mehr Einsatzfreiheit erhalten sollten, die Bestände der Raketenabwehrsysteme Iron Dome und Arrow verdoppelt werden müssen und mehrere mit Maschinengewehren ausgerüstete Leichtflugzeuge angeschafft werden sollten“.

Ben-Yishai fügte hinzu, dass die Luftwaffe aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung bereits einen Beitrag zur Ausweitung des Einsatzes ihrer Flugzeuge bei Grenzschutzoperationen leiste, und stellte klar, dass diese Maßnahmen zusätzliche Arbeitskräfte, ein größeres Budget und umfangreiche Ressourcen erfordern würden, was alles mit hohen finanziellen Kosten verbunden sei.

Die übrigen Details werden in der Untersuchung des israelischen Militärs, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden soll, und im Bericht eines offiziellen Untersuchungsausschusses dargelegt – „falls jemals einer eingesetzt wird“, bemerkte Ben-Yishai.

Dies geschieht, während die israelische Führung sich weigert, eine Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober einzuleiten, trotz des zunehmenden Drucks von Oppositionsführern, Familien der Gefangenen und internationalen Beobachtern. Eine Kabinettssitzung am Sonntag, die aufgrund eines Mandats des Obersten Gerichtshofs einberufen wurde, endete ohne Maßnahmen, was den Vorwurf nährt, dass Premierminister Benjamin Netanjahu die Bemühungen zur Untersuchung der Versäumnisse seiner Regierung behindert.

