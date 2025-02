https://www.palestinechronicle.com/israeli-army-uses-unrwa-health-center-as-detention-site-in-west-bank/



Israelische Armee nutzt UNRWA-Gesundheitszentrum als Haftanstalt im Westjordanland

14. Februar 2025

UNRWA sagte, israelische Besatzungstruppen seien „gewaltsam in das Gesundheitszentrum eingedrungen und hätten es für die Inhaftierung und Vernehmung von Dutzenden Palästinensern genutzt. (Foto: über soziale Medien)

Von Palestina Chronicle Staff

UNRWA sagte, israelische Besatzungstruppen seien „gewaltsam in das Gesundheitszentrum eingedrungen und hätten es für die Inhaftierung und Vernehmung von Dutzenden palästinensischen Bewohnern genutzt, die im Lager aufgegriffen worden waren“.

Die israelische Armee hat ein UNRWA-Gesundheitszentrum im südlichen Westjordanland als vorübergehende Haftanstalt genutzt, teilte die UN-Agentur am Freitag mit.

In einer Erklärung gab UNRWA an, dass israelische Streitkräfte „das UNRWA-Gesundheitszentrum im Arroub-Lager (in der Nähe von Bethlehem) während einer Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion am 12. Februar als vorübergehende Haftanstalt genutzt haben“.

Die Besatzungstruppen „drangen gewaltsam in das Gesundheitszentrum ein und nutzten es für die Inhaftierung und Vernehmung von Dutzenden palästinensischen Bewohnern, die im Lager aufgegriffen wurden“.

„Dies ist eine neue Entwicklung in der eklatanten Missachtung der Unverletzlichkeit von Einrichtungen der Vereinten Nationen“, so die UNRWA.

Schutz durch das Völkerrecht

Die UN-Agentur betonte, dass alle UN-Räumlichkeiten ‚unverletzlich sind und durch das Völkerrecht geschützt werden‘.

Sie wies auch darauf hin, dass während der seit dem 21. Januar andauernden groß angelegten israelischen Militäroperation im nördlichen Westjordanland ‚mehrere UNRWA-Einrichtungen beschädigt oder aufgebrochen wurden‘.

Dazu gehören das Gesundheitszentrum im Flüchtlingslager Dschenin, die Mädchenschule Nr. 1 in Dschenin, das Büro für Nothilfe und soziale Dienste in Dschenin, die Mädchenschule Nur Shams, das Gesundheitszentrum im Flüchtlingslager Tulkarm und die Grundschule für Jungen in El Far’a.

Knesset-Gesetze verbieten UNRWA

Im vergangenen Oktober verabschiedete das israelische Parlament zwei Gesetze, die die Beendigung der Tätigkeit der UN-Agentur in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten forderten und den israelischen Behörden jeglichen Kontakt mit der Agentur untersagten. Die Gesetze traten am 30. Januar in Kraft.

Dieser jüngste Vorfall ereignete sich inmitten einer verheerenden Offensive der israelischen Armee in Dschenin und Tulkarm im nördlichen Westjordanland, die am 21. Januar begann. Über 30 Palästinenser wurden getötet und etwa 40.000 wurden vertrieben, während Häuser und Infrastruktur in großem Umfang zerstört wurden.

Eskalationen im Westjordanland

Die Eskalation Israels im Westjordanland folgt auf ein Waffenstillstandsabkommen, das am 19. Januar in Gaza in Kraft trat und den 15 Monate andauernden militärischen Angriff Israels auf die Enklave beendete, bei dem über 60.000 Palästinenser getötet und mehr als 111.000 verwundet wurden.

Seit Oktober 2023 haben israelische Besatzungstruppen und Siedler nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 912 Palästinenser im gesamten besetzten Westjordanland getötet.

Im Juli 2024 entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass die fortgesetzte Präsenz Israels im besetzten palästinensischen Gebiet rechtswidrig ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden sollte.

Das Gericht entschied außerdem, dass Israel verpflichtet sei, „alle neuen Siedlungsaktivitäten sofort einzustellen und alle Siedler zu evakuieren“ aus dem besetzten Land.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

