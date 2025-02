https://www.palestinechronicle.com/us-sanctions-icc-chief-karim-khan-over-arrest-warrants-for-israeli-leaders/



USA sanktionieren IStGH-Chef Karim Khan wegen Haftbefehlen gegen israelische Politiker

14. Februar 2025

Der IStGH-Ankläger Karim Khan hat Haftbefehle gegen israelische Politiker und Widerstandskämpfer aus dem Gazastreifen beantragt. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestina Chronicle Staff

Das US-Finanzministerium hat den IStGH-Ankläger Karim Khan sanktioniert, nachdem das Gericht Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen erlassen hatte.

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, verhängt.

Die Entscheidung folgt auf die Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung durch Präsident Donald Trump am 7. Februar, mit der der IStGH wegen der Ausstellung von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen sanktioniert wurde.

In einer am Donnerstag vom Finanzministerium herausgegebenen Erklärung wurde bekannt gegeben, dass der in Großbritannien geborene Khan auf die „Specially Designated Nationals and Blocked Persons List“ des Office of Foreign Assets Control (OFAC) gesetzt wurde.

Im Rahmen der Sanktionen können alle US-Vermögenswerte, die Khan gehören, eingefroren werden, und ihm wird die Einreise in das Land verweigert.

Trump warf dem Weltgerichtshof vor, „illegitime und unbegründete Aktionen gegen Amerika und unseren engen Verbündeten Israel“ durchzuführen.

Er behauptete, der IStGH habe „seine Macht weiter missbraucht, indem er unbegründete Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant erlassen hat“.

IStGH kritisiert Entscheidung

Der IStGH sagte, er „bedauert die Benennung von IStGH-Staatsanwalt Karim A.A. Khan für Sanktionen durch die US-Regierung.

Der Gerichtshof versprach, „sein richterliches Mandat im Interesse von Millionen unschuldiger Opfer von Gräueltaten weiter auszuüben“, und forderte seine „125 Vertragsstaaten, die Zivilgesellschaft und alle Nationen der Welt auf, sich für die internationale Justiz einzusetzen“.

Begrüßt von Netanjahu

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dankte Trump für die Verhängung von Sanktionen gegen den IStGH und bezeichnete den Schritt als „mutig“.

In einer Erklärung, die letzte Woche von seinem Büro veröffentlicht wurde, sagte er, der Erlass würde „Amerika und Israel vor dem antiamerikanischen und antisemitischen korrupten Gericht schützen, das keine Zuständigkeit oder Grundlage hat, um gegen uns vorzugehen.“

Netanjahu warf dem IStGH vor, ‚eine rücksichtslose Kampagne gegen Israel‘ zu führen, und behauptete, dies sei ‚ein Testlauf für ein Vorgehen gegen Amerika‘.

Israel wird im Dezember 2023 vom Internationalen Gerichtshof (IGH) von Südafrika wegen Völkermordes angeklagt. Bei dem 15 Monate andauernden militärischen Angriff Israels auf den Gazastreifen, der im Oktober 2023 begann, wurden über 60.000 Palästinenser getötet und mehr als 100.000 verletzt. Ein am 19. Januar in Kraft getretener Waffenstillstand hat den Angriff gestoppt.

