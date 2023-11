„Shoot at everything“: How Israeli pilots killed their own civilians Viral video highlights chaotic and indiscriminate attacks by Apache helicopters on 7 October.

„Auf alles schießen“: Wie israelische Piloten ihre eigenen Zivilisten töteten

Von Ali Abunimah

11. November 2023

In den letzten Tagen ist dieser Videoclip absolut viral gegangen. Syrian Girl, eine Nutzerin auf X (ehemals Twitter), teilte es mit der fesselnden Bildunterschrift „BREAKING: Israel gibt zu, dass Apache-Hubschrauber auf ihre eigenen Zivilisten geschossen haben, die vom Supernova-Musikfestival flohen.“

Syrian Girl teilte auch diese Passage aus einem Artikel in Yedioth Ahronoth, einer großen israelischen Zeitung, die auch in mehreren anderen Publikationen zitiert wurde:

„Die Piloten erkannten, dass es innerhalb der besetzten Außenposten und Siedlungen äußerst schwierig war, zu unterscheiden, wer ein Terrorist und wer ein Soldat oder Zivilist war … Die Feuerrate gegen die Tausenden von Terroristen war anfangs enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, die Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.“

Seit Syrian Girl den Tweet am 9. November gepostet hat, wurde das eingebettete Video fast 26 Millionen Mal angesehen. Der Tweet selbst wurde fast eine Viertelmillion Mal gepostet oder geliked.

Der Tweet von Syrian Girl hat bei vielen den Eindruck erweckt, dass diese Art von Filmmaterial gerade erst aufgetaucht ist.

Tatsächlich veröffentlichte die israelische Armee Mitte Oktober ähnliche Aufnahmen, deren Bedeutung vielen damals entgangen sein dürfte. Und während Syrian Girl nur einen 14-Sekunden-Clip veröffentlichte, ist das vom israelischen Militär veröffentlichte Video fast drei Minuten lang.

Wie die Times of Israel am 15. Oktober berichtete, veröffentlichte die Armee ein Video, das angeblich zeigt, wie Hubschraubergeschütze Hamas-Terroristen angreifen, als diese am 7. Oktober aus dem Gazastreifen über die durchbrochene Grenze strömten“.

Das Armeevideo wurde zu diesem Zeitpunkt auch von anderen großen Medien veröffentlicht.

Es ist nicht klar, ob der von Syrian Girl veröffentlichte Clip von demselben längeren Video stammt, das von der israelischen Armee veröffentlicht wurde.

Das Armeevideo zeigt jedoch mit ziemlicher Sicherheit, dass israelische Hubschrauberpiloten auf israelische Zivilisten und möglicherweise auch auf Soldaten schießen.

„Auf alles schießen“

Das Zitat im Tweet von Syrian Girl stammt aus einem Artikel, der am 15. Oktober auf Hebräisch von Yoav Zitun, Militärkorrespondent von Ynet, dem mit Yedioth Ahronoth verbundenen Online-Magazin, veröffentlicht wurde.

Der vollständige, ins Englische übersetzte Artikel erscheint unten. Zituns Artikel enthält auch das vom israelischen Militär veröffentlichte Video – und das ist das Video oben in diesem Artikel.

Zitun legt eindeutige Beweise dafür vor, dass das israelische Militär wahllos auf palästinensische Kämpfer und israelische Zivilisten gleichermaßen schoss.

Er zitiert den verblüffenden Fall eines Oberstleutnants A., dem Kommandeur des Geschwaders 190, der am Vormittag des 7. Oktober „die anderen Kämpfer in der Luft anwies, auf alles zu schießen, was sie im Bereich des Zauns sehen, und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einen IDF-Bahnhof mit gefangenen Soldaten angriff, um den Kämpfern des Marinekommandos 13 zu helfen, ihn anzugreifen und zu befreien“.

Zituns Bericht zeigt jedoch, dass dies kein Einzelfall war.

„Die Luftwaffe hat begonnen, die Ereignisse des Überraschungsangriffs, mit dem der Krieg in Gaza begann, zusammenzufassen, und es stellt sich heraus, dass in den ersten Stunden des Schwarzen Samstags ein Kriegsnebel herrschte, nicht nur für die Kämpfer am Boden, sondern auch für die Lufteinsatzteams, die in den Himmel des westlichen Negev gerufen wurden“, beginnt Zituns Artikel.

„Schwierig zu unterscheiden“ zwischen Kämpfern und Zivilisten

„Nachdem die Piloten festgestellt hatten, dass es innerhalb der Armeestationen und der eroberten Siedlungen sehr schwierig war, zwischen Terroristen und [israelischen] Soldaten oder Zivilisten zu unterscheiden, wurde beschlossen, dass das erste Ziel der Kampfhubschrauber und der bewaffneten Zik-Drohnen [Elbit Hermes 450] darin besteht, die Flut von Terroristen und die mörderischen Massen zu stoppen, die durch die Löcher im Zaun in israelisches Gebiet strömten“, schreibt Zitun.

Zitun fügt dann hinzu: „Achtundzwanzig Kampfhubschrauber haben im Laufe des Tages die gesamte Munition in ihren Bäuchen verschossen, in erneuten Anläufen zum Nachrüsten. Wir sprechen von Hunderten von 30-Millimeter-Kanonenmörsern (jeder Mörser ist wie eine Handgranate) und Hellfire-Raketen“, fügt er hinzu.

„Die Häufigkeit des Feuers auf die Tausenden von Terroristen war zu Beginn enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, ihre Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.“

Mindestens ein israelischer Überlebender hat berichtet, dass eine andere israelische Frau getötet wurde, als ein Hubschrauber auf das Fahrzeug schoss, in dem sie sich mit Palästinensern und anderen Israelis befand.

Zitun zitiert die vorläufigen Ermittlungen des israelischen Militärs und beschreibt eine völlig chaotische Situation: „Die Luftaktivitäten am ersten Tag waren nicht organisiert, und in der Luft mussten die Piloten Lösungen für die komplizierte und beispiellose Situation improvisieren: ein Großteil der Feuer- und Zielanweisungen, die sie von den am Boden kämpfenden Kräften erhielten, erreichten die Piloten über Telefonanrufe oder per WhatsApp verschickte Bilder.“

Das bizarrste Element der Schilderung in Zituns Artikel ist die Behauptung, dass „die Hamas den Hubschrauberpiloten und den Drohnenbetreibern das Leben schwer machte“, indem sie eine List anwandte.

Laut der israelischen Militäruntersuchung, so Zitun, sei den Hamas-Kämpfern befohlen worden, „sich langsam auf die Siedlungen und Armeestationen zuzubewegen und in sie hineinzugehen und unter keinen Umständen zu rennen, um die Piloten glauben zu machen, sie seien Israelis.“

Es wird nicht erklärt, warum irgendjemand glauben sollte, dass Israelis in einer so gewalttätigen und chaotischen Situation nicht rennen würden, aber Zitun zufolge kam die Armee zu dem Schluss, dass „die Täuschung eine Zeit lang funktionierte, bis die Apache-Piloten verstanden, dass sie ihre Beschränkungen umgehen mussten“.

Er sagt auch, dass einige Piloten „aus eigener Initiative begannen, die Terroristen ohne Erlaubnis ihrer Vorgesetzten mit Kanonen zu beschießen.“

Zwei Elemente stechen hier hervor: Nach eigenem Eingeständnis des Militärs konnten die israelischen Piloten nicht klar zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Zivilisten unterscheiden, entschieden sich aber trotzdem, das Feuer mit massiven Waffen zu eröffnen.

300 „Ziele“

Vielleicht um der offensichtlichen Schlussfolgerung zuvorzukommen, dass Israel viele seiner eigenen Leute getötet hat, fügt Zitun diesen seltsamen Satz ein: „In Anbetracht der enormen Zahl der Ermordeten und Entführten ist die Luftwaffe davon überzeugt, dass ohne die Feuerunterstützung und die vielen Angriffe, die von den IDF-Kampfhubschrauberpiloten an diesem Tag durchgeführt wurden, das Blutbad noch viel größer gewesen wäre.“

Nach Angaben der Luftwaffe, schreibt Zitun, „griffen Hubschrauber und Kampfflugzeuge in den ersten vier Stunden nach Beginn der Kämpfe etwa 300 Ziele an, die meisten auf israelischem Gebiet“.

Die israelischen Piloten haben Hunderte von Zielen auf ihrem eigenen Territorium beschossen, ohne überhaupt ein klares Bild davon zu haben, auf wen oder was sie schossen.

Mit diesem Eingeständnis wäre es nahezu unmöglich, dass das israelische Militär nicht eine große Zahl seiner eigenen Leute getötet hat.

Sprengungen auf zivile Autos

In Anbetracht von Zituns Bericht zeigt das vom israelischen Militär im vergangenen Monat veröffentlichte Video möglicherweise viel mehr, als israelische Beamte zugeben wollen.

Das von der israelischen Armee veröffentlichte Video zeigt, wie Hubschrauber und vielleicht auch Drohnen auf zivile Autos schießen, deren Insassen nicht identifiziert werden können. Möglicherweise handelte es sich um israelische Zivilisten, die versuchten, aus dem Gebiet zu fliehen. An einer Stelle gerät ein Auto unter Beschuss und die Menschen steigen aus, nur um von den israelischen Flugzeugen mit Maschinengewehren beschossen zu werden.

Es scheint auch sehr viel wahrscheinlicher, dass die von Israel und seinen Propagandisten verbreiteten Bilder von verbrannten Leichen – angebliche Beweise für die Gräueltaten der Hamas – von Hubschraubern stammen, die Granaten schweren Kalibers oder Hellfire-Raketen abfeuerten, und nicht die leichten Waffen, mit denen die palästinensischen Kämpfer im Allgemeinen gesehen wurden.

Die Beweise häufen sich

Im Laufe des letzten Monats sind in den israelischen Medien überzeugende Zeugenaussagen und andere Beweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass eine große, wenn auch unbestimmte Zahl von Israelis am und nach dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften getötet wurde.

Diese Berichte wurden in englischer Sprache vor allem von unabhängigen Medien wie The Electronic Intifada, Mondoweiss und The Grayzone veröffentlicht.

Eine der ersten Zeugenaussagen stammt von Yasmin Porat, die die Gewalt im Kibbutz Be’eri überlebt hat.

Sie sagte dem israelischen Staatsradio, dass palästinensische Kämpfer sie und die anderen Israelis, die sie festhielten, „menschlich“ behandelten. Dann seien israelische Sicherheitskräfte aufgetaucht und hätten ein Feuergefecht begonnen.

Porat sagte, das schwere Feuer von israelischer Seite habe fast alle Zivilisten und viele der palästinensischen Kämpfer getötet.

Notwendigkeit einer Untersuchung

Die Mainstream-Medien und die westlichen Regierungen haben die Geschichte ignoriert und sich lieber an Israels reißerische, unbelegte und oft schlichtweg falsche Gräuelgeschichten gehalten – wie etwa die berüchtigte Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten Dutzende jüdischer Babys enthauptet.

Während die gut dokumentierten palästinensischen Todeszahlen manchmal zu Unrecht in Frage gestellt werden, haben Medien und Regierungen Israels Behauptung, dass am oder kurz nach dem 7. Oktober 1.400 Menschen getötet wurden, ohne Zweifel akzeptiert.

Am Freitag korrigierte Israel die Zahl der Toten auf 1.200.

Angesichts der bisher vorliegenden Beweise und Zeugenaussagen kann es zwar keinen Zweifel daran geben, dass Israel am und nach dem 7. Oktober einige seiner eigenen Leute getötet hat, aber um genau zu wissen, wie viele es waren, wäre eine unabhängige Untersuchung erforderlich – etwas, das Israel mit Sicherheit nicht zulassen wird.

Aber ein guter Anfang wäre es, wenn die Mainstream-Medien – und ihre verschiedenen investigativen Kraftwerke – ihre eigenen Untersuchungen durchführen und die oft haarsträubenden Behauptungen Israels mit den Beweisen vergleichen würden.

Wie ich kürzlich in einem Livestream der Electronic Intifada feststellte, versagen sie dabei kläglich:

Übersetzung des Ynet-Artikels

Übersetzung für The Electronic Intifada von David Sheen.

QUELLE: Ynet

LINK: https://www.ynet.co.il/news/article/b111niukzt

HEADLINE: Hamas trickst israelische Hubschrauber und Piloten über WhatsApp aus | Die Luftwaffe am ersten Tag

TEILÜBERSICHT: Die ersten Hubschrauber wurden ironischerweise aus dem Norden gerufen und erreichten den Gazastreifen etwa eine Stunde nach Beginn der Gefechte. Die Terroristen wurden angewiesen, nicht zu fliehen, damit sie aus der Luft für Israelis gehalten werden. Die Piloten feuerten auf diejenigen, die den Zaun überquerten, und sogar direkt in die Siedlungen hinein. Die Piloten empfingen Informationen vom Boden auf ihre Handys. In vier Stunden wurden 300 Ziele angegriffen | Die Ereignisse des Schwarzen Samstags [2023-10-7].

BYLINE: Yoav Zeitun

ZEITPUNKT: 15. Oktober 2023

KÖRPER: Die Luftwaffe hat begonnen, die Ereignisse des Überraschungsangriffs, mit dem der Krieg in Gaza begann, zusammenzufassen, und es stellt sich heraus, dass in den ersten Stunden des Schwarzen Samstags ein Kriegsnebel herrschte, nicht nur für die Kämpfer am Boden, sondern auch für die Luftstreitkräfte, die in den Himmel des westlichen Negev gerufen wurden.

Das erste Paar Kampfhubschrauber, das der Gaza-Division sofort zur Verfügung stand, erreichte den Gazastreifen etwa eine Stunde oder mehr nach Beginn der Ereignisse, gegen 7:30 bis 8:00 Uhr, vom Stützpunkt Ramat David im Norden [SW Galiläa] aus. Die Hauptstaffeln der Apache-Hubschrauber befinden sich jedoch auf dem Stützpunkt Ramon, der näher am Gazastreifen liegt. Auf dem Stützpunkt in Ramon wurde schnell klar, dass sich etwas Seltsames abspielt, und ein Kampfhubschrauber mit dem Kommandeur der 190er-Staffel, Oberstleutnant A. selbst, kam um 8.32 Uhr am Gaza-Umschlag an.

Nachdem die Piloten festgestellt hatten, dass es innerhalb der Armeestationen und der eroberten Siedlungen sehr schwierig war, zwischen Terroristen und [israelischen] Soldaten oder Zivilisten zu unterscheiden, wurde beschlossen, dass das erste Ziel der Kampfhubschrauber und der bewaffneten Zik-Drohnen [Elbit Hermes 450] darin besteht, die Flut von Terroristen und die mörderischen Massen zu stoppen, die durch die Löcher im Zaun in israelisches Gebiet strömten. Achtundzwanzig Kampfhubschrauber haben im Laufe des Tages die gesamte Munition in ihren Bäuchen verschossen, in erneuten Anläufen zum Aufrüsten. Wir sprechen hier von Hunderten von 30-Millimeter-Mörsern (jeder Mörser ist wie eine Handgranate) und Hellfire-Raketen. Die Häufigkeit des Beschusses von Tausenden von Terroristen war anfangs enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, ihre Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.

Wie sich herausstellte, machte es die Hamas den Hubschrauberpiloten und Drohnenbetreibern schwer: Die Untersuchung ergab, dass die eindringenden Truppen in ihren letzten Briefings aufgefordert wurden, sich langsam auf die Siedlungen und Armeestationen zuzubewegen und in diese hineinzugehen und unter keinen Umständen zu rennen, um die Piloten glauben zu machen, sie seien Israelis. Die Täuschung funktionierte eine ganze Weile, bis die Apache-Piloten begriffen, dass sie die Beschränkungen umgehen mussten. Erst gegen 9.00 Uhr begannen einige von ihnen auf eigene Faust, die Terroristen mit Kanonen zu beschießen, ohne die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten.

Die Luftaktivitäten am ersten Tag waren nicht organisiert, und die Piloten mussten in der Luft improvisierte Lösungen für die komplizierte und noch nie dagewesene Situation finden: Ein Großteil der Feuer- und Zielanweisungen, die sie von den am Boden kämpfenden Kräften erhielten, erreichten die Piloten über Telefonanrufe oder per WhatsApp verschickte Bilder. Angesichts der enormen Zahl der Ermordeten und Entführten ist die Luftwaffe davon überzeugt, dass das Blutbad ohne die Feuerunterstützung und die vielen Angriffe der IDF-Kampfhubschrauberpiloten an diesem Tag noch viel größer gewesen wäre.

Etwas anderes, das den Kommandeuren der Luftwaffe half, die Schwere des Ereignisses in den frühen Morgenstunden zu erkennen, ereignete sich gegen 10:00 Uhr, als der Kommandeur des Geschwaders 190, Oberstleutnant A., seinen Hubschrauber auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramon verließ, um aufzutanken und nachzutanken. Er extrahierte das gesamte Video, das die Hubschrauberkamera aufgezeichnet hatte, und übermittelte es schnell an das IDF-Hauptquartier in der Kirya [in Tel Aviv]. In weniger als 20 Minuten war er wieder in der Luft, und mit den gewonnenen Informationen wies er die anderen Kämpfer in der Luft an, auf alles zu schießen, was sie im Bereich des Zauns sehen, und griff zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine IDF-Station mit gefangenen Soldaten an, um den Kämpfern des Marinekommandos 13 zu helfen, sie anzugreifen und zu befreien.

In einem Fall schoss er unter Aufhebung seiner selbst auferlegten Beschränkungen aus einer Entfernung von nur zwanzig Metern auf eines der Häuser im Kibbuz, um den stellvertretenden Kommandeur der Division 80 zu decken, die aus dem Sinai-Sektor angefordert wurde und in einem schwierigen Gefecht vier Terroristen tötete. Nach Angaben der Luftwaffe griffen Hubschrauber und Kampfflugzeuge in den ersten vier Stunden nach Beginn der Kämpfe etwa 300 Ziele an, die meisten auf israelischem Gebiet.

Am neunten Tag des Krieges (Sonntag) ist die Luftwaffe in die Bemühungen eingebettet, die Führer der Hamas auszuschalten, während sie sich auf ihren massiven Beitrag im Vorfeld einer Bodeninvasion vorbereitet. Die Luftwaffe hat sich nicht zu dem Dilemma geäußert, das durch die Angriffe auf Ziele entsteht, in denen sich Hamas-Führer wie Muhammad Deif und Yahya Sinwar neben israelischen Geiseln verstecken, die als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden.

Die Luftwaffe arbeitet daran, eine neue, bis zu drei Kilometer breite Barriere zwischen Israel und dem Gazastreifen zu errichten und die Bewohner des Gazastreifens zu ermutigen, vor dem schweren Bombardement, das auf Gaza-Stadt und die nördlichen Städte niedergehen wird, nach Süden zu gehen. Das Motto, das die Luftwaffe derzeit antreibt, lautet „Zerstörung der militärischen Fähigkeiten, Bewegungen und Autoritäten der Terrorgruppen im Gazastreifen, die Israel bedrohen“. Die Piloten wurden angewiesen, ruhig und professionell zu handeln, wobei hinter jedem einzelnen der Tausenden von Angriffen, die bisher durchgeführt wurden, organisierte Geheimdienstinformationen und eine operative Logik stehen.

Derzeit werden die Luftstreitkräfte im Gazastreifen eingesetzt, aber in erhöhter Bereitschaft für die tagelangen Kämpfe, die sich bereits im Norden abspielen. Die IDF erklärt, dass die Luftwaffe für den gleichzeitigen Einsatz an zwei Fronten ausgebildet und ausgerüstet ist, sich aber vorzugsweise auf ein Hauptgebiet konzentriert. So greift die Luftwaffe zum Beispiel nicht automatisch jeden Flugabwehrraketenwerfer der Hisbollah an, der eine Rakete auf israelische Drohnen abschießt.

Gleichzeitig hat die IDF seit einiger Zeit große Anstrengungen des Irans festgestellt, der Hisbollah im Libanon moderne Waffen zu liefern. Ausländischen Presseberichten zufolge war es die Luftwaffe, die in den letzten Tagen die syrischen Flughäfen von Aleppo und Damaskus angegriffen und sie zusammen mit den großen Waffentransporten auf dem Weg in den Libanon lahm gelegt hat.

Der Kommandeur der Luftwaffe, Major Tomer Bar, äußerte sich zu den Ereignissen des ersten Tages mit den Worten: „Es gibt viele Geschichten über den Mut der Soldaten am Boden. Die Piloten töteten viele Terroristen, und die Hubschrauber brachten Kämpfer auf das Schlachtfeld, während sie unter Beschuss standen. Wir sind stolz auf sie und auf die Reservisten, die die Stärke der IDF und der Luftwaffe unter Beweis stellen. Wir untersuchen jeden Tag, und wir verbessern uns jeden Tag.

Bezüglich einer Bodeninvasion sagte Bar: „Wir bereiten den Schauplatz für möglichst effektive Manöver vor und beseitigen so viele Bedrohungen wie möglich vom Boden und aus der Luft, um den Kämpfern operative Handlungsfreiheit zu geben. Derzeit konzentrieren wir uns auf das südliche Gebiet, sind aber auf jede Entwicklung, die auch im Norden eintreten könnte, mit hoher Bereitschaft vorbereitet.“

Übersetzt mit Deepl.com

