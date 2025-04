https://www.palestinechronicle.com/shin-bet-chief-says-netanyahu-fired-him-after-refusing-to-meddle-in-corruption-trial/



Shin-Bet-Chef sagt, Netanjahu habe ihn entlassen, nachdem er sich geweigert hatte, sich in Korruptionsverfahren einzuschalten

5. April 2025 News

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Shin-Bet-Chef Ronen Bar. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Netanjahu entließ Ronen Bar letzten Monat unter Berufung auf einen Vertrauensverlust nach der Widerstandsbewegung vom 7. Oktober. Der israelische Oberste Gerichtshof erließ jedoch eine einstweilige Verfügung, die Bar vor seiner Entlassung schützte.

Shin-Bet-Chef Ronen Bar gab bekannt, dass Premierminister Benjamin Netanjahu „wiederholt gefordert“ habe, dass er die Richter im Korruptionsprozess darüber informiere, dass der Premierminister aus Sicherheitsgründen nicht regelmäßig vor Gericht aussagen dürfe, berichteten israelische Medien am Freitag.

Laut der Times of Israel behauptete Bar in einem Brief an das Oberste Gericht vor der Anhörung in der nächsten Woche über Petitionen gegen die Entscheidung der Regierung, ihn zu entlassen. Bar sagte, seine Weigerung habe zu einem Vertrauensbruch zwischen den beiden geführt.

Er wies darauf hin, dass sein Job es erfordere, dass er „berufliche Unabhängigkeit“ bewahre, anstatt „aus ‚persönlicher Loyalität‘ gegenüber dem Premierminister zu handeln“, heißt es in dem Bericht.

Netanjahu entließ Bar letzten Monat unter Berufung auf einen Vertrauensverlust nach der Widerstandsoperation vom 7. Oktober. Der israelische Oberste Gerichtshof erließ jedoch eine einstweilige Verfügung, die Bars Entlassung verhinderte.

Angst vor einem Angriff der Hisbollah

Der Premierminister soll die Forderung im vergangenen Jahr gestellt haben, als Israel im Libanon mit der Hisbollah-Bewegung kämpfte. Er war besorgt über mögliche Drohnenangriffe der Hisbollah auf das Bezirksgericht Jerusalem, wo der Prozess stattfinden sollte, und südlich davon, um den Prozess auf unbestimmte Zeit zu verschieben, heißt es in dem Bericht.

Die Richter beschlossen stattdessen, das Verfahren an das Bezirksgericht Tel Aviv zu verlegen, „das über einen befestigten Keller verfügt“.

Bar deutete in dem Brief auch an, dass er gebeten worden sei, die Mittel des Shin Bet gegen israelische Demonstranten einzusetzen, dies jedoch abgelehnt habe.

„Ich wurde auch aufgefordert, meine berufliche Unabhängigkeit bei Ereignissen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Angelegenheiten israelischer Bürger durch den Dienst und bei allem, was mit der Ausübung der Befugnisse des Dienstes zum Vorgehen gegen die Bürger des Landes zu tun hat, zu wahren“, schrieb der Geheimdienstchef.

Er sagte auch, er sei ‚besorgt um die Zukunft des Shin Bet‘ und forderte das Gericht auf, die Entscheidung der Regierung, ihn zu entlassen, rückgängig zu machen, fügte der Bericht hinzu.

Qatargate

Bar sagte auch, dass seine Entlassung zum Zeitpunkt der sogenannten Qatargate-Untersuchung eine „klare Botschaft an die gesamte Befehlskette im Shin Bet senden würde, auch an die nächsten Leiter der Behörde, dass man sofort gefeuert wird, wenn man bei der politischen Führung in Ungnade fällt“.

Er bezog sich dabei auf die laufende Untersuchung des Shin Bet und der Polizei zu angeblichen illegalen Geschäften zwischen engen Mitarbeitern Netanjahus und Katars.

Bar sagte, es sei eine „Verleumdungs- und Delegitimierungskampagne im Gange, die darauf abziele, die Ermittlungsbehörden abzuschrecken“, heißt es in dem Bericht weiter.

Netanyahus Büro wies Bars Aussage zurück und behauptete, sie sei „voller Lügen“ und „von einem schweren Interessenkonflikt geprägt“, so der Bericht.

Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass Generalstaatsanwältin Baharav-Miara ebenfalls offiziell einen Antrag gegen Bars Entlassung gestellt hat, da diese „aufgrund der strafrechtlichen Ermittlungen gegen seine Mitarbeiter mit einem persönlichen Interessenkonflikt mit Netanjahu behaftet“ sei.

Die Regierung Netanjahu strebt auch die Entlassung von Baharav-Miara an.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

