Ich danke Norman Paech für die Zusendung dieses lesenswerten Textes, den ich sehr gern auf die Hochblauen Seite setze. Evelyn Hecht-Galinski

80 Jahre 8. Mai 1945

Von Norman Paech

Hamburg, 1. Mai 2025

80 Jahre 8. Mai 1945. In den Medien wird derzeit wieder viel über diesen

Tag diskutiert, geschrieben und geredet. Was hat das Ende des zweiten von

einer deutschen Regierung angezettelten Krieges für den Aufbau einer

neuen Nachkriegsgesellschaft bedeutet und welche Folgerungen hat das

Ereignis heute noch für uns?

Dass dieser Tag ein Tag der Befreiung ist, hat sich allmählich seit der Rede

des damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker im Mai 1985

durchgesetzt. Nur vom rechten Rand der Parteien wird es neuerdings

wieder in Zweifel gezogen. Doch fragen wir: Befreiung wovon und

Befreiung durch wen? Beide Fragen sind eigentlich leicht zu beantworten,

haben uns bis heute aber offensichtlich überfordert. Es war die Befreiung

von Faschismus und Krieg, also ein Tag des Antifaschismus und des

Friedens. Befreit haben wir uns jedoch nicht selbst, es waren vor allem die

Russen und Amerikaner, und zwar mit unvorstellbaren menschlichen

Verlusten.

Und nun sollen gerade die Vertreter des Landes, welches die weitaus

größten Opfer im Kampf gegen den deutschen Faschismus gebracht haben,

Russland, zu den alljährlichen Feierlichkeiten am 8. Mai in Deutschland

nicht eingeladen werden. Was für ein zynischer Missbrauch eines

historischen Gedenktages, was für ein erbärmlicher Akt moralischer

Überheblichkeit. Gewiss, der Krieg gegen die Ukraine ist ein schwerer

Verstoß gegen das Völkerrecht, ein immer noch andauerndes

Kriegsverbrechen. Er muss sofort beendet werden, doch nicht durch immer

neue Waffenlieferungen und die bekannten Sieg- und Durchhalteparolen.

Die deutsche Gesellschaft hat der russischen Bevölkerung immer noch zu

danken. Auch wenn das den deutschen Regierungen schwerfällt, so ist die

Einladung zu einem gemeinsamen Gedenken nicht etwa ein Zeichen

diplomatischer Höflichkeit, sondern ein notwendiges Zeichen historischen

Bewusstseins. Vergessen wir doch nicht, die Anzahl US-amerikanischer

völkerrechtswidriger Kriege in der Welt nach 1945 übersteigt bei weitem

die der Sowjetunion und Russlands. Deutsche Regierungen haben trotzdem

den Beitrag der USA an der Befreiung vom Faschismus nie vergessen und

sie nie vom Gedenken an die Befreiung ausgeschlossen. Trotz aller Kriege

der USA nach 1945 eine undenkbare Vorstellung.

Bleiben wir beim Antifaschismus. Er war für die Alliierten beim Aufbau

eines demokratischen Deutschlands von zentraler Bedeutung. Die

Beseitigung und Verhinderung des Faschismus im zukünftigen Deutschland

prägte das Demokratieverständnis des Potsdamer Abkommens von 1945

und die zahlreichen Gesetze des Kontrollrats 1946. So zum Beispiel das

„Gesetz zur Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und

Militarismus“ oder das „Gesetz zur Entfernung belasteter Personen aus

öffentlichen … Ämtern und aus verantwortlichen Stellen in bedeutenden

privaten Unternehmen.“ Nichts davon geschah allerdings in der jungen

Bundesrepublik. Die Entnazifizierung war eine Farce. Der Bundestag hat nie

ein Gesetz zur Bestrafung von NS-Verbrechern diskutiert oder

verabschiedet. Dafür hat er aber schon Ende 1949 ein „Gesetz über die

Gewährung von Straffreiheit“ für einen Teil von NS-Belasteten beschlossen

und 1956 die Gesetze und Direktiven des Kontrollrats insgesamt

aufgehoben. Damit hat er seine gegen den Nationalsozialismus gerichtete

Grundaussage unterlaufen und praktisch neutralisiert.

Dennoch war das antifaschistische Besatzungsrecht der politische Humus

für die Länderverfassungen und das Bundesverfassungsgericht hat 1970

entschieden: „Die gesamte deutsche Rechtsordnung bleibt vom

Besatzungsrecht überlagert.“ Art.139 GG.

Was heißt das für uns heute? Die AFD verbieten?

Das Grundgesetz von 1949 hält dafür alle notwendigen Instrumente bereit.

1952 wurde die rechtsnationale „Sozialistische Reichspartei“ SRP und 1956

die Kommunistische Partei Deutschlands KPD verboten. Alle Versuche

später die NPD zu verbieten, scheiterten allerdings. Das Einzige, was man

erreicht hat war, sie sechs Jahre von der Parteienfinanzierung

auszuschließen, – da hatte sie sich bereits in „Die Heimat“ umbenannt.

Und nun ein neuer Anlauf bei der AFD? Jetzt, da der Verfassungsschutz

offenbar über tausend Blatt rechtsextremen Materials über die AFD

gesammelt hat, sieht man sich endlich gerüstet, einen höchst unbequemen

politischen Konkurrenten aus dem Wege zu räumen. Rechtsextrem ist aber

noch nicht „verfassungswidrig“ und „auf die Beeinträchtigung oder

Beseitigung der demokratischen Ordnung“ gerichtet, wie es Art. 21 des

Grundgesetzes fordert. Und ich warne vor dem Verfassungsschutz. Er war

die zentrale Organisation in den unseligen Jahren der berüchtigten

Berufsverbote Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Er

schnüffelte in allen Institutionen. Mit seinen angeblichen Erkenntnissen

wurden über 3, 5 Millionen Bewerber und Beschäftigte im öffentlichen

Dienst auf ihre Verfassungstreue untersucht. Hunderte Linke,

Kommunisten, Sozialdemokraten oder Unorganisierte wurden als

Verfassungsfeinde abgewiesen oder entlassen, ihre berufliche Laufbahn

wurde zerstört.

Das Problem, vor das uns die rasante Entwicklung der AFD stellt, ist kein

juristisches, sondern ein politisches. Die Entwicklung zur Faschisierung und

Militarisierung ist in allen europäischen Staaten bemerkbar. Das Potential

in BRD ist aber größer und gefährlicher als in den westeuropäischen

Staaten, die sich selbst vom Faschismus befreien konnten, bzw. gegen ihn

kämpften.

Schon heute bemerken wir auf diesem Weg der Faschisierung eine fatale

Entwicklung: Durch restaurativ-konservative Regime werden die

liberaldemokratischen Elemente der Verfassungen angegriffen, der soziale

Auftrag der Verfassung in den Hintergrund gedrängt, der Friedensgedanke

durch die forcierte Militarisierung aufgelöst, linker, gar marxistischer

Widerstand – seien es durch Parteien oder Gewerkschaften – zum

Verschwinden gebracht und zunehmend autoritäre und obrigkeitsstaatliche

Formen des staatlichen Handelns eingeführt.

Dieser gesellschaftliche Niedergang produziert rechtsextreme, radikale

Bewegungen, die diesen Prozess der Restauration vorantreiben und die

sozialen, fortschrittlichen und zukunftsoffenen Elemente der Verfassung

stoppen und ins Gegenteil verkehren wollen.

Die Steigerung der Kriegsgefahr begünstigt nicht nur die Restauration,

sondern auch den Faschismus und Faschismus heißt Krieg, das sollten wir

aus unserer Geschichte gelernt haben. Deshalb ist der Kampf um den

Frieden, gegen jede den Frieden gefährdende Politik, gleichzeitig Kampf

gegen den Faschismus. Das ist ein Kampf gegen die Konfrontation und für

die Verständigung zwischen den großen Mächten, für Entspannung und

internationale Kooperation.

Schon 1980 warnte der Jurist Wolfgang Abendroth, höchst aktuell:

„Die Vergrößerung des Wehretats in einer Zeit, in der an den meisten für die

Massen wichtigen Haushaltsposten gespart werden soll, ist in ihrer Bedeutung

von der westdeutschen Bevölkerung bis jetzt so wenig begriffen worden, wie

die Funktion dessen, dass ein Bundeskabinett, …an der finanziellen

Aufpäppelung des rechten Demirell-Regimes eifrigst mitwirkt und sie

international organisiert, nur weil diese Regierung zuverlässig

antikommunistisch ist und neue amerikanische Militärstützpunkte duldet.“

Es ist doch verblüffend, dass wir heute vor genau den gleichen Gefahren für

unsere Demokratie stehen wie vor 45 Jahren. Die Tatsache, dass die

Bundesrepublik seinerzeit nicht in den Faschismus abgeglitten ist, ohne

dass die NPD damals verboten wurde, ist allein dem Widerstand und dem

Druck der eigenen Bevölkerung zu verdanken. Der Kampf um die sozialen

und demokratischen Rechte, die in der Verfassung garantiert werden, hat

den Absturz in den Faschismus verhindert.

Und heute haben wir wieder die gleichen Probleme mit dem Ansteigen

rechtsextremistischer und faschistischer Gefahr. Aber wir sollten uns nicht

täuschen lassen: Nicht die AFD betreibt die gigantische Aufrüstung und

Militarisierung, sie unterstützt sie, das aber ist ein Unterschied. Nicht die

AFD steigert die Kriegsgefahr durch Waffenlieferungen und die Fortführung

des Krieges in der Ukraine, sie ist sogar dagegen. Nicht die AFD kündigt den

Angriff auf den sozialen Besitzstand der Bevölkerung an, sondern die neue

Regierung. Unser Kampf hat sich gegen diese Politik zu richten, die den

Boden für die Faschisierung bereitet und den Zulauf zu dieser

unerträglichen Partei begünstigt.

Das war schon das Problem der massenhaften und vielfach von den

Regierungen geförderten Demonstrationen gegen rechts. Ihr Adressat, die

AFD, ist aber nicht verantwortlich für Aufrüstung, Militarisierung,

Kriegsgefahr, Sozialabbau und Restauration. Sie ist gefährlich, weil sie das

alles unterstützt, vergessen wir aber nicht die, die dafür verantwortlich

sind. Das darf man nicht durcheinanderbringen.

Ein Verbot der Partei löst unser Problem der Faschisierung der Gesellschaft

nicht und hilft dem Kampf dagegen wenig. Es könnte eher von ihm

ablenken. Unsere Lehren, die wir aus dem 8. Mai 1945, dem Tag der

Befreiung von Faschismus und Krieg, zu ziehen haben, bedeutet, für die

sozialen und demokratischen Rechte, wie sie im Grundgesetz garantiert

werden, zu kämpfen.

Vor allem haben wir – und auch das ist in dem Grundgesetz festgehalten –

gegen die Militarisierung unserer Gesellschaft und aggressive Aufrüstung

Widerstand zu leisten, uns eindeutig gegen die Beteiligung an den Kriegen

in der Ukraine und in Gaza zu stellen, und den Ruf „nie wieder“ in seinem

vollständigen Umfang ernst zu nehmen: „Nie wieder Krieg – nie wieder

Auschwitz – nie wieder Völkermord – nie wieder Faschismus.“ Mit der

Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 hat auch das Völkerrecht Einzug

in die deutsche Verfassung gehalten. Seine Regeln und Prinzipien sind vier

Jahre zuvor, 1945 in San Franzisko in der UNO-Charta vollkommen neu

gefasst worden und ausdrücklich in Art. 25 Grundgesetz zum „Bestandteil

des deutschen Rechts“ gemacht worden. Sie sollen sogar den allgemeinen

Gesetzen vorgehen, haben also verfassungsähnliche Kraft.

Das sind jetzt für uns verbindliche Grundsätze gegen Rassismus,

Kolonialismus, Apartheid und Faschismus. Die fundamentalen Prinzipien

wie das Friedensgebot, das Gewalt- und Aggressionsverbot, das Recht auf

Selbstbestimmung und Souveränität der Völker hat die Bundesrepublik

schon durch die Unterzeichnung der UNO-Charta für verbindlich erklärt.

1949 sind sie ebenfalls grundgesetzlich abgesichert worden. Und darüber

hinaus binden zahlreiche internationale Verträge und Deklarationen der

UNO die deutsche Politik. So etwa die Grundsätze des internationalen

Gerichtshofs von Nürnberg von 1946 zur Bestrafung von Kriegsverbrechen

oder die Konvention von 1948 zur Verhütung und Bestrafung von

Völkermordverbrechen. Wir haben nie gedacht, dass diese Vorschriften je

wieder eine solche akute Bedeutung erhalten würden, wie jetzt, wo

deutsche Waffen bei Krieg und Völkermord beteiligt sind. Welcher Tag ist

also besser geeignet als der 8. Mai, an diese Grundsätze und

Verpflichtungen jedes Jahr zu erinnern? Dieser Tag sollte ein gesetzlicher

Feiertag werden.

