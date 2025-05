https://www.nachdenkseiten.de/?p=132711



Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen gegen Taurus-Lieferung an Ukraine Ein Artikel von: Redaktion

Repräsentative Multipolar-Umfrage: Auch Mehrheit der Unions- und SPD-Anhänger gegen Lieferung deutscher Marschflugkörper / 66 Prozent der Deutschen plädieren für Aufforderung zu Friedensverhandlungen an Kiew / Nur leichte Mehrheit hat Vertrauen in Nato-Bündnis. Von Redaktion.



Berlin. (multipolar) Zwei Drittel der Deutschen sind gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Das hat eine von Multipolar beauftragte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Bambus Research“ ergeben. Selbst unter Menschen die den aktuellen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD politisch nahestehen, überwiegt die Ablehnung einer möglichen Taurus-Lieferung mit 60 Prozent (Unionsanhänger) beziehungsweise 58 Prozent (SPD-Anhänger). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatten vor Amtsantritt in den vergangenen Monaten erklärt, deutsche Marschflugkörper an die Ukraine liefern zu wollen.

Noch deutlicher fällt die Ablehnung der Taurus-Pläne bei Anhängern von AfD (85 Prozent), BSW (85 Prozent) und Linken (78 Prozent) sowie bei Menschen, die sich mit keiner der großen Parteien identifizieren (79 Prozent) aus. Lediglich Anhänger von FDP und Grünen plädieren mehrheitlich für die Lieferung des weitreichenden Waffensystems. Bei der Differenzierung des Antwortverhaltens nach Einkommen wird deutlich, dass zwar alle Einkommensgruppen mehrheitlich gegen die Taurus-Lieferung sind – jedoch steigt die Befürwortung mit der Höhe des Verdienstes. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

