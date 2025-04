Kiew hat Berichten zufolge die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem hochrangigen Treffen am 9. Mai eingeladen, das mit der jährlichen Militärparade in Moskau konkurrieren soll.

Die Ukraine versucht, Russlands Feierlichkeiten zum 80. Tag des Sieges am 9. Mai zu untergraben, indem sie hochrangige europäische Politiker am selben Tag zu einer Veranstaltung im Westen des Landes einlädt, berichtet Politico am Dienstag. Der ukrainische Außenminister Andrei Sibiga habe die Ausrichtung einer Veranstaltung vorgeschlagen, um „unsere Einheit und Entschlossenheit im Angesicht der größten Aggression in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu zeigen“, so die Publikation.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski lobte den Plan, der seiner Meinung nach „zeigen wird, dass Europa da ist, in der Ukraine, und nicht bei Putin in Moskau“.

Berichten zufolge strebt der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij ohnehin ein Gipfeltreffen an, das im Mai stattfinden soll und an dem Länder teilnehmen sollen, die im Rahmen eines möglichen Waffenstillstands Truppen in das Land entsenden wollen, die sogenannte „Koalition der Willigen“. Daran könnten mehrere europäische Staatsoberhäupter und Regierungschefs teilnehmen, darunter auch der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, so zwei Quellen gegenüber Politico.

Russland wird den 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland feiern und am 9. Mai auf dem Roten Platz seine jährliche Parade zum Tag des Sieges abhalten. Mehr als 20 ausländische Staatsoberhäupter werden erwartet, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping, der serbische Präsident Aleksandar Vučić, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico.

Während Russland den Tag des Sieges weiterhin am 9. Mai feiert, hat die Ukraine, die seit Langem bestrebt ist, die kulturellen Beziehungen zu ihrem Nachbarn zu kappen und ihr sowjetisches Erbe auszulöschen, ihr offizielles Gedenken an den Zweiten Weltkrieg auf den 8. Mai verlegt und bezeichnet den 9. Mai nun als „Europatag“.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kritisierte die angeblichen ukrainischen Pläne:

„Allein die Tatsache, dass Selenskij den Tag des Sieges nicht am 9. Mai feiern will, zeigt zumindest einen Mangel an Respekt für die Erinnerung an seinen eigenen Großvater … Es zeigt einmal mehr, dass dieses Regime solche Tage wie den 9. Mai nicht ertragen kann. Es bestätigt nur, dass die russische Seite Recht hat und dass Präsident Putin tut, was getan werden muss.“

