800 Milliarden Euro an trügerischen Versprechungen

Hugo Dionísio

11. März 2025

Eines von zwei Dingen muss passieren: Entweder ist die EU bereit, die natürlichen sozialen Kämpfe gegen die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zunehmend zu unterdrücken, oder sie setzt auf eine sozial und demografisch nachhaltigere Wirtschaft.

Von der Leyen hat uns an ihren großspurigen Nihilismus und ihre Realitätsferne gewöhnt. Wenn man ihr zuhört, könnte man manchmal den Eindruck gewinnen, dass sie sich selbst als eine Art Schöpfergott sieht, der in der Lage ist, alles mit der bloßen Kraft ihrer Worte in Materie zu verwandeln. Aber das ist natürlich nicht wahr! Die russische Wirtschaft ist nicht „in Trümmern“ zusammengebrochen, sondern hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Die Löhne sind so stark gestiegen wie seit 16 Jahren nicht mehr (ein Anstieg von 21,6 % im Vergleich zum März des Vorjahres und ein reales Wachstum von 11,3 % nach Abzug der Inflation – ein Traum für jeden Portugiesen), und der Durchschnittslohn wird bis 2025 voraussichtlich 1.113 US-Dollar erreichen, während alles billiger bleibt als in jedem anderen EU-Land.

Es stimmt auch nicht, dass die Russen Halbleiter aus Waschmaschinen ausgebaut haben, und es stimmt auch nicht, dass die G7 die russischen Ölexporte mit ihren Ölsperren blockiert haben. Tatsächlich hat Russland noch nie so viel Öl exportiert wie heute. Die Vermittlerin Ursula von der Leyen lag auch falsch, als sie behauptete, die USA hätten das billigste Flüssigerdgas – warum sollte Trump jetzt die Preise senken wollen? – und die europäischen Länder dazu drängte, mehr Schiefergas zu kaufen, was gegen die europäische Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeit verstößt, die von den Lieferanten die Einhaltung der Regeln zur ökologischen Nachhaltigkeit verlangt. Bekanntlich wird Schiefergas durch Fracking gewonnen, eine Methode, die der Umwelt stark schadet und in der EU verboten ist. Es scheint, dass die Richtlinien für die nicht gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission nach ihren Launen angewendet werden.

Aber der jüngste Irrglaube der Präsidentin der Europäischen Kommission ist die Ankündigung einer „massiven Erhöhung“ – sie liebt diese amerikanisierten Propagandaslogans mit vermeintlicher kreativer Kraft – der europäischen Militärausgaben, die bereits im Laufe der Zeit gestiegen sind, aber jetzt schlägt sie vor, sie um weitere 840 Milliarden Euro zu erhöhen. Es ist erwähnenswert, dass sie während des Skandals um den Verkauf von Trident-U-Booten an Portugal, ein Geschäft, das zur Inhaftierung mehrerer Mittelsmänner führte, Verteidigungsministerin Deutschlands war. Auch in dieser Zeit sagte von der Leyen, als sie wegen mehrerer Geschäfte untersucht wurde, dass sie ihr Handy verloren habe, was ihr half, dem Gefängnis zu entgehen. Ebenso war sie während ihrer Zeit bei der Europäischen Kommission in den Skandal um die Beschaffung von Impfstoffen verwickelt. Bestimmte Charakterzüge verschwinden nie, und es ist schade, dass diese Eigenschaften darüber entscheiden, wer für solche Positionen ausgewählt wird. Zu unserem Nachteil.

Natürlich hätte die Präsidentin der Europäischen Kommission stattdessen eine massive diplomatische Anstrengung, eine energische und mobilisierende Bewegung für den Weltfrieden, eine Reihe von Vorschlägen zur Abrüstung und zur Reduzierung der militärischen Bestände vorschlagen können. Hätte dies einen Beitrag geleistet? Vielleicht nicht, aber als Anführerin einer riesigen Bevölkerung und Hüterin der Schlüssel, die die Türen zum Tod aufschließen, war es ihre Pflicht, sich in erster Linie nach Kräften zu bemühen, nicht nur Frieden, sondern auch ein Verhältnis der Einheit und Zusammenarbeit in ganz Europa auszuhandeln, um den Wohlstand zu fördern und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Würde man dies nicht von jeder Führungspersönlichkeit erwarten, die behauptet, demokratisch, humanistisch und freiheitsliebend zu sein? Der erste Schritt sollte niemals darin bestehen, den Krieg zu vertiefen.

Sie könnte sogar Wladimir Putin die Schuld geben und ihn auf unvorstellbare Weise dämonisieren, aber sie sollte immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und sich der enormen Verantwortung bewusst sein, die sie zu tragen behauptet: die Hüterin der freien Welt. Von einer „Hüterin der freien Welt“ wird erwartet, dass sie alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um diese Freiheit zu bewahren. Stattdessen hat von der Leyen alles getan, um sie zu untergraben und von der Landkarte zu tilgen. Anstatt ein Beispiel für die Aufwertung und Verherrlichung unserer zivilisatorischen Werte zu geben, haben sich die Europäische Kommission und alle Akteure, die im Europäischen Rat herumstolzieren, für eine starre, rückwärtsgewandte, isolationistische und sektiererische Haltung entschieden. „Ich werde mich nicht von hier wegbewegen“, „Ich werde nicht mit ihnen reden“, „Ich werde nicht einmal an sie denken!“ Die EU ist heute der einzige Block, der sich so verhält, mit Ausnahme Israels gegenüber den Palästinensern. Das sollte uns zu denken geben.

Aber das ist nicht einmal das größte Problem bei von der Leyens Vorschlag. Ich spreche nicht einmal von der Willkür einer Kommission, die aus nicht gewählten Bürokraten besteht und drakonische Aufrüstungspläne vorschlägt, die der Rat fast einstimmig und ohne Kritik billigt, mit Ausnahme von Orban. Es geht um mehr als das. Von der Leyen hat weder die Befugnis, so etwas zu genehmigen, noch kann sie die Mitgliedstaaten zwingen, dieses Geld auszugeben, oder sie dazu zwingen, Eurobonds zu genehmigen, die eine Verschuldung in dieser Größenordnung ermöglichen würden.

Ich habe in anderen Artikeln erwähnt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten mit einem Militärbudget von über 600 Milliarden Euro bis 2026 bereits fast 3–4 % des BIP für Rüstung ausgeben werden, wie Trump es wünscht – derselbe Trump, mit dem sie sich angeblich nicht verbünden wollen. Mit dieser von von der Leyen vorgeschlagenen Erhöhung wären 5 % des BIP garantiert.

Die Wahrheit ist jedoch, dass wir bei näherer Betrachtung der Vorschläge feststellen, dass es sich um einen Kreditrahmen in Höhe von 150 Milliarden Euro handelt, der den Mitgliedstaaten zur Verfügung steht, wobei der verbleibende Betrag nicht von der „Europäischen Union“, sondern von den Mitgliedstaaten selbst kommt. Um dies zu ermöglichen, wird die EU Vorschläge diskutieren, Militärausgaben von den durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt auferlegten Beschränkungen auszunehmen, sodass höhere Investitionen in Rüstungsgüter nicht auf die Defizit- oder Staatsschuldenobergrenzen angerechnet werden. Mit anderen Worten: Wenn es um Waffen geht, können sich die Staaten so viel Geld leihen, wie sie wollen.

Der Widerspruch zur Rhetorik der Vergangenheit ist absolut verblüffend. Als es darum ging, die Auswirkungen der „Staatsschuldenkrise“ abzumildern und zu verhindern, dass westliche Kredithaie die Grundrechte der europäischen Bürger auf Gesundheit, Bildung und Wohnraum aushöhlen, machte die Europäische Kommission keine Ausnahmen. Laut Durão Barroso lebten wir alle über unsere Verhältnisse und mussten alles zurückzahlen, und zwar schnell. Es spielte also keine Rolle, dass Portugal einen portugiesischen Präsidenten der Europäischen Kommission hatte. Was zählte, war der Wunsch des deutschen Finanzministers, vor allem die Deutsche Bank zu retten.

Aber wenn es darum geht, Waffen zu kaufen und zuzulassen, dass diese Investitionen die Qualität grundlegender öffentlicher Dienstleistungen beeinträchtigen, ist die EU bereit, Ausnahmen von den Kreditregeln zu schaffen. Es spielt keine Rolle, dass António Costa im Europäischen Rat sitzt. Jedes Mal, wenn ein Portugiese eine herausragende Position in der EU innehatte, hatten die Portugiesen – und Europäer – guten Grund, sich zu beschweren. Ist das die Schuld der Portugiesen? Natürlich nicht! Das Problem liegt bei der Art von Menschen, die die Oligarchie für diese Positionen auswählt – immer rückgratlose Individuen oder, wie von der Leyen oder Kaja Kallas, fanatische Missionare, die als Fraktion agieren.

Wenn von der Leyens Vorschlag bereits Wahnsinn war, wird er noch wahnsinniger, wenn wir erkennen, dass sie die Mitgliedstaaten nicht zwingen kann, dieses Geld auszugeben, und dass sie es auch nicht selbst ausgeben kann. Die Mittel aus den mehrjährigen Gemeinschaftsfonds dürfen nicht für Waffen ausgegeben werden, mit Ausnahme eines kleinen Teils aus dem Europäischen Verteidigungsfonds. Sie können für Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, Forschung und Entwicklung verwendet werden, aber das war’s dann auch schon. Und das ist nicht unerheblich, wie die in Israel mit europäischen Mitteln entwickelte Gesichtserkennungstechnologie zeigt, die dazu beitrug, dass Kinder und Frauen in Gaza getötet wurden.

Darüber hinaus liegt es bei den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob sie den oben genannten Betrag für Waffen ausgeben wollen oder nicht. Da dieses Geld aus den Staatshaushalten kommen wird, liegt die Entscheidung bei den jeweiligen Regierungen und Parlamenten. Dies lässt den berechtigten Verdacht aufkommen, wem António José Seguro (ein mutmaßlicher Kandidat für das Amt des Premierministers der „Sozialistischen“ Partei) gefallen wollte, als er sagte, er wolle, dass die Staatshaushalte „in Brüssel“ genehmigt werden. Schauen Sie sich an, was uns mit diesen Leuten erwartet! So demokratisch, nicht wahr?

Schließlich kann der Präsident der Europäischen Kommission die Regierungen nicht zwingen, Mittel von Sozialprogrammen in den Verteidigungsbereich zu verlagern, zumal die Zuständigkeiten der EU in sozialen Angelegenheiten laut dem Vertrag über die Europäische Union nur subsidiär und ergänzend sind und nationale Politiken niemals ersetzen oder außer Kraft setzen können. Daher ist diese Ankündigung nichts weiter als verzweifelte Propaganda und extremistischer Fanatismus von jemandem, der der Welt immer noch zeigen will, dass er eine gewisse Bedeutung hat, obwohl er in Wirklichkeit nur wenig hat.

Aber wenn die Diskrepanz zwischen diesem Vorschlag und den europäischen und nationalen Vorschriften gravierend ist; wenn der Verrat an den wahren Werten der Demokratie und Freiheit, die in Frieden und Stabilität verwurzelt sind, das wahre Gesicht dieser Menschen zeigt; dann ist die Diskrepanz zwischen dem Vorschlag und der produktiven Realität der Europäischen Union selbst noch gravierender.

Die Europäische Union verzeichnet nach COVID-19 eine jährliche industrielle Wachstumsrate von etwa 1–2 %, wobei die Indizes der Industrieproduktion rückläufig sind, insbesondere nach der Finanzkrise von 2008. Dieser Rückgang der Industrieproduktion, der auch mit einem schwachen industriellen Wachstum einhergeht, wird durch europäische Maßnahmen wie den Green Transition, die Dekarbonisierung und in jüngster Zeit durch die durch das Ukraine-Abenteuer verursachte Energiekrise noch verschärft.

Hinzu kommt, dass die EU mit einem gravierenden Mangel an Fachkräften für die verbleibende Industrie konfrontiert ist, mit einer alternden Belegschaft, einem zunehmend deregulierten Arbeitsmarkt und einer Wirtschaftskultur, die Kinder als Hindernis für den individuellen Erfolg und den beruflichen Aufstieg betrachtet. Die Europäische Union kann dies nur mit noch mehr Auswanderung überwinden. Eine übermäßige Auswanderung in Kombination mit fehlenden Investitionen in öffentliche Dienstleistungen führt jedoch zu enormen sozialen Widersprüchen und weit verbreiteter Unzufriedenheit.

Eines von zwei Dingen muss passieren: Entweder ist die EU bereit – und ich glaube, das ist sie –, die natürlichen sozialen Kämpfe gegen die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zunehmend zu unterdrücken, oder sie setzt auf eine sozial und demografisch nachhaltigere Wirtschaft. Letzteres würde mehr als zwei Generationen dauern, bis greifbare Ergebnisse erzielt werden. Eine solche Verzögerung scheint nicht mit der Dringlichkeit übereinzustimmen, die diese europäischen „Führer“ an den Tag legen. Ihre Angst ist kurzfristig, mehr nicht.

Das demografische Problem wirft auch eine andere Frage auf: Wer wird zu den Waffen greifen? Die Kinder von Ursula von der Leyen und António Costa? Ich glaube nicht. Entweder ändern sie die Regeln des Militärdienstes von freiwillig zu obligatorisch, oder sie müssen Armeen von Söldnern aufbauen, die normalerweise von denen besiegt werden, die für eine Sache kämpfen.

Wenn das nicht ausreicht, um von der Leyens Wahn zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass die EU in jedem Fall nicht über die industrielle, personelle, wirtschaftliche oder politische Kapazität verfügt, um eine solche Erhöhung der Militärausgaben zu bewältigen, es sei denn, das Ziel besteht darin, noch mehr für Waffen zu bezahlen, die, wie in der Ukraine zu sehen war, ebenso teuer wie ineffektiv sind. Dies könnte auch eine erfreuliche Lösung für diejenigen sein, die einfach nur auf einen weiteren Jackpot warten. Die Kapitalmärkte zeigen bereits, dass die Aktien europäischer Rüstungsunternehmen an Wert gewinnen, was auch das Ziel sein muss.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Europäische Kommission mit dieser Ankündigung erneut beweist, dass sie sprichwörtlich realitätsfremd ist, den europäischen Völkern schadet und im Dienste obskurer Mächte steht, die in direktem Widerspruch zu den Interessen der europäischen und globalen Bevölkerung stehen. Und wer sind diese obskuren Mächte? Abgesehen von denen, die mit der Rüstungsindustrie und dem militärisch-industriellen Komplex in Verbindung stehen, sind es die Mächte, die versuchen, den Konflikt in der Ukraine so lange wie möglich zu verlängern und auszuweiten, um nicht zugeben zu müssen, dass sie einen Fehler begangen haben, eine Niederlage erlitten haben oder beides. Es ist auch möglich, dass sie die 300 Milliarden Euro der russischen Reserven ausgegeben oder als Sicherheit für Kredite verwendet haben, wodurch sie in einer Situation gefangen sind, die das gesamte europäische Finanzsystem zum Einsturz bringen könnte. Schließlich basierten ihre Vorhersagen – die immer falsch waren – auf einem langfristigen, vielleicht generationenübergreifenden Konflikt. Trump hat den Plan aus all seinen Gründen – von denen keiner auf einem echten Wunsch nach Frieden beruht – letztlich durchkreuzt.

Ob es nun einer oder alle dieser Gründe sind, dieser ganze Zirkus zielt darauf ab, einen weiteren 150-Milliarden-Euro-Kredit durchzusetzen, der zweifellos in der Ukraine von Selenskyj landen wird. Wie würden die Europäer reagieren, wenn die „Brüsseler Jugend“ sagen würde: „Während einige versuchen, den Konflikt zu beenden, wollen wir weitere 150 Milliarden Euro in den Krieg schicken!“ Das würde nicht gut aussehen, oder? Und so ausgedrückt wäre es sogar unverständlich. Unverständlich ist auch die Idee, dass all dies für einen „starken Frieden“ ist, ein Propagandakonstrukt, das darauf abzielt, eine durchschlagende Niederlage als etwas Angenehmeres darzustellen, um das Gesicht dieser Bande verwöhnter Kinder zu wahren. Es gibt jedoch etwas, das sie mit ihrer Zurschaustellung von „Stärke“ nicht länger verbergen können: die völlige Diskreditierung der NATO und der Europäischen Union selbst. Während erstere kurzfristig existenziellen Bedrohungen ausgesetzt sein könnte, können wir die Idee einer mittelfristigen Implosion der EU nicht ausschließen. Und das alles nur, weil eine paneuropäische Organisation zu einer bloßen Erweiterung der NATO geworden ist, deren Zusammenhalt von den Interessen Washingtons bestimmt wird.

Also erfinden sie einen allgemeinen, propagandistischen Vorwand, um den Zweck zu verbergen, weiterhin Geld umzuleiten, das die europäischen Völker dringend benötigen, um eines der korruptesten Regime der Welt zu ernähren. Andererseits wissen die europäischen „Führer“ nicht, wie sie den Sumpf, den sie geschaffen haben, mit Würde verlassen können, und setzen alles auf einen Sprung in den Abgrund. Sobald sie in dem Loch sind, das sie selbst gegraben haben, beschließen diese politischen „Führer“, sich nicht dem Licht zuzuwenden, sondern weiter zu graben, in der Hoffnung, dass jemand kommt, um sie zu retten oder endgültig zu begraben.

In der Zwischenzeit begraben sie uns in den Problemen, die sie mit ihrer Inkompetenz verursachen. Es ist zu einfach, diesen Konflikt mit dem Geld und dem Leben der Kinder derer, die ihren Beitrag leisten und ihre Steuern zahlen, zu bekämpfen und zu „unterstützen“.

Solange nicht alle, die einen Beitrag leisten, dies erkennen, wird die Klinge des Dritten Weltkriegs über unseren Köpfen schweben.

