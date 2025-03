https://www.mintpressnews.com/professor-columbia-university-scandal-former-israeli-spy/289231/





Professorin im Zentrum des Abschiebeskandals an der Columbia University ist ehemalige israelische Spionin



Alan MacLeod



11. März 2025

Der Professor, der im Mittelpunkt des Abschiebeskandals an der Columbia University steht, ist ein ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter, wie MintPress News enthüllen konnte.

Mahmoud Khalil, ein Absolvent der School of International and Public Affairs (SIPA) der Universität, wurde am Samstag von der Einwanderungsbehörde ICE (Immigration Customs Enforcement) wegen seiner Rolle bei der Organisation von Protesten gegen Israels Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Jahr festgenommen. Khalils Dekanin, Dr. Keren Yarhi-Milo, Leiterin der School of International and Public Affairs, ist eine ehemalige Offizierin des israelischen Militärgeheimdienstes und Mitarbeiterin der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Yarhi-Milo spielte eine wichtige Rolle dabei, die öffentliche Besorgnis über eine vermeintliche Welle von unerträglichem Antisemitismus, die über den Campus schwappte, zu schüren, und legte damit den Grundstein für das umfassende Vorgehen gegen die bürgerlichen Freiheiten, das auf die Proteste folgte.

Spione in unserer Mitte

Bevor sie in die akademische Welt eintrat, diente Dr. Yarhi-Milo als Offizierin und Geheimdienstanalystin bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften. Da sie für den Geheimdienst rekrutiert wurde, weil sie fließend Arabisch spricht, bestand ihre Aufgabe wahrscheinlich in der Überwachung der arabischen Bevölkerung.

Nach ihrem Ausscheiden aus der Welt des Geheimdienstes leistete sie einen Beitrag für die Ständige Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen in New York. Dort lernte sie ihren Mann, Israels offiziellen Sprecher bei den Vereinten Nationen, kennen und heiratete ihn.

Obwohl sie jetzt Akademikerin ist, hat sie die Welt der internationalen Sicherheit nie verlassen und hat dieses Thema zu ihrem Fachgebiet gemacht. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Stimmen der Frauen in diesem Bereich Gehör zu verschaffen. Eine von ihnen war die damalige US-Direktorin für nationale Sicherheit, Avril Haines, mit der sie 2023 sprach. Doch obwohl Khalil ein Schüler ihrer Schule war, hatte sie nichts zu seiner Verhaftung zu sagen. Anstatt sich zu diesem Thema zu äußern (wie von Aktivisten gefordert), lud sie stattdessen diese Woche Naftali Bennett, den israelischen Premierminister von 2021 bis 2022, zu einer Rede an der Columbia ein. Die Studenten, die am Dienstag gegen die Veranstaltung protestierten, wurden von den Universitätsbehörden wegen „Belästigung“ von Yarhi-Milo verurteilt.

Noch nie da gewesene Proteste, noch nie da gewesene Repression

Die Columbia-Universität war im vergangenen Jahr das Epizentrum einer massiven Protestbewegung an den Universitäten des Landes. Es wird geschätzt, dass mindestens acht Prozent aller amerikanischen Studenten an Demonstrationen teilnahmen, die den völkermörderischen Angriff auf Gaza anprangerten und Bildungseinrichtungen aufforderten, sich von Israel zu trennen. Das Ausmaß der Reaktion war ebenso groß. Weit über 3.000 Demonstranten wurden verhaftet, darunter auch Fakultätsmitglieder selbst.

Die landesweite Bewegung begann am 17. April an der Columbia-Universität, wo ein bescheidenes Gaza-Solidaritätscamp errichtet wurde. Die Demonstranten waren schockiert, als Universitätspräsident Minouche Shafik sofort die New Yorker Polizei einschaltete – das erste Mal seit den berühmten Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 1968, dass die Universität der Polizei erlaubte, abweichende Meinungen auf dem Campus zu unterdrücken.

Mahmoud Khalil war einer der Anführer der Bewegung. Der in Syrien geborene palästinensische Flüchtling war bereit, vor der Presse ruhig und überzeugend über die Ziele des Protests zu sprechen. Als ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten wurde er am Samstag vom ICE festgenommen.

„ICE ist stolz darauf, Mahmoud Khalil, einen radikalen ausländischen Pro-Hamas-Studenten auf dem Campus der Columbia University, festgenommen zu haben. Dies ist die erste Verhaftung von vielen, die noch kommen werden“, erklärte Präsident Trump. Außenminister Marco Rubio schloss sich Trumps ominöser Drohung an und kündigte an: „Wir werden die Visa und/oder Green Cards von Hamas-Anhängern in Amerika widerrufen, damit sie ausgewiesen werden können.“ Eine weitere klare Drohung der Trump-Administration war die Streichung von 400 Millionen Dollar an Fördermitteln für die Columbia University mit der Begründung, dass die Einrichtung nicht ausreichend gegen „antisemitische“ Vorfälle auf dem Campus vorgehe.

Der im achten Monat schwangeren Frau von Khalil wurde zunächst gesagt, er sei in eine Einrichtung in Elizabeth, New Jersey, gebracht worden. In Wirklichkeit war er durch das halbe Land in ein Zentrum in Jena, Louisiana, verlegt worden. Der Journalist Pablo Manríquez von Migrant Insider erläuterte, dass die Einwanderungsbehörde häufig „Richter“ einkauft, indem sie Gefangene in Haftanstalten unter der Zuständigkeit von Gerichten unterbringt, die nur sehr selten zugunsten von Migranten entscheiden“.

Der öffentlichkeitswirksame Versuch, den Inhaber einer Green Card wegen politischer Äußerungen, die eine ausländische Regierung kritisieren, abzuschieben, hat viele Bürgerrechtsanwälte zutiefst beunruhigt. So erklärte Alec Karakatsanis: „Ich habe noch nie eine so eindeutige Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes oder eine so eklatante Absichtserklärung der Regierung gesehen, gegen das Gesetz zu verstoßen.“ „Die Regierung behauptet nicht, dass er ein Verbrechen begangen hat, sondern nur, dass er Ansichten über Israel vertritt, die der Regierung nicht gefallen. Das ist erschreckend“, fügte er hinzu.

Die milliardenschweren Pro-Israel-Unterstützer der Columbia

Ein großer Teil der Finanzierung der Columbia stammt aus Spenden von Milliardären. Aber diese Geschenke sind mit Bedingungen verbunden. Dies wurde im Zuge der Protestbewegung deutlich, als viele pro-israelische Gönner die Universität zum Handeln aufforderten. Der Industriemagnat Robert Kraft zum Beispiel kündigte öffentlich an, seine Alma Mater nicht mehr zu unterstützen, weil sie die Demonstrationen nicht wirksam unterdrückt hatte.

Der Hedgefonds-Manager Leon Cooperman tat dasselbe und forderte, dass die „verrückten Kinder“ der Columbia „kontrolliert werden müssen“. Zu diesen „Kids“ gehörte offenbar auch der 61-jährige jordanische Professor Joseph Massad, dessen Ansichten über den Nahen Osten Cooperman für unerträglich hielt und seine Entlassung forderte. Der in der Sowjetunion geborene Oligarch Len Blavatnik forderte die Polizei auf, die Demonstranten zur Rechenschaft zu ziehen.

Es wird angenommen, dass Kraft, Cooperman und Blavatnik zusammen fast 100 Millionen Dollar an die Columbia gespendet haben, was ihnen beträchtlichen Einfluss auf die politische Ausrichtung der Universität gibt.

Auch innerhalb der Universität gab es Stimmen, die eine gewaltsame Niederschlagung der Studentenbewegung forderten. Der Assistenzprofessor für Betriebswirtschaft, Shai Davidai, bezeichnete die Demonstranten beispielsweise als „Nazis“ und „Terroristen“ und forderte, die Nationalgarde auf das Lager anzusetzen, wobei er sich indirekt auf das Massaker an der Kent State University bezog. Davidai, ein israelischer Amerikaner, diente in den IDF und hat öffentlich seinen Stolz darauf zum Ausdruck gebracht.

Angesichts des jüngsten Neuzugangs scheint es unwahrscheinlich, dass die School of International and Public Affairs ihre israelfreundlichen Positionen mäßigen wird. Im Januar gab die Schule bekannt, dass Jacob Lew der Fakultät beitreten würde. Lew hatte gerade seinen Posten als US-Botschafter in Israel unter der Biden-Regierung aufgegeben, eine Rolle, in der er die amerikanische Komplizenschaft beim Völkermord erleichterte, indem er Israel mit Waffen versorgte und diplomatische Unterstützung für seine Bemühungen leistete.

Israel verteidigen, die freie Meinungsäußerung zerstören

Langjährige Leser von MintPress News werden weniger überrascht sein als viele andere, dass israelische Militärgeheimdienstler so wichtige Positionen im öffentlichen Leben der USA innehaben. Frühere MintPress-Untersuchungen haben riesige Netzwerke ehemaliger israelischer Spione aufgedeckt, die in Top-Positionen bei großen Tech- und Social-Media-Unternehmen arbeiten, darunter Microsoft, Google, Meta und Amazon. Sogar TikTok, das oft als chinesische Spionage-App bezeichnet wird, hat ehemalige israelische Spione angeheuert, um seine Geschäfte zu führen. Und im Oktober haben wir aufgedeckt, dass ehemalige israelische Spione Amerikas Nachrichten schreiben, wobei mehrere ehemalige Agenten bei führenden US-Medien wie CNN, Axios und der New York Times arbeiten.

Die Tatsache, dass der Dekan der Schule, die im Zentrum eines weltweiten Mediensturms steht, ein ehemaliger Offizier des israelischen Militärgeheimdienstes ist, sollte daher vielleicht nicht so schockierend sein. Aber es ist eine deutliche Erinnerung an das Ausmaß der außerordentlichen institutionellen Voreingenommenheit zugunsten Israels, die in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist.

