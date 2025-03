https://www.codepink.org/beginningorend



Ist dies der Beginn oder das Ende eines neuen Kalten Krieges?

10. März 2025

Frau bei einer Kundgebung zur Unterstützung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Berlin, Deutschland (Foto: Reuters)

von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Als die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am 6. Februar in Brüssel zusammenkamen, um über den Krieg in der Ukraine zu beraten, bezeichnete der französische Präsident Emmanuel Macron diese Zeit als „einen Wendepunkt in der Geschichte“. Die westlichen Staats- und Regierungschefs sind sich einig, dass dies ein historischer Moment ist, in dem entschlossenes Handeln erforderlich ist, aber welche Art von Maßnahmen erforderlich sind, hängt von ihrer Interpretation der Natur dieses Moments ab.

Ist dies der Beginn eines neuen Kalten Krieges zwischen den USA, der NATO und Russland oder das Ende eines solchen? Werden Russland und der Westen auf absehbare Zeit unversöhnliche Feinde bleiben, zwischen denen ein neuer Eiserner Vorhang durch das einstige Herz der Ukraine verläuft? Oder können die Vereinigten Staaten und Russland die Streitigkeiten und Feindseligkeiten, die überhaupt erst zu diesem Krieg geführt haben, beilegen, um der Ukraine einen stabilen und dauerhaften Frieden zu ermöglichen?

Einige europäische Staats- und Regierungschefs sehen diesen Moment als den Beginn eines langen Kampfes mit Russland, ähnlich wie zu Beginn des Kalten Krieges im Jahr 1946, als Winston Churchill davor warnte, dass sich ein „Eiserner Vorhang“ über Europa gesenkt habe.

Am 2. März erklärte die Präsidentin des Europäischen Rates, Ursula von der Leyen, in Anlehnung an Churchill, dass Europa die Ukraine in ein „Stahlstachelschwein“ verwandeln müsse. Präsident Selenskyj hat erklärt, dass er bis zu 200.000 europäische Soldaten an der Waffenstillstandslinie zwischen Russland und der Ukraine haben möchte, um ein Friedensabkommen zu „garantieren“, und er besteht darauf, dass die Vereinigten Staaten einen „Backstop“ bereitstellen, d. h. eine Verpflichtung, US-Streitkräfte in die Ukraine zu schicken, falls es erneut zu einem Krieg kommt.

Russland hat wiederholt erklärt, dass es einer Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine unter keinen Umständen zustimmen werde. „Wir haben heute erklärt, dass der Einsatz von Streitkräften aus denselben NATO-Ländern, aber unter falscher Flagge, unter der Flagge der Europäischen Union oder unter nationalen Flaggen, in dieser Hinsicht nichts ändert“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am 18. Februar. „Das ist für uns natürlich inakzeptabel.“

Das Vereinigte Königreich hält jedoch an einer Kampagne fest, um eine „Koalition der Willigen“ zu rekrutieren. Diesen Begriff haben die USA und das Vereinigte Königreich für die Liste der Länder geprägt, die sie 2003 zur Unterstützung der illegalen Invasion im Irak überredet haben. In diesem Fall beteiligten sich nur Australien, Dänemark und Polen in geringem Umfang an der Invasion, Costa Rica bestand öffentlich darauf, von der Liste gestrichen zu werden, und der Begriff wurde weithin als „Koalition der Rechnungsstellung“ verspottet, weil die USA so viele Länder mit dem Versprechen lukrativer Entwicklungshilfeverträge für eine Beteiligung gewinnen konnten.

Präsident Trump und andere Staats- und Regierungschefs sehen diesen Moment nicht als Beginn eines neuen Kalten Krieges, sondern eher als Ende des ursprünglichen Kalten Krieges, als sich US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow 1986 in Reykjavik auf Island trafen und begannen, die durch 40 Jahre Feindseligkeit im Kalten Krieg entstandenen Gräben zu überbrücken.

Wie Trump und Putin heute waren Reagan und Gorbatschow keine typischen Friedensstifter. Gorbatschow hatte sich in der sowjetischen Kommunistischen Partei hochgearbeitet und wurde im März 1985, mitten im sowjetischen Krieg in Afghanistan, Generalsekretär und sowjetischer Ministerpräsident. Erst 1988 begann er, die sowjetischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Reagan beaufsichtigte eine beispiellose Aufrüstung im Kalten Krieg, einen von den USA unterstützten Völkermord in Guatemala und verdeckte und Stellvertreterkriege in ganz Mittelamerika. Und doch werden Gorbatschow und Reagan heute weithin als Friedensstifter in Erinnerung behalten.

Während die Demokraten Trump als Handlanger Putins verspotten, war Trump in seiner ersten Amtszeit tatsächlich für die Eskalation des Kalten Krieges mit Russland verantwortlich. Nachdem das Pentagon seinen absurden, sich selbst erfüllenden „Krieg gegen den Terror“ für Billionen von Dollar ausgeschlachtet hatte, waren es Trump und sein psychopathischer Verteidigungsminister, General „Mad Dog“ Mattis, die in ihrer Nationalen Verteidigungsstrategie von 2018 die Rückkehr zum strategischen Wettbewerb mit Russland und China erklärten und dem Pentagon damit eine neue Goldgrube bescherten. Es war auch Trump, der die von Präsident Obama verhängten Beschränkungen für die Lieferung von Angriffswaffen in die Ukraine aufhob.

Trumps atemberaubende Kehrtwende in der US-Politik hat bei den europäischen Verbündeten für Kopfschmerzen gesorgt und die Rollen, die sie seit Generationen spielen, vertauscht. Frankreich und Deutschland waren traditionell die Diplomaten und Friedensstifter im westlichen Bündnis, während die USA und Großbritannien von einem chronischen Kriegsfieber befallen waren, das sich als resistent gegen eine lange Reihe militärischer Niederlagen und katastrophale Auswirkungen auf jedes Land erwiesen hat, das ihrer Kriegstreiberei zum Opfer gefallen ist.

Im Jahr 2003 führte der französische Außenminister Dominique de Villepin die Opposition gegen die Invasion des Irak im UN-Sicherheitsrat an. Frankreich, Deutschland und Russland gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie erklärten, dass sie „eine vorgeschlagene Resolution, die die Anwendung von Gewalt autorisieren würde, nicht passieren lassen würden. Russland und Frankreich werden als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates in diesem Punkt ihrer Verantwortung in vollem Umfang gerecht werden.“

Auf einer Pressekonferenz in Paris mit dem deutschen Kanzler Gerhard Schröder sagte der französische Präsident Jacques Chirac: “Es muss alles getan werden, um einen Krieg zu vermeiden … Für uns bedeutet Krieg immer ein Scheitern.“

Erst 2022, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, waren es erneut die USA und Großbritannien, die Friedensverhandlungen ablehnten und blockierten, um einen langen Krieg zu führen, während Frankreich, Deutschland und Italien weiterhin neue Verhandlungen forderten, auch wenn sie sich allmählich der Politik der USA für einen langen Krieg anschlossen.

Der ehemalige deutsche Kanzler Schröder nahm im März und April 2022 an den Friedensverhandlungen in der Türkei teil und flog auf Bitten der Ukraine nach Moskau, um sich mit Putin zu treffen. In einem Interview mit der Berliner Zeitung im Jahr 2023 bestätigte Schröder, dass die Friedensgespräche nur deshalb gescheitert seien, „weil alles in Washington entschieden wurde“.

Da Biden auch 2023 noch neue Verhandlungen blockierte, fragte einer der Interviewer Schröder: „Glauben Sie, dass Sie Ihren Friedensplan wieder aufnehmen können?“

Schröder antwortete: „Ja, und die Einzigen, die dies in die Wege leiten können, sind Frankreich und Deutschland … Macron und Scholz sind die Einzigen, die mit Putin sprechen können. Chirac und ich haben im Irakkrieg dasselbe getan. Warum kann die Unterstützung für die Ukraine nicht mit einem Gesprächsangebot an Russland verbunden werden? Die Waffenlieferungen sind keine Lösung für die Ewigkeit. Aber niemand will reden. Alle sitzen in Schützengräben. Wie viele Menschen müssen noch sterben?“

Seit 2022 setzen sich Präsident Macron und ein Team von „eisernen Damen“ im Stil von Margaret Thatcher – die Präsidentin des Europäischen Rates von der Leyen, die ehemalige deutsche Außenministerin Analena Baerbock und die ehemalige estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die jetzt die Chefin der EU-Außenpolitik ist – für eine neue Militarisierung Europas ein, die von europäischen und US-amerikanischen Waffenherstellern hinter den Kulissen vorangetrieben wird.

Hat der Lauf der Zeit, das Ableben der Generation des Zweiten Weltkriegs und die Verfälschung der Geschichte die historische Erinnerung an zwei Weltkriege von einem Kontinent weggespült, der erst vor 80 Jahren durch Krieg zerstört wurde? Wo ist heute die nächste Generation französischer und deutscher Diplomaten in der Tradition von de Villepin und Schröder? Wie kann die Entsendung deutscher Panzer in die Ukraine und jetzt nach Russland die Russen nicht an frühere deutsche Invasionen erinnern und die Unterstützung für den Krieg festigen? Und wird der Aufruf an Europa, Russland die Stirn zu bieten, indem es sich von einem „Wohlfahrtsstaat zu einem Kriegsstaat“ entwickelt, nicht nur den Aufstieg der europäischen extremen Rechten fördern?

Verstehen die neuen europäischen Militaristen den historischen Moment also richtig? Oder springen sie auf den Zug eines katastrophalen Kalten Krieges auf, der, wie Biden und Trump gewarnt haben, zum Dritten Weltkrieg führen könnte?

Als sich Trumps außenpolitisches Team am 18. Februar in Saudi-Arabien mit seinen russischen Amtskollegen traf, war die Beendigung des Krieges in der Ukraine der zweite Teil des vereinbarten Dreistufenplans. Der erste bestand darin, die diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland wieder vollständig herzustellen, und der dritte darin, einen Beitrag zur Lösung einer Reihe anderer Probleme in den amerikanisch-russischen Beziehungen zu leisten.

Die Reihenfolge dieser drei Phasen ist interessant, denn wie Außenminister Marco Rubio anmerkte, bedeutet dies, dass die Verhandlungen über die Ukraine der erste Test für die wiederhergestellten Beziehungen zwischen den USA und Russland sein werden.

Wenn die Verhandlungen für den Frieden in der Ukraine erfolgreich sind, können sie zu weiteren Verhandlungen über die Wiederherstellung von Rüstungskontrollverträgen, nuklearer Abrüstung und Zusammenarbeit bei anderen globalen Problemen führen, die in einer Welt, die in einem zombieähnlichen Kalten Krieg feststeckt, der von mächtigen Interessen nicht sterben gelassen werden darf, bisher nicht gelöst werden konnten.

Es war eine willkommene Abwechslung, als Außenminister Rubio sagte, dass die unipolare Welt nach dem Kalten Krieg eine Anomalie war und dass wir uns jetzt an die Realität einer multipolaren Welt anpassen müssen. Wenn Trump und seine kriegerischen Berater jedoch nur versuchen, die Beziehungen der USA zu Russland im Rahmen eines „umgekehrten Kissinger“-Plans zur Isolierung Chinas wiederherzustellen, wie einige Analysten vermuten, würde dies die lähmende geopolitische Krise Amerikas aufrechterhalten, anstatt sie zu lösen.

Die Vereinigten Staaten und unsere Freunde in Europa haben eine neue Chance, sich aus dem geopolitischen Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China, der die Welt seit den 1970er Jahren lähmt, vollständig zurückzuziehen und neue Rollen und Prioritäten für unsere Länder in der entstehenden multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts zu finden.

Wir hoffen, dass Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs erkennen, an welchem Scheideweg sie stehen und welche Chance ihnen die Geschichte bietet, sich für den Weg des Friedens zu entscheiden. Insbesondere Frankreich und Deutschland sollten sich angesichts der Pläne der USA und Großbritanniens für einen Angriff auf den Irak im Jahr 2003 an die Weisheit von Dominique de Villepin, Jacques Chirac und Gerhard Schröder erinnern.

Dies könnte der Anfang vom Ende des permanenten Kriegszustands und des Kalten Krieges sein, der die Welt seit mehr als einem Jahrhundert im Griff hat. Ein Ende würde es uns ermöglichen, endlich den Fortschritt und die Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen, die wir so dringend brauchen, um die anderen kritischen Probleme zu lösen, mit denen die ganze Welt im 21. Jahrhundert konfrontiert ist. Wie General Milley im November 2022 sagte, als er zu Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aufrief, müssen wir „die Gelegenheit beim Schopfe packen“.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von „Krieg in der Ukraine: Ein sinnloser Konflikt verstehen“, das bei OR Books erschienen ist und diesen Sommer in einer aktualisierten Auflage erscheinen wird.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist unabhängiger Journalist, Forscher für CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.

Übersetzt mit Deepl.com

