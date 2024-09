https://www.commondreams.org/news/aaron-bushnell-2669203055



Dieser Mann, Matt Nelson, setzte sich am 11. September 2024 vor dem israelischen Konsulat in Boston, Massachusetts, in Brand.

(Foto: YouTube/Bildschirmfoto)

„Wir sind alle schuldig“: Matt Nelson setzt sich in Brand, um gegen Israels Gaza-Angriff zu protestieren

Von Brett Wilkins

13. September 2024

In einem Video sagte Nelson, er würde sich selbst in Brand setzen, „um Israel nicht mehr mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, mit denen es unschuldige Palästinenser einsperrt und ermordet“, und „um Israel unter Druck zu setzen, den Völkermord in Gaza zu beenden“.

Zum dritten Mal seit Israel einen Krieg gegen Gaza begonnen hat, für den es derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist, hat sich eine Person in den Vereinigten Staaten selbst in Brand gesetzt, um gegen die Tötung von mehr als 41.000 Palästinensern durch Israel und die Mitschuld der USA an dem Massaker zu protestieren.

In einem Vorfall, der von den US-amerikanischen Massenmedien so gut wie vollständig ignoriert wurde, setzte sich ein Mann namens Matt Nelson am Mittwoch, dem 11. September, gegen 20:15 Uhr Ortszeit in der Nähe des israelischen Konsulats in Boston in Brand.

„Mein Name ist Matt Nelson und ich bin dabei, einen extremen Protestakt zu begehen“, sagte er in einem Video, das am Mittwoch erstmals auf YouTube hochgeladen wurde. “Wir alle sind mitschuldig am andauernden Völkermord in Gaza.“

„Wir sind Sklaven des Kapitalismus und des militärisch-industriellen Komplexes. Die meisten von uns sind zu apathisch, um sich darum zu kümmern“, fuhr Nelson fort. “Der Protest, den ich gleich verüben werde, ist ein Aufruf an unsere Regierung, Israel nicht länger mit Geld und Waffen zu versorgen, die es dazu benutzt, unschuldige Palästinenser einzusperren und zu ermorden, um Druck auf Israel auszuüben, den Völkermord in Gaza zu beenden, und um die Anklage [des Internationalen Strafgerichtshofs] gegen [den israelischen Premierminister] Benjamin Netanjahu und andere Mitglieder der israelischen Regierung zu unterstützen.“

„Eine Demokratie sollte dem Willen des Volkes dienen, nicht den Interessen der Reichen“, fügte er hinzu. ‚Holt euch die Macht zurück. Befreit Palästina.‘

Laut NBC Boston bestätigten Ersthelfer, dass ein Mann schwere Verbrennungen erlitten hat. Über Nelsons aktuellen Zustand wurde nichts berichtet.

NBC Boston und andere lokale Medien wurden von Kritikern in den sozialen Medien dafür kritisiert, dass sie den Vorfall als „vor dem Four Seasons Hotel“ statt vor dem israelischen Konsulat gemeldet hatten.

Nelson ist die dritte Person, die sich seit Oktober bei Protesten im Zusammenhang mit Gaza in den USA selbst angezündet hat.

Am 1. Dezember wurde eine Frau, deren Identität unbekannt ist, mit einer palästinensischen Flagge in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie sich vor dem israelischen Konsulat in Atlanta in Brand gesetzt hatte. Die Polizei bezeichnete dies als „Akt extremen politischen Protests“. Die israelische Generalkonsulin Anat Sultan-Dadon nannte es einen Akt des „Hasses und der Aufstachelung gegen Israel“.

Dann, in einem Vorfall, der weltweit für Aufsehen sorgte, übergoss sich Aaron Bushnell, ein 25-jähriger aktiver US-Luftwaffenangehöriger, am 25. Februar vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., mit einem unbekannten Brandbeschleuniger, setzte seine Dienstmütze auf und zündete sich selbst an.

Während er brannte, schrie Bushnell wiederholt „Free Palestine“. Secret-Service-Beamte eilten schnell zum Tatort, wobei mindestens einer von ihnen seine Pistole zog und auf den brennenden Mann richtete, während er ihm befahl: „Auf den Boden, du Arschloch.“

Während er schrie und sich vor Schmerzen krümmte, brachte Bushnell ein letztes, verzerrtes, aber unmissverständliches ‚Free Palestine‘ hervor, als sein Körper in Flammen aufging. Er starb später am selben Tag.

