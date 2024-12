https://english.almayadeen.net/news/politics/abu-obeida–iof-bombed-captives-repeatedly-to-ensure-they-we



Abu Obeida: IOF bombardierte wiederholt Gefangene, um sicherzustellen, dass sie getötet wurden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al-Qassam-Brigaden

14. Dezember 2024

Der Militärsprecher der al-Qassam-Brigaden sagt, die Gruppe habe Informationen, dass die IOF absichtlich und wiederholt einen Ort bombardiert hat, an dem sich Gefangene befanden, obwohl sie wussten, dass sie sich dort aufhielten.

Abu Obeida, der militärische Sprecher der al-Qassam-Brigaden, auf einem undatierten Bild (Soziale Medien)

Abu Obeida, der militärische Sprecher der al-Qassam-Brigaden, beschuldigte das israelische Militär, absichtlich und wiederholt einen Ort bombardiert zu haben, an dem israelische Gefangene festgehalten wurden.

In einem Beitrag auf Telegram sagte er: „Die Besatzungsarmee hat vor kurzem einen Ort angegriffen, an dem einige feindliche Gefangene festgehalten wurden, und hat ihn mehrfach bombardiert, um sicherzustellen, dass sie getötet werden“, und betonte, dass die Widerstandsgruppe über „nachrichtendienstliche Erkenntnisse verfügt, die bestätigen, dass der Feind den Ort absichtlich mit der Absicht angegriffen hat, die Gefangenen und ihre Bewacher zu töten“.

Nach Angaben des Sprechers starteten die Freiheitskämpfer der al-Qassam-Brigaden eine Such- und Rettungsaktion, um zu versuchen, die Überlebenden zu bergen, aber nur ein Gefangener wurde erfolgreich geborgen, aber sein „Schicksal bleibt unbekannt“.

Wenige Augenblicke nach Abu Obeidas Beitrag veröffentlichten die al-Qassam-Brigaden ein Video mit dem Titel „Netanjahu und Halevi versuchen mit allen Mitteln, ihre Gefangenen in Gaza loszuwerden“.

Die Aufnahmen zeigen einen Gefangenen mit blutverschmiertem Körper, der sich inmitten von Trümmern, die wahrscheinlich durch die von Abu Obeida in seinem Beitrag erwähnte Bombardierung verursacht wurden, zu bewegen versucht.

#WATCH | Al-Qassam Brigades veröffentlicht ein Video mit dem Titel „Netanjahu und Halevi versuchen, ihre Gefangenen in Gaza mit allen Mitteln loszuwerden“ pic.twitter.com/Gp2cAyCoXU

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) December 14, 2024

Ich sterbe Stück für Stück“, sagt ein israelischer Gefangener in einem neuen Hamas-Video

Anfang dieses Monats, am 7. Dezember, veröffentlichten die Militärmedien der al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas-Widerstandsbewegung, ein Video, das einen im Gazastreifen gefangen gehaltenen Israeli zeigt, der sich in einer weiteren Botschaft an Premierminister Benjamin Netanjahu wendet und den Abschluss eines sofortigen Gefangenenabkommens fordert.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos war Matan Zangauker seit 420 Tagen im Gazastreifen inhaftiert. Er kämpft mit der sich verschlechternden Situation und einem sich verschlechternden Gesundheitszustand und fürchtet um sein Leben und das seiner Freunde, während „Israel“ seine unaufhörlichen Angriffe auf den Streifen fortsetzt.

Weitere Nachrichten

In dem Video wendet sich Zangauker direkt an Netanjahu und wirft ihm vor, die Gefangenen im Stich zu lassen und Fehler zu begehen, für die die Gefangenen den Preis zahlen müssen.

„Ich sterbe Stück für Stück, und jeder Teil von mir stirbt… Wir leben mit wenig Nahrung, ungenießbarem Wasser und wenig Medikamenten“, sagte er und führte weiter aus, dass sich ihr Gesundheitszustand aufgrund mangelnder Hygiene verschlechtert habe, was zu Hautkrankheiten und Reizungen geführt habe.

Er hetzte auch israelische Siedler gegen Netanjahu auf und warf ihm und der Regierung vor, die Gefangenen zu vernachlässigen und ihr Leben zu gefährden, indem sie zu Demonstrationen aufriefen. Der Gefangene sagte: „[Netanjahu] und seine Familie leiden wie wir“.

Israelische Medien berichteten, die Hamas habe das Video veröffentlicht, nachdem „Israel“ beabsichtigt habe, eine Teilvereinbarung zu treffen, die einige Gefangene, darunter auch Soldaten, zurücklässt.

كتائب الشهيد عز الدين القسام تنشر فيديو:

الحكومة أهملتنا وتستمر في إهمالنا يوماً بعد يوم

Die Regierung hat uns vernachlässigt und vernachlässigt uns weiterhin Tag für Tag#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל pic.twitter.com/NrEvWcyqR9

– قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 7, 2024

Al-Qassam-Brigaden verkünden Tod eines israelischen Gefangenen

Ende letzten Monats gaben die al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, den Tod eines israelischen Gefangenen bekannt, der im nördlichen Gazastreifen festgehalten wurde.

Sprecher Abu Obeida bestätigte den Tod des Gefangenen durch israelischen Beschuss und warnte die israelische Führung eindringlich vor dem Schicksal anderer Gefangener inmitten der unerbittlichen Aggression.

„Der Feind muss sich auf das Dilemma einstellen, dass die Leichen der toten Gefangenen verschwinden“, erklärte Abu Obeida und führte den Vorfall auf die umfangreichen Zerstörungen durch die israelische Aggression und das Martyrium der palästinensischen Gefangenen zurück.

Abu Obeida teilte ferner mit, dass die Kommunikation mit den al-Qassam-Kämpfern, die mit dem Schutz der Gefangenen beauftragt sind, vor kurzem wiederhergestellt wurde und dass eine weibliche Gefangene in einem Gebiet getötet wurde, das unter schwerer zionistischer Aggression steht, während eine andere Gefangene weiterhin in unmittelbarer Gefahr ist.

„Nach der Wiederherstellung der wochenlang unterbrochenen Kommunikation mit den Kämpfern, die mit der Bewachung der feindlichen Gefangenen beauftragt waren, stellte sich heraus, dass eine der weiblichen Gefangenen des Feindes in einem Gebiet getötet wurde, das im nördlichen Gazastreifen unter zionistischer Aggression steht, während das Leben einer anderen (weiblichen) Gefangenen, die bei ihr war, weiterhin in Gefahr ist“, sagte Abu Obeida damals.

Lesen Sie mehr: Hamas: Israelische Vorgehensweise tötet Gefangene, Waffenstillstandsforderungen unverändert

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …