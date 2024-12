https://www.palestinechronicle.com/palestinian-infant-mayor-of-deir-al-balah-killed-in-israeli-airstrikes-across-gaza/



Palästinensisches Kleinkind und Bürgermeister von Deir Al-Balah bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen ums Leben gekommen

15. Dezember 2024

Diab al-Jaro, der Bürgermeister von Deir Al-Balah, wurde durch einen israelischen Luftangriff getötet. (Foto: über soziale Medien)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Mindestens sieben Palästinenser, darunter ein zwei Tage alter Säugling, wurden bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule für vertriebene Familien in Gaza-Stadt getötet.

Bei einem weiteren Luftangriff auf die Stadtverwaltung von Deir Al-Balah wurden am Samstag der Bürgermeister der Stadt, Diab al-Jaro, und neun Mitarbeiter getötet, berichtete das Quds News Network (QNN). Nach Angaben von QNN wurden seit Beginn der israelischen Militärangriffe auf die belagerte Enklave im vergangenen Oktober bereits vier Bürgermeister in Gaza getötet. Auch ein Kind wurde bei dem Angriff getötet.

Al-Majda Waseela Schule bombardiert

Die palästinensische Zivilverteidigung bestätigte in einer von der Nachrichtenagentur Anadolu zitierten Erklärung, dass „sieben Märtyrer und 12 Verletzte aus den Trümmern der al-Majda Waseela Secondary School geborgen und die Opfer in das Baptistenkrankenhaus und das Shifa-Krankenhaus gebracht wurden“.

Unter den Opfern des Angriffs vom Samstag befand sich auch das Kleinkind Janan al-Ghurra, heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass die Schule mit vertriebenen Palästinensern, von denen viele aus den nördlichen Gebieten des Gazastreifens geflohen waren, überfüllt war.

In der Schule waren nicht nur vertriebene Familien untergebracht, sondern auch Behelfsklassen für Gymnasiasten, die von lokalen Initiativen organisiert wurden, um die Schüler inmitten des andauernden Krieges auf Prüfungen vorzubereiten, heißt es in dem Bericht.

Drei getötete Geschwister

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden drei Geschwister bei einem Luftangriff auf das Haus der Familie Totah im Zeitoun-Viertel von Gaza-Stadt getötet, berichtete das Quds News Network (QNN). Sie wurden als Alaa, Karim und Hadeel Radwan Toutah identifiziert.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete unter Berufung auf lokale und medizinische Quellen, dass am Samstagabend bei Luftangriffen auf Gaza-Stadt, Deir al-Balah und Rafah mehrere Palästinenser getötet und andere verletzt wurden.

Mohamed Ahmed Taha wurde bei einem israelischen Drohnenangriff auf Khirbat al-Adas, nördlich von Rafah im südlichen Gazastreifen, getötet und eine weitere Person verletzt, berichtete der Korrespondent von WAFA.

Zelte ins Visier genommen

Israelische Kampfflugzeuge griffen auch Zelte an, in denen vertriebene Palästinenser westlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens untergebracht waren, wobei es mehrere Tote und Verletzte gab.

Örtliche Quellen bestätigten gegenüber WAFA, dass ein israelischer Luftangriff auch ein Haus im Viertel Sheikh Radwan im Norden von Gaza-Stadt traf, wobei ein Palästinenser getötet und mehrere andere verletzt wurden.

Haus bombardiert

Zuvor waren am Samstag bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus der Familie Al-Qarinaoui im Flüchtlingslager Al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens fünf Palästinenser getötet und zwölf weitere verletzt worden, berichtete WAFA.

Die Bombardierung führte zur vollständigen Zerstörung des Hauses und zu erheblichen Schäden an den umliegenden Häusern, während Rettungsteams unter den Trümmern weiter nach Vermissten suchen.

Medizinische Quellen bestätigten gegenüber WAFA, dass die Leichen von vier Palästinensern und drei Verletzten in das Al-Aqsa-Krankenhaus der Märtyrer in Deir al-Balah gebracht wurden, nachdem israelische Luftangriffe ein Zelt getroffen hatten, in dem Vertriebene südwestlich des Gebiets untergebracht waren.

An anderer Stelle wurden zwei Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf eine Versammlung im Viertel Al-Nasr in Gaza-Stadt getötet und drei weitere verletzt, wie WAFA berichtet.

Getötete Journalisten

Der palästinensische Journalist Mohammed Jaber Al-Qerainawi wurde zusammen mit seiner Frau Maram Khamees Al-Qerainawi und ihren drei Kindern getötet: Jaber, Sidra und Ayat, bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Flüchtlingslager Al-Bureij getötet, berichtete QNN. Al-Qerainawi war Journalist bei der Sanad News Agency.

Zuvor war der Journalist Mohammed Balousha, Korrespondent des Al-Mashhad-Kanals, bei einem Bombenangriff auf sein Haus in der Ahmed Yassin Street im Stadtteil Al-Saftawi im Norden des Gazastreifens getötet worden, heißt es.

„Mit dem Tod des Journalisten Mohammad Baalousha, Korrespondent des privaten libanesischen Senders Al-Mashhad Channel mit Sitz in Dubai, der bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen ums Leben kam, ist die Zahl der getöteten Journalisten auf 195 gestiegen“, erklärte das Palästinensische Journalistenforum in einer Erklärung, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Die Organisation verurteilte „das internationale Schweigen und das Versäumnis, palästinensische Journalisten zu schützen und ihre Fähigkeit zu gewährleisten, ihre beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen und humanitären Konventionen zu erfüllen“, so der Bericht.

Evakuierungsbefehl

Am Samstag warnte der israelische Armeesprecher für arabische Medien, Avichay Adraee, die Palästinenser in den ausgewiesenen Zonen (D5 und C2), sich in das Zentrum von Gaza-Stadt zu begeben, da es dort sicherer sei. Frühere Evakuierungen in so genannte sichere Gebiete haben jedoch zu tödlichen Angriffen auf Vertriebene geführt.

„Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr euch sofort nach Westen in die humanitäre Zone begeben“, erklärte er auf X.

Anhaltender Völkermord

Israels Völkermord im Gazastreifen geht weiter und die Zahl der Todesopfer unter den ausgehungerten und belagerten palästinensischen Zivilisten steigt täglich.

Israel führt seit dem 7. Oktober 2023 einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen und ist derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 44.875 Palästinenser getötet und 106.454 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gaza-Streifen begraben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten jedoch Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Hungersnot

Nach Angaben palästinensischer und internationaler Organisationen sind die meisten der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, an der viele Palästinenser, vor allem Kinder, gestorben sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die große Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Region gezwungen wurde.

(PC, QNN, Anadolu, WAFA)

