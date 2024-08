https://www.middleeastmonitor.com/20240806-there-will-be-no-major-war-between-israel-and-iran-now/



Es wird keinen großen Krieg zwischen Israel und dem Iran mehr geben

von Ali Bakir



6. August 2024

Eine israelische Frau zeigt ihre Hände während einer Kundgebung am 3. August 2024. Israel bereitet sich auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen des Irans und der Hisbollah vor, nachdem der Hamas-Führer Ismail Haniyah in Teheran und der ranghohe Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr in Beirut ermordet wurden. [Eyal Warshavsky/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

Als Israel letzte Woche Fuad Shukr, einen hochrangigen Militärfunktionär der Hisbollah und einen der wichtigsten Militärberater von Hassan Nasrallah, im Herzen des Vororts Dahieh im Süden von Beirut ermordete, geschah dies in einer Wohnung im bestbewachten Gebiet der Bewegung und bestätigte seinen Tod Stunden, bevor die Hisbollah ihn bestätigte. Anschließend verübte der Besatzungsstaat ein Attentat auf Ismail Haniyeh, den Leiter des politischen Büros der Hamas, während er sich im Iran aufhielt und vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden bewacht wurde, nachdem er an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte.

Obwohl die beiden Operationen unterschiedliche Ziele und Motive hatten, sollten sie nicht unbedingt in einen Topf geworfen werden. Dennoch werden viele Fragen zu den Sicherheitsfähigkeiten der Hisbollah und des Iran gestellt. Haniyehs Stellvertreter Saleh Al-Arouri wurde Anfang des Jahres in Beirut von Israel getötet, als er sich ebenfalls in Dahieh, der Hisbollah-Hochburg im Süden der libanesischen Hauptstadt, aufhielt.

Theoretisch befand sich Haniyeh zum Zeitpunkt seiner Ermordung an einem möglichst sicheren Ort, da die Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen während der Zeremonien zur Amtseinführung des Präsidenten in der Regel auf dem höchsten Stand sind. Dies wirft die Frage auf, inwieweit die IRGC und die iranischen Sicherheitsdienste, die für die Zeremonie verantwortlich waren, in diesem Fall die Sicherheitsvorschriften verletzt haben und wie die internationalen Gäste geschützt wurden.

Nach der Ermordung Haniyehs erklärte der Iran, dass die Ermordung seines Gastes eine Reaktion seinerseits erfordere, was uns zu dem gleichen Szenario zurückführt, das wir im April gesehen haben, als Israel das iranische Konsulat in Damaskus angriff und der Iran mit einem massiven, aber unwirksamen Raketen- und Drohnenangriff antwortete. Damals drehte sich alles um die möglichen Folgen einer solchen Reaktion, einschließlich der Möglichkeit eines umfassenden Krieges. Israel hat nun erklärt, dass jede größere Reaktion des Irans und seiner Stellvertreter auf die Ermordung Haniyehs eine israelische Antwort in Form eines umfassenden Krieges an allen Fronten erfordern würde, und dass Israel darauf vorbereitet ist.

Die USA haben natürlich bestätigt, dass sie Israel durch dick und dünn beistehen und es verteidigen werden, egal was Netanjahu tut. Die US-Marine hat Zerstörer in den Golf und das östliche Mittelmeer entsandt, ebenso wie den Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt, amphibische Angriffsgruppen und mehr als 4.000 Marinesoldaten.

Betrachtet man die Situation aus einer strategischen Perspektive – und nicht aus dem Blickwinkel eines Angriffs und Gegenangriffs, um das Gesicht zu wahren – stellt sich die Frage, ob der Iran und seine Stellvertreter zu einem totalen Krieg mit Israel bereit sind oder nicht.

Die kurze Antwort darauf lautet: Nein, sie sind es nicht.

Für Israel hat Premierminister Benjamin Netanjahu kein persönliches Interesse daran, eine Einigung über die Freilassung von Gefangenen zu erzielen, den Völkermord an den Palästinensern zu beenden oder für Stabilität in der Region zu sorgen. Eine Beendigung des Krieges bedeutet das Ende seiner politischen Karriere, und er wird für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen und möglicherweise zu einer Gefängnisstrafe verurteilt (gegen ihn wurde Anklage wegen Korruption erhoben). Für Netanjahu ist es daher von Vorteil, den Krieg fortzusetzen und ihn auf andere Parteien, insbesondere den Iran, auszudehnen, in der Hoffnung, dass dies ihn vor seiner eigenen juristischen Krise bewahrt und die USA in die Kämpfe verwickelt.

Seit der islamischen Revolution von 1979 besteht die Priorität des Irans jedoch darin, sich vor gelegentlichen Regimewechselbestrebungen unter der Führung Washingtons zu schützen, und das bedeutet, dass das Land alles daran setzen muss, nicht in einen Krieg mit den USA oder Israel zu ziehen. Dies ist einer der Gründe, warum der Iran seine Stellvertreter in der Region als fortschrittliche Verteidigungslinie aufrüstet und sich Zeit verschafft, um eine Atombombe zu entwickeln oder eine Vereinbarung mit Washington zu treffen, die ihm das garantiert, was er will. Folglich ist das Gerede von einem totalen Krieg oder einer direkten Konfrontation unter Führung des Irans fast völlig falsch.

Der Iran weiß, dass ein solcher Krieg sehr kostspielig wäre und wahrscheinlich mit seiner Zerstörung und einem Regimewechsel enden würde. Außerdem hat der Iran kein Interesse an einer Intervention zu einem Zeitpunkt, an dem Netanjahu in Gaza ertrinkt, und auch nicht an einer Konfrontation mit den USA zu einem Zeitpunkt, an dem der Verhandlungstisch neu besetzt wird, um das Nukleardossier zu diskutieren. Außerdem bereitet sich der Iran auf die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus vor, was bedeutet, dass er die Hisbollah jetzt nicht den Löwen zum Fraß vorwerfen darf, da dies zur Zerstörung sowohl der Bewegung als auch des Libanon zu einem Zeitpunkt führen würde, der nicht im Sinne Teherans ist.

Das iranische Kalkül hat also nichts mit Palästina, Gaza oder der Hamas zu tun.

Sie sind zweitrangig und werden wie andere Karten eingesetzt, um seine regionale Position, seine Verhandlungsposition und seine Popularität nach einem Jahrzehnt andauernden Engagements gegen das syrische Volk und andere arabische Nationen zu stärken. Es besteht kein Zweifel, dass ein solches Vorgehen auch mit Kosten verbunden ist, aber diese sind relativ gering und angesichts der Ergebnisse, die sich Teheran erhofft, akzeptabel. Deshalb hat der Iran, als er im April sein Gesicht wahren wollte, alle Beteiligten, einschließlich der Amerikaner, über die genauen Einzelheiten der Reaktion gegen Israel informiert, so dass alle Raketen und Drohnen abgeschossen werden konnten.

Netanjahu ist jedoch zu weit gegangen, um den Iran in Verlegenheit zu bringen, so dass Teheran reagieren muss, aber es steht vor einem Dilemma. Eine Nichtreaktion ermutigt Netanjahu, seine Aggressionen, Attentate und Angriffe im Iran fortzusetzen, um das Land in einen Krieg zu ziehen, an dem es kein Interesse hat. Eine wirksame Reaktion bedeutet jedoch fast zwangsläufig einen Krieg gegen Israel und die USA, was Netanjahu will, und wird wahrscheinlich mit der Zerstörung des Irans und dem Wechsel seines Regimes enden. Alles, was zwischen einer Nichtreaktion und einer echten Reaktion liegt, ist offenbar für alle Parteien akzeptabel und liegt im Rahmen der neuen Spielregeln. Natürlich gibt es viel Spielraum für Fehlkalkulationen, eine ernsthafte Möglichkeit angesichts der laufenden Eskalation, aber das strategische Kalkül aller Beteiligten legt nahe, dass dies nicht passieren wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 3. August 2024

