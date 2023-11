Both-Sidesing The Gaza Issue Is A Sign Of Psychological Immaturity Yes it’s possible to see both sides of every contentious issue. You’re supposed to be able to do that; it’s a sign of intellectual maturity. If you can’t see both sides of an issue your relationship…

Die Gaza-Frage beidseitig zu betrachten, ist ein Zeichen psychologischer Unreife

Von Caitlin Johnstone

10. November 2023

Man kann nicht alles auf beide Seiten stellen. So kann man sein Leben nicht leben.

Ja, es ist möglich, beide Seiten eines jeden Streitthemas zu sehen. Man sollte dazu in der Lage sein; es ist ein Zeichen von intellektueller Reife. Wenn du nicht beide Seiten eines Problems sehen kannst, ist deine Beziehung zu abstrakten Konzepten zu starr, und es fehlt dir wahrscheinlich an Empathie. Es gehört einfach zum Erwachsenwerden, dass man lernt, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen und zu verstehen, woher sie kommen.

Aber nur weil du beide Seiten sehen kannst, heißt das nicht, dass du dein Leben so leben solltest, als ob beide gleich wahr wären oder als ob beide gleich viel wert wären. Wenn du eine auf Wahrheit basierende Beziehung zur Realität haben willst, reicht es nicht aus, beide Seiten zu sehen; du musst dich damit auseinandersetzen und herausfinden, welche Seite wahrer ist, welche Seite mehr Wert hat. Man vernachlässigt eine ganze Dimension des Verstehens, wenn man es bei der Aussage belässt: „Ich kann beide Seiten sehen, also muss ich mich nicht für eine entscheiden“.

Es gibt eine Art von Persönlichkeit, die sich stark zu dem Gefühl hingezogen fühlt, über den Dingen zu stehen; als ob sie von den Streitigkeiten und Dichotomien des gemeinen Volkes losgelöst wäre und von einem erhabenen Ort des transzendenten Verständnisses auf alles herabblicken würde. Solche Leute sind ausnahmslos unerträgliche Wichser.

Wenn man ein authentischer Mensch sein will, muss man in den Dreck hinabsteigen, wo das Menschsein stattfindet. Es ist gut zu verstehen, dass alle Konzepte relativ sind und keines die absolute Wahrheit enthält, aber das bedeutet zwangsläufig, dass einige Konzepte relativ wahrer sind als andere. Und wir müssen in dieser Hinsicht ehrlich zu uns selbst sein.

Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, lebt niemand von uns sein Leben so, als ob alle Dinge gleich wären und alle Konzepte gleichermaßen wahr wären. Wir stehen morgens nicht auf und schenken uns eine Tasse Bleichmittel ein, sondern wir schenken uns jedes Mal Kaffee ein. Wenn wir einkaufen gehen wollen, nehmen wir einen bestimmten Weg, um dorthin zu gelangen, wir gehen nicht einfach in irgendeine zufällige Richtung und hoffen auf das Beste. Wir alle machen in unserem täglichen Leben reichlich Gebrauch von relativen Wahrheiten.

Warum also sollte es bei Themen wie Israel-Palästina anders sein? Es gibt viele Menschen, die beide Seiten des Arguments gehört haben und sich damit begnügen, die Sache achselzuckend auf sich beruhen zu lassen, entweder weil sie den sozialen Rückschlag vermeiden wollen, der entsteht, wenn man sich für eine Seite entscheidet, oder weil sie nicht das kognitive Unbehagen empfinden wollen, das damit verbunden ist, sich schwierigen Wahrheiten zu stellen und ihr Weltbild neu auszurichten, oder weil sie es einfach genießen, sich selbstgefällig über alles hinwegzusetzen. Keine dieser Positionen verdient meiner Meinung nach Respekt.

Es sterben Menschen. Unsere westlichen Regierungen helfen Israel, sie zu töten. Dies droht sich zu einem viel größeren Krieg im Nahen Osten auszuweiten, der uns und Menschen, die wir kennen, sehr direkt betreffen könnte. Wenn man hart arbeitet, Kinder erzieht oder was auch immer und keine Zeit hat, sich mit außenpolitischen Fragen auseinanderzusetzen, ist das eine Sache, aber wenn man sich aus Bequemlichkeit psychologisch von diesem Thema abkapselt, ist das etwas ganz anderes. Das ist einfach das Leben eines Feiglings.

Das ist nicht einmal so schwer. Israel-Palästina ist mit Abstand der einfachste und unkomplizierteste Konflikt, über den ich in der Zeit, in der ich hier kommentiere, berichten musste, und insbesondere das Massaker in Gaza ist sogar noch einfacher zu verstehen. Es dauert nicht lange, bis man Klarheit über diese Sache hat.

Wenn Sie die Zeit und die psychologischen Mittel haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann sollten Sie das tun, und zwar so lange, bis Sie herausgefunden haben, wer mehr Recht und wer mehr Unrecht hat, denn das ist sehr wichtig. Kommen Sie von Ihrem Zaun herunter und gesellen Sie sich zu uns anderen hier im Dreck. Komm und sei ein authentischer Mensch.

