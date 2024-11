https://www.commondreams.org/opinion/aipac-in-the-uk



Pro-Israel-Gegendemonstranten am Piccadilly Circus beschimpfen und verhöhnen Menschen, die beim Nakba 76 March for Palestine gegen die israelischen Angriffe auf Gaza im Zentrum Londons am 18. Mai 2024 für Frieden in Palästina demonstrieren.

(Foto: Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

AIPAC wird transatlantisch

Die Israel-Lobby hat ihre Ziele weit über die Hallen der Macht in Washington hinaus gesteckt.

Von Gerald Sussman

CommonDreams

29. November 2024

Wie die USA ist auch Großbritannien seit langem Gefangener der zionistischen Lobby, die durch den Zugang zu Ministern, Spenden an die Parteien und die Unterdrückung der öffentlichen Meinung, die der israelischen Apartheid- und Völkermordpolitik kritisch gegenübersteht, einen großen Einfluss im Lande ausübt.

Die Starmer-Regierung hat die Reihen der Labour-Partei von Sympathisanten der Palästinenser gesäubert, indem sie Kritiker Israels als Antisemiten abstempelte und sich dabei an der Israel-Lobby orientierte. Starmer selbst erklärte einige Monate vor der Übernahme der Führung der Labour-Partei: „Ich unterstütze den Zionismus ohne Einschränkung.“

Außerdem erklärte er im britischen Radio LBC, dass Israel das Recht hat, den Gazastreifen zu belagern, einschließlich des Abstellens von Wasser und Strom (McShane 2023). Dies deckt sich mit der Ansicht des pensionierten Generalmajors Giora Eiland, der eine Politik des Aushungerns im Gazastreifen forderte und gegenüber israelischen Medien erklärte: „Die Schaffung einer schweren humanitären Krise in Gaza ist ein notwendiges Mittel, um das Ziel zu erreichen. Der Gazastreifen wird zu einem Ort, an dem kein Mensch mehr leben kann.“

Starmer setzte die nächste Phase seines zionistischen Programms in die Praxis um, indem er Kritiker Israels unter Anwendung des drakonischen „Terrorism Act 2000, Section 12“ verhaftete, der sich auf online veröffentlichtes Material bezieht. Die Journalistin und pro-palästinensische Aktivistin Sarah Wilkinson wurde auf der Grundlage dieses Gesetzes (das ursprünglich unter der Regierung von Tony Blair erlassen wurde) im August 2024 verhaftet, nachdem 12 Polizisten ihr Haus durchsucht und alle ihre elektronischen Geräte beschlagnahmt hatten (Wilkins 2024). Ihr wurde eine lange Gefängnisstrafe angedroht, weil sie im Internet Bemerkungen über die „unglaubliche“ Art und Weise veröffentlicht hatte, in der die Hamas ihren Angriff am 7. Oktober durchführen konnte.

Im selben Monat wurde der unabhängige britische außenpolitische Journalist Richard Medhurst, der mit der palästinensischen Sache sympathisiert, auf dem Flughafen Heathrow verhaftet und auf der Grundlage desselben Gesetzes angeklagt, das alle Schriften verbietet, die als positiv für verbotene Organisationen wie die Hamas gelten. Es ist nicht denkbar, dass dieses Gesetz auf in Großbritannien lebende Juden oder Israelis angewandt wird, die den Terrorismus und die Folter, die von den IDF gegen palästinensische Zivilisten eingesetzt werden, auch nur im Entferntesten unterstützen.

Israel hat über Gruppen wie die 1957 gegründeten Labour Friends of Israel (LFI) und die 1974 gegründeten Conservative Friends of Israel (CFI), die beide Lobbyarbeit für Israel betreiben, direkten Einfluss auf die britische Wahlpolitik und das Parlament.

Bei den Tories wird man nach der Wahl ins Parlament fast automatisch Mitglied der CFI. Infolgedessen können die konservativen Kabinettsmitglieder mit regelmäßigen Spenden der Israel-Lobby rechnen, die sich auf Hunderttausende von Pfund belaufen, die an mindestens ein Drittel aller derzeitigen Abgeordneten der Partei gehen.

Auch zahlreiche Abgeordnete der Labour-Partei haben sich am Trog bedient. Zwanzig Prozent der amtierenden Labour-Abgeordneten wurden von pro-israelischen Gruppen oder Einzelpersonen finanziert – darunter 15, die direkt vom israelischen Staat finanziert wurden.

Die Al Jazeera-Dokumentation „The Lobby“ aus dem Jahr 2017 enthüllte die Tatsache, dass die israelische Regierung über ihre Botschaft in London direkt an der Verwaltung der verschiedenen „Friends of Israel“-Gruppen beteiligt war, einschließlich der vielen städtischen Zweigstellen. Die Union of Jewish Students in the UK, die von der Botschaft Geld erhält, schickt Studentendelegationen zu Propagandazwecken nach Israel. Unmittelbar vor den Parlamentswahlen 2024 nahmen etwa 15 Abgeordnete Geld von pro-israelischen Lobbygruppen, der LFI und der CFI, entgegen.

Zwölf erfolgreiche Labour-Kandidaten und drei siegreiche Konservative nutzten die israelische Großzügigkeit, indem sie die Reiseeinladungen annahmen und ihre Solidarität mit der israelischen Apartheid- und Völkermordpolitik zum Ausdruck brachten.

Ähnlich wie in den USA, aber in geringerem Umfang, sind auch im Vereinigten Königreich Wahlen ein Einfallstor für Spenden von wohlhabenden Einzelpersonen und Unternehmenseliten. Die zionistische Lobby ist in der Lage, diese Möglichkeiten auszunutzen, um anglo-amerikanische Politiker daran zu hindern, sich in den Apartheidstaat einzumischen. Die Unterdrückung der Rechte Palästinas steht in vollem Einklang mit der neokonservativen Außenpolitik und entspricht der langen Tradition des westlichen Imperialismus.

Wie die Al Jazeera-Dokumentation ebenfalls enthüllte, leitet die wichtigste israelische Propagandaeinheit, das Ministerium für strategische Angelegenheiten, regelmäßig Gesprächsinhalte an britische Abgeordnete weiter, um sie dazu zu bringen, als Sprecher für israelische Interessen zu fungieren, z. B. in der Fragestunde des Premierministers.

Auch das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) leitet Gelder an britische Universitäten, um die Propaganda des Pinsker Centre zu fördern, einer Denkfabrik auf dem Campus, deren Aufgabe es ist, ein Narrativ von der Opferrolle jüdischer Studenten zu konstruieren, ohne ein Wort des Mitgefühls für palästinensische Studenten, deren Angehörige von israelischen Juden ausgehungert und abgeschlachtet werden.

Außerhalb der Universitäten versucht die AIPAC, im Parlament eine ähnliche Machtposition einzunehmen wie im US-Kongress. Der Dokumentarfilm deckte auch Verschwörungen in der israelischen Botschaft in London auf, die darauf abzielen, Beamte zu beseitigen, die als kritisch gegenüber der Apartheidpolitik oder als nicht ausreichend pro-zionistisch angesehen werden.

Israel und seine modernen Makkabäer haben ihre Spuren hinterlassen. Mitglieder der Labour Friends of Israel haben die (inzwischen zunehmend diskreditierte) Taktik angewandt, jeden, der Israels Unterdrückung anspricht, als „antisemitisch“ zu bezeichnen. Diese Taktik war sehr erfolgreich bei der Säuberung der Labour-Partei von pro-palästinensischen Abgeordneten und Parteimitgliedern, insbesondere während Jeremy Corbyns Führungsperiode (2015-2020).

Das Etikett „antisemitisch“ entspricht der Verwendung des Begriffs „Ketzer“ während der Inquisition. Heutige Ketzer, die solche Fragen aufwerfen, werden zwar nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber sie können ihre Position in der Partei, ihren Arbeitsplatz oder ihre Immatrikulation verlieren. Die militante Haltung der LFI schürt Angst und Einschüchterung unter denjenigen, die sich um soziale Gerechtigkeit sorgen.

Stuart Roden, Hedgefonds-Manager und Vorsitzender des israelischen Risikokapitalunternehmens Hetz Ventures, [mit Sitz in Tel Aviv] „hat der Labour-Partei vor den Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich [2024] über eine halbe Million Pfund gespendet“, ein Teil der 1 Million Pfund, die er seit 2023 an Labour gespendet hat.

Roden ist auch der Hauptfinanzier eines zionistischen Bildungsprogramms, „I-gnite“, das britischen Kindern beibringt, dass „die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in Gaza verhältnismäßig handeln“ (McEvoy 2024c). Im Oktober 2023 wurde er dabei gefilmt, wie er sich pro-palästinensischen Demonstranten entgegenstellte, wurde aber nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er das Recht auf freie Meinungsäußerung oder die Gefühle palästinensischer Briten oder anderer Teilnehmer an der Demonstration beeinträchtigt hatte.

Der AIPAC ist nur der jüngste einer Reihe von israelfreundlichen Einflussnehmern im Vereinigten Königreich. Dazu gehören der Jewish Leadership Council, die Zionist Federation und der Board of Deputies of British Jews, allesamt Eliteorganisationen der jüdischen Bevölkerung Großbritanniens.

Unter Tony Blair, einem Mitglied der Labour Friends of Israel, begann die Israel-Lobby, ernsthaft in der Regierung Fuß zu fassen, wie eine investigative Nachrichtensendung des britischen Senders Channel 4 aus dem Jahr 2009 zeigt. Das Video enthüllte auch, dass eine Presse-„Watchdog“-Gruppe im Namen Israels, „Honest Reporting“, regelmäßig die Israel-Berichterstattung in The Guardian und BBC in Frage stellt. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Jerusalem und eine weitere Niederlassung in New York City.

Ihr damaliger Chefredakteur, Simon Plosker, hatte zuvor Beiträge für die israelfreundliche Propagandaeinheit Britain Israel Communications and Research Centre (Bicom) sowie für das Pressebüro der israelischen Armee geleistet.

Bicom übt Einfluss auf die britische Öffentlichkeit aus, indem es Pressemitteilungen an die britischen Medien herausgibt, Reisen nach Israel für britische Journalisten finanziert und Vorträge an britischen Universitäten hält. Die Geldgeber von Bicom haben große Investitionen im besetzten Westjordanland.

Die starke Hand von Zionism International hat dazu beigetragen, eine Koalition von Führungspersönlichkeiten aufzubauen, darunter Trumps CIA-Direktor Mike Pompeo, Trump selbst und Benjamin Netanjahu, die Corbyn daran hindern wollen, Premierminister zu werden und ihn als Vorsitzenden der Labour Party abzusetzen. In der Zwischenzeit wird es Premierminister Starmer schwer fallen, Israels völkermörderische Politik in Gaza und im Westjordanland weiterhin als „Recht auf Selbstverteidigung“ zu verteidigen.

Vom Jordan zum Meer: Wenden wir das Blatt?

Im Mai 2024 ergab eine Umfrage von Data for Progress, dass 70 % der amerikanischen Wähler, darunter 83 % der Demokraten, einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Deeskalation der Gewalt in Gaza befürworten. Eine ähnliche YouGov-Umfrage ergab, dass 56 % der Briten für einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und einen sofortigen Waffenstillstand sind (66 %). Trotz dieser Ergebnisse hat keine der führenden politischen Parteien in den USA oder im Vereinigten Königreich Maßnahmen ergriffen, um das Abschlachten von Menschen in Palästina zu beenden.

Im November 2024 legten die USA ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, in der ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wurde. Die Biden-Regierung, die Israel bereits über 20 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung für den israelischen Angriff auf den Gazastreifen und das Westjordanland gegeben hatte, blieb bis zum Schluss super-hawkish.

Aufgrund seiner Handlungen als Präsident in seiner ersten Amtszeit ist es unwahrscheinlich, dass Trump Druck auf Israel ausüben wird, damit es von seiner Unterwerfung und dem Abschlachten der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland, der Enteignung des verbleibenden palästinensischen Staates und seiner „Endlösung“ ablässt.

Wenn die Golfstaaten, Westeuropa und die UNO nicht stärker eingreifen, um die USA zu zwingen, ihre Komplizenschaft mit den unfassbaren israelischen Gräueltaten zu beenden, scheint es nur zwei Möglichkeiten zu geben: die Auslöschung des palästinensischen Volkes oder einen regionalen Krieg zwischen Israel, den USA und Großbritannien gegen die Hisbollah, die Hamas, die Houthis und den Iran, möglicherweise mit materieller Unterstützung durch Russland und China.

Für Israel kann es niemals eine diplomatische Lösung geben, bei der alle Beteiligten gewinnen. Auf die eine oder andere Weise könnte das zionistische Projekt sein Waterloo erlebt haben.

Übersetzt mit Deepl.com

