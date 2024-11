https://thecradle.co/articles/unifil-keeping-the-peace-or-enabling-an-occupation



UNIFIL: Friedenswahrung oder Ermöglichung einer Besetzung?

Mit dem Waffenstillstand wird die Neutralität der UNIFIL erneut auf den Prüfstand gestellt. Die UNIFIL, die im Libanon lange Zeit beschuldigt wurde, israelische Interessen zu schützen, wiederholte Verstöße zu ignorieren und Widerstandsbemühungen abzufangen, wird in dieser neuen Phase ernsthaft in Zweifel gezogen, ob sie eine echte Friedenstruppe ist.

Von Zeinab Akil

29. NOVEMBER 2024

Während der israelischen Aggression gegen den Libanon ist die Debatte über die Rolle der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) – des UN-Friedenskontingents, das nach der ersten israelischen Invasion im Jahr 1978 im Levante-Staat stationiert wurde – wieder aufgeflammt, wobei mehrere Ereignisse eine einseitige Ausrichtung auf den Schutz der Interessen Tel Avivs deutlich gemacht haben.

Obwohl diese Truppen angeblich in den südlichen Grenzgebieten des Libanon stationiert sind, um den Frieden zu sichern, werden sie seit vielen Jahren beschuldigt, Israel bei der Verletzung der libanesischen Souveränität zu unterstützen. Jetzt, da ein neues Waffenstillstandsabkommen in Kraft tritt, steht die UNIFIL vor der Herausforderung, sich als echter Garant für die Stabilität entlang der Grenze zu erweisen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 hat die UNIFIL das Mandat, den Waffenstillstand zwischen Libanon und Israel zu überwachen. Die Realität vor Ort sieht jedoch anders aus: Jedes Jahr kommt es zu Tausenden von israelischen Verletzungen des libanesischen Luftraums.

Allein in diesem Jahr wurden in UN-Berichten mehr als 22.000 israelische Luftverletzungen dokumentiert, doch die UNIFIL hat lediglich ihre „tiefe Besorgnis“ zum Ausdruck gebracht, ohne irgendwelche sinnvollen Schritte zu unternehmen, um diese Übergriffe zu verhindern – und das, obwohl die UNIFIL-Kräfte selbst Ziel israelischer Angriffe waren, allein im Oktober waren es sieben gezielte Angriffe. Auf die Frage nach der Möglichkeit, auf Selbstverteidigung gegen Israel zurückzugreifen, sagte UNIFIL-Sprecher Andrea Tinetti gegenüber Reuters: „Es ist wichtig, die Spannungen zu beruhigen.“

Doppelte Standards im Überfluss

Im Dezember 2018 startete das israelische Militär die Operation „Nördlicher Schutzschild“, die darauf abzielt, Tunnel aufzudecken und zu zerstören, die angeblich von der Hisbollah vom Südlibanon aus in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete gegraben wurden.

Am 6. Dezember desselben Jahres bestätigte die UNIFIL das Vorhandensein eines Tunnels in der Nähe der Blauen Linie auf der israelischen Seite der Grenze, nachdem ein technisches Team die Stelle besucht hatte. Im krassen Gegensatz dazu zeigte die UNIFIL ein Jahr zuvor, im August 2017, wenig Interesse daran, die Anbringung israelischer Spionagegeräte auf libanesischem Gebiet zu dokumentieren. Die Hisbollah hatte die Entdeckung eines Spionagegeräts in Jabal Barouk bekannt gegeben, das einen großen Teil des libanesischen Hoheitsgebiets überragt, aber die UNIFIL gab nicht einmal eine offizielle Erklärung zu diesem Verstoß ab.

Im Oktober 2024 landete ein israelisches Marinekommando in der Küstenstadt Batroun im Nordlibanon und entführte den libanesischen Staatsbürger und Schiffskapitän Imad Amhaz, den es fälschlicherweise beschuldigte, der Hisbollah anzugehören.

Berichten zufolge hatten israelische „Geheimdienstler“ Amhaz im Vorfeld der Entführung für einen nicht näher bezeichneten Zeitraum überwacht. Spätere Informationen deuteten darauf hin, dass das deutsche Bataillon in der UNIFIL die Operation durch die Weitergabe von Informationen an Israel erleichtert haben soll. Obwohl die deutsche Regierung diesen Vorwurf bestreitet, bleiben angesichts fehlender transparenter Ermittlungen Zweifel bestehen.

Der libanesische Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Ali Hamiyah, hat angedeutet, dass die UNIFIL für die Entführung verantwortlich ist, da die UN-Truppen für die Überwachung der Küstenlinien des Libanon zuständig sind.

Bei einem weiteren Vorfall wurden israelische Spionagegeräte entdeckt, die auf libanesischem Gebiet in der Nähe von UNIFIL-Standorten platziert waren. Wie üblich gaben die internationalen Streitkräfte zu diesem Vorfall nur allgemeine Erklärungen ab, in denen sie behaupteten, dass diese Geräte während des Krieges im Juli 2006 angebracht worden seien, während sie Beweise ignorierten, die darauf hindeuteten, dass sie erst kürzlich installiert wurden. Die libanesische Seite kritisierte diese Haltung als „inakzeptable Voreingenommenheit“.

Am 5. Oktober 2024, nach Beginn der jüngsten israelischen Aggression gegen den Libanon, warnte die libanesische Armee vor israelischen Versuchen, Bürger in Gebiete zu locken, die für Spionage und das Sammeln von Informationen vorgesehen sind.

Die Bürger wurden aufgefordert, vorsichtig zu sein und den Umgang mit verdächtigen Inhalten in den sozialen Medien zu vermeiden. Diese Warnung erfolgte inmitten zunehmender Befürchtungen über Sicherheitsverstöße, die vermutlich von Israel über lokale Spionagenetzwerke durchgeführt wurden.

Voreingenommene Berichterstattung an das oberste UN-Gremium

In ihren regelmäßigen Berichten an den UN-Sicherheitsrat hebt die UNIFIL häufig hervor, was sie als libanesische Waffenstillstandsverletzungen ansieht, während sie die wiederholten, oft täglichen israelischen Verstöße herunterspielt. Ein Bericht des UN-Generalsekretärs über die Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrats, der den Zeitraum vom 21. Juni bis 20. Oktober 2023 abdeckt, konzentrierte sich beispielsweise in erster Linie auf Raketenabschüsse aus dem Südlibanon und erwähnte nur am Rande die ständigen israelischen Luftangriffe auf libanesische Grenzdörfer.

Diese voreingenommene Berichterstattung ist der Nährboden für Fehlinformationen, die eine grob unzutreffende israelische Darstellung der Ereignisse auf der internationalen Bühne verstärken. Bedrohungen, die vom Libanon ausgehen, werden in der UNIFIL-Berichterstattung hervorgehoben und übertrieben dargestellt, während israelische Verstöße entweder ignoriert oder heruntergespielt werden.

Südlibanesische Dorfbewohner beschweren sich regelmäßig über die Durchsetzung strenger Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit in den Grenzgebieten, angeblich aus Sicherheitsgründen, während israelische militärische Übergriffe, wie die Errichtung von Stacheldraht auf libanesischem Gebiet oder die Durchführung von Aufklärungsmissionen, von UNIFIL weitgehend ignoriert werden.

Ironischerweise haben die Besatzungstruppen seit der Operation Al-Aqsa-Flut im Jahr 2023 UNIFIL-Einheiten bombardiert und ins Visier genommen, wann immer sie als unkooperativ oder hinderlich empfunden wurden. Trotz dieser Angriffe hat sich die Reaktion der UNIFIL auf diplomatische Berichte beschränkt.

Selektive Umsetzung der Resolution 1701

Ein jüngster Vorfall in der Stadt Qalawayh, der sich am 14. November ereignete, ist ein weiteres Beispiel für die selektive Umsetzung des UNIFIL-Mandats. Nach Angaben der UN-Kräfte bemerkte eine ihrer Patrouillen ein „Munitionslager“ in der Nähe einer Straße, benachrichtigte die libanesische Armee und setzte dann ihren Weg fort. Kurz darauf geriet die Patrouille unter Beschuss von „unbekannten Personen“ und reagierte mit Schüssen aus ihren Fahrzeugen, bevor sie weiterfuhr, ohne Verletzungen oder Schäden zu verzeichnen.

Die libanesische Armee stellte den Vorfall jedoch anders dar und erklärte, die UNIFIL habe versucht, eine Patrouille in dem Gebiet durchzuführen, obwohl die Armee dies zuvor abgelehnt hatte, da sich die Sicherheitslage aufgrund der wiederholten israelischen Luftangriffe verschlechtert habe.

Kurz gesagt, die UNIFIL beschloss einseitig, ohne angemessene Koordinierung mit der libanesischen Armee vom Zentrum der französischen Einheit aus vorzugehen. Als sie versuchten, ein vermeintliches Munitionslager des Widerstands zu stürmen, wurden sie durch Warnschüsse in die Luft zum Rückzug gezwungen.

Auf die Frage nach dem Verstoß gegen die Koordinierung antwortete die UNIFIL-Führung in Naqoura, dass „die UNIFIL Bewegungsfreiheit hat und keine Genehmigung der libanesischen Armee benötigt“.

Dies zeigt, wie selektiv die UNIFIL ihre Aufgaben umsetzt und sich schnell bewegt, wenn israelische Interessen auf dem Spiel stehen. Während der jüngsten Konfliktrunde fing das deutsche UNIFIL-Kriegsschiff eine Widerstandsdrohne ab, unternahm aber nichts gegen israelische Aufklärungsflugzeuge und Drohnen, geschweige denn gegen die unerbittlichen, bestrafenden Bombenangriffe des Besatzungsstaates auf libanesische Dörfer, Wohngebiete, Moscheen, Infrastruktur und Kulturstätten.

Die Rolle der UNIFIL im Krieg gegen den Libanon am „Tag danach

Nach dem fragilen Waffenstillstandsabkommen von dieser Woche wird die UNIFIL angeblich an der Überwachung des Friedens an der Seite des Libanon, Israels, der USA und Frankreichs teilnehmen. Die derzeitige Rolle der UNIFIL ist jedoch nach wie vor stark auf die israelischen Interessen ausgerichtet, weshalb der Libanon Einwände erhob und sein Veto gegen die UNIFIL betreffende Bestimmungen im Waffenstillstandsabkommen einlegte, während Israel sie befürwortete.

Die Konzentration auf die UNIFIL könnte in Zukunft überflüssig sein, da mit dem jüngsten Abkommen Israels größter Waffenlieferant und treuester Verbündeter, die USA, die Nachkriegslandschaft im Libanon lenken werden.

Noch bedrohlicher für die Souveränität des Libanon und die Unabhängigkeit seiner Armee ist die Einrichtung des Militärtechnischen Komitees für den Libanon (MTC4L), das 10.000 libanesische Armeeangehörige ausbilden soll, um den Süden des Landes zu überwachen. Diesem Ausschuss gehören acht NATO-Mitgliedstaaten an – die Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Spanien -, die bei der Zusammenstellung der libanesischen Streitkräfte an der Grenze zu Israel die Führung übernehmen werden. Zusammen mit dem libanesischen Armeechef Joseph Aoun, der von Washington offen und aggressiv für den vakanten Präsidentenposten des Landes unterstützt wird, bedeutet dies, dass die „Voreingenommenheit der UNIFIL“ möglicherweise nicht mehr das größte Souveränitätsproblem des Libanon ist.

Wie auch immer die Konfrontation ausgeht, die Rolle der UNIFIL im Südlibanon wird sich unweigerlich ändern, je nachdem, welche neuen Akteure ins Spiel kommen und wie der Krieg längerfristig ausgehen wird.

Sollte die Hisbollah ihre Abschreckungsfähigkeit wiedererlangen, könnte der Widerstand versuchen, den Auftrag der UNIFIL neu zu definieren, um sicherzustellen, dass sie unparteiisch handelt; andernfalls könnte sich die Rolle der UNIFIL weiter in Richtung Konsolidierung israelischer taktischer Gewinne verschieben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

