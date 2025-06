https://www.palestinechronicle.com/madleen-activists-face-deportation-refused-to-watch-israeli-propaganda-film/



Aktivisten der „Madleen“ stehen vor der Abschiebung, weil sie sich geweigert haben, einen israelischen Propagandafilm anzusehen

10. Juni 2025

Die „Madleen“ der Freedom Flotilla. (Foto: via Freedom Flotilla Coalition X-Seite)

Von Palestina Chronicle Staff

Aktivisten an Bord des humanitären Schiffes Madleen werden abgeschoben, nachdem israelische Streitkräfte das Schiff in internationalen Gewässern gestürmt und nach Ashdod geschleppt hatten.

Das israelische Außenministerium gab bekannt, dass die Aktivisten an Bord der Madleen nach der Beschlagnahmung des Schiffes durch israelische Streitkräfte und dessen Überführung in den Hafen von Ashdod zum Ben-Gurion-Flughafen gebracht worden seien, wo sie auf ihre Abschiebung in ihre Herkunftsländer warten.

Das Ministerium erklärte, dass jeder, der sich weigert, eine Erklärung zur Einhaltung der Ausweisungsbedingungen zu unterzeichnen, vor einen Richter gestellt wird, um seine Abschiebung zu genehmigen.

In seiner Erklärung behauptete das israelische Außenministerium außerdem, dass einige der von ihm als „antisemitische Aktivisten“ bezeichneten Personen sich geweigert hätten, einen ihnen vorgestellten Film anzusehen, der „die Schrecken der Verbrechen gegen Juden und Israelis dokumentiert“.

Die Madleen war am Vorabend im israelischen Hafen von Ashdod eingetroffen, nachdem sie von israelischen Besatzungstruppen abgefangen und daran gehindert worden war, den Gazastreifen zu erreichen.

Die Associated Press zitierte israelische Beamte mit der Aussage, dass die Aktivisten vor ihrer Abschiebung aus Israel in eine Haftanstalt gebracht würden.

Das Schiff, das humanitäre Hilfe für Gaza geladen hatte, war rund 18 Stunden lang von israelischen Marineschiffen eskortiert worden, als es versuchte, die israelische Blockade des belagerten palästinensischen Gebiets zu durchbrechen.

Nach Angaben der israelischen Rundfunkbehörde enterten Marinekommandos und Mitglieder der Snapir-Einheit die Madleen, während sie in internationalen Gewässern fuhr.

Israelische Besatzungstruppen hätten das Schiff unter ihre Kontrolle gebracht und angekündigt, es sei „auf dem Weg zum Hafen von Ashdod und werde in Kürze eintreffen“.

Die Nachrichtenagentur Anadolu zitierte auch das Adalah Legal Center, das erklärte, die Madleen und ihre Besatzung befänden sich weiterhin auf See, während die israelische Marine das Schiff gewaltsam in Richtung Ashdod schleppe, nachdem sie seine Ankunft in Gaza verhindert habe.

Am selben Tag stürmten israelische Marinekommandos die Madleen, die als Teil der Freedom Flotilla in Richtung Gazastreifen unterwegs war. Das Schiff beförderte 12 Freiwillige, die humanitäre Hilfe transportierten, um die Blockade der palästinensischen Enklave zu durchbrechen.

Nach der Beschlagnahmung zitierte die Times of Israel eine militärische Quelle, die bestätigte, dass das Schiff nach Ashdod gebracht werde, wo die Personen an Bord untersucht und verhört würden.

Unterdessen wies der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, den israelischen Strafvollzugsdienst an, laut israelischen Medienberichten jegliche Kommunikation oder Mediengeräte in die Haftzellen zu verbieten, in denen die Aktivisten voraussichtlich festgehalten werden.

Regierungssprecher David Mencer behauptete, Israel habe die Madleen ohne Zwischenfälle oder Opfer unter seine Kontrolle gebracht und erklärte, die Menschen an Bord würden so schnell wie möglich zu ihren Familien zurückgebracht.

In einer separaten Erklärung teilte das israelische Außenministerium mit, das Schiff sei „sicher auf dem Weg zur israelischen Küste“ und die Passagiere würden bald in ihre Herkunftsländer zurückgebracht.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

