Livestream: Die Macht des Volkes wird Palästina befreien

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

9. Juni 2025

„Je stärker wir unter Druck gesetzt werden, zu schweigen, desto mehr müssen wir uns wehren, unsere Stimme erheben, stören, protestieren, demonstrieren, das Regime isolieren und einfach erklären, dass wir nicht schweigen werden“, sagte der ehemalige UN-Beamte Craig Mokhiber am 5. Juni im Livestream von The Electronic Intifada.

Mokhiber ist Menschenrechtsanwalt und Mitglied des Gaza-Tribunals, eines Volksgerichts, das kürzlich seine erste öffentliche Sitzung in Sarajevo abgehalten hat.

Die Verfahren gegen Israel vor internationalen Gerichten kommen nur langsam voran und werden möglicherweise erst in zwei Jahren zu einem Urteil führen. Aber „allein aufgrund der Gesetze und Fakten ist es praktisch garantiert, dass der Internationale Gerichtshof zu dem Schluss kommen wird, dass Israel Völkermord an den Palästinensern begangen hat“, prognostizierte Mokhiber.

„Das Recht hat sich wiederholt auf die Seite Palästinas gestellt“, stellte Mokhiber fest. „Was versagt hat, ist die Durchsetzung.“

Während des gesamten Interviews, das am 4. Juni aufgezeichnet wurde, betonte Mokhiber die Notwendigkeit der Macht des Volkes, um Institutionen wie den IGH unter Druck zu setzen, Veränderungen herbeizuführen und für unser eigenes Wohlergehen zu sorgen.

„Die einzige Möglichkeit, unsere geistige Gesundheit zu bewahren, wenn wir einen Platz in der ersten Reihe bei einem Völkermord haben, ist, aktiv zu werden“, sagte Mokhiber.

Er verwies auf die Gaza-Freiheitsflottille mit Greta Thunberg und anderen Aktivisten, die in den letzten Wochen über das Mittelmeer gesegelt sind, um die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen.

Am frühen Montagmorgen beschlagnahmten israelische Kommandos die Madleen und entführten Thunberg und die anderen Aktivisten, woraufhin die Organisatoren Menschen weltweit aufforderten, Druck auf die Regierungen der Aktivisten auszuüben, damit diese intervenieren.

Aktivisten aus aller Welt reisen derzeit durch Nordafrika, und am kommenden Wochenende wollen sich Tausende in Kairo zum Global March to Gaza versammeln, um die Blockade auf dem Landweg zu durchbrechen.

Mokhiber verwies auch auf Proteste von Studenten bei Abschlussfeiern und auf die eskalierenden Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen.

Ebenfalls während des Livestreams gab der Redakteur Jon Elmer einen seltenen Einblick in die Tunnel der Hamas, und der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley leitete eine Diskussion über das Eingeständnis Israels, dass es mit Anti-Hamas-Banden in Gaza zusammenarbeitet.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah sprach über Israels sinkende Umfragewerte weltweit, und die Redakteure diskutierten das jüngste Interview des ehemaligen Biden-Beamten Matthew Miller, in dem er zugibt, israelische Kriegsverbrechen vertuscht zu haben.

Die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman berichtete darüber, wie Israel „Hilfszentren“ als Massakerzonen nutzt.

Die gesamte Sendung können Sie im Video oben in diesem Artikel ansehen.

Das Gaza-Tribunal

Das Gaza-Tribunal ist „eine globale Aktion der Zivilgesellschaft als Reaktion auf die Gräueltaten, die Straflosigkeit und die Komplizenschaft“ so vieler Regierungs- und Rechtsinstitutionen auf der ganzen Welt, sagte Mokhiber.

Das Tribunal veröffentlichte die Sarajevo-Erklärung, in der es feststellt, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht.

„Wir lehnen auch die destruktive Ideologie des Zionismus als offizielle Staatsideologie des israelischen Regimes ab“, heißt es in der Erklärung, die ein Thema direkt anspricht, das in internationalen Foren oft vermieden wird.

Lesen Sie die vollständige Erklärung oder hören Sie sie sich auf YouTube an.

Seit den Osloer Verträgen Anfang der 1990er Jahre gibt es laut Mokhiber einen „unaufrichtigen politischen Prozess, der den Palästinensern sagt: Ihr müsst mit euren Unterdrückern über eure Rechte verhandeln.“

Er stellte klar, dass das Gaza-Tribunal dies ablehnt und „die Ausnahme Israels vom Völkerrecht nicht anerkennt“.

Gaza Humanitarian Foundation „Konzentrationslager“

Was die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation betrifft, so handelt es sich laut Mokhiber um „ein Sammelsurium aus israelischen und US-amerikanischen Geheimdienstmitarbeitern, zwielichtigen Finanzfirmen in den USA, Söldnern und privaten Militärdienstleistern, die sich als humanitäre Helfer ausgeben“. „Es ist die letzte Phase des Völkermords.“

Die angeblichen Hilfszentren befinden sich alle im Süden Gazas und sollen Menschen in ein kleines Gebiet locken – „Konzentrationslager“, wie Mokhiber es ausdrückte –, um sie für eine „einfache Ausreise oder den Tod“ vorzubereiten.

In ihrer Nachrichtenzusammenfassung hob Nora Barrows-Friedman hervor, wie sich die sogenannten Hilfszentren in Schlachtzonen verwandelt haben.

Seit dem 27. Mai, als das private, von den USA und Israel unterstützte Unternehmen seine tödlichen und demütigenden Operationen begann, wurden mehr als 100 Palästinenser getötet und fast 500 verletzt, während sie um magere Portionen Lebensmittelhilfe baten, berichtete Barrows-Friedman.

Zwei Brüder wurden Zeugen, wie ihre Mutter, Reem Zeidan, am 3. Juni ermordet wurde, als sie versuchte, ein Hilfspaket zu erhalten. „Geh nicht“, sagte der Junge Ahmed Mohammed Zeidan in einem Video. „Für einen Gutschein, der nicht einmal 50 Schekel [14 Dollar] wert ist, lohnt es sich nicht, unser Leben zu opfern.“

Israelische Streitkräfte haben allein in der vergangenen Woche mehr als 400 Palästinenser getötet und mehr als 2.000 verletzt, berichtete Barrows-Friedman.

Israelische Luftangriffe zerstörten ein Haus in Gaza-Stadt und begruben ein Baby und seinen 5-jährigen Bruder unter den Trümmern.

Ein Clip, der vom Al-Jazeera-Reporter Anas Al Sharif gefilmt und am 3. Juni veröffentlicht wurde, zeigt den Moment, in dem die beiden Kinder von palästinensischen Ersthelfern gerettet wurden.

Tunneloperationen der Widerstandsbewegung

In der vergangenen Woche führten Widerstandskämpfer in Gaza mehrere Tunneloperationen durch, wie der Redakteur Jon Elmer berichtete.

Bei einer Operation wurden nicht explodierte, von den USA gelieferte Panzerabwehrminen verwendet, um Sprengsätze zu bauen, die in einem Haus platziert wurden, in dem israelische Streitkräfte stationiert waren und zu dem Widerstandskämpfer über Tunnel Zugang hatten.

Das Video der Operation bot einen seltenen Einblick in die Tunnel, die während dieses Krieges von entscheidender Bedeutung waren.

„Die Gassen von Shujaiya haben die Israelis seit Generationen geärgert“, sagte Elmer in seiner Analyse einer anderen Operation.

Ein Widerstandskämpfer erschoss zwei israelische Soldaten, tötete mindestens einen von ihnen und entkam unversehrt.

Dies „geschah in einem Gebiet, in dem das [israelische Militär] schon relativ lange operierte. Daher glaubten sie, dass sich niemand in diesem Gebiet befand“, sagte Elmer und erklärte, dass die Tunnel und Gassen den Widerstandskämpfern Zugang zu Gebieten ermöglichen, in denen sich die Israelis in Sicherheit wähnen.

Ehemalige Biden-Beamte profitieren von Lügen über Völkermord

Das Sky News-Interview vom 2. Juni mit dem ehemaligen Sprecher des Außenministeriums unter Biden, Matthew Miller, hat wegen seiner Äußerung, dass Israel „ohne Zweifel“ Kriegsverbrechen in Gaza begangen habe, viel Aufmerksamkeit erregt.

In den ersten 16 Monaten des Völkermords stand Miller auf dem Podium des Außenministeriums und leugnete vehement Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von denen er nun offen zugibt, dass die Biden-Regierung davon wusste.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah teilte diesen und andere Ausschnitte aus dem Interview, die weniger Beachtung fanden.

Miller sagte Sky News auch, dass Beamte der Biden-Regierung „darüber debattiert haben, ob und wann die Waffenlieferungen an Israel eingestellt werden sollten“.

Er weist darauf hin, dass sie die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben gestoppt haben, „weil wir nicht glaubten, dass sie diese in Gaza in angemessener Weise einsetzen würden“.

Letztendlich habe Biden jedoch nicht alle Waffenlieferungen eingestellt, da diese Maßnahme in Verbindung mit Protesten gegen Israel an Universitäten und den Bemühungen europäischer Regierungen um die Anerkennung Palästinas ein falsches Signal an die Hamas gesendet hätte.

„All diese Dinge zusammen haben die Führung der Hamas zu dem Schluss kommen lassen, dass sie einem Waffenstillstand nicht zustimmen müssen.“

Abunimah antwortete darauf mit folgenden Worten: „Wir mussten den Völkermord fortsetzen, weil wir Proteste gegen Völkermord nicht mit der Beendigung des Völkermords belohnen können.“

Miller wiederholte auch die Lüge, dass die Hamas sich geweigert habe, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, so Abunimah.

Miller räumt zwar ein, dass Israel Kriegsverbrechen begangen hat, bestreitet jedoch weiterhin, dass es Völkermord begeht, und behauptet, dass die Kriegsverbrechen möglicherweise von einzelnen Soldaten begangen wurden, nicht jedoch als Politik der israelischen Regierung.

Aber „wir haben ihn [Miller] sagen hören, dass sie die Lieferung der 2.000-Pfund-Bomben verzögert hätten, weil sie nicht glaubten, dass Israel sie in Gaza angemessen einsetzen würde“, sagte Abunimah.

Das ist ein Eingeständnis, dass „es die Politik der israelischen Regierung war, Kriegsverbrechen zu begehen, indem sie 2.000-Pfund-Bomben gegen Zivilisten einsetzte“.

Millers Entschuldigung für die Vertuschung der Kriegsverbrechen, von denen er wusste, dass Israel sie beging, lautete: „Wenn man auf dem Podium steht, äußert man nicht seine persönliche Meinung.“

Daraufhin sagte Abunimah: „Im Grunde genommen: ‚Ich habe nur Befehle befolgt.‘“

Dies ist als Nürnberger Verteidigung bekannt – eine Behauptung, die viele Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht vorbrachten.

Die in diesen Prozessen festgelegten Nürnberger Prinzipien bilden heute die Grundlage für einen Großteil des Völkerrechts, darunter auch das Römische Statut, die Gründungsurkunde des Internationalen Strafgerichtshofs, der den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt hat.

Der vielleicht bekannteste dieser Grundsätze lautet: „Die Tatsache, dass eine Person auf Befehl ihrer Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt hat, entbindet sie nicht von ihrer Verantwortung nach dem Völkerrecht, sofern ihr tatsächlich eine moralische Wahlmöglichkeit offenstand.“

Nach diesem Grundsatz könnten Matthew Miller und andere US-Beamte, die Israel unterstützt und begünstigt haben, als Mittäter von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord untersucht werden, so Abunimah.

Doch statt zur Rechenschaft gezogen zu werden – zumindest vorerst –, wurde Miller mit einer lukrativen Position bei Vianovo, einer Lobbygruppe in Washington, belohnt.

Auch Millers ehemaliger Kollege im Außenministerium, Sprecher Vedant Patel, profitiert von seiner Zeit, in der er Israels Verbrechen vertuschte.

Patel wurde gerade von SKDK eingestellt, einer weiteren Lobbygruppe in Washington, die auf der Gehaltsliste der israelischen Regierung steht.

Israels Banden im Gazastreifen

Die Redaktion diskutierte, wie Israel diese Woche zugab, was viele seit Monaten wissen: Israel unterstützt Anti-Hamas-Banden in Gaza, denen vorgeworfen wird, Lebensmittel aus Hilfslieferungen gestohlen zu haben.

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erhob öffentlich den Vorwurf, dass Netanjahu mit dem IS verbundene kriminelle Banden bewaffnet. Der stellvertretende Chefredakteur Asa Winstanley bezeichnete dies als „eine Strategie, die so alt ist wie der Kolonialismus selbst“.

Lieberman ist derzeit ein politischer Rivale Netanjahus. Abunimah merkte an: „Oft erhalten wir Informationen, echte Informationen, die verborgene Wahrheiten über Israelis offenbaren, die sich gegenseitig angreifen.”

Israel verliert weltweit an Popularität

Am Ende der Sendung stellte Abunimah eine neue Umfrage des Pew Research Center in 24 Ländern weltweit vor, aus der hervorgeht, dass Israel negativer denn je gesehen wird.

Eine Mehrheit der Amerikaner sieht Israel mittlerweile negativ. Selbst unter Republikanern ist die Zahl derjenigen, die Israel negativ sehen, von 27 Prozent im Jahr 2022 auf 37 Prozent im Jahr 2025 gestiegen.

Bemerkenswert ist, dass die Befragten in den Niederlanden und Deutschland Israel negativ sehen: 78 Prozent bzw. 64 Prozent. Abunimah merkte an, dass dies in krassem Gegensatz zu der starken Unterstützung Israels durch beide Regierungen stehe.

Aber Abunimah sagte: „Das erklärt, warum es in Deutschland so viel gewaltsame Unterdrückung gibt: Wenn die Bevölkerung die pro-israelische, völkermordfreundliche Politik mittragen würde, bräuchte man nicht so viel Zensur und gewaltsame Unterdrückung.“

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar produzierte und führte Regie. Michael F. Brown half bei der Vorproduktion, und der Verfasser dieses Artikels half bei der Postproduktion.

Frühere Folgen des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Ali Abunimah hat zu diesem Artikel beigetragen.

Übersetzt mit Deepl.com

