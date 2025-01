Die Wahl liegt bei uns Mazin Qumsiyeh

Dank an meinen Freund Mazin Qumsiyeh für diesen authentischen Artikel aus seiner Heimat, dem illegal besetzten Bethlehem/Westjordanland/Palästina. Evelyn Hecht-Galinski



Die Wahl liegt bei uns

in Palästina

von Mazin Qumsiyeh

24. Januar 2025

Präsident Trump im Israel Museum. Jerusalem, 23. Mai 2017

Sowohl Netanjahu als auch Trump haben die Vision, Imperien aufzubauen und die Überreste des Völkerrechts und der UNO zu verwerfen. Werden sie es schaffen, uns in einen Weltkrieg zu führen, oder werden wir Frieden haben? Trump handelte sofort mit Exekutivanordnungen, um die Verbindung der USA zur Welt zu kappen, und hielt eine triumphalistische Antrittsrede voller klassischer kolonialistischer Sprache von manifestem Schicksal, Grenzen, Pionieren und so weiter. Aber das ist nur ein noch offenerer Aufbau eines Imperiums, wie er bereits unter seinen Vorgängern stattfand. Seine faschistischen Milliardärsanhänger werden begnadigt oder würdigen ihn sogar mit einem Nazi-Gruß (Elon Musk lügt), während gewöhnliche Menschen (einschließlich Juden), die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen, von zionistischen Gruppen wie der ADL als „antisemitisch“ bezeichnet werden. Die USA stellen ihre zweitgrößte sogenannte „Botschaft“ fertig (in Beirut, die erste in Bagdad). In jeder sind Zehntausende von Mitarbeitern untergebracht, und die Welt wird zur Unterwerfung gemobbt. Siehe https://x.com/sahouraxo/status/1880757780958924938.

Der neokonservative zionistische Plan, sieben Länder in der arabischen Welt zu stürzen, ist in die Tat umgesetzt worden, wenn auch aufgrund des Widerstands etwas verzögert. Trump ist nur verbal rauer als andere „Präsidenten“, sodass er Menschen auf der ganzen Welt beleidigt hat, von den Ureinwohnern Alaskas über die Niederländer (wegen Grönland) bis hin zu den Panamaern (die den Panamakanal übernehmen wollen) usw. Selbst seine nächsten Nachbarn (Kanada und Mexiko) und engsten Verbündeten in Europa sind in seinem Fadenkreuz.

Die Welt blickt mit Besorgnis auf diesen verstärkten Vorstoß zur Ausweitung des großen Völkermordimperiums (USA) und des kleinen Völkermordimperiums (Israel). Aber die Reaktion war eine Erweiterung der BRICS-Gruppe von Nationen und die Aufstellung für einen globalen Krieg wird immer deutlicher. Wir im globalen Süden hatten nie Zweifel daran, dass der Imperialismus ein tiefer Staat ist und dass der einzige Unterschied zwischen Genocide Joe und dem verrückten Trump der Charakterstil ist.

Aber seit der Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1962 ging die Macht in den USA von einer zionistischen Marionette zur nächsten zionistischen Marionette über. Das US-System der Bundeswahlen wurde langsam und methodisch von den finanziellen Interessen der Milliardäre vereinnahmt. Die Demokraten und Republikaner werden zu zwei Seiten derselben Medaille, was eine PR-Kampagne ist, um die Illusion von Demokratie zu vermitteln, während die Welt im Dienste der Geldinteressen in den Abgrund gezogen wird. Unterschiedliche Gesichter, aber im Kern geht es um dasselbe: die Reichen werden reicher und die Armen ärmer und Kriminelle mit unterschiedlichen Masken werden begnadigt. Das Geld fließt, ob von Edelson und Musk an die Republikaner oder von Saban, Soros und Streyer an die Demokraten (https://www.timesofisrael.com/meet-the-leading-jewish-political-donors-in-this-us-election-cycle/).

In allen Fällen werden indigene Völker und Farbige auf dem Altar der neuen Goldenen Kälber geopfert (und der Chef ist die heilige Kuh der Zionisten). Hier in den besetzten palästinensischen Gebieten haben Pogrome durch jüdische Kolonialsiedler und Soldaten nach den „Waffenstillstandsabkommen“ im Libanon und im Gazastreifen zugenommen. (siehe https://www.middleeasteye.net/live/live-wave-israeli-settler-attacks-injure-palestinians-destroy-property-west-bank-villages).

Das Apartheidregime verschärfte sich nur noch weiter: Abriegelung der Kantone/Bantustans, in denen wir eingeschränkt sind. Abriss von Häusern und Beschlagnahme von mehr palästinensischem Land sowie Zunahme der Gebäude jüdischer Siedler (die unser Land besetzen). Das Anzünden von Fahrzeugen und Häusern ist mittlerweile fast an der Tagesordnung und wird von der faschistischen Regierung Netanjahu (einer Regierung der Siedler) unterstützt. Ohne auf eine detaillierte Analyse einzugehen, sind die Trends klar und könnten zu katastrophalen Ergebnissen führen (globaler Krieg in Verbindung mit dem Klimawandel). Um diese Entwicklung umzukehren, ist ein globaler Aufstand, eine globale Einheit aller betroffenen Menschen erforderlich. Die globalen imperialistischen Eliten wollen uns glauben machen, dass unsere Interessen und Anliegen getrennt oder sogar widersprüchlich sind.

Aber die Kämpfe der Einwanderer in den USA, der Menschen in Alaska, Kalifornien, Panama, Syrien, Palästina und hunderter anderer Menschen sind alle ein einziger Kampf gegen diese Eliten, die von ihrer Vorherrschaft profitieren, egal ob sie Biden, Trump, Modi oder Neneyahu heißen. Wenn wir die Einheit unseres Kampfes erkennen, können wir die Gier besiegen, die Millionen von Menschen ins Elend stürzt und uns in den Massensterben führt. Für alle, die Augen haben zu sehen und Köpfe, um zu untersuchen, liegen die Daten nun vor und die Wahl ist klar. Entweder wir lassen zu, dass sie die Menschheit und die Umwelt zerstören, oder wir fordern unsere Menschlichkeit und unsere Erde zurück. Die Wahl liegt bei uns.

Prof. Mazin Qumsiyeh ist Gründer und ehrenamtlicher Direktor des Palästinensischen Instituts für Biodiversität und Nachhaltigkeit an der Universität Bethlehem (palestinenature.org). Er und seine Frau (Mitbegründerin und ebenfalls Vollzeit-Freiwillige bei PIBS) planen eine Reise auf der Grundlage von Einladungen, um Menschen zu treffen und maßgeschneiderte Vorträge zu halten, die auf das jeweilige Publikum zugeschnitten sind (Kirchen, Rotary Clubs, Umweltgruppen, Museen, Wissenschaftler usw.), um langfristige Unterstützung für a) Palästina und b) (sekundär) für unser Institut (palestinenature.org) zu erhalten. Die Unterstützung kann finanzieller Art sein, in Form von Sachleistungen, Freiwilligenarbeit (persönlich oder aus der Ferne), Mobilisierung usw. Professor Mazin Qumsiyeh war zuvor an US-amerikanischen Universitäten tätig, darunter Tennessee, Duke und Yale. Er hat über 180 wissenschaftliche Arbeiten, über 30 Buchkapitel, Hunderte von Artikeln und mehrere Bücher veröffentlicht, darunter „Sharing the Land of Canaan“ und „Popular Resistance in Palestine“, zu Themen, die von den Umweltauswirkungen der Kolonisierung über Umwelt- und Klimagerechtigkeit, kulturelles Erbe, Menschenrechte, Erhaltung der biologischen Vielfalt bis hin zu Krebs reichen. Er leitete eine Reihe von Projekten, die von der Ausarbeitung der Nationalen Biodiversitätsstrategie und des Aktionsplans bis hin zu Empowerment-Projekten mit Landwirten, Frauen und Kindern reichten, von denen Zehntausende profitierten. Er ist unter anderem Preisträger des Paul K. Feyerabend Foundation Award, des Takreem Award und des Peace-Seeker of the Year Award.

