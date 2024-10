https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/macrons-minions-are-still-love-israel



Macrons Gefolgsleute sind immer noch in Israel verliebt

Von David Cronin

Lobby Watch

24. Oktober 2024

Ilana Cicurel, eine Verbündete von Emmanuel Macron und Israel.

Eric Vidal Europäisches Parlament

Emmanuel Macron und seine Berater scheinen darauf aus zu sein, die Verdrehung auf ein neues Niveau zu heben.

Sobald der französische Präsident etwas sagt, das das Establishment in Tel Aviv verärgert, verdreht sich sein Gefolge in verschiedene unbequeme Positionen, während es versucht, einen anderen Ton anzuschlagen.

Als Israel bekannt gab, dass es rechtliche Schritte gegen den angeblichen Ausschluss seiner Firmen von der Rüstungsmesse Euronaval einleiten werde, bestritt Macrons Team im Élysée-Palast, dass ein „Boykott“ stattfinde. Der Palast lehne lediglich „jegliche Förderung von Waffen ab, die in Gaza und im Libanon eingesetzt werden und der Zivilbevölkerung inakzeptablen Schaden zufügen“, so Macrons Büro.

Die peinlichen Versuche, wichtige Themen zu vertuschen, sollten nicht davon ablenken, dass sich nicht wenige von Macrons Verbündeten in der Pro-Israel-Lobby eingenistet haben.

Einige seiner Verbündeten nutzen die Lobby möglicherweise sogar, um ihre Karriere voranzutreiben.

Damien Bertrand-Fortobeaux ist ein neuer Mitarbeiter im Brüsseler Büro des European Leadership Network (Elnet), einer pro-israelischen Interessenvertretung. Bevor er diese Stelle antrat, war er Assistent von Ilana Cicurel, die bis vor kurzem als Abgeordnete die Partei Renaissance von Macron vertreten hat.

Cicurel antwortete nicht auf eine Anfrage, in der sie gefragt wurde, ob sie Bertrand für die Stelle bei Elnet empfohlen habe.

Drehtüren

Selbst wenn sie keine Empfehlung ausgesprochen hat, ist die Einstellung von Bertrand ein Fall von Drehtüren zwischen Institutionen, die theoretisch der europäischen Öffentlichkeit dienen, und Interessengruppen, die ausländischen Staaten dienen.

Als Mitglied des Europäischen Parlaments nahm Cicurel im Oktober 2023 an einer Propagandareise nach Israel teil. Die Reise wurde von Elnet organisiert.

Cicurel hat zugegeben, dass sie während ihrer Zeit als Abgeordnete häufig Kontakt zur israelischen Botschaft in Paris hatte.

Man konnte sich darauf verlassen, dass sie die von Israel und seiner Lobby verbreiteten Lügen wiederkäut. Sie hat die Lügen, dass die Hamas alle Zivilisten in Gaza als „menschliche Schutzschilde“ benutzt und dass der palästinensische Lehrplan Kinder zum Hass verleitet, noch verstärkt.

Cicurel war Generaldirektorin der Alliance israélite universelle (AIU), bevor sie Vollzeitpolitikerin wurde. Die AIU, die sich nominell auf Bildung konzentriert, hat während des aktuellen Völkermordkrieges gegen Gaza ihre uneingeschränkte Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht.

Im Jahr 2015 arrangierte Cicurel einen Besuch Macrons in einer französischsprachigen Schule in der Nähe von Holon, einer Stadt in Israel. Sie sagte, sie sei beeindruckt gewesen, wie Macron, damals Frankreichs Wirtschaftsminister, Israels viel gepriesenes Ethos der „Start-up-Nation“ lobte und seine Abneigung gegen den palästinensischen Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) zum Ausdruck brachte.

Nur wenige Jahre nach dem Ereignis, bei dem sie Macron zu Gast hatte, war Cicurel in den Vorstand seiner Partei (damals La République en marche, heute Renaissance) eingetreten.

Auch wenn Macron nun im Visier des Zorns Israels steht, betont er, dass seine Hingabe an diesen Staat unerschütterlich ist.

Die Israel-Lobby hat beträchtliche Ressourcen bereitgestellt, um Macron und seine Verbündeten zu umwerben.

Das European Leadership Network hat beispielsweise eine Reihe gemeinsamer Aktivitäten mit dem Institut Montaigne durchgeführt. Diese in Paris ansässige Denkfabrik spielte eine bedeutende Rolle bei der Ausarbeitung des Programms, mit dem Macron die Präsidentschaftswahlen 2017 bestritt (und gewann).

Führende Persönlichkeiten von Macrons Renaissance nahmen an einer Reise nach Israel teil, die Anfang des Monats von Elnet organisiert wurde. Zu ihnen gehörte Sylvain Maillard, der die Renaissance-Gruppe vor den Sommerwahlen in der französischen Nationalversammlung leitete.

Die Antipathie einiger israelischer Minister gegenüber Macron sollte daher im Kontext gesehen werden.

Der französische Präsident mag zum Prügelknaben des Tel Aviver Establishments geworden sein. Einige seiner Anhänger sind jedoch nach wie vor in Israel vernarrt.

