Israel kann immer noch keine Vergewaltigungsopfer vom 7. Oktober finden, gibt Staatsanwalt zu

Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

6. Januar 2025

Ein israelischer Staatsanwalt argumentierte, dass Palästinenser, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden, wegen angeblicher Handlungen wie dem Diebstahl von Avocados hingerichtet werden sollten. Dieses Bild, das an CNN weitergegeben wurde, zeigt Palästinenser, die im geheimen israelischen Folterlager Sde Teiman inhaftiert sind. (Erhalten von CNN)

Ein israelischer Staatsanwalt hat zugegeben, dass es in mutmaßlichen Fällen von Vergewaltigungen durch Palästinenser am 7. Oktober 2023 immer noch keine Kläger gibt.

Aber Moran Gez, die Fälle gegen Palästinenser bearbeitete, die nach der Al-Aqsa-Flutoperation aufgegriffen wurden, fordert immer noch Massenhinrichtungen, auch ohne stichhaltige Beweise gegen sie.

„Jeder, der am 7. Oktober aus Gaza nach Israel eingereist ist, um zu töten oder zu plündern, sollte in die Anklageschrift aufgenommen werden und, was mich betrifft, die Todesstrafe erhalten“, sagte Gez.

Sie sagte, sie habe diesen Fall Kollegen vorgetragen, die an der Planung von Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 7. Oktober beteiligt waren.

„Warum? Wegen derer, die nicht gemordet, sondern geplündert, gebrandschatzt, gestohlen und Avocados gepflückt haben, wie einige behaupten, wegen dieses Chaos waren die israelischen Streitkräfte nicht in der Lage, rechtzeitig einzutreffen“, fügte Gez hinzu. “Sie kamen mit einem Bohrer zur Tür und öffneten sie, um zu plündern? Dann kam ein Terrorist herein und ermordete dort Zivilisten.“

Bis vor kurzem spielte Gez, die Staatsanwältin für sogenannte Sicherheitsfälle im südlichen Distrikt Israels, eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen, Palästinenser vor Gericht zu stellen, die für das verantwortlich gemacht werden, was Israel am 7. Oktober als kriminelle Handlungen ansieht.

Bisher haben noch keine Prozesse stattgefunden.

Mangel an Beweisen

Gez äußerte sich in einem Interview mit dem Magazin der israelischen Massenzeitung Yedioth Ahronoth, das am 1. Januar 2025 veröffentlicht wurde.

Sie gibt zu, dass Israel nur wenige Beweise gegen eine bestimmte Person hat.

Gez räumt auch ein, dass die Todesstrafe wahrscheinlich nicht verhängt wird, aber ihr Wunsch nach Hinrichtungen selbst derjenigen, die sie beschuldigt, Früchte gepflückt zu haben (die auf Land gepflanzt wurden, das Palästinensern von israelischen Siedlern gestohlen wurde), ist ein guter Hinweis auf die Qualität der „Justiz“, die Palästinenser in Israel erwarten können.

Wie Ynet es ausdrückt: „Die größte Schwierigkeit ist die Beweisführung, erklärt Gez. Es ist fast unmöglich, Beweise zu verwenden, um ein bestimmtes Verbrechen mit einem bestimmten Angeklagten in Verbindung zu bringen, wenn es um Dutzende von Tatorten geht, an denen Hunderte von Verdächtigen gefasst und Tausende von Straftaten begangen wurden.“

Aber ihre Behauptung, es gäbe einfach zu viele Beweise, um sie zu sortieren, scheint darauf abzuzielen, zu verschleiern, dass die Beweise in vielen Fällen möglicherweise gar nicht vorhanden sind.

„Die üblichen Beweisregeln sind in diesem Fall nicht anwendbar. Es gibt keine organisierten Beweisketten, es gibt niemanden, der die Videos gefilmt hat, die man vor Gericht vorlegen möchte“, gab Gez zu.

Propaganda der Gräueltaten und Anstiftung zum Völkermord

Fast ab den ersten Stunden des 7. Oktobers verbreiteten Israel und seine Unterstützer Behauptungen über Massenvergewaltigungen von Israelis und andere Gräueltaten durch palästinensische Kämpfer.

Untersuchungen von The Electronic Intifada und anderen unabhängigen Publikationen haben jedoch immer wieder gezeigt, dass die Vergewaltigungsvorwürfe unbegründet oder reine Erfindungen sind – Gräueltatenpropaganda, die dazu dient, den anhaltenden Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza anzuheizen und zu rechtfertigen.

Politische Führer in Ländern, die den Völkermord aktiv unterstützen, wie die Biden-Harris-Regierung in den USA, haben die Gräueltatenpropaganda über Vergewaltigungen als Teil ihrer Unterstützung für die Vernichtungskampagne Israels verbreitet.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat fälschlicherweise behauptet, dass Mitglieder der Hamas Videos von sich selbst gemacht hätten, in denen sie Israelis vergewaltigen.

Scholz‘ Außenministerin Annalena Baerbock ging sogar noch weiter und behauptete, sie habe sich diese nicht existierenden Videos persönlich angesehen.

Wenn deutsche Regierungsbeamte wegen dieser Lügen zur Rede gestellt werden, verleumden und schweigen sie einfach die Journalisten, die Fragen stellen.

Keine Vergewaltigungsopfer

In ihrem Interview mit Ynet bestätigt Gez, dass Israel 15 Monate nach den Ereignissen immer noch kein einziges Opfer identifiziert hat, gegen das ein mutmaßlicher Täter eines sexuellen Übergriffs strafrechtlich verfolgt werden kann.

„Leider wird es sehr schwierig sein, diese Verbrechen zu beweisen„, sagte Gez.

„Letztendlich haben wir keine Kläger“, gab Gez zu und wies auf die große Kluft zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der tatsächlichen Realität hin.

„Vergleicht man das, was in den Medien präsentiert wurde, mit dem, was am Ende zusammenkommt, wird es völlig anders sein“, sagte Gez und bot die übliche Verdrehung an, dass dies ‚entweder daran liegt, dass die Opfer ermordet wurden oder dass vergewaltigte Frauen nicht bereit sind, dies zu offenbaren‘.

Diese häufige Ausrede dafür, warum keine Opfer identifiziert wurden, kann jedoch nicht das völlige Fehlen forensischer, visueller oder glaubwürdiger Augenzeugenbeweise erklären, insbesondere wenn die sexuellen Übergriffe am 7. Oktober angeblich so weit verbreitet waren.

Und das liegt nicht daran, dass nicht versucht wurde, Opfer zu finden.

„Wir haben uns an Frauenrechtsgruppen gewandt und um Zusammenarbeit gebeten“, erklärte Gez. ‚Sie sagten uns, dass sie einfach nicht angesprochen wurden‘ – mit anderen Worten, niemand hat sich gemeldet.

Dies bestätigt die Erfahrung der New York Times, die israelische Krankenhäuser, Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer, Hotlines für sexuelle Übergriffe und andere spezialisierte Einrichtungen ausgiebig befragte und kein einziges Opfer eines sexuellen Übergriffs vom 7. Oktober finden konnte.

„Niemand hatte ein Opfer eines sexuellen Übergriffs getroffen“, erklärte Anat Schwartz, die Reporterin, die für die Times recherchierte, in einem Interview mit dem israelischen Sender Channel 12 im vergangenen Jahr.

Dennoch veröffentlichte Schwartz im Dezember 2023 als Teil eines Teams der New York Times unter der Leitung des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporters Jeffrey Gettleman den berüchtigten Artikel „Screams without words“, der angeblich die Massenvergewaltigungen bestätigte.

Dieser journalistische Betrug flog schnell auf und brachte die vermeintliche Zeitung der Aufzeichnungen in einen Skandal.

Bemerkenswert ist, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, im vergangenen Mai Haftbefehle gegen hochrangige Hamas-Führer beantragte, ohne dabei Vergewaltigungsvorwürfe vom 7. Oktober 2023 zu erwähnen.

Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die Ermittler des Gerichts diese auch nicht belegen konnten (obwohl Khan vage Vorwürfe erhob, dass israelische Kriegsgefangene und Zivilisten, die seit dem 7. Oktober in Gaza festgehalten werden, sexueller Gewalt ausgesetzt waren).

Zwei separate UN-Berichte konnten keine der Vergewaltigungsvorwürfe Israels vom 7. Oktober bestätigen. In den umfangreichen Materialien, die sie überprüften, darunter Tausende von Fotos und Videos, fanden sie „keine konkreten Hinweise auf Vergewaltigungen“ sowie „keine forensischen Beweise für Sexualverbrechen“.

Sie stellten jedoch fest, dass es Beweise für sexuelle Gewalt am 7. Oktober gibt, wobei sie weit gefasste, vage und wechselnde Definitionen von „sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt“ verwendeten.

In beiden UN-Berichten werden auch eine Reihe hochkarätiger israelischer Behauptungen über sexuelle Übergriffe am 7. Oktober entkräftet.

In einem Bericht der Vereinten Nationen heißt es, dass sich mehrere israelische Behauptungen über sexuelle oder geschlechtsspezifische Gewalt am 7. Oktober, darunter das weit verbreitete Abschneiden eines Fötus aus dem Mutterleib, als „unbegründet“ erwiesen haben.

In dem zweiten Bericht wird auch eingeräumt, dass einige spezifische Vorwürfe sexueller Gewalt als „falsch, ungenau oder widersprüchlich“ eingestuft wurden.

„Niedrigere Erwartungen“

Vergleichen Sie Gez‘ Behauptung, dass keine israelischen Vergewaltigungsopfer gefunden wurden, weil sie entweder tot oder „nicht bereit sind, es zu offenbaren“, mit der Situation der Palästinenser, die seit dem 7. Oktober 2023 von Israel inhaftiert sind.

Palästinenser würden sich vermutlich nicht weniger zögern oder schämen als Israelis, sich als Opfer von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen zu melden.

Und doch haben Palästinenser seit dem 7. Oktober mehrere Augenzeugenberichte von Opfern aus erster Hand über sexuelle Gewalt und Vergewaltigung durch israelisches Personal vorgelegt.

Die gut dokumentierte und systematische sexuelle Gewalt und Folter Israels gegen Palästinenser – darunter mindestens ein Fall, in dem ein Häftling einer schrecklichen Gruppenvergewaltigung und Folter ausgesetzt war, die teilweise auf Video im geheimen Konzentrationslager Sde Teiman festgehalten wurde – hat jedoch nicht einen Bruchteil der Empörung und Besorgnis hervorgerufen wie die unbestätigten, beweislosen Behauptungen, Israelis seien vergewaltigt worden.

Was diese Vergewaltigungsvorwürfe betrifft, so erzählt Gez Ynet, dass sie bis spät in die Nacht über Materialien wie „Zeugenaussagen von ZAKA, dem Rabbinat und den Mädchen, die Leichen gewaschen haben“ brütet.

Was sie nicht sagt, ist, dass sie keine forensischen Beweise oder pathologischen Berichte gelesen hat, die Anzeichen sexueller Gewalt bestätigen.

Wie inzwischen allgemein bekannt ist, handelt es sich bei ZAKA um eine jüdische Extremistengruppe, die von einem Serienvergewaltiger gegründet wurde und seit Jahrzehnten geleitet wird und die Leichen von Katastrophenorten zur Bestattung einsammelt. Die Freiwilligen haben keine medizinische Ausbildung und die Organisation verfügt über keinerlei Fachwissen in den Bereichen Tatortuntersuchung oder Forensik.

Die Leiter und Mitglieder von ZAKA spielten eine Schlüsselrolle bei der Erfindung und Verbreitung der Propaganda über die Gräueltaten vom 7. Oktober, einschließlich der später widerlegten Behauptungen über Vergewaltigungen und enthauptete Babys.

Gez räumt ein, dass es keine stichhaltigen Beweise für die hetzerischen Vergewaltigungsvorwürfe gibt, und rät: „In dieser Angelegenheit würde ich die Erwartungen herunterschrauben.“

„Ich weiß, dass die Öffentlichkeit Erwartungen hat, und ich verstehe die Notwendigkeit, sich mit den Sexualverbrechen und den schrecklichen sexuellen Übergriffen zu befassen, die stattgefunden haben, aber die überwältigende Mehrheit kann die Beweislast vor Gericht nicht erfüllen“, sagte die Staatsanwältin.

Dennoch ist Gez nicht bereit, ihren Wunsch nach Vergeltung einem Mangel an Beweisen unterzuordnen, und gibt zu, dass die Gesetzgebung geändert werden muss, vermutlich um die Notwendigkeit von Beweisen abzuschaffen. Aber das würde nur in Zukunft helfen.

Sie möchte auch, dass für Palästinenser aus Gaza wieder Militärgerichte eingesetzt werden, ähnlich wie sie immer noch gegen Palästinenser im Westjordanland eingesetzt werden, wo Palästinenser als schuldig gelten und die Verurteilungsrate effektiv 100 Prozent beträgt.

Keine Geständnisse

In Fällen, die sich aus den Ereignissen vom 7. Oktober ergeben, bekräftigt Gez: „Letztendlich braucht man ein Geständnis.“

Aber auch hier hat Israel laut Staatsanwalt nichts in der Hand.

„Überraschenderweise versuchen diese Terroristen bei den Verhören, den nationalistischen Aspekt herunterzuspielen“, so Gez. „Aus meiner Erfahrung mit Sicherheitsfällen weiß ich, dass die meisten Terroristen sehr stolz auf das sind, was sie getan haben, und das nicht verbergen.“

Laut Gez haben die Inhaftierten höchstens zugegeben, Schüsse abgegeben zu haben, aber niemanden getroffen zu haben.

„So kenne ich Terroristen eigentlich nicht“, erklärte sie und bezeichnete die am 7. Oktober festgenommenen Palästinenser als ‚Feiglinge‘, weil sie nicht die Art von schockierenden Verbrechen gestanden hätten, für die sie Rache üben wolle.

Natürlich berücksichtigt sie dabei nicht, dass viele palästinensische Häftlinge, die in Israels geheimnisvolles Netzwerk aus Gefängnissen und Folterlagern geraten sind, die ihnen vorgeworfenen Taten nicht begangen haben oder dass sie in der Hoffnung, Israels systematische Folter zu beenden oder zu vermeiden, fälschlicherweise relativ geringfügige Handlungen gestehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind Gez‘ belastende Aussagen nur auf Hebräisch und hinter einer Bezahlschranke erschienen und sollen wahrscheinlich die Mordlust eines israelischen Publikums befriedigen.

Es ist wichtig, dass sie weltweit bekannt gemacht werden, da sie einmal mehr unterstreichen, dass Behauptungen, Israel habe ein funktionierendes und faires Justizsystem, zumindest was Palästinenser betrifft, nichts weiter als durchsichtige Lügen sind.

David Sheen hat zur Übersetzung beigetragen.

Übersetzt in Deutsch mit Deepl.com

