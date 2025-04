Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seines neuen Artikel auf MEE und dem persönlichen Wunsch und Genehmigung zur deutschen Veröffentlichung auf der Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski



Trump muss nicht mehr die Welt indoktrinieren – nur noch die Amerikaner

Joseph Massad

21. April 2025

Die US-Regierung baut die ideologischen Indoktrinationsprogramme der USAID im Ausland ab, während sie gleichzeitig den konservativen Einfluss im Inland, insbesondere an den Universitäten, verstärkt und gegen Andersdenkende vorgeht.

Demonstranten versammeln sich am 28. Februar 2025 vor dem Gebäude der United States Agency for International Development (USAID) im Federal Triangle in Washington, DC, um gegen Kürzungen der Trump-Regierung bei der Behörde zu protestieren (Aaron Schwartz/Sipa USA via Reuters).

In den letzten Wochen hat die Trump-Regierung ein zweigleisiges Projekt in Angriff genommen: Sie baut die globalen Arme der imperialistischen ideologischen Indoktrination der USA ab, die nun als unnötig erachtet werden, und besteht gleichzeitig darauf, dass US-amerikanische Universitäten im Inland konservative amerikanische Ideologie vermitteln.

Wie ich zeigen werde, ergänzen sich diese Maßnahmen und sind nicht so widersprüchlich, wie es zunächst erscheinen mag.

Trumps Hauptziel war die USAID, die er als „kriminelle Organisation“ bezeichnet hat. Die USAID wurde 1961 unter dem damaligen Präsidenten John F. Kennedy – dem Liebling der amerikanischen Liberalen – gegründet und war eines der wichtigsten Instrumente der imperialistischen Politik der USA. Ihre Aufgabe bestand darin, die Volkswirtschaften der „Dritten Welt“ zu kontrollieren und den Aufstieg des Wohlfahrtsstaates, des Sozialismus und des von den USA als sowjetisch und nicht-sowjetisch wahrgenommenen Kommunismus zu bekämpfen.

Sie war auch als wichtiges Instrument konzipiert, um Intellektuelle in den Entwicklungsländern und die aufstrebende Mittelschicht mit Antikommunismus und proamerikanischem Kapitalismus zu indoktrinieren. Sie ersetzte die International Cooperation Administration (ICA) des ehemaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower, deren Aufgabe es war, den kommunistischen Einfluss im Ausland zu beseitigen.

Die Programme der USAID umfassen sozioökonomische Entwicklung (sprich: Förderung der klassischen und später neoliberalen kapitalistischen Wirtschaft und Verbreitung der weißen amerikanischen liberalen Ideologie), Umweltschutz (innerhalb der Grenzen der neoliberalen kapitalistischen Wirtschaft), demokratische Regierungsführung und Bildung (wiederum ein Codewort für neoliberale kapitalistische Ideologie und liberale Werte).

Sie macht auch den größten Teil der US-Auslandshilfe aus. Die ideologischen Wurzeln der USAID gehen auf die ICA zurück, die 1953 in Chile Pionierarbeit bei der Indoktrinierung leistete und Dutzende chilenischer Studenten zum Studium der neoliberalen Wirtschaftswissenschaften an die Universität von Chicago schickte.

Diese Studenten spielten eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung des Neoliberalismus in Chile, nachdem der US-Putsch den gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende gestürzt hatte.

Im Gegensatz dazu versucht die Trump-Regierung nun, die ideologischen Funktionen der USAID im Rahmen einer umfassenderen Bemühung zur Abschaffung von Außenhilfeprogrammen, die liberale Werte fördern, die die Regierung ablehnt, zurückzufahren.

Dieser Schritt spiegelt eine Strategie wider, die Ausgaben für Auslandshilfe zu reduzieren und die ideologische Indoktrination der USA auf innenpolitische Belange zu verlagern, während gleichzeitig die langjährige Farce der „Förderung“ von Regierungsführung und Menschenrechten aufgegeben wird.

Imperialistische Interessen

Während liberale Imperialisten gegen die Auflösung der USAID protestieren und sie als „die US-Behörde, die hilft, Hunger und Armut in Übersee zu bekämpfen“ bezeichnen, argumentieren Antiimperialisten seit langem, dass die Behörde Hunger und Armut fördert.

Die USAID hat die ägyptische Landwirtschaft zerstört, die Armut verschärft und in Indonesien bei der Erstellung von Todeslisten geholfen.

Noam Chomsky hat dies am Beispiel Haitis, eines der ärmsten Länder der Welt, dank der Politik der USA und der USAID aufgezeigt.

Andere haben aufgezeigt, wie die USAID ab den 1980er Jahren die ägyptische Landwirtschaft zerstörte und damit die Armut im ganzen Land verschärfte.

In anderen Ländern half sie beim Sturz von Regierungen und lieferte Listen mit Namen mutmaßlicher Kommunisten, die später getötet wurden, wie beispielsweise in Indonesien.

Im Jahr 1965 „unterstützte das Büro für öffentliche Sicherheit der USAID die Modernisierung der Aktenführung durch Polizeiausbildungsprogramme, die zur Erstellung von schwarzen Listen beitrugen“.

Mindestens eine halbe Million Menschen wurden in diesem Jahr in Indonesien getötet. Vielleicht hat Trump nicht Unrecht, wenn er die USAID als „kriminelle Organisation“ bezeichnet.

Dennoch konzentriert sich die liberale Presse weiterhin ausschließlich auf die Gefahr, dass die Auflösung der USAID zu einer Verschärfung der Hungersnot führen könnte, und verschweigt dabei die ideologischen Operationen, die sie weltweit durchgeführt hat.

Die Verteidiger der Behörde argumentieren, dass die Auflösung dieses Arms des US-Imperialismus „ein Fenster für China und Russland öffnen“ würde.

Sie betonen, dass dies „zu einem Rückgang des amerikanischen Einflusses in Afrika, Südamerika und Asien führen würde, wo die Organisation eine Reihe von Bedürfnissen abdeckt, von der Gesundheitsversorgung bis zur Trinkwasserversorgung, und Hilfsgüter an Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen und gemeinnützige Einrichtungen verteilt. USAID hat außerdem Millionen von Dollar an Militärhilfe für Israel und die Ukraine bereitgestellt.“

Diese Bedenken sind nicht unbegründet.

USAID hat in der Tat eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der imperialistischen Interessen der USA gespielt. Dennoch verschleiert die Betonung ihrer angeblichen „humanitären“ Funktion ihre weitaus umfassendere Rolle bei der Zerstörung der Sozialstaaten in der Dritten Welt, der Verteilung von Waffen, der Förderung von Kriegen und der ideologischen Konditionierung durch Bildung, Medien und Journalistenausbildung.

Dazu gehören auch die überhöhten Gehälter, die an lokale Intellektuelle und Techniker gezahlt werden, die als Subunternehmer diese Programme in den von den USA dominierten Ländern vorantreiben.

„Wahnsinnige Prioritäten“

Die Trump-Regierung hat erkannt, dass sie Waffen und andere Formen der notwendigen imperialistischen „humanitären“ Hilfe über verschiedene Kanäle weiter verteilen kann, ohne eine Behörde aufrechtzuerhalten, die große Summen für die Verbreitung von Werten ausgibt, die die Regierung und der konservative Flügel des US-Imperialismus ablehnen oder für überflüssig halten.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verurteilte die „wahnsinnigen Prioritäten“ der USAID und führte Beispiele für deren Indoktrination an, darunter „Mist“ wie “1,5 Millionen Dollar zur Förderung von [Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion] DEI an serbischen Arbeitsplätzen, 70.000 Dollar für die Produktion eines DEI-Musicals in Irland, 47.000 Dollar für eine Transgender-Oper in Kolumbien und 32.000 Dollar für ein Transgender-Comicbuch in Peru“.

Die Regierung hat bereits eine Ersatzagentur vorgeschlagen, die Hilfe ohne ideologische Programme leisten soll.

Neben USAID schließt die Trump-Regierung auch andere Arme der imperialistischen ideologischen Indoktrination der USA, insbesondere die US Agency for Global Media, die Voice of America (VOA), Radio Free Asia und Radio Free Europe betreibt und Alhurrah Television finanziert.

Diese Medien verbreiten seit langem US-imperialistische Propaganda in der ganzen Welt als Teil eines Projekts aus der Zeit des Kalten Krieges, um den Kapitalismus nach US-amerikanischem Vorbild und die neoliberale Ideologie zu fördern – und im Falle von Alhurrah, um Israel und pro-amerikanische arabische Diktaturen zu unterstützen.

Heute sind alle verbleibenden arabischen Diktatoren ausnahmslos Diener der USA.

Diese Propagandainstrumente des US-Imperialismus dürfen laut Gesetz nicht innerhalb der USA senden.

Die Trump-Regierung hat ihre Berichterstattung als „radikal“ abgetan und VOA als „Stimme des radikalen Amerikas“ bezeichnet. Dennoch befürchten einige republikanische Imperialisten, dass die Abschaffung dieser Sender den globalen „Informationskrieg“ der USA ihren Gegnern in die Hände spielen würde.

Fokus auf das Inland

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR wurde ein großer Teil der Eliten, Mittelschichten und Intellektuellen in den Entwicklungsländern durch von USAID finanzierte NGOs, Bildungs- und Medienprojekte effektiv zu ideologischen Papageien der liberalen Propaganda der USA gemacht.

In Ermangelung eines konkurrierenden politischen oder intellektuellen Rahmens blieb die Unterstützung für die Wirtschaftsdoktrin und den politischen Liberalismus der USA unangefochten.

Doch die Betonung, die USAID in den letzten drei Jahrzehnten auf weiße amerikanische liberale Ideen zu Multikulturalismus, Geschlechter- und sexuellen Rechten gelegt hat, ist für amerikanische Konservative mittlerweile ein Gräuel.

Dies hat die Regierung mehr als alles andere dazu veranlasst, die Behörde komplett abzuschaffen.

Für Trump besteht keine Notwendigkeit, die Eliten und Mittelschichten der Entwicklungsländer weiterhin mit Kapitalismus und Anti-Sozialpolitik zu indoktrinieren – sie glauben bereits daran, insbesondere wenn diese Indoktrination mit unerwünschten liberalen amerikanischen Ideen einhergeht.

Er hat erkannt, dass die USA nun allein auf harte Macht setzen können, um ihren Willen durchzusetzen, und sich die Kosten für Investitionen in „Soft Power“ sparen können.

In seinem Kampf gegen die ideologische Gehirnwäsche im Ausland geht Trump sogar so weit, dass er Dutzende von US-Botschaften weltweit schließen will, darunter auch „Büros, die sich mit Klimawandel, humanitärer Hilfe für Flüchtlinge, Demokratie und Menschenrechtspolitik befassen“.

Im krassen Gegensatz dazu engagiert sich Trump stark für die ideologische Indoktrination im eigenen Land. Das ist der Antrieb für den jüngsten Krieg der Regierung gegen die Universitäten.

Er versteht zwar, dass militärische Gewalt und wirtschaftlicher Zwang widerspenstige Länder in die Schranken weisen können, doch erfordern die verfassungsrechtlichen Zwänge im eigenen Land kreativere Instrumente.

Das bedeutet nicht, dass die militarisierte Polizei, die seit dem 11. September in US-Städten patrouilliert, nicht zur Unterdrückung mobilisiert wurde – ihre Bilanz unter den Präsidenten George W. Bush, Barack Obama und Joe Biden spricht für sich –, aber wirtschaftlicher Druck, wie er kürzlich gegen US-Universitäten ausgeübt wurde, kann oft wirksamer sein.

Auf diese Methode greift die Regierung zurück, um Universitäten in Orte konservativer Propaganda zu verwandeln und sie dazu zu bringen, ihr angebliches Bekenntnis zum Liberalismus aufzugeben.

Die Erkenntnis, dass die USA Länder aus der Luft bombardieren können, ohne sie indoktrinieren zu müssen – dies aber nicht mit der eigenen Bevölkerung tun können –, hat es für die Trump-Regierung billiger und dringlicher gemacht, die ideologische Indoktrination im Ausland aufzugeben und sie im Inland zu verstärken.

Mitschuld der Universitäten

Die amerikanischen Universitäten ihrerseits hatten bereits Schritte unternommen, um die allgemeinen Bemühungen zur Unterdrückung abweichender Meinungen zu unterstützen.

Seit letztem Jahr haben viele von ihnen aus eigener Initiative die repressive Gewalt der Polizei eingesetzt, um Studentenproteste und Zeltlager aufzulösen, die ein Ende des Völkermords Israels in Gaza und der Komplizenschaft der US-Universitäten dabei forderten.

Doch für Trump reicht das nicht aus. Seine Regierung will den Kurs beschleunigen und die Universitäten noch weiter in die Richtung drängen, in die sie bereits vor seinem Amtsantritt unterwegs waren.

Die Regierung versucht nun, die Universitäten dazu zu bewegen, die bereits eingeleiteten Reformen voranzutreiben, um eine Wiederholung der Studentenrevolten zu verhindern.

Die Columbia University hat dies in ihrer öffentlichen Antwort auf die Forderungen der Regierung eingeräumt.

Der italienische politische Denker Antonio Gramsci hat schon lange verstanden, welche zentrale Rolle Bildung in der modernen kapitalistischen Herrschaft spielt, nämlich als Mittel zur Schaffung einer ideologischen Hegemonie, um Dissens zu minimieren.

Aber diese Hegemonie ist seit Oktober 2023 ins Wanken geraten, insbesondere in der Frage der unkritischen Unterstützung der USA für den Völkermord Israels. Um sie wiederherzustellen, musste etwas getan werden. Der Einsatz der Polizei war der erste Schritt.

Die Regierung versucht nun, die Universitäten dazu zu bewegen, die bereits begonnenen Reformen voranzutreiben, um eine Wiederholung der Studentenrevolten zu verhindern – und diejenigen, die zögern oder sich gegen ihr hartes Vorgehen wehren, dazu zu zwingen, den von ihr selbst eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Sowohl die Harvard– als auch die Columbia-Universität, um die beiden prominentesten Beispiele zu nennen, erkennen die Notwendigkeit vieler der von der Regierung geforderten Reformen an, um Studenten und Lehrkräfte zu disziplinieren und die ideologische Kontrolle wiederherzustellen.

Der Unterschied liegt in der Methode: Während Columbia offen kooperiert und kapituliert hat, zieht Harvard es vor, diese Maßnahmen ohne den Anschein staatlicher Zwangsmaßnahmen durchzusetzen.

Diese Doppelpolitik zeigt, dass die Trump-Regierung die größte Bedrohung für die Hegemonie der reichen Elite der USA im Inland und nicht im Ausland sieht.

Ideologische Hegemonie

Wie ich seit 2005 argumentiert und kürzlich in dieser Publikation noch einmal betont habe, ist die Frage nach Israel und Palästina lediglich ein Einstiegspunkt, um die akademische Freiheit und die Meinungsfreiheit an US-amerikanischen Universitäten zu untergraben.

Angesichts des vollständigen Konsenses in der gesamten politischen Kultur der USA zur Unterstützung Israels – der sich in den Mainstream-Medien sowie in der rechten und linken Presse widerspiegelt – ist dies das geeignetste Mittel, um die akademische Freiheit im Allgemeinen anzugreifen.

Wenn Fox News, CNN, ABC, die New York Times, das Wall Street Journal, die New York Post und die New York Daily News sich alle über die „Fakten“ zu Israel und seiner Politik einig sind, dann wird kritische wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema angesichts akademischer Repressionen sicherlich wenig Unterstützung in der Bevölkerung finden und leicht unterbunden werden können.

Dies schafft einen Präzedenzfall – und eine abschreckende Wirkung – für die Unterdrückung abweichender Meinungen in anderen, potenziell disruptiveren Bereichen, die eine breitere öffentliche Unterstützung genießen als die Palästinenser: die Sozialprogramme des Wohlfahrtsstaates, die Rechte ethnischer Minderheiten in den USA, die Rechte von Einwanderern und die Rechte von Frauen – allesamt Bereiche, die Trump und weiße Konservative abschaffen wollen.

Im Zentrum der Weltanschauung Trumps steht der Mythos der Diskriminierung weißer Männer und die „Ersatztheorie“, die den demografischen Rückgang der weißen US-Bevölkerung als Hauptquelle der Angst und als Bedrohung für die weiße Vorherrschaft darstellt.

Die Verwendung von Frauenrechten und dem Recht auf Abtreibung zur Erklärung des demografischen Rückgangs befeuert die anhaltende Abschaffung dieser Rechte.

Bequeme Sündenböcke

Ebenso relevant ist es, dass die Regierung ethnische Minderheiten und Einwanderer für die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA verantwortlich macht – insbesondere unter Weißen, die die Mehrheit der Armen ausmachen.

Ohne diese Sündenböcke würden die wohlhabende weiße Klasse und ihre Wirtschaftspolitik als Hauptursache für die Armut und die wachsende Ungleichheit seit den 1980er Jahren entlarvt werden.

Das Ziel von Trumps klugem Schachzug ist es, den kapitalistischen Imperialismus und die ideologische Hegemonie der USA zu festigen, um die imperialen Interessen der USA voranzutreiben, nicht sie zu schwächen

Das Ziel von Trumps klugem Schachzug, der die Soft Power im Ausland zugunsten der ideologischen Kontrolle im Inland aufgibt, ist es, den kapitalistischen Imperialismus und die ideologische Hegemonie der USA zu festigen, um die imperialen Interessen der USA voranzutreiben, nicht sie zu schwächen, wie manche befürchten.

Sein Fokus auf die Beseitigung einer wachsenden inneren Bedrohung für die US-Eliten und ihre ideologische Hegemonie steht ganz im Einklang mit dieser Logik, ebenso wie seine Zuversicht, dass die Länder im US-Einflusskreis seinem Diktat gehorchen werden, komme, was wolle.

Dass Kosteneinsparungen Teil des Deals sind, ist nur ein Bonus.

Während liberale – und einige konservative – Eliten und Imperialisten befürchten, dass dies möglicherweise nicht der richtige Weg ist, ist Trump überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Artikel und journalistischer Beiträge. Zu seinen Büchern zählen „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

