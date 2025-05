https://english.almayadeen.net/news/politics/al-quds-brigades-intensify-operations-against-israeli-forces



Al-Quds-Brigaden verstärken Operationen gegen israelische Streitkräfte im Gazastreifen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al-Quds-Brigaden Militärmedien

11. Mai 2025

Die Al-Quds-Brigaden haben israelische Streitkräfte im Osten des Gazastreifens aus dem Hinterhalt angegriffen, Soldaten verwundet und eine Drohne beschlagnahmt. Dies ist eine neue Eskalation der Widerstandsoperationen.

Die Al-Quds-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, führten am frühen Samstagmorgen eine raffinierte Militäroperation gegen eine Gruppe israelischer Offiziere und Soldaten im östlichen Teil des Stadtteils Shujaiya in Gaza-Stadt durch, wie ein Feldkommandeur der Al-Quds-Brigaden am Sonntag mitteilte.

Der Kommandeur gab bekannt, dass die Operation mit einem gezielten Hinterhalt begann, bei dem die israelischen Streitkräfte in eine Falle gelockt wurden, indem ein gepanzertes Fahrzeug mit einem Geschoss getroffen wurde, wodurch mehrere Besatzungsmitglieder, darunter Offiziere und Soldaten, verletzt wurden.

Diese Entwicklung folgt auf die jüngste Ankündigung der Al-Quds-Brigaden, dass ihre Kämpfer eine israelische Aufklärungsdrohne abgeschossen und unter ihre Kontrolle gebracht hätten, als diese im Osten Gazas eine Aufklärungsmission durchführte.

Die Operation ist Teil der anhaltenden Kampagne palästinensischer Widerstandsgruppen im Gazastreifen, um die Bodenoffensiven der israelischen Besatzungsmacht abzuwehren, die mit zunehmender Intensität und Wirksamkeit durchgeführt werden. Widerstandskämpfer haben den „israelischen“ Streitkräften in heftigen Stadtkämpfen erhebliche Verluste an Personal und militärischer Ausrüstung zugefügt.

Neun israelische Soldaten verwundet

Israelische Medien berichteten am Samstag, dass neun israelische Reservisten in der Nacht bei einer militärischen Razzia durch die Detonation eines Sprengkörpers im Gebiet Shuja’iya im Norden Gazas leicht verletzt worden seien.

Unter den Verletzten befanden sich den Berichten zufolge zwei hochrangige Offiziere, der stellvertretende Kommandeur der Division 252 und der Kommandeur des Bataillons 6310.

Die Explosion ereignete sich nur einen Tag, nachdem das israelische Besatzungsheer die Tötung von zwei Soldaten und die Verwundung von vier weiteren bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen bekannt gegeben hatte. Einer der verwundeten Soldaten soll sich in kritischem Zustand befinden.

Das Militär identifizierte einen der Getöteten als Isai Alekem Orbach, der bei dem ersten Vorfall ums Leben kam, während der schwer verwundete Soldat dem 605. Ingenieurbataillon der sogenannten Barak-Division angehörte.

Die Eskalation folgt auf eine Erklärung der al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, vom Donnerstag, in der sie sich zu einem Anschlag auf eine 12-köpfige israelische Pioniereinheit bekannten, die sich darauf vorbereitet hatte, ein Haus in der Nähe der Fida’i-Kreuzung im Stadtteil al-Tannour östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen zu sprengen.

Operation „zum Scheitern verurteilt“

Die israelische Zeitung Haaretz verurteilte am Freitag die andauernde „Operation Gideon’s Chariots“ im Gazastreifen und bezeichnete sie als zum Scheitern verurteilte und fehlgeleitete Militäraktion, der es sowohl an nationaler als auch an internationaler Legitimität mangele.

Die Operation basiere auf politischen Illusionen und militärischen Zielen, die weder klar noch erreichbar seien.

Der Militärkorrespondent Yaniv Kubovich berichtete, dass in neu erlassenen Einsatzrichtlinien für israelische Armeekommandeure die Befreiung von Gefangenen ganz unten auf der Prioritätenliste stand, was die seit langem bestehenden Befürchtungen bestärkt, dass das öffentlich erklärte Ziel des Krieges, die Rückkehr der Gefangenen, weder von der Regierung noch von der Militärführung jemals ernst genommen wurde.

Kubovich merkte an, dass die interne Liste der Ziele die jüngsten Aussagen von Generalstabschef Eyal Zamir und Militärsprecher Avi Dovrin untergräbt, die öffentlich betont hatten, dass die Befreiung der Gefangenen die vorrangige Aufgabe der Armee sei.

Übersetzt mit Deepl.com

