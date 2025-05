https://www.newarab.com/news/pro-israel-lawyer-says-gaza-famine-may-help-obesity



Pro-israelischer Anwalt wegen „widerwärtiger“ Äußerungen verurteilt, da er sagt, die Hungersnot in Gaza könne gegen „Fettleibigkeit“ helfen

Der Vorsitzende der britischen Anwaltsvereinigung „UK Lawyers for Israel“ hat die empörende Behauptung aufgestellt, die durch Israels Krieg gegen Gaza verursachte Hungersnot könne die Fettleibigkeit in Gaza verringern.

The New Arab Staff

10. Mai 2025

Dutzende Menschen in Gaza sind bereits an den Folgen der Hungersnot gestorben, die durch Israels Krieg und Blockade verursacht wurde [Getty]

Der Vorsitzende einer in Großbritannien ansässigen pro-israelischen Anwaltsgruppe hat für Empörung gesorgt, nachdem er behauptete, dass die durch den Krieg Israels gegen Gaza verursachte Hungersnot durch die Verringerung der Fettleibigkeit zu einer höheren Lebenserwartung führen könnte.

Laut The Guardian äußerte Jonathan Turner, Geschäftsführer von UK Lawyers for Israel (UKLFI), diese Meinung in einem Brief an die Co-operative Group, während er sich gegen einen Antrag einsetzte, der die Supermarktkette dazu aufforderte, den Verkauf israelischer Produkte einzustellen.

Der Antrag bezog sich auf eine geschätzte Zahl von 186.000 Todesopfern in Gaza, die aus einem Brief an die Fachzeitschrift „The Lancet“ aus dem Jahr 2024 stammt, in dem direkte und indirekte Todesfälle prognostiziert wurden.

Turner wies die Zahl der Todesopfer als „völlig falsch und irreführend“ zurück und ging noch weiter, indem er erklärte, dass die Zahl die angeblichen „gesundheitlichen Vorteile“ des Krieges nicht berücksichtige.

„Der [Lancet]-Brief ignorierte auch Faktoren, die die durchschnittliche Lebenserwartung in Gaza erhöhen könnten“, schrieb er, ‚wenn man bedenkt, dass eines der größten Gesundheitsprobleme in Gaza vor dem aktuellen Krieg Fettleibigkeit war‘. Er fügte hinzu, dass seiner Meinung nach ein eingeschränkter Zugang zu Süßigkeiten und Zigaretten die Lebenserwartung erhöhen könnte.

Seine Äußerungen wurden weithin als grotesk und entmenschlichend verurteilt.

„Angesichts der wachsenden Gefahr von Hunger, Krankheit und Tod für die Kinder im Gazastreifen ist die Andeutung des Vorsitzenden von UK Lawyers for Israel, dass sie von einer Gewichtsabnahme profitieren könnten, absolut widerwärtig.

Diese abstoßenden Kommentare zeigen genau, was es bedeutet, ‚für Israel‘ zu sein, und wie tief seine Apologeten in ihren Versuchen, den Völkermord in Gaza zu rechtfertigen, sinken“, sagte Ben Jamal, Direktor der Palestine Solidarity Campaign, laut einem Bericht von The Guardian.

Chris Doyle, Direktor des Council for Arab-British Understanding (Caabu), bezeichnete die Äußerungen als „grauenhafte Ansichten“.

„Wie nett von Israel, 2,3 Millionen Palästinenser auf eine Zwangsdiät zu setzen, um ihren Fettleibigkeitsgrad zu verbessern“, schrieb er auf X.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn des Krieges, den Israel nach den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober begonnen hatte, bis Mai 2025 über 52.787 Menschen getötet. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch viel höher sein, da Tausende von Opfern unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben sind.

Laut The Lancet ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Gaza aufgrund anhaltender Bombardierungen, Krankheiten und Hunger um fast 35 Jahre gesunken – fast die Hälfte des Wertes von 75,5 Jahren vor dem Krieg.

UKLFI, zu dessen Schirmherren prominente Persönlichkeiten aus Recht und Politik wie Michael Howard, David Pannick KC und der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof John Dyson gehören, hat eine lange Geschichte der Kampagnen zur Unterdrückung palästinensischer Meinungsäußerungen in Großbritannien.

Im Jahr 2023 führte eine Beschwerde von UKLFI dazu, dass palästinensische Kinderkunstwerke aus dem Chelsea and Westminster Hospital entfernt wurden, nachdem die Gruppe behauptet hatte, sie würden jüdische Patienten „verletzlich, belästigt und schikaniert“ fühlen lassen.

Vor kurzem hat sie der britischen Regierung mit rechtlichen Schritten gedroht, weil sie die Waffenausfuhrgenehmigungen für Israel ausgesetzt hat.

Turner bekräftigte seine Äußerungen und beharrte gegenüber The Guardian darauf, dass sie „korrekt und objektiv“ seien.

Kritiker argumentieren jedoch, dass seine Äußerungen eine bewusste moralische Ablenkung seien, die Teil einer breiteren Strategie der Israel-Unterstützer sei, die systematische Aushungerung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen als Problem der öffentlichen Gesundheit darzustellen, anstatt als flagrante Verletzung des humanitären Völkerrechts, die direkt von Israel verursacht wird.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen hat katastrophale Ausmaße erreicht. Nach Angaben von UN-Organisationen leiden mehr als eine halbe Million Menschen Hunger, und Hilfsorganisationen warnen, dass die Blockade und die Bombardierungen durch Israel Bedingungen geschaffen haben, die zu einer absichtlichen Massenhungerung führen.

UN-Sonderberichterstatter haben die Situation als „menschlich verursachte Hungersnot“ und als eine Form der Kollektivstrafe bezeichnet, während internationale Rechtsexperten warnen, dass sie nach den Genfer Konventionen ein Kriegsverbrechen darstellen könnte.

