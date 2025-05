https://www.palestinechronicle.com/hamas-confirms-direct-negotiations-with-us-as-witkoff-slams-israels-war-policy/



Hamas bestätigt direkte Verhandlungen mit den USA, während Witkoff Israels Kriegspolitik scharf kritisiert

11. Mai 2025 Nachrichten

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, US-Präsident Donald Trump und der hochrangige Hamas-Vertreter Khalil al-Hayya. (Design: Palestina Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Hamas bestätigt direkte Verhandlungen mit den USA über einen Waffenstillstand im Gazastreifen, während der US-Gesandte Stephen Witkoff Israel vor dem Besuch von Präsident Trump in der Region für die Verlängerung des Krieges kritisiert.

Ein hochrangiger Hamas-Vertreter erklärte gegenüber Al-Jazeera, dass derzeit direkte und fortgeschrittene Verhandlungen zwischen der Islamischen Widerstandsbewegung und der US-Regierung über einen Waffenstillstand im Gazastreifen stattfinden.

Diese Gespräche dauern laut dem Beamten bereits seit Tagen an und konzentrieren sich auf die Beendigung des Krieges und die Erleichterung der Einfuhr humanitärer Hilfe in das belagerte Gebiet.

Ein hochrangiger palästinensischer Beamter bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls, dass Gespräche zwischen der Hamas und den USA stattfinden, um auf einen Waffenstillstand und den Zugang zu Hilfsgütern zu drängen.

Unterdessen führt der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Stephen Witkoff, parallele Gespräche mit Israel, Katar und Ägypten sowie indirekte Verhandlungen mit der Hamas über katarische und ägyptische Vermittler, wie die US-Website Axios berichtet.

Diese Bemühungen umfassen Berichten zufolge nicht nur Gespräche über einen möglichen Gefangenenaustausch, sondern auch umfassendere Verhandlungen, die auf eine politische Lösung abzielen.

Witkoff äußerte sich frustriert über die Haltung Israels, das trotz des Interesses der USA an der Freilassung der Gefangenen nicht bereit sei, den Krieg zu beenden.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 zitierte Witkoff mit den Worten, er habe den Familien der israelischen Gefangenen gesagt, dass die USA zwar eine Einigung anstreben, Israel den Konflikt jedoch weiter verlängere. Witkoff sagte Berichten zufolge, dass eine Einigung erzielt werden müsse, die US-Regierung jedoch unsicher sei, wie weit sie gehen könne.

Der Sender berichtete auch, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorgeschlagen habe, die Hamas könne als Geste des guten Willens gegenüber US-Präsident Donald Trump einen Soldaten, Edan Alexander, freilassen.

Israelische Medien berichteten, Netanjahu habe gesagt, Israel stünden entscheidende Tage in den Verhandlungen bevor, und er habe seine Unterstützung für Witkoffs allgemeine Vorgehensweise zum Ausdruck gebracht, obwohl er andeutete, dass Israel möglicherweise ein alternatives Abkommen mit weniger Gefangenen und geringeren Zugeständnissen vorschlagen werde.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 zitierte einen israelischen Beamten, der die Trump-Regierung als chaotisch kritisierte und ihr uneinheitliche Entscheidungen und mangelnde Koordination vorwarf.

Gleichzeitig teilte die israelische Rundfunkbehörde (KAN) mit, dass Netanjahu am Abend eine hochrangige Sicherheitssitzung abhalten werde, um die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs oder einer Wiederaufnahme der Militäroperationen im Gazastreifen zu erörtern.

Die israelische Zeitung Maariv berichtete außerdem, dass das Sicherheitskabinett um 18:30 Uhr Ortszeit zusammentreten werde, um diese Fragen vor dem erwarteten Besuch von Präsident Trump in der Region zu beraten.

Der US-Gesandte Witkoff erklärte, er hoffe auf Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands und der Freilassung von Gefangenen vor oder während Trumps Besuch im Nahen Osten. Laut Haaretz üben US-Beamte erheblichen Druck auf Israel aus, eine Einigung mit der Hamas zu erzielen, und warnen, dass Israel bei Untätigkeit isoliert werden könnte.

Witkoff soll den Familien der israelischen Gefangenen auch gesagt haben, dass die Fortsetzung der Militäraktionen ihre Angehörigen weiter gefährde. Er betonte, dass Israel am meisten zu leiden habe, wenn der Krieg ohne Lösung weitergehe. Haaretz merkte an, dass Witkoff selbst darum gebeten habe, seine Kritik an der israelischen Regierung an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.

Diese Entwicklungen erfolgen vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den Führungen der USA und Israels. Der israelische Armeeradio berichtete, dass Trump kürzlich den Kontakt zu Netanjahu abgebrochen habe, da er befürchte, der israelische Ministerpräsident versuche, ihn zu manipulieren.

Laut Israel Hayom sagten Quellen aus dem Umfeld Trumps, er sei „enttäuscht“ von Netanjahu und erwäge, regionale Pläne unabhängig voranzutreiben.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

