Alles bleibt so

Von Helga Baumgarten

Essentialistischer Tunnelblick: Bei Joseph Croitoru wird sogar die israelische Politik von der Hamas bestimmt

Misam Amed/Newscom World/imago Freund und Feind: Vertreter von Fatah und Hamas in Gaza (10.5.2006)

Joseph Croitoru: Die Hamas. Herrschaft über Gaza. Krieg gegen Israel. C. H. Beck, München 2024, 223 Seiten, 18 Euro

Es ist das zweite Buch, das Joseph Croitoru, Historiker und Journalist, der Hamas widmet. Das erste Buch (»Hamas. Der islamische Kampf um Palästina«) erschien 2007. Das zweite Buch nun, rechtzeitig in einer Periode großen Interesses an der Hamas erschienen, gibt programmatisch zwei klare Deutungen vor: Die Hamas regiert nicht im Gazastreifen, sie beherrscht diesen. Und es ist, so der Autor, nicht Israel, das einen Krieg gegen Gaza führt, es ist vielmehr die Hamas, die Krieg gegen Israel führt.

Das Buch beginnt mit einer historischen Einleitung zum Gazastreifen. Nicht nur hier erhält der interessierte Leser keinerlei Hinweise auf die Literatur, auf die sich Croitoru stützt. Die darauf folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Muslimbruderschaft und der Gründung der Hamas durch Scheich Ahmed Jassin in Gaza. Im Kapitel über die Osloer Verhandlungen (»Hamas gegen PLO-Friedensbemühungen«) ebenso wie im Kapitel zur »Al-Aksa-Intifada« geht der Autor den historischen Tatsachen regelrecht aus dem Weg. Hier nur ein Beispiel: Die zweite Intifada wurde ohne jegliche Rolle der Hamas durch die Fatah Jassir Arafats begonnen. Es war nicht die Hamas, die die Fatah herausforderte. Es war vielmehr genau umgekehrt. Die Fatah attackierte die Hamas, weil sie sich nicht einbrachte. Erst als israelische Sicherheitskräfte Hunderte von Palästinensern erschossen hatten, nahm die Hamas die Selbstmordattentate aus den 90er Jahren wieder auf. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …