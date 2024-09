https://www.palestinechronicle.com/sinwars-latest-latter-this-is-what-he-said/



Sinwars neuester Brief – Das hat er gesagt

16. September 2024

Abdul-Malik al-Houthi und Yahia Sinwar. (Design: Palestine Chronicle)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Yahya Sinwar, der Leiter des Politbüros der Hamas, sandte am Sonntag einen Brief an Abdul-Malik al-Houthi, den Anführer der jemenitischen Gruppe Ansarallah.

Die Nachricht von Sinwar folgte auf Ansarallahs Ankündigung, die fünfte Phase ihrer Operationen zur Unterstützung des Widerstands in Gaza einzuleiten.

In seinem Brief betonte Sinwar, dass die Al-Aqsa-Flutoperation darauf abziele, dem zionistischen Projekt in Palästina und der Region einen schweren Schlag zu versetzen.

„Diese Schlacht ist gekommen, um dem zionistischen Projekt in der Region im Allgemeinen und in Palästina im Besonderen einen schweren Schlag zu versetzen“, hieß es in dem Brief.

Sinwar bedankte sich bei Ansarallah „für die aufrichtigen Emotionen, die überschwänglichen Gefühle und den starken Willen, die wir bei Ihnen in der Schlacht von Al-Aqsa Flood erlebt haben“.

Sinwar gratulierte al-Houthi dazu, dass sie „alle Verteidigungs- und Abfangschichten und -systeme überwunden haben, um die Intensität der Schlacht von Al-Aqsa Flood und ihre Auswirkungen auf das Herz von Tel Aviv erneut zu entfachen“.

Der politische Führer der Hamas sagte, dass Israel „davon überzeugt ist, dass der Völkermordkrieg, den es gegen unser palästinensisches Volk führt, zusammen mit den Bemühungen, die Fronten des Widerstands einzudämmen und zu neutralisieren, unter der Aufsicht der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, zu seinem Sieg in seinem Nazi-Kampf gegen unser palästinensisches Volk führen würde“.

Laut al-Houthi hat die „qualitative Operation“ der Ansarallah jedoch „dem Feind eine Botschaft übermittelt, dass die Pläne zur Eindämmung und Neutralisierung gescheitert sind“.

Bei der Erörterung der Lage in Gaza sagte Sinwar, das palästinensische Volk lebe „zwischen zwei Staaten“: auf der einen Seite „Völkermord, Belagerung und Hunger, was die Unterstützung und Solidarität aller Menschen der Nation erfordert“.

Auf der anderen Seite „ein Zustand des tapferen Widerstands, angeführt von den Al-Qassam-Brigaden, die den Angriff vom 7. Oktober geschickt ausführten und einen einjährigen Verteidigungskampf führten, der den Feind erschöpfte.“

Er versicherte, dass sich der Widerstand trotz des seit fast einem Jahr andauernden Krieges in guter Verfassung befinde und dass die Behauptungen Israels Teil der psychologischen Kriegsführung seien.

Sinwar betonte, dass sich die Hamas auf einen längeren Kampf vorbereite, um die politische Entschlossenheit Israels zu brechen, so wie sie bereits seine militärische Stärke geschwächt habe.

„Wir haben uns auf einen langwierigen Zermürbungskrieg vorbereitet, der den politischen Willen des Feindes brechen wird, so wie die Al-Aqsa-Flut seinen militärischen Willen gebrochen hat“, sagte Sinwar.

Dieser Brief ist die dritte öffentliche Botschaft von Sinwar seit seiner Wahl zum Hamas-Führer am 6. August. Seine erste Botschaft war eine Glückwunschnotiz an den algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune zu seiner Wiederwahl, in der er die Unterstützung Algeriens für Palästina lobte.

Vor drei Tagen sandte Sinwar auch einen Brief an den Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, in dem er sich für die Rolle der Hisbollah in der Schlacht von Al-Aqsa Flood bedankte.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …