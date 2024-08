https://www.aljazeera.com/news/2024/8/9/everything-is-legitimate-israeli-leaders-defend-soldiers-accused-of-rape



„Alles ist legitim“: Israelische Politiker verteidigen der Vergewaltigung beschuldigte Soldaten

Von Simon Speakman Cordall

9. August 2024

Die israelische Gesellschaft ist gespalten über die Verhaftung von 10 Soldaten wegen der brutalen Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen, die auf Video aufgenommen wurde.

Demonstranten schwenken israelische Nationalflaggen zur Unterstützung von Soldaten, die wegen des Missbrauchs von Gefangenen verhört werden, vor dem Militärstützpunkt Sde Teiman, am Montag, 29. Juli 2024 [Tsafrir Abayov/AP]

Es ist ein Video aufgetaucht, das die Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen durch Wärter in der Haftanstalt Sde Teiman in der Negev-Wüste im Süden Israels zeigt.

Das Video, das von Al Jazeera verifiziert wurde, zeigt, wie der Gefangene aus einer größeren Gruppe ausgewählt wird und gefesselt auf dem Boden liegt. Das Opfer wird dann zu einer Mauer geführt, wo die Wärter ihre Schilde benutzen, um ihre Identität vor der Kamera zu verbergen, und ihn vergewaltigen.

Zehn Soldaten wurden schließlich am 29. Juli wegen der Vergewaltigung verhaftet, ein Fall, der die israelische Gesellschaft erschüttert hat. Die Soldaten gehören zu einer Einheit namens Force 100, die laut Haaretz mit der Bewachung der Sde Teiman-Anlage beauftragt ist.

Die Militärstaatsanwälte ließen drei der verhafteten Soldaten am 4. August frei, zusätzlich zu den beiden, die zuvor von den Ermittlern nach einer Anhörung vor einem Militärgericht in Kfar Yona am 30. Juli freigelassen worden waren, bei der sich Demonstranten zur Unterstützung der verhafteten Soldaten versammelt hatten.

Demonstranten halten Schilder während einer Demonstration gegen israelische Militärstaatsanwälte in der Nähe eines Militärgerichts am 30. Juli 2024 in Kfar Yona, Israel [Amir Levy/Getty Images].

Das Video hat viele in der israelischen Gesellschaft schockiert. Einige Beobachter, darunter eine lokale Menschenrechtsgruppe und zwei UN-Organisationen, haben sich besorgt über die Behandlung der palästinensischen Gefangenen geäußert.

Für einige, darunter der rechtsextreme Finanzminister des Landes, konzentrierte sich die Empörung jedoch auf das „Verbrechen“ der Videoaufnahme und nicht auf die angebliche Vergewaltigung selbst.

Auf X, ehemals Twitter, forderte Bezalel Smotrich am Donnerstagabend „eine sofortige strafrechtliche Untersuchung, um die Urheber des Videos ausfindig zu machen, das den Reservisten schaden sollte und Israel in der Welt enormen Schaden zugefügt hat, und um die volle Härte des Gesetzes gegen sie auszuschöpfen“.

Andere, darunter die harte Rechte und ultranationalistische Politiker wie der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, haben innerhalb Israels argumentiert, dass jede Handlung – sogar Gruppenvergewaltigung – zulässig sei, wenn sie der Sicherheit des Staates diene.

Die Verteidigung des Unverzeihlichen

Nach der Verhaftung der Reservisten am 29. Juli stürmte ein rechtsextremer Mob, zu dem auch einige Minister der Regierung gehörten, noch am selben Tag die Einrichtung in Sde Teiman im Süden Israels.

Da es ihnen nicht gelang, die inhaftierten Soldaten zu finden und zu befreien, wandten sie sich an den 60 km entfernten Stützpunkt Beit Lid, wo die Soldaten zum Verhör festgehalten wurden, und forderten ihre Freilassung.

Die Unruhen setzten sich während einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof fort, der am Mittwoch einberufen wurde, um die Petitionen von Gefangenen aus Sde Teiman zu verhandeln, die angeblich gefoltert wurden. Die Verhandlung wurde von Demonstranten unterbrochen, unter denen sich auch Opfer des von der Hamas verübten Anschlags vom 7. Oktober befanden, die „Schande“ und „Wir sind der Souverän“ riefen.

Die israelische Interessengruppe Guarding the Soldiers – eine neue Organisation, die zur Verteidigung der der Vergewaltigung beschuldigten Soldaten gegründet wurde – wurde in israelischen Medien mit den Worten zitiert: „Die Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof heute Morgen ist absurd und ein Geschenk an [Hamas-Führer Yahya] Sinwar und Mörder.“

Auch israelische Politiker, darunter Kabinettsmitglieder, haben die Angeklagten verteidigt. Ben-Gvir, der für den Gefängnisdienst zuständig ist, sagte am Tag der Verhaftung der Reservisten gegenüber israelischen Medien, es sei eine „Schande“ für Israel, „unsere besten Helden“ zu verhaften. Am selben Tag veröffentlichte Smotrich, der zu dem rechtsgerichteten Mob gehörte, der das Gefängnis stürmte, eine Videobotschaft, in der er sagte, dass „IDF-Soldaten Respekt verdienen“ und nicht als „Kriminelle“ behandelt werden dürften.

Auf die Frage von Ahmad Tibi, einem der arabischen Abgeordneten in der israelischen Knesset, ob es legitim sei, „einen Stock in das Rektum einer Person einzuführen“, antwortete Hanoch Milwidsky, Mitglied der regierenden Likud-Partei von Premierminister Benyamin Netanyahu: „Wenn er ein Nukhba [Hamas-Kämpfer] ist, ist alles legitim, was man tun kann! Alles!“

‚Nur die Spitze des Eisbergs‘

Das Video der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Sde Teiman ist der jüngste Teil einer wachsenden Zahl von Beweisen für Misshandlungen, sexuelle Übergriffe und die systematische Vorenthaltung von Nahrung und medizinischer Versorgung, die Palästinenser im israelischen Gefängnissystem erleiden.

Ein Bericht mit dem Titel Welcome to Hell, der diese Woche von der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem veröffentlicht wurde, enthält Interviews mit 55 palästinensischen Gefangenen, die seit dem 7. Oktober in israelischen Haftanstalten festgehalten werden. In Berichten aus erster Hand berichten die Gefangenen, von denen die meisten später ohne Anklage freigelassen wurden, dass sie in den besetzten palästinensischen Gebieten, im Gazastreifen und innerhalb Israels von Wärtern angegriffen, beschimpft und sexuell missbraucht wurden.

„Die Bedingungen in Sde Teiman sind kein Einzelfall. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs“, erklärte der Sprecher der Organisation, Shai Parnes, gegenüber Al Jazeera per Telefon aus Jerusalem.

„Wir haben ähnliche Berichte über sexuellen Missbrauch, Hunger und Übergriffe von Gefangenen gehört, die an 16 verschiedenen Orten in Israel festgehalten werden. Es war deprimierend. Als wir die Zeugenaussagen sammelten, stellten wir fest, dass alle Zeugenberichte fast identisch waren, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Ort. Daran gibt es keinen Zweifel. Diese Art von Missbrauch ist systematisch“, sagte er.

Im Widerspruch zum internationalen Recht

Vorwürfe des systematischen Missbrauchs von Gefangenen innerhalb eines Justizsystems, das nach Ansicht von Kritikern grundlegend gegen internationales Recht verstößt, wurden auch in einem separaten Bericht des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCR), der am Montag veröffentlicht wurde, sowie in einem unveröffentlichten Bericht des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), der Al Jazeera im März vorlag, detailliert dargelegt.

Als Reaktion auf die Warnungen des Sicherheitsdienstes Shin Bet vor einer Überfüllung der Gefängnisse Anfang Juli wiederholte Ben-Gvir seine Forderung nach der Hinrichtung palästinensischer Gefangener und twitterte, eines seiner Hauptziele seit seinem Amtsantritt sei es gewesen, „die Bedingungen der Terroristen in den Gefängnissen zu verschlechtern und ihre Rechte auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum zu reduzieren“.

Er sagte: „Alles, was über die abscheulichen Bedingungen“ der in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinenser veröffentlicht wurde, ist wahr“.

Palästinenser halten Plakate während eines Protestes aus Solidarität mit Gaza und palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen in Hebron, im besetzten Westjordanland, am 3. August 2024 [Mussa Qawasma/Reuters]

Menschenrechte stehen zur Debatte

Die Vereinigten Staaten, Israels wichtigster Verbündeter, bezeichneten die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs palästinensischer Gefangener als „entsetzlich“ und forderten Israel auf, „schnell“ und „umfassend“ zu ermitteln.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Mittwoch vor den Medien: „Es sollte null Toleranz für sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung eines Gefangenen geben. Punkt. Das ist eine grundlegende Überzeugung der Vereinigten Staaten.“

Am Donnerstag äußerte sich auch die Europäische Union bestürzt. Peter Stano, ein Sprecher des diplomatischen Dienstes der EU, sagte gegenüber Politico: „Die EU ist zutiefst besorgt über die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen und Missbrauch, einschließlich Folter und sexuellem Missbrauch palästinensischer Gefangener in der Militäreinrichtung Sde Teiman in Israel und anderswo.“

Dennoch verteidigen viele in Israel weiterhin die Bedingungen, unter denen palästinensische Gefangene festgehalten werden, sowie die Vergewaltigungen, die angeblich von den Soldaten in Sde Teiman durchgeführt wurden.

„Die Frage dreht sich nicht um Vergewaltigung“, sagte Ori Goldberg, ein politischer Analyst aus Tel Aviv, gegenüber Al Jazeera. „Die Frage ist: Kann man Israel oder Israelis etwas vorwerfen, was sie zur Verteidigung des Staates tun?“

Nach Ansicht mancher, so Goldberg, ist keine Handlung, egal wie unmoralisch sie nach außen hin erscheinen mag, tabu, wenn sie der Sicherheit Israels dient.

„Wir hatten sogar einen Journalisten im Frühstücksfernsehen, der nicht die Vergewaltigung kritisierte, sondern die ‚unorganisierte‘ Art und Weise, in der sie durchgeführt wurde“, fügte Goldberg hinzu.

Diese Sichtweise bleibt eine Minderheitenmeinung, gab er zu bedenken. Doch selbst unter den israelischen Liberalen, die sich gegen diese Sichtweise auf ihr Land und seine Handlungen aussprechen, wird den palästinensischen Opfern kaum Beachtung geschenkt.

„Oh, das hat nichts mit den Opfern zu tun“, sagte Goldberg, „hier geht es nur um Israel.“

Übersetzt mit deepl.com

