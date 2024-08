Team Genocide verlässt die Nagasaki-Gedenkfeiern von Eugene Doyle

https://www.counterpunch.org/2024/08/09/team-genocide-walks-out-on-nagasaki-commemorations/



von Eugene Doyle

9. August 2024

In einem erstaunlichen „Fuck you“ an die Überlebenden des US-Atombombenangriffs auf Nagasaki im Jahr 1945 haben mehrere westliche Länder, darunter die USA, Australien, Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien, eine Bombe platzen lassen: Sie kündigten an, dass ihre Botschafter aus Solidarität mit Israel den Gedenkfeiern in dieser Woche fernbleiben werden.

Letzte Woche hat der Bürgermeister von Nagasaki, Shiro Suzuki, die Einladung Israels zu der jährlichen Friedenszeremonie zurückgenommen. Es war eine sanfte, aber deutliche diplomatische Botschaft: Damit wir nicht vergessen, worum es ging – und immer noch geht -.

Shigemitsu Tanaka, der 83-jährige Vorsitzende des Rates der Überlebenden der Atombombe von Nagasaki, unterstützt den Schritt, die Israelis von den Gedenkfeiern fernzuhalten, und hält es für unangemessen, Vertreter von Ländern einzuladen, die bewaffnete Konflikte austragen, obwohl die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen hat.

Als Hibakusha – „ein Überlebender der Bombe“ – haben seine Worte Gewicht, oder sollten es zumindest haben. Das Durchschnittsalter eines Hibakusha liegt bei 88 Jahren. Für einige wird dies die letzte Gedenkfeier sein. Ihr Leben wird von Atombombenexplosionen, die Hunderttausende von Zivilisten töteten, auf der einen Seite und einer kraftvollen Erklärung der westlichen Verachtung für das Leben sowohl japanischer als auch palästinensischer Zivilisten auf der anderen Seite begrenzt sein.

Es ist wahrscheinlich, dass die Menschen in den kommenden Generationen auf die Regierungen dieser westlichen Länder als eine Art moralischen Schutt zurückblicken werden, der in einem Ozean amerikanischer Gewalt schwimmt.

Die Atombombe, die am Morgen des 9. August 1945 um 11.02 Uhr über Nagasaki explodierte, kostete 74.000 Menschen das Leben. Wie einige Tage zuvor in Hiroshima hielten die Amerikaner die Tötung von Zivilisten für eine legitime Taktik, um einen strategischen Sieg zu erringen.

Auf die Menschen im Gazastreifen wurden, gemessen an der Sprengkraft, ein Vielfaches der US-amerikanisch-israelischen Bomben abgeworfen, die auf Hiroshima und Nagasaki zusammen abgeworfen wurden – eine erschütternde Statistik.

Die USA können zu Recht die Hamas dafür verurteilen, dass sie am 7. Oktober Hunderte von israelischen Zivilisten getötet hat, haben aber die Chuzpe zu sagen, dass Massentötungen von Zivilisten in Ordnung sind, wenn sie von ihnen selbst begangen werden. Die Menschen werden leidenschaftlich über jede Seite dieses Themas streiten, aber sie sollten versuchen, in der Komplexität einen zentralen Kern der Konsistenz zu entdecken, nicht zuletzt, weil Konsistenz der Eckpfeiler sowohl der Moral als auch der Rationalität ist.

Bereits im Juni hat Bürgermeister Suzuki in einem Brief an den israelischen Botschafter einen Waffenstillstand gefordert. Er wies darauf hin, dass er als Kind von Überlebenden des Bombenangriffs auf Nagasaki nur zu gut die menschlichen Kosten eines bewaffneten Konflikts kenne.

Es sei daran erinnert, dass sich kein US-Präsident jemals für die gezielte Bombardierung von Hunderttausenden japanischen Zivilisten entschuldigt hat. Vor diesem Hintergrund ist ihre Teilnahme an früheren Hiroshima- und Nagasaki-Gedenkfeiern mit der eines Mörders vergleichbar, der zu einer Beerdigung erscheint. Bedauern ist offensichtlich das schwierigste Wort.

George HW Bush sagte, der Atomangriff auf die Zivilbevölkerung sei richtig gewesen, weil er das Leben der Amerikaner verschont habe. US-Präsident Bill Clinton sagte, „die Vereinigten Staaten schulden Japan keine Entschuldigung dafür, dass sie die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben.“ George W. Bush wurde für seine beleidigende Äußerung „Hey, lasst uns das vergessen, lasst uns jetzt gemeinsam vorwärts gehen“ allgemein verurteilt.

Ich wuchs im Nachglühen dieser Detonationen in einem Neuseeland auf, das sehr wenig Mitgefühl für die japanischen Zivilisten hatte, die starben. Heute lebe ich in einem Neuseeland, in dem unsere Regierung wenig praktisches Mitgefühl für die ähnliche Anzahl von Palästinensern hat, die durch weitere amerikanische Bomben ums Leben gekommen sind. Nach Angaben von The Lancet, der maßgeblichen britischen medizinischen Fachzeitschrift, sind bis Juli dieses Jahres wahrscheinlich 186.000 Palästinenser im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Gazastreifen ums Leben gekommen – eine Zahl, die höher ist als gewöhnlich angegeben, da neben den tatsächlich geborgenen Leichen auch die Leichen unter den 150.000 Gebäuden, die bei den Bombardierungen zerstört wurden, mitgerechnet werden.

Wir leben immer noch in einer Welt, in der die Tötung einer großen Zahl von Zivilisten als gerechtfertigt angesehen wird, wenn es darum geht, einen strategischen Sieg zu erringen. Diese Woche sagte der israelische Kabinettsminister Bezalel Smotrich gegenüber Israel Hayom: „In der gegenwärtigen globalen Realität können wir keinen Krieg führen. Niemand wird zulassen, dass wir 2 Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch vertretbar wäre, bis unsere Geiseln zurückgegeben werden.“ Neueste Zahlen: 115 Geiseln werden in Gaza festgehalten, mehrere tausend palästinensische Geiseln werden in Israel festgehalten, darunter politische Führer wie Marwan Barghouti und Kinder, die Steine geworfen haben.

Wenn man Smotrichs Worte liest, wenn man die 70.000 Tonnen Bomben hört, die auf Männer, Frauen und Kinder explodieren, wenn man die Millionen Kugeln hört, die auf dieselben Zivilisten abgefeuert oder abgefeuert werden, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Palästinenser befürchten, dass die Israelis eine Endlösung der palästinensischen Frage planen.

Ich stelle fest, dass die Türkei das letzte Land in einer wachsenden Liste von Ländern ist, die sich Südafrikas Völkermordklage gegen Israel vor dem IGH anschließen. Konsequenterweise sollten sich Neuseeland, Australien und die übrigen Länder anschließen.

Ich spreche den Menschen in Nagasaki meine Anerkennung dafür aus, dass sie die Vertreter Israels aus ihrer Stadt ferngehalten haben. Ich denke, die USA, das Vereinigte Königreich, Australien und die anderen westlichen Nationen, die ihre Verachtung für die Hibakusha und ihre wichtige moralische Haltung ausgespuckt haben, sollten ihre Köpfe in Schande hängen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …