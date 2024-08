Krieg gegen Gaza: Zwei Al Jazeera-Journalisten wurden getötet – und der Westen schweigt Von Linah Alsaafin

https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-two-al-jazeera-journalists-were-killed-silence-west



Krieg gegen Gaza: Zwei Al Jazeera-Journalisten wurden getötet – und der Westen schweigt

5. August 2024

Israels Abschlachten von Medienmitarbeitern sollte in der gesamten Branche Empörung und Verurteilung hervorrufen. Aber weil sie Palästinenser waren, schaut die Welt weg

Der arabische Al Jazeera-Journalist Ismail al-Ghoul und der Kameramann Rami al-Rifi wurden in Gaza getötet (Al Jazeera)

„Nach 300 Tagen ununterbrochener Berichterstattung mit meinem Freund und Kameraden Ismail al-Ghoul sah ich ihn ohne Kopf.“

Dies waren die entsetzlichen Worte des Al Jazeera-Korrespondenten Anas al-Sharif, dessen Augen tränenüberströmt und dessen Schmerz tief in sein Gesicht geätzt war, nachdem er zehn Monate lang über die unsäglichen Verbrechen berichtet hatte, die der brutale Völkermord Israels in Gaza an seinem Volk verübt hatte.

Seine Kollegen, der Korrespondent Ghoul und der Kameramann Rami al-Rifi, wurden von einer israelischen Drohne abgeschossen, während sie ihre Presseausrüstung trugen und in einem Auto unterwegs waren, das eindeutig als Fahrzeug für die Nachrichtenmedien gekennzeichnet war.

Ihre Ermordung, mit der sich die Zahl der von Israel seit dem 7. Oktober getöteten palästinensischen Journalisten auf 165 erhöhte, hat in den Mainstream-Medien kaum Wellen geschlagen.

Westliche Journalisten, von denen viele davon profitieren und ihre Karriere damit machen, dass sie über unsere Geschichten mit kaum verhülltem Opportunismus und verinnerlichtem Rassismus berichten, verweigern uns nicht nur das Recht zu berichten, sondern haben auch ekelerregend geschwiegen, als es um die industrielle Massentötung ihrer palästinensischen Kollegen ging.

Im Gegensatz dazu wurde am Donnerstag über die Freilassung des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich aus einem russischen Gefängnis frenetisch berichtet. Doch die beiden enthaupteten palästinensischen Journalisten wurden von den westlichen Medien kaum zur Kenntnis genommen, was ein Armutszeugnis für den Berufsstand selbst ist.

Besorgniserregend ist auch das mangelnde Mitgefühl internationaler Organisationen für palästinensische Journalisten, die in schwachen Erklärungen ihre „Besorgnis“ zum Ausdruck bringen oder endlose Wiederholungen des Spruchs „Journalismus ist kein Verbrechen“ abgeben. Dies geschieht anstelle echter Maßnahmen zum Schutz derjenigen, die ihr Leben riskieren, um aus dem Gazastreifen zu berichten, oder zur aktiven Ablehnung der israelischen Argumente, die in vielen Redaktionen die Tagesordnung bestimmen.

Die Erklärung des Komitees zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) als Reaktion auf die Ermordung von Ghoul und Rifi ist ein klassisches Beispiel: Sie drückt „Bestürzung“ aus und fordert Israel schwach auf, „zu erklären, warum zwei weitere Al Jazeera-Journalisten bei einem offenbar direkten Angriff getötet wurden“.

Rassismus und Entmenschlichung

Wie die prominente Journalistin Laila al-Arian richtig feststellt, besteht die einzige Begründung für die Forderung nach einer „Erklärung“ Israels für die Tötung von Journalisten, die ihrer Arbeit nachgehen, darin, dass Palästinenser als schuldig angesehen werden und ihre Unschuld beweisen müssen, selbst wenn sie tot sind, während Israel immer wieder den Vorteil des Zweifels eingeräumt wird.

Das mitschuldige Schweigen der internationalen Journalisten deutet darauf hin, dass sie ihre palästinensischen Kollegen als Untermenschen betrachten – als minderwertige Wesen, die des Lebens nicht würdig sind. Durch diesen Prozess der Entmenschlichung werden palästinensische Journalisten als nicht vertrauenswürdig erachtet, wenn es darum geht, über die Verbrechen und die Gewalt zu berichten, die ihnen von einer fanatischen Militärmacht angetan wird, die von den meisten westlichen Regierungen unterstützt und gefördert wird.

Wir sind zu emotional, zu nah am Geschehen und können nicht ernst genommen werden. Ich bin von mehreren Redakteuren, mit denen ich in Redaktionen zusammenarbeiten durfte, mit solchen rassistischen Urteilen konfrontiert worden, während die schlecht informierte Arbeit weißer britischer oder amerikanischer Reporter ohne Frage als Maßstab für die redaktionelle Glaubwürdigkeit angesehen wurde.

Ghoul war der Inbegriff von journalistischer Integrität. Der 27-Jährige erfüllte seine Aufgaben, ohne jemals zuzulassen, dass sich seine persönlichen Verluste und schmerzlichen Opfer auf seine Arbeit auswirkten.

Sein Bruder Khaled wurde im März bei der israelischen Razzia im al-Shifa-Krankenhaus getötet; er wurde von seiner Frau und seiner kleinen Tochter getrennt, die Ende letzten Jahres in den südlichen Gazastreifen vertrieben wurden; und er verlor seinen krebskranken Vater, der zur Behandlung ins Ausland reisen konnte, aber in Katar starb.

Palästinensische Journalisten nehmen ihre Arbeit ernst. In dieser ungerechten Welt sagen sie der Macht die Wahrheit in einem Krieg der Erzählungen, die sie als lebensunwert einstufen.

Dennoch war sein Ton stets gemäßigt. Nie warf er seinem Publikum mehr als einen vorwurfsvollen Blick zu, wenn er in die Kamera schaute und eine Geschichte nach der anderen aus dem belagerten Gazastreifen erzählte.

Im vergangenen März wurde Ghoul während der Razzia der israelischen Armee und der anschließenden Zerstörung von al-Shifa, bei der Hunderte von palästinensischen Zivilisten – darunter Patienten, Ärzte und Vertriebene – getötet wurden, kurzzeitig festgenommen.

Mehr als einen Monat später veröffentlichte Ghoul in den sozialen Medien eine leichte Rüge, in der er den mangelnden Schutz und die fehlenden Maßnahmen internationaler Medieninstitutionen im Zusammenhang mit den Verhaftungen und Misshandlungen von Journalisten während der Razzia kritisierte.

„Keine Institution, die sich um den Schutz von Journalisten kümmert, weder auf lokaler noch auf internationaler Ebene, hat sich mit mir in Verbindung gesetzt, um die Bedingungen der Verhaftung zu dokumentieren und zu erfahren, wer verhaftet wurde“, schrieb er. „Ist das der Wert eines Journalisten? Sind wir nur noch Nummern in den Akten dieser Institutionen und sind sie zu fiktiven Namen ohne wirklichen Inhalt geworden, um uns zu schützen?“

Unerschütterliches Engagement

Ähnlich wie die Ärzte und das medizinische Personal in Gaza sind auch die Journalisten in der Enklave Helden, die sich durch die Tiefen der Hölle kämpfen, um ihren Job zu machen. Angesichts von Hunger, eines zusammengebrochenen Gesundheitssystems und fehlender Elektrizität haben sie ein unerschütterliches Engagement für einen Beruf gezeigt, der ihnen den Rücken zugekehrt hat.

Unter der Drohung, dass Israel ihre Familienmitglieder tötet, weichen palästinensische Journalisten den von den USA gelieferten Raketen und Kugeln aus. Ihre Pressehelme und Splitterschutzwesten dienen als Zielscheiben für Israels Tötungsmaschinerie, die darauf versessen zu sein scheint, das Leben der Zeugen ihrer Verbrechen zu beenden.

Wie Hani Mahmoud, ein weiterer Al Jazeera-Korrespondent in Gaza, scharfsinnig bemerkte: „Die Westen, die wir tragen, schützen uns nicht“.

Palästinensische Journalisten nehmen ihre Arbeit ernst. In dieser ungerechten Welt sagen sie der Macht die Wahrheit in einem Krieg der Narrative, die sie als lebensunwert einstufen. Nesrine Malik vom Guardian schrieb kürzlich über die von dem Historiker Achille Mbembe geprägte „Nekropolitik“, die sich auf die Ausübung von Macht bezieht, um zu bestimmen, wer lebt und wer stirbt. Dies führt zur Schaffung von „Todeswelten“, in denen große Bevölkerungsgruppen Lebensbedingungen ausgesetzt sind, die sie praktisch zu lebenden Toten machen.

In diesen dystopischen Zeiten sind es die lebenden Toten, die als Barbaren dargestellt werden, während Israel – in all seiner zerstörerischen Pracht – zu Vergleichen mit den „Kindern des Lichts“ einlädt.

Die Wahrheit an die Macht zu bringen, ist die Grundlage des Journalismus, etwas, das viele seiner Fachleute vergessen zu haben scheinen oder absichtlich ignorieren, um ihre Karriereziele zu verfolgen. Während das unaufhörliche Summen einer israelischen Drohne den Himmel erfüllte, sagte Dschihad al-Ghoul in einem Fernsehinterview über seinen Bruder Ismail Folgendes: „Er war ein Überbringer der Wahrheit und ein Held, der im nördlichen Gazastreifen bis zu seinem Märtyrertod standhaft blieb“.

Auf die Frage nach seiner Botschaft an die Welt antwortete Dschihad spöttisch: „Welche Welt? Diejenige, die von den anhaltenden Massakern nicht berührt ist? Wenn ein Zivilist in einem Medienfahrzeug, von dem jeder weiß, dass es zu Al Jazeera gehört, eine Pressejacke trägt und direkt angegriffen wird… welche Welt?“

Die anhaltende Ermordung palästinensischer Journalisten wird die noch lebenden nicht abschrecken. Sie kennen ihren Feind sehr gut und sind trotz aller Widrigkeiten dazu erzogen worden, sich selbst als lebenswert zu betrachten, trotz der ständigen Hetze gegen sie. Die Ermordung von Ghoul und Rifi, den jüngsten in einer langen Reihe von Journalisten, die nur deshalb getötet wurden, weil sie über die erschütternde Realität der israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit berichtet haben, wird die Entschlossenheit ihrer Kollegen stärken.

Wie Sharif nach der Beerdigung seiner beiden Kameraden sagte: „Wir werden nicht einen Moment lang aufhören, über das Leiden unseres Volkes und die israelischen Besatzungsverbrechen zu berichten. Wir werden unsere Berichterstattung fortsetzen, auch wenn wir ins Visier genommen werden, die Raketenangriffe andauern und es keinen internationalen Schutz gibt.“

In einem seiner letzten Beiträge auf X schrieb Ghoul in ähnlicher Weise: „Der Völkermord geht weiter, und damit auch unsere Berichterstattung. Wir bleiben vor Ort, bereit, die Nachrichten zuerst zu bringen. Wir werden nicht aufhören, egal wie erschöpft unsere Körper oder müde unsere Geister sind. Wir bleiben dabei, die Wahrheit zu berichten, um eine kontinuierliche Berichterstattung aus dem Herzen des Geschehens zu gewährleisten.“

Linah Alsaafin ist eine palästinensische Journalistin, die bereits für Al Jazeera, The Times Literary Supplement, Al Monitor, The News Internationalist, Open Democracy und Middle East Eye geschrieben hat.

