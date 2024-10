Als Rabbiner bete ich an diesem Versöhnungstag mit Protest Von Rabbi Brian Walt

https://www.commondreams.org/opinion/as-a-rabbi-i-am-praying-with-protest-this-day-of-atonement



Als Rabbiner bete ich an diesem Versöhnungstag mit Protest

Mögen unsere Gebete an diesem Jom Kippur auf den Straßen sein.

Von Rabbi Brian Walt

11. Oktober 2024

Common Dreams

Der berühmte Rabbiner Abraham Joshua Heschel wurde einmal von einem Journalisten gefragt, warum er als religiöses Oberhaupt zu einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg gekommen sei. Heschel antwortete : „Ich bin hier, weil ich nicht beten kann … Immer wenn ich das Gebetbuch aufschlage, sehe ich Bilder von Kindern, die von Napalm verbrannt werden.“

Jetzt, da wir uns dem heutigen Jom-Kippur-Tag nähern, dem Tag, an dem Juden traditionell über die Vergangenheit nachdenken und Buße tun, sehe ich die schrecklichen Fotos von israelischen und palästinensischen Kindern, Frauen und Männern, die im vergangenen Jahr getötet wurden. Die Bilder der Toten und die brutale Art und Weise, wie sie getötet wurden, verfolgen mich und ich fühle mich dazu berufen, durch Protest zu beten, wie es Rabbi Heschel einst tat.

Der erste Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober liegt gerade einmal fünf Tage zurück, und heute Abend werden wir der über 1100 Israelis gedenken, die getötet wurden , der 247, die als Geiseln genommen wurden , und der 97 Israelis , die noch immer als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Für Juden ist es nichts Neues, Tragödien zu begehen. Doch in diesem Jahr werden Juden zum ersten Mal in der über 3.000-jährigen jüdischen Geschichte Jom Kippur begehen, während Israel einen einjährigen Angriff auf Gaza fortsetzt, der nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs plausibel als Völkermord einzustufen ist. Wissenschaftler wie Raz Segal a nd Omer Bartov und Francesca Albanese , die UN-Sonderberichterstatterin für besetzte Gebiete, stimmen dem zu.

„Gebet ist bedeutungslos, es sei denn, es ist subversiv, es sei denn, es versucht, die Pyramiden der Gefühllosigkeit, des Hasses, des Opportunismus und der Lügen zu stürzen und zu zerstören.“ – Rabbi Heschel

Ich bin in einer leidenschaftlich zionistischen Gemeinschaft im Südafrika der Apartheid aufgewachsen. Mein Vater war ein Anführer der jüdischen Gemeinschaft und das Judentum, das ich von ihm, in meiner jüdischen Tagesschule und meiner zionistischen Jugendbewegung gelernt habe, hat eine tiefe Loyalität gegenüber Israel geweckt, unabhängig davon, welche Entscheidungen seine Anführer getroffen haben. Trotzdem begann ich, den Zionismus in Frage zu stellen. 2003 war ich einer der Gründer von Rabbis for Human Rights North America. In dieser Rolle erfuhr ich aus erster Hand von der systemischen Ungerechtigkeit des täglichen Lebens in Palästina, als ich versuchte, die Zerstörung israelischer Häuser zu stoppen. Ich erfuhr auch von israelischen und palästinensischen Aktivisten von der Nakba, als 1948 Tausende Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Heute weiß ich, dass ich als Rabbiner und Amerikaner an Israels Krieg mitschuldig bin. Aber ich bin nicht allein. Alle Amerikaner sind an den heutigen Gräueltaten beteiligt. Die Vereinigten Staaten haben seit dem 7. Oktober mehr als 50.000 Tonnen Waffen und militärische Ausrüstung nach Israel geschickt. Mehr als 41.000 Palästinenser wurden getötet. In jüngster Zeit wurden Berichte über Massenterror, Vergewaltigungen und Misshandlungen in israelischen Haftanstalten in die Liste der Kriegsverbrechen und Gräueltaten aufgenommen. Israel hat außerdem Schulen, , die Moscheen , Kulturzentren, Bibliotheken, wichtige historische Stätten und vieles mehr im gesamten Gazastreifen zerstört.

Als Amerikaner müssen wir uns der Wahrheit über unsere Mitschuld an diesem Horror stellen. Und wie Rabbi Heschel müssen wir mutige Maßnahmen ergreifen, um dem ein Ende zu setzen, anstatt einfach nur für Veränderungen zu beten. Wie Heschel sagte : „Gebete sind bedeutungslos, wenn sie nicht subversiv sind, wenn sie nicht versuchen, die Pyramiden der Gefühllosigkeit, des Hasses, des Opportunismus und der Lügen zu stürzen und zu zerstören.“

Nach dem 7. Oktober bin ich dem Beispiel von Rabbi Heschel gefolgt und habe bei mehreren Aktionen, die von Rabbis for Ceasefire und If Not Now organisiert wurden, durch Protest gebetet. Hier sind vier Vorschläge, wie wir alle in diesem neuen Jahr aktiv werden können: 1) Uns selbst über die Geschichte des palästinensischen Volkes informieren, insbesondere über die Nakba im Jahr 1948 . 2) Aufrufe zu einem sofortigen Waffenstillstand unterstützen. Die Gewalt auf beiden Seiten gefährdet alle. 3) Ein sofortiges Waffenembargo fordern, um die Lieferung amerikanischer Bomben zu stoppen, die den Völkermord ermöglicht haben. 4) Eine Verhandlungslösung unterstützen, die Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle in Israel und Palästina lebenden Menschen garantiert.

Wie der palästinensische Journalist Ahmed Moor schreibt , ist „die Hoffnung für die Zukunft, so wie sie ist, in einer Vision verankert, die das Ende der jüdischen Vorherrschaft in Palästina erfordert.“ Mögen unsere Gebete an diesem Jom Kippur auf den Straßen sein. Mögen wir den Völkermord beenden und uns für Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle einsetzen, die in Israel/Palästina leben.

