Am 12. Februar feierte die Geschichte ein längst überfälliges Comeback

Ian Proud

16. Februar 2025

In einer dystopischen moralischen Umkehrung der regelbasierten internationalen Ordnung ist das Leben jetzt schrecklicher als der Tod.

Als die staatlich kontrollierten britischen Nachrichten am Valentinstag ihre Mittagsausgabe eröffneten, berichtete der Chefkorrespondent für internationale Angelegenheiten der BBC, dass die Münchner Sicherheitskonferenz in ihrer einundsechzigjährigen Geschichte vor ihrer „größten Krise“ stehe.

Dies geschah im Anschluss an das Telefongespräch zwischen Präsident Trump und Präsident Putin am 12. Februar, in dem es um die Beendigung des Krieges in der Ukraine ging.

Es ist außergewöhnlich, dass Gespräche über die Beendigung eines Krieges, der auf beiden Seiten mehr als eine Million Menschen getötet oder verletzt hat, als internationale Krise eingestuft wurden.

Eine Krise von noch größerer und katastrophalerer Bedeutung als der Vietnamkrieg, Pol Pots Völkermord in Kambodscha oder das Einrollen sowjetischer Panzer in Afghanistan.

Schlimmer als das Tiananmen-Massaker oder der Balkankonflikt.

Schlimmer als der 11. September, die erzwungene Auslieferung von Terrorverdächtigen und die illegale Invasion des Irak durch die USA und Großbritannien im Jahr 2003.

Schlimmer als der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023 und der darauf folgende israelische Völkermord in Gaza.

Erstaunlicherweise erhob der BBC-Reporter die Aussicht auf den dringend benötigten Frieden zu einem Angstfaktor, der weit über den Horizont der modernen Geschichte hinausgeht, die durch das Leid von Millionen Menschen gekennzeichnet ist.

In einer dystopischen moralischen Umkehrung der regelbasierten internationalen Ordnung ist das Leben jetzt schrecklicher als der Tod.

Jeder Aspekt des Telefongesprächs wurde herabgewürdigt: dass es neunzig Minuten dauerte, nicht die sechzig Minuten, die Volodymyr Selenskyj zugestanden wurden; dass Präsident Trump Präsident Putin anrief, bevor er mit dem ukrainischen Staatschef sprach.

Dies beleuchtete einmal mehr eine einfache und unvermeidliche Wahrheit über den mörderischen Krieg in der Ukraine.

Dass die ukrainische Clique in Kiew mit ihren westlichen Zahlmeistern Angst vor den Folgen des Friedens hat.

Für Selenskyj bedeutet Frieden einen Verlust an Macht und Autorität.

Keine Journalisten mehr, die an seinen Lippen hängen.

Keine Standing Ovations mehr bei Großveranstaltungen im Westen.

Keine Mieten mehr.

Keine Schläge und keine Verstaatlichung von zwangsrekrutierten Bürgern mehr.

Eine Rückkehr zur Rasur und zur normalen Geschäftskleidung.

Für westliche Staats- und Regierungschefs und Journalisten bedeutet dies eine erschreckende Abrechnung mit dem Scheitern.

Das Scheitern, einen Krieg zu verhindern.

Das Scheitern, zu gewinnen.

Ein katastrophales Versagen des Willens auf dem Altar der selbstgefälligen Einbildung.

Der Krieg in der Ukraine ist eine Katastrophe für Europa, verheerender als alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist.

Und doch wollen die meisten etablierten politischen Führer unbedingt, dass der Krieg weitergeht.

Ich persönlich trauere um jeden Ukrainer und Russen, der in einem Blutbad gestorben ist, das innerhalb eines Monats nach Beginn hätte enden sollen, ja, das gar nicht erst hätte beginnen dürfen.

Sich für den Frieden zu entscheiden bedeutet nicht, sich auf die Seite Russlands zu stellen oder die Ukraine zu hassen. Es geht darum, oder sollte darum gehen, beiden Ländern zu helfen, nach Jahren eines künstlich geschürten und völlig unnötigen Konflikts und Hasses auf friedliche Weise zu gedeihen und zu koexistieren.

Und doch haben sich diese beiden, die westlichen Staats- und Regierungschefs und Selenskyj selbst, im Laufe dieses Krieges, während die feuchtfröhlichen Pontifikatoren der BBC angesichts der schrecklichen Zahl der Todesopfer das Gesicht verzogen, an einer Kampagne beteiligt, die jegliche Möglichkeit eines Dialogs und von Verhandlungen zur Beendigung des Wahnsinns verhindern sollte.

Die Bürger des Westens, hypnotisiert von einer unaufhörlichen Lawine staatlicher Propaganda, wurden ständig belogen, um sie glauben zu machen, dass nur Russland den Frieden ablehne.

Zuerst wurde uns gesagt, wir sollten die Ukraine so lange unterstützen, wie es dauert.

Als es dann zu lange dauerte, wurde uns gesagt, wir sollten die Ukraine langfristig stärken.

Als klar wurde, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld verlor, wurde uns gesagt, wir sollten nicht zulassen, dass sie verliert, und nur mehr Geld und Waffen würden helfen.

Aber als das Geld ausging, wurde uns gesagt: „Keine Sorge, wir können ihnen das Geld leihen.“

Als wir nicht genug Waffen produzieren konnten, hieß es: „Ach, das liegt daran, dass wir nicht genug für die Verteidigung ausgeben. Lasst uns noch mehr ausgeben.“

Und wenn die Leute fragten: ‚Warum verhandeln wir nicht einfach?‘, hieß es: “Selenskyj will wirklich verhandeln, aber zwingen Sie ihn nicht, mit Putin zu reden, denn das ist in der Ukraine sowieso illegal.“

Für jeden auch nur annähernd unabhängigen Beobachter war spätestens seit der gescheiterten Gegenoffensive von 2023 klar, dass die Ukraine keine Chance hatte, zu gewinnen.

Also wurden Konferenzen organisiert, und man sagte uns, dass Russland keinen Platz am Verhandlungstisch verdiene. Diese potemkinschen Friedenszelte boten eine bunt bemalte Fassade für anhaltende Kämpfe und die Vermeidung von Frieden.

Uns wurde gesagt, dass Russland zwar nicht eingeladen war, Selenskyj aber wirklich Frieden wolle und einen Plan für einen Sieg habe, um ihn zu sichern.

Aber dann stellte sich heraus, dass sein Plan nur eine weitere Bitte war, mit kostenlosen westlichen Waffen weiterzukämpfen.

„Nein, nein, das ist es nicht“, würden westliche Kommentatoren sagen. “Wir bringen Selenskyj in die stärkste Verhandlungsposition.“

Während die Ukraine die ganze Zeit auf dem Schlachtfeld verlor.

Die Unlogik der Medienberichterstattung verwirrte uns noch mehr.

Russland verliert, könnte aber morgen in Lettland einmarschieren.

Russland gehen die Truppen aus, aber es hat immer noch mehr Truppen als die Ukraine.

Russland ist bankrott, beschlagnahmt aber seine Schiffe, weil sie zu viel verdienen.

Anstatt nach Frieden zu streben, log das westliche Establishment weiter und lenkte jeden Vorschlag für einen Kompromiss ab.

Die Ukraine ist überfordert, und deshalb müssen wir Selenskyj in eine stärkere Position bringen.

Zwingen Sie Selenskyj nicht, mit Putin zu verhandeln, denn das wäre eine Kapitulation.

Wir haben Selenskyj viel zu viel Macht gegeben, um zu entscheiden, wann er für den Frieden zuschlagen will, obwohl schon viel zu lange völlig klar ist, dass er das nie wollte.

Wenn er die Wahl hätte, würde Selenskyj niemals für ein Friedensabkommen zuschlagen, das seiner politischen Karriere ein abruptes Ende bereiten würde.

Politiker neigen dazu, eigennützig zu sein, und Zelensky ist da nicht anders. Er hat sich von unserer europäischen Heißluft aufblähen lassen.

Diese Woche hat Präsident Trump Selenskyj und dem politischen Establishment in Europa einen riesigen Eimer mit Gatorade nach dem Super Bowl über den Kopf geschüttet.

Jetzt sind alle kalt und enttäuscht.

Dabei gibt es an Trumps Position NICHTS, was wir nicht schon wussten, als er im November 2024 gewählt wurde.

Der NATO-Beitritt der Ukraine sollte vom Tisch sein, Selenskyj sollte die unbequeme Wahrheit schlucken, dass er verlorenes Gebiet nicht zurückerobern wird, amerikanische Truppen kommen nicht, um zu helfen, das Töten sollte aufhören und Europa sollte seine eigene Sicherheit verwalten.

Die Geschichte kehrte am 12. Februar 2024 mit Verspätung zurück und die Erde bebt immer noch in München.

Ich hoffe, dass die Experten, wenn die allgemeine Panik nachlässt, erkennen werden, dass das Leben besser ist, wenn wir gute Beziehungen zu jedem Land anstreben und aufhören, Menschen für eine sinnlose politische Sache zu töten. Es ist an der Zeit, diesen völlig sinnlosen Wahnsinn in der Ukraine zu beenden.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

