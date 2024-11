https://strategic-culture.su/news/2024/11/21/in-beginning-was-pax-americana/



Am Anfang war die Pax Americana

Von Lorenzo Maria Pacini

21. November 2024

Make America Great Again bedeutet was? Die Wiederherstellung der amerikanischen Hegemonie in der Welt oder der Wiederaufbau Amerikas?

Wir sprechen oft vom kollektiven Westen, Hegemon, Seemacht und Meereszivilisation in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist notwendig, gut zu verstehen, was der Ursprung dieser geopolitisch bestimmenden Macht für die Weltordnung ist.

Wer den Krieg gewinnt, diktiert die Regeln

Machen wir uns gleich eine empirisch unumstößliche Tatsache klar: Wer den Krieg gewinnt, diktiert die Regeln der Nachkriegsordnung. Wer gewinnt, schreibt Geschichte. Ob es uns gefällt oder nicht, die Besiegten hatten nie viel Entscheidungsgewalt (was nicht heißen soll, dass sie sich nicht gut organisieren konnten, um Vergeltung zu üben und an die Macht zurückzukehren – aber das ist eine andere Sache).

Der Zweite Weltkrieg endete mit dem Sieg der Vereinigten Staaten von Amerika als erste, unbesiegte und vorherrschende Macht. Es folgte eine Ausdehnung des US-amerikanischen Einflusses toto orbe terrarum in jeder Hinsicht (kulturell, wirtschaftlich, militärisch, politisch).

Das zwanzigste Jahrhundert war das „amerikanische Jahrhundert“. Fast die ganze Welt nahm die Gestalt an, die die USA ihr geben wollten. Die zweite Hälfte des Jahrhunderts war durch den spannungsarmen Konflikt des Kalten Krieges gekennzeichnet, der mit dem Zusammenbruch des sowjetischen politischen Systems in der UdSSR und dem Beginn der unipolaren Phase der amerikanischen Weltherrschaft endete – wenn er denn wirklich endete. Diese Zeit weckte im Westen viel Optimismus für eine neue Weltordnung, die das Ende der militärischen und ideologischen Rivalität des 20. Jahrhunderts markieren sollte. Zwei Möglichkeiten zeichneten sich am Horizont ab: ein System, das auf Machtgleichgewicht und egalitärer Souveränität beruhte, oder eine liberale Hegemonie unter Führung der USA, die auf den Werten der Demokratie basierte. Der erste Ansatz beschwor immerwährende Konflikte herauf, während der zweite dauerhaften Frieden und globale Stabilität versprach.

Die Hegemonie der USA, die bereits nach dem Zweiten Weltkrieg in der transatlantischen Region dominierte, wurde als Modell für Frieden und Wohlstand angesehen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entfiel jedoch die Rechtfertigung für eine Weltordnung, die auf einem Gleichgewicht der Kräfte beruhte, und die Vereinigten Staaten sahen sich gezwungen, eine anerkannte Hegemonie anzustreben, um den Aufstieg neuer Rivalen zu verhindern. Die amerikanische Vormachtstellung wurde, wie Außenministerin Madeleine Albright erklärte, als „unverzichtbar für die Sicherung der globalen Stabilität“ angesehen.

Dies war die Pax Americana: Die USA würden eine Periode des Wohlstands und des globalen Friedens sicherstellen – bereits zum Ende des Zweiten Weltkriegs – indem sie die Kontrolle über die gesamte Welt ausübten. Ein Frieden für Amerika war gleichbedeutend mit einem Frieden für den gesamten Globus; ein Krieg für Amerika würde Krieg für den gesamten Globus bedeuten. Das erklärte Ziel, eine friedliche Welt zu schaffen, rechtfertigte oft imperialistische Ansätze und offenbarte die Widersprüche des hegemonialen Projekts.

Wenn man dieses Paradigma zum Axiom des Denkens in den internationalen Beziehungen und der geopolitischen Programmierung machte, bekam alles eine neue Bedeutung. Die Welt war formatiert worden, und der „Kontrollraum“ befand sich nun in Washington.

Die Zeit der Ideologien

Es war die Zeit der Ideologien. In dem „kurzen Jahrhundert“ hatte sich alles rasant verändert. Das große Weltschachbrett wurde ständig erschüttert und neu gemischt. Der Kampf zwischen dem Westblock und dem Ostblock – oder Sowjetblock – prägte alle Konzepte der Politik der einzelnen Länder auf äußerst eindringliche Weise.

In den 1990er Jahren dominierten zwei Visionen die Debatte über die Weltordnung: die von Francis Fukuyama und die von Samuel Huntington. Fukuyama stellte sich in seinem berühmten Buch Das Ende der Geschichte eine Zukunft vor, in der die liberale Demokratie und der Kapitalismus weltweit triumphieren und unter der Führung der Vereinigten Staaten zu einem immerwährenden Frieden führen würden: Er argumentierte, dass wirtschaftliche Interdependenz, demokratische Reformen und gemeinsame Institutionen die Welt auf der Grundlage gemeinsamer Werte vereinen würden, die natürlich amerikanische Werte seien. Jedes andere Zivilisationsmodell wäre nebensächlich gewesen, denn die Geschichte wäre abgeschlossen, es gäbe nichts mehr, worüber man schreiben könnte. Im Gegensatz dazu schrieb Huntington The Clash of Civilizations, in dem er vorhersagte, dass die Welt in verschiedene kulturelle Blöcke auf der Grundlage ziviler, religiöser und wirtschaftlicher Identitäten zersplittert werden würde. Individualismus und Menschenrechte waren seiner Meinung nach dem Westen eigen und nicht universell. Seine Theorien gingen von einer Zukunft aus, die von Konflikten zwischen den Zivilisationen geprägt sein würde, die durch den Niedergang der westlichen Hegemonie und das Aufkommen alternativer Mächte, insbesondere in konfuzianischen und islamischen Gesellschaften, angeheizt würden.

Der Einfluss von Fukuyamas Ideen prägte die westliche Politik nach dem Kalten Krieg und rechtfertigte die Expansion und den Exzeptionalismus der Pax Americana. Dieser Exzeptionalismus ist einer der pragmatischsten „Werte“ der USA: Es gibt Regeln und nur wir können sie brechen, wann wir wollen, wie wir wollen und ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.

In der Geschichte gibt es jedoch nicht nur einen Akteur: Andere Länder, wie z. B. Russland, haben sich dafür entschieden, von Huntingtons Vorschlag fasziniert zu sein – konfrontativ, gewiss, aber noch nicht „endgültig“. In Russland hat diese Debatte tiefe Wurzeln, die mit der historischen Rivalität zwischen Westlern und Slawophilen zusammenhängen. In den 1990er Jahren versuchte Russland zunächst, sich dem Westen anzunähern, doch das Versagen des Westens, es einzubeziehen, verstärkte die Idee einer eigenen russischen Zivilisation, die in Wladimir Putins Ansicht gipfelte, dass keine Zivilisation den Anspruch erheben kann, überlegen zu sein.

Eine Frage der Ideologien also, ein unauffälliger, aber sehr wertvoller Kampf, in dem die Schritte des neuen Jahrhunderts, das gerade begann, festgelegt werden sollten. Diese Divergenzen verdeutlichten die Spannung zwischen universalistischen Bestrebungen und ausgeprägten kulturellen Identitäten, die die geopolitischen Konflikte des 21. Jahrhunderts bestimmen.

Aufbau der Pax Americana um jeden Preis

Washington warb für eine Weltordnung auf der Grundlage der Pax Americana, einer liberalen Hegemonie, die den Erfolg des friedlichen und wohlhabenden transatlantischen Systems widerspiegelte, das die Vereinigten Staaten während des Konflikts mit der Sowjetunion geschaffen hatten. Sie schlug vor, dieses Modell auf die ganze Welt auszudehnen und nannte als Beispiele Deutschland und Japan, die sich unter dem Einfluss der USA von militaristischen und imperialistischen Nationen in „friedliche“ – oder besser gesagt besiegte – Demokratien verwandelt hatten. Doch der Erfolg dieser Transformationen wurde durch die Präsenz eines gemeinsamen Gegners, nämlich Russlands, ermöglicht, und die Geschichte Lateinamerikas legt nahe, dass die US-Hegemonie nicht immer gleichbedeutend mit Fortschritt und Frieden war.

Charles Krauthammer beschrieb die Zeit nach dem Kalten Krieg als einen „unipolaren Moment“, der durch die amerikanische Dominanz gekennzeichnet war, in dem der neue Hegemon die Regeln diktierte und die anderen kaum eine Wahl hatten. Er erkannte zwar an, dass ein System mit mehreren Beteiligten (heute würde man „Multipolarismus“ sagen) unweigerlich zurückkehren würde, hielt es aber für notwendig, die Unipolarität zu nutzen, um einen vorübergehenden Frieden zu sichern und eine Rückkehr zu turbulenten Zeiten zu vermeiden. Es gab jedoch eine Schwachstelle: Die Vereinigten Staaten waren nicht bereit, ihre dominante Rolle freiwillig aufzugeben, sondern zogen es vor, jeder Bedrohung mit Gewalt zu begegnen, angetrieben von der Besessenheit von ihrer eigenen historischen Größe. Es ist eine Raketenfrage: Wer die größere Rakete hat, gewinnt. Vergessen wir nicht, dass die USA das strategische Konzept der Abschreckung gerade aufgrund ihrer Atomwaffen erfunden haben und die Welt in ein Klima ständiger Angst und Gefahr stürzten, in dem wir noch heute leben.

Ebenso wahr ist, dass viele Amerikaner einen Abbau des US-Imperiums wünschten und eine weniger interventionistische Außenpolitik vorschlugen, die sich auf die inneren Herausforderungen konzentrierte: Der Verzicht auf die Rolle der Supermacht würde es den Vereinigten Staaten ermöglichen, ihre Gesellschaft zu stärken, indem sie sich mit wirtschaftlichen, industriellen und sozialen Fragen befassen. Walter Lippmann vertrat die Ansicht, dass eine reife Großmacht globale Kreuzzüge vermeiden und den Einsatz ihrer Macht auf die Erhaltung der inneren Stabilität und Kohärenz beschränken sollte. So etwas wie ein „guter Hegemon“. Dies war jedoch nicht der Fall.

Der Begriff des „guten Hegemons“ ist wegen der Gefahr der Korruption, die der Macht selbst innewohnt, kritisiert worden. John Quincy Adams warnte, dass die Suche nach Feinden, die es zu bekämpfen gilt, die Vereinigten Staaten von einem Verfechter der Freiheit in einen globalen Diktator verwandeln könnte. In ähnlicher Weise sprach sich Präsident Kennedy 1963 in seiner Rede an der American University gegen eine durch Waffen erzwungene Pax Americana aus und forderte stattdessen einen echten und umfassenden Frieden, der den weltweiten menschlichen Fortschritt fördern würde und den er „den Frieden aller Zeiten“ nannte. Ein Ideal, das in der kollektiven Erinnerung in Vergessenheit geraten ist.

Die amerikanische Hegemonie ist die unabdingbare Voraussetzung für eine Pax Americana. Der Universalismus, der diese Hegemonie kennzeichnet, lässt keine Abstriche zu. Die Ungleichheit zwischen den Weltmächten wurde als Dreh- und Angelpunkt zur Steigerung der US-Profite und der administrativen Expansion auf Kosten der schwächeren Länder ausgenutzt. Aus neoliberaler Sicht liegt hier kein Fehler vor. Alles ist sehr konsequent. Der Kampf des Stärkeren, um alle Kleineren zu vernichten. Nicht nur derjenige, der am meisten produziert und verdient, gewinnt, sondern derjenige, der die Macht, am meisten zu produzieren und zu verdienen, aufrechterhalten kann.

Ein hegemoniales System braucht innere Stabilität, ohne die es nicht überleben kann. Ein in sich gespaltenes Reich kann nicht funktionieren. Das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für die Politik. Es ist wichtig, dass sich das ideologische Paradigma nicht ändert, dass die Macht immer verstanden und weitergegeben werden kann, von Führer zu Führer, so wie sie erfolgreich etabliert wurde. Denn der „Frieden“ der alten Römer war ein Frieden, der durch die Aufrechterhaltung der politischen Kontrolle bis an die Grenzen des Reiches gegeben war, die nur durch eine solide Militärverwaltung zustande kam.

Die Amerikaner haben nichts erfunden. Um wirklich zu kontrollieren (Realpolitik), muss man militärische Kontrolle haben. Im Angesicht einer Atombombe ist es wenig wert, über politische Philosophien zu diskutieren. Die USA wissen das sehr gut, und ihr Konzept der Pax basierte immer eindeutig auf der militärischen Vorherrschaft und deren Aufrechterhaltung.

Etwas änderte sich, als im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre neue Pole, neue Zivilisationsstaaten, auftauchten, die alternative Modelle des globalen Lebens propagierten. Die Macht der USA begann zu schwinden, Tag für Tag, bis heute, wo der Westen weniger wert ist als der „Rest der Welt“, die USA nicht mehr ihren „exklusiven“ Status haben und wir nicht einmal mehr sicher sind, dass sie so stark sind, dass sie den Globus kontrollieren können. Die Geometrien ändern sich wieder. Welche Pax für welche Grenzen welchen Imperiums?

Ist Trump bereit, seine Paxaufzugeben ?

Der springende Punkt ist: Wenn die imperialistische militärische Vorherrschaft das ist, was es den USA ermöglicht hat, ihre Dominanz aufrechtzuerhalten, und diese Dominanz heute ausfällt, wird der neu gewählte US-Präsident Donald Trump dann wirklich bereit sein, die Pax Americana aufzugeben?

Wir sprechen von einem polymorphen Kompromiss:

– Wirtschaftlich müsste er das Ende der Dollar-Ära akzeptieren und den US-Markt im Vergleich zu souveränen Weltwährungen verkleinern. Praktisch ein Jahrhundert der globalen Finanzarchitektur in den Müll werfen.

– Politisch akzeptieren, dass es möglich ist, anders zu denken und anders zu handeln. Politik ist nicht nur die amerikanische „Demokratie“. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Modelle, so viele Zukünfte, die nach anderen Drehbüchern geschrieben werden.

– Militärisch bedeutet es, mit der Diplomatie der Arroganz und der Drohungen aufzuhören, zu akzeptieren, dass wir nicht willkürlich entscheiden können, wie wir mit jemandem umgehen, und aufzuhören, Raketen auf die Flaggen anderer Staaten zu richten.

– Am kompliziertesten und riskantesten ist, dass all dies bedeutet, den Frieden innerhalb der Vereinigten Staaten aufzugeben. Wenn die äußeren Machtverhältnisse gestört sind, geraten die inneren ins Wanken und der Organismus wird umgebaut.

Der Verzicht auf die Pax Americana in ihrer bisherigen Form bedeutet nicht, dass es keine Alternativen gäbe. Der Begriff „Pax“ ist weit gefasst und kann von der amerikanischen Schule unterschiedlich interpretiert werden. Dieser Schritt bedeutet jedoch, dass man eine „Tradition“ globaler Macht aufgibt, dass man den Zusammenbruch des gesamten inneramerikanischen Systems durchmachen muss und dass man dann eine Alternative wieder aufbaut.

Make America Great Again bedeutet was? Die Wiederherstellung der amerikanischen Hegemonie in der Welt oder der Wiederaufbau Amerikas?

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti von Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

