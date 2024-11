https://thegrayzone.com/2024/11/20/leaked-files-uk-military-plot-grayzone/



Durchgesickerte Akten enthüllen hochrangiges britisches Militärkomplott zur Zerstörung von The Grayzone

Von Kit Klarenberg

20. November 2024

Um „die Ukraine im Kampf zu halten“, plante eine geheime Zelle britischer Militärstrategen und Spione die Zerstörung von „medialen Vorreitern“, die ihre Sichtweise bedrohten. Eines ihrer Hauptziele war The Grayzone.

Durchgesickerte Dokumente, die The Grayzone erhalten hat, enthüllen die Existenz einer britischen Militär- und Geheimdienstgruppe, die seit Beginn des Stellvertreterkriegs in der Ukraine plante, den Konflikt „um jeden Preis“ zu verlängern. Die als Projekt Alchemy bekannte Geheimzelle wurde unter der Aufsicht des britischen Verteidigungsministeriums einberufen und von einem hochrangigen Generalleutnant, Charlie Stickland, überwacht.

Wie wir im ersten Teil dieser fortlaufenden Untersuchungsreihe aufgedeckt haben, schlug das Projekt Alchemie eine Reihe äußerst aggressiver Pläne vor, die von Cyberangriffen über „diskrete Operationen“ bis hin zu offenem Terrorismus reichten und von der berüchtigten Operation Gladio inspiriert waren, der paneuropäischen faschistischen Terrorarmee der CIA und des MI6 aus der Zeit des Kalten Krieges, die „im Hintergrund“ blieb. Ihr erklärtes Ziel war es, die Ukraine so lange wie möglich „im Kampf zu halten“, koste es, was es wolle.

Ergänzend zu den Aufrufen zu geheimen Angriffen im Stil von Spezialeinheiten auf russisches Territorium schlug das Projekt Alchemie einen aggressiven Propaganda-Blitzkrieg unter dem fadenscheinigen Begriff „Informationsoperationen“ vor. Um die westliche Öffentlichkeit zu lenken, die sich wahrscheinlich gegen einen langen Krieg wenden würde, wenn dessen wirtschaftliche Kosten zu hoch würden, stellten die Mitglieder der Kabale ein Menü bösartiger Angriffe auf störende Medien durch eine Kampagne legaler Schikanen zusammen.

Zu den Hauptzielen der britischen Militärkabale gehörte dieses Blatt, The Grayzone.

Aus den durchgesickerten Akten des Projekts Alchemy erfuhren wir, dass dieselbe schattenhafte Figur, die neben dem in London ansässigen prominenten Klienten-Journalisten Paul Mason die Zerstörung der Grayzone plante, zum Leiter der Informationskriegskampagne des Projekts ernannt wurde. Es handelt sich um Amil Khan, einen Veteranen der psychologischen Kriegsführung, der zuvor von The Grayzone für die Durchführung einer Reihe von verdeckten Propagandaoperationen entlarvt wurde, von der Anwerbung pseudolinker YouTube-Influencer bis hin zum Schüren von Regimewechsel von Syrien bis Äthiopien.

Khans Beteiligung an Project Alchemy deutet darauf hin, dass sein Kreuzzug gegen diesen Kanal auf höchster Ebene des nationalen Sicherheitsstaates des Vereinigten Königreichs gebilligt wurde.

Nur wenige Tage nachdem russische Truppen auf ukrainisches Gebiet vorgedrungen waren, wurde The Grayzone zur Zerstörung freigegeben, was die Besessenheit Londons unterstreicht, die Kontrolle über die Darstellung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine zu behalten.

Valent Projects-Gründer Amil Khan

„Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die gegen diese Kanäle ergriffen werden können.

In internen Gesprächen, die The Grayzone zugespielt wurden, phantasierten Mitglieder von Project Alchemy offen über den Untergang der russischen Regierung am Ende eines langen, zermürbenden Krieges. Die Militärzelle hielt sich jedoch auch die Möglichkeit offen, dass das westliche Programm des Stellvertreterkriegs und der Sanktionen gegen Moskau zum Bumerang werden könnte, und war besorgt, wie die britische Öffentlichkeit darauf reagieren würde.

In einem „großen Strategiepapier“, das am 27. Februar 2022 Boris Johnsons oberstem außenpolitischen Berater John Bew vorgelegt wurde, äußerten sich die Alchemy-Verschwörer besorgt über die Bedrohung durch die aufstrebende BRICS-Allianz. Sie forderten die britische Führung auf, sich „auf SWIFT II vorzubereiten“, da das von den USA kontrollierte SWIFT-Finanztransfersystem durch die Anti-Russland-Sanktionen des Westens „langsam, aber unausweichlich“ zerstört werde.

Den Analysten von Alchemy zufolge würden Länder auf der ganzen Welt natürlich „die Notwendigkeit einer nicht-amerikanischen Alternative“ erkennen, um ihr Bargeld und ihre Handelsgeschäfte sicher zu parken. Die britischen Spione sagten voraus, dass die Sanktionen gegen Russland in Verbindung mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu höheren Preisen für Konsumgüter führen und „die britischen Wähler in die Tasche stecken“ würden.

Sie befürchteten, dass dies „eine Bedrohung für die öffentliche Unterstützung“ für die „harte Linie“ der britischen Regierung gegenüber der Ukraine darstellen könnte. „Die britische Öffentlichkeit würde es verständlicherweise „satt haben“, mehr für alltägliche Güter zu bezahlen, so dass „der Druck für einen Kompromiss wächst“. Um die britische Öffentlichkeit auf den kommenden Sturm vorzubereiten und die Gegner der westlichen Finanzvorherrschaft zu untergraben, schlugen die Verschwörer von Project Alchemy eine Mischung aus inländischer Staatspropaganda und bösartigen Angriffen auf gegenhegemoniale Medien vor.

Die Aufgabe, die sie skizzierten, umfasste nicht nur die „Demontage der russischen Desinformationsinfrastruktur“, indem sie Druck auf soziale Medien ausübten, um staatliche Sender wie RT und Sputnik zu verbieten, sondern auch kritische unabhängige Medien wie The Grayzone ins Visier nahmen.

„Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die gegen diese Medien ergriffen werden können. Die naheliegendste ist rechtlicher Natur, da die Inhalte dieser Medienvorreiter häufig gegen die Mediengesetze in Großbritannien, den USA und der EU verstoßen“, schlägt das Info-Ops-Team von Project Alchemy vor.

„Geschädigte Parteien neigen derzeit dazu, Verleumdungen und Diffamierungen durch diese Medien zu ignorieren. Würden sie diese Stellen aggressiv verfolgen, wären sie wahrscheinlich gezwungen, zu schließen.

Die Grauzone, so wurde behauptet, habe es bisher geschafft, ihre Finanzierung zu verschleiern“ – eine Andeutung, dass dieses Blatt heimlich von Russland oder einem anderen feindlichen Staat finanziert wird, was absolut falsch ist. Obwohl es für diese Behauptung keine Grundlage gab, schmiedete einer der Leiter des Informationskriegsführungsteams von Project Alchemy mit prominenten britischen Medienvertretern einen Plan, um The Grayzone durch eine unerbittliche Kampagne rechtlicher Schikanen zu neutralisieren.

Der von The Grayzone entlarvte „StratComms Ninja“ Amil Khan sinnt auf Rache

Laut den durchgesickerten Akten, die The Grayzone erhalten hat, wurden die Informationsoperationen des Projekts Alchemy einem Mitglied der psychologischen Kriegsführungseinheit der britischen Armee, der 77th Brigade, übertragen. Mehrere von The Grayzone geprüfte E-Mails deuten darauf hin, dass diese Rolle schließlich von Generalmajor Alex Turner übernommen wurde, der die 77. Brigade von 2020 bis 2022 leitete.

Ebenfalls als Teilnehmer an den geheimen Bemühungen aufgeführt wurde der langjährige, dem britischen Geheimdienst nahestehende Regimewechsel-Propagandist Amil Khan, der die „Gegendesinformations“-Analysefirma Valent Projects gegründet hat.

Amil Khan ist als Leiter des „Info Ops“-Teams des Projekts Alchemy aufgeführt.

Khan antwortete nicht auf Anrufe von The Grayzone auf sein privates Mobiltelefon und ignorierte per E-Mail gestellte Fragen zu seiner Beteiligung am Projekt Alchemy. Der Gründer des Projekts, General Charlie Stickland, und sein Assistent, Maj. Ed Harris, ignorierten ebenfalls unsere Anrufe und antworteten nicht auf detaillierte Fragen, die ihnen über WhatsApp gestellt wurden.

Am 22. April 2022 schrieb der Chef der Elders, Dominic Morris, an Matthew Waterfield, den Teamleiter des Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), um Khan als Mitglied des Info-Ops-Teams von Alchemy vorzuschlagen.

Morris pries Khan als „StratComms [strategische Kommunikation – Informationskriegsführung] Ninja“ und schwärmte: „Sie kennen Amil, er ist der Beste in der Branche und arbeitet seit Jahren gegen diesen Gegner.“

Waterfield dankte Morris für die „großartige Empfehlung“ und teilte Khan mit: „Ich stimme mit Doms Einschätzung überein.“ Khan entgegnete, dass Valent Projects bereits einen Vertrag mit Chemonics, einer in Washington DC ansässigen „Beltway Bandit “-Firma, die die PFRU beaufsichtigte, hatte, so dass die Übernahme weiterer Beiträge kein Problem wäre.

Er fügte hinzu: „Wir haben pro-russische Desinformation aufgespürt, die auf wichtige Zielgruppen in wichtigen Ländern abzielt (z. B. die harte Rechte in den USA und die harte Linke in Großbritannien), um die Politik in eine pro-russische Richtung zu beeinflussen. Gegenwärtig versuchen diese Akteure, wichtige Zielgruppen gegen die Idee der Unterstützung der Ukraine aufzubringen. Wir haben bereits in der Vergangenheit derartige Aktivitäten aufgespürt, überwacht und beendet. Wäre so etwas von Interesse?“

Das Projekt Chemonics/Valent befasste sich mit der „Bekämpfung von Desinformation in Afrika“. Khan bezog sich dabei auf ein Projekt im Sudan, das mit über 1 Million Dollar vom Office of Transition Initiatives (OTI) der USAID-Agentur finanziert wurde, das „schnelle, flexible, kurzfristige Hilfe für den wichtigen politischen Übergang“ – also den Regimewechsel – leistet. Valent identifizierte Einwohner des Sudan, die sich online kritisch über die inzwischen aufgelöste, von USAID unterstützte Regierung in Khartum äußerten, und forderte dann die Social-Media-Plattformen auf, ihre Konten und Seiten mit fadenscheinigen Begründungen zu löschen – mit einigem Erfolg.

Im Dezember 2021 enthüllte The Grayzone, wie der damalige Prinz von Wales, jetzt König Charles, Khans Valent Projects anheuerte, um den pseudosozialistischen YouTube-Influencer Philosophy Tube anzufeuern, um Skeptiker der unbeholfenen Reaktion der Regierung auf Covid anzugreifen. Zuvor hatte Khan an dem aufwendigen Programm des britischen Außenministeriums zur Förderung des Regimewechsels in Syrien teilgenommen und für eine Reihe von Geheimdienstorganisationen gearbeitet, darunter das vom MI6 betriebene InCoStrat. Ein durchgesickertes Dokument verweist auf Khans persönliche Geschichte, in der er sich „in terroristische Organisationen im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten einschleuste“.

Khan fühlte sich durch diese Untersuchung so angegriffen, dass der „Stratcomms Ninja“ davon besessen war, sich an dieser Stelle zu rächen. In einem durchgesickerten Valent-Bericht vom Mai 2022, der angebliche „Online-Manipulationen“ im Zusammenhang mit dem äthiopischen Bürgerkrieg dokumentierte, wurde fälschlicherweise behauptet, die Berichterstattung von The Grayzone über seinen Beitrag sei Teil eines staatlich gelenkten „Doxxing“-Angriffs. Außerdem wurde in betrügerischer Absicht behauptet, dass ein Twitter-Thread dieses Journalisten vom Dezember 2021 Informationen enthielt, die „durch Spionage-/Sicherheitsverbindungen beschafft wurden“. In Wirklichkeit stammte das Material aus Internet-Suchmaschinen.

Khans Entschlossenheit, die Grauzone zu zerstören, verstärkte sich mit der Zeit. Im Juni 2022 deckten wir auf, dass er mit dem berüchtigten , hinterhältigen linken Prominenten Paul Mason ein Komplott schmiedete, um die Publikation zu zerstören. Durchgesickerte E-Mails zeigten, dass Khan einen „cleveren Stunt im Stil von John Oliver, der [The Grayzone] zu einer Lachnummer macht“, sowie einen „nuklearen juristischen [Angriff], um sie finanziell auszuquetschen“, vorschlug. Die letztgenannte Strategie entsprach weitgehend den Ambitionen und Formulierungen, die in Elders‘ „großem Strategiepapier“ beschrieben wurden.

Gemeinsam versuchten Khan und Mason, einen Anti-Grayzone-Gipfel in London einzuberufen, zu dem sie Vertreter kriegsbefürwortender US-amerikanischer und britischer regierungsnaher Organisationen wie Bellingcat und BBC einluden. Es ist unklar, ob die geplante Verschwörungssitzung zu etwas anderem geführt hat als zu einer massiven Blamage für ihre Planer, nachdem wir den rachsüchtigen Plan aufgedeckt hatten.

Khan fordert „dringende polizeiliche Maßnahmen“ gegen seine Feinde

Nur wenige Tage, nachdem The Grayzone den verrückten Plan von Khan und Mason aufgedeckt hatte, schickte Khan eine E-Mail an den konservativen Abgeordneten Bob Seeley, einen militanten Militärveteranen und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des britischen Parlaments, in der er sich darüber beklagte, dass er zur Zielscheibe einer „ernsthaften Eskalation der staatlichen russischen Cyberangriffe auf britische Forscher, Journalisten und Experten“ geworden sei.

Lesen Sie hierden Brief von Amil Khan an den Abgeordneten Bob Seeley .

Khan teilte Seeley mit, er habe die britische Polizei und seinen örtlichen Parlamentsabgeordneten darüber informiert, dass seine ProtonMail gehackt worden sei, was nur das Ergebnis einer „staatlichen Fähigkeit“ sein könne. Unter Bezugnahme auf die Grauzone behauptete er, dies habe „zu einem Artikel in einem pro-russischen US-Outlet“ geführt, bevor „Netzwerke von Social-Media-Konten … die in diesem Artikel enthaltenen Behauptungen verbreiteten“. Khan beklagte, dass „die Polizei dies als eine Reihe von isolierten Vorfällen betrachtet und die breiteren Auswirkungen nicht berücksichtigt“.

Khan betonte gegenüber Seeley, wenn die „ernsthafte Eskalation“ nicht „bald angegangen“ werde und es keine „dringenden polizeilichen Maßnahmen zur Untersuchung des kriminellen Verhaltens“ gebe, werde es „wahrscheinlich weiter eskalieren, wahrscheinlich in Richtung physischer Angriffe.“ Er verglich sein Leiden mit dem des syrischen Weißhelm-Gründers und ehemaligen britischen Militärgeheimdienstmitarbeiters James Le Mesurier, der im November 2019 unter verdächtigen Umständen ums Leben kam, und erklärte: „Was wir jetzt sehen, ist das gleiche Spielbuch in größerem Maßstab.“

Es ist ungewiss, ob Seeley auf Khans paranoide Tiraden reagierte. Nichtsdestotrotz könnte der eifrige Kreuzzug des Valent-Chefs gegen die Grauzone erklären, warum ich, Kit Klarenberg, in jenem Sommer von einem britischen Polizeidetektiv per E-Mail belästigt und dann im Mai 2023 von der britischen Anti-Terror-Polizei am Londoner Flughafen Luton aus einem Flugzeug gezerrt wurde. Sechs Stunden lang befragten mich die Anti-Terror-Polizisten zu meiner Berichterstattung und zu den allgemeinen Abläufen in diesem Geschäft, während sie meine digitalen Geräte durchsuchten.

Alchemistische Spione schüren religiösen Konflikt in Tschetschenien

Neben dem geplanten juristischen Angriff auf The Grayzone und andere Medien, die die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine kritisiert haben, skizzierten die Spezialisten für Informationskriegsführung von Project Alchemy zynische Pläne, um „einen Keil zwischen die Wahrnehmung und die Realität des russischen Staates als globalen ‚Live‘-Akteur zu treiben“. Alchemy hielt es für unerlässlich, „zu verstehen und dann den Russen zu zeigen, dass [der Krieg] Putins Fehler war“.

Ein Mittel, um innenpolitische Unzufriedenheit zu säen, war die „Agitation gegen Kadyrows tschetschenische Islamisten, die [das] Land der Pescherska Lawra“ – das historische orthodoxe Kloster in Kiew – „und das Erbe des heiligen Wladimir“ besudeln. Hier war das Ziel klar und unbestreitbar verdreht: den Hass zwischen der christlichen und der muslimischen Bevölkerung Russlands zu schüren, um sie zu destabilisieren.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

