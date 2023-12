Gaza’s orphans: Pain without borders The pain of Gaza’s orphaned children is unimaginable. In their name, we must act now to stop Israel’s genocide.

Angehörige von Jehad Arafat, der bei einem israelischen Bombenangriff getötet wurde,

Ein Kind trauert am 21. Dezember 2023 im Najar-Krankenhaus in Rafah um die Leichen der Getöteten [Mahmud Hams/AFP].

Das Leid der Waisenkinder in Gaza ist unvorstellbar. In ihrem Namen müssen wir jetzt handeln, um Israels Völkermord zu stoppen.

Gazas Waisenkinder: Schmerz ohne Grenzen

Von Ghada Ageel

26. Dezember 2023

Im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens durchdringen die Schreie eines 11-jährigen Jungen namens Ahmad die Luft. „Ich will meinen Baba, meinen Baba, Baba“, schluchzt Ahmad. Sein Flehen hallt durch das Lager und offenbart die tiefe Leere, die der Mord an seinem Vater durch die israelischen Besatzungstruppen hinterlassen hat.

„Wo bist du, Baba? Warum haben sie dich ermordet? Welches Verbrechen hat er begangen?“

Die Menschen versuchen, den trauernden Jungen zu trösten, aber er ist nicht zu trösten: „Er hat mir versprochen, am Leben zu bleiben und nicht zu gehen. Ich bin müde. Lasst mich in Ruhe.“

Einige tausend Kilometer entfernt, in Belgien, trauert ein anderer palästinensischer Junge, der 15-jährige Zain, um seinen Vater, den Al Jazeera-Kameramann Samer Abudaqa. Zain erzählt von der Tragödie, die sich am 15. Dezember abspielte, und macht die Grausamkeit der Ermordung seines Vaters durch eine israelische Drohne deutlich.

Nachdem er von einem Schrapnell getroffen worden war, verblutete Samer fünf Stunden lang auf dem Gelände von Farhanah, der High School, die ich in Khan Younis besuchte. Drei Mitglieder eines Ambulanzteams, darunter mein Freund Rami Budeir, der versuchte, Samer zu retten, wurden ebenfalls angegriffen und getötet.

Das Ausmaß der Gräueltat ist in Zains tränenüberströmten Augen und seinem Gesicht eingebrannt, wenn er über seinen Vater spricht. Er gelobt, jeden Tag für ihn zu beten. Seine Stimme bricht, als er ein Lied singt, das er für seinen Vater geschrieben hat. „Mein Herz vermisst dich. Die Trennung quält mich. Mein Herz ist nach dir verloren, und Bitterkeit ist der Geschmack in meinem Mund.“

Zains Worte in Belgien, Ahmads Schreie in Dschabalija erreichen mich hier in Edmonton, Kanada.

Ich ertappe mich dabei, wie ich schluchze, unfähig, die Bilder ihres Schmerzes abzuschütteln oder mich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die sie hervorrufen. Mein Herz ist in den letzten 80 Tagen tausendmal zerbrochen, und es bricht wieder einmal. Ich kann mich den Gedanken an diese Kinder nicht entziehen, die das anhaltende Trauma erleiden, von einer völkermordenden Armee absichtlich zu Waisen gemacht worden zu sein.

Was den Schmerz noch unerträglicher macht, ist die Tatsache, dass Zain im gleichen Alter wie mein eigener Sohn Aziz ist und ihm in jeder Hinsicht verblüffend ähnlich sieht – Gesichtszüge, Größe, Körperbau, Stimme und sogar die Wahl der Kleidung und der Frisur. Diese unheimlichen Ähnlichkeiten verstärken die tiefe Trauer, die ich für Zain und die Hunderttausenden von Kindern empfinde, die in Gaza Eltern, Verwandte und Freunde verloren haben.

Während ich an Zain und seinen Vater denke, der angegriffen wurde, weil er eine Presseweste trug, schweifen meine Gedanken zu einer anderen palästinensischen Waise, der 12-jährigen Donia Abu Muhsen.

Donia erholte sich gerade im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, als Samers Leichnam hereingebracht und für die Beerdigung vorbereitet wurde. Bei der israelischen Bombardierung eines Hauses, in dem Donia und ihre Familie Zuflucht gefunden hatten, waren ihre Eltern und zwei Geschwister getötet und ihr Bein zerschmettert worden, so dass es amputiert werden musste.

Als Donia in einem Video, das einige Tage vor ihrem Tod aufgenommen wurde, in die Kamera blickt, hat sie ein schwaches Lächeln im Gesicht. Ihr Lebenswille und ihre Träume sind stark. Sie sagt, sie wolle studieren und Ärztin werden. „Wir sind jetzt allein, ohne [meine Familie]. Ich war sehr mit ihnen verbunden. Aber ich muss weitermachen“, sagt sie.

Aber die israelischen Besatzungstruppen haben ihr das nicht erlaubt. Zwei Tage nach der Ermordung von Samer beendeten sie auch Donias Traum. Sie beschossen das Nasser-Krankenhaus und ermordeten das Waisenmädchen in ihrem Krankenhausbett.

Ich denke an andere Kinder, die überlebt haben, aber deren Herzen und Körper gebrochen sind und die niemanden in ihrer Großfamilie haben, der sich um sie kümmert. Ein anderes junges Waisenkind, vielleicht so alt wie Donia, erzählt in einem anderen Video ihre erschütternde Geschichte. Sie erzählt, dass sie 70 Menschen verloren hat, darunter ihre Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel, als sie nach dem Verlust ihres Hauses Zuflucht in einer Hütte am Strand suchte.

Nur sie und ihr fünfjähriger Bruder Kanan überlebten. Da sie nicht laufen kann und dringend operiert werden muss, betet sie für die Öffnung des Grenzübergangs Rafah und hofft auf eine Chance zur Ausreise.

Sie ist eine von 55.000 Verwundeten, die derzeit von der Welt im Stich gelassen werden und über den Gazastreifen verstreut sind, wo ein von Menschen verursachter medizinischer Zusammenbruch stattfindet. Unter Tränen und mit einer Stimme und einem Gesichtsausdruck, die den härtesten Stein brechen könnten, sagt das Mädchen: „Wenn die Grenze nicht innerhalb von 48 Stunden geöffnet wird, werde ich nicht mehr laufen können. Ich habe große Schmerzen und vermisse das Gehen und meine Eltern sehr“.

Angesichts des Schreckens und des Schmerzes, den die Kinder in Gaza erleben, ist der Schrei nach Gerechtigkeit kein bloßer Appell, sondern ein weltweiter Aufruf an die Menschheit, an ihr kollektives Gewissen, sofern es noch existiert.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Mächte, allen voran Amerika, diesen Völkermord offen gutheißen und verhindern, dass ihm ein Ende gesetzt wird. Sie sorgen dafür, dass noch mehr Kinder zu Waisen werden, hungern müssen, obdachlos werden, Tag und Nacht bombardiert werden und ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und elterlicher Liebe und Fürsorge verwehrt wird.

Doch es gibt auch immer mehr Stimmen des Friedens und der Hoffnung.

Die russisch-amerikanische Aktivistin Masha Gessen hob bei der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises hervor, dass die Welt immer noch die Möglichkeit hat, in Gaza zu intervenieren. Gessen betonte: „Der größte Unterschied zwischen dem Gazastreifen und den jüdischen Ghettos im von den Nazis besetzten Europa besteht darin, dass viele Gazaner, die meisten Gazaner noch am Leben sind, und die Welt hat immer noch die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun.“

Auch wenn wir Donia und die Eltern von Zain, Ahmad und dem kleinen Waisenmädchen nicht retten konnten, gibt es noch eine Chance, diejenigen zu retten, die in Gaza noch am Leben sind. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand!

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Vertragsgebiet 6 in Kanada.

