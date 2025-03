https://www.middleeasteye.net/news/us-president-donald-trump-threatens-palestinians-gaza-death-stunning-social-media-post



Donald Trump droht Palästinensern in Gaza in einem atemberaubenden Social-Media-Post mit dem Tod

Die Nachricht kommt, während die Medienberichterstattung von der Nachricht überschwemmt wird, dass sich US- und Hamas-Beamte in Doha persönlich treffen

US-Präsident Donald Trump spricht am 4. März 2025 in Washington, DC, vor einer gemeinsamen Kongresssitzung im US-Kapitol. (Win McNamee/Reuters)

Von Yasmine El-Sabawi

Veröffentlicht am: 6. März 2025,

In seiner bisher atemberaubendsten Aussage zum Gazastreifen drohte Donald Trump am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform TruthSocial allen zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen mit dem Tod, sollten die von den al-Qassam-Brigaden und anderen dort kämpfenden Fraktionen gefangen gehaltenen israelischen Gefangenen nicht freigelassen werden.

„’Shalom Hamas‘ bedeutet Hallo und Auf Wiedersehen – Sie haben die Wahl“, begann Trump seinen Beitrag und verwendete dabei den hebräischen Gruß, der dem arabischen ‚Salam‘ entspricht.

„Lassen Sie alle Geiseln jetzt frei, nicht später, und geben Sie sofort alle Leichen der von Ihnen ermordeten Menschen zurück, oder es ist AUS für Sie„, warnte er. ‚Nur kranke und verdrehte Menschen behalten Leichen, und Sie sind krank und verdreht!“

Der US-Präsident sagte, er werde ‘Israel alles schicken, was es braucht, um den Job zu beenden“.

Am Freitag teilte die Trump-Administration dem Kongress mit, dass sie einen Waffenverkauf im Wert von fast 3 Milliarden Dollar an Israel genehmigt habe, der auch 2.000 Pfund schwere „Bunker-Buster“-Bomben umfasst, die zuvor von der Biden-Administration ausgesetzt worden waren.

„Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn ihr nicht tut, was ich sage“, drohte Trump in seinem Social-Media-Post. “Ich habe mich gerade mit euren ehemaligen Geiseln getroffen, deren Leben ihr zerstört habt. Das ist eure letzte Warnung!“

Es bleibt unklar, welchen Zeitrahmen der Präsident im Auge hat, wenn er von einer „letzten Warnung“ spricht, da sein Nahost-Gesandter Steve Witkoff in den nächsten Tagen in die Region zurückkehren soll, um den Stand des Waffenstillstandsabkommens zu besprechen.

„An das Volk von Gaza: Eine schöne Zukunft erwartet euch, aber nicht, wenn ihr Geiseln haltet. Wenn ihr das tut, seid ihr TOT!“

– Donald Trump

Die erste Phase endete am 1. März, als Israel sich weigerte, die zweite Phase umzusetzen, in der es seine Truppen aus Gaza abziehen würde.

Stattdessen fordert Israel nun eine Verlängerung der ersten Phase und die Freilassung aller seiner Gefangenen. Die Hamas hat diesen Vorschlag abgelehnt und erklärt, dass nur die zweite Phase des Abkommens die Freilassung der verbleibenden Gefangenen im Austausch für in Israel inhaftierte Palästinenser gewährleisten würde.

„Für die Führung ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Gaza zu verlassen, solange noch eine Chance besteht„, sagte Trump, aber er beließ es nicht bei Drohungen gegen die Hamas.

Der Präsident drohte allen zwei Millionen Einwohnern von Gaza mit dem Tod.

„An die Menschen in Gaza: Eine schöne Zukunft erwartet Sie, aber nicht, wenn Sie Geiseln festhalten. Wenn Sie das tun, sind Sie TOT!“, schrieb er. „Treffen Sie eine kluge Entscheidung. LASSEN SIE JETZT DIE GEISELN FREI, SONST WERDEN SIE SPÄTER DIE HÖLLE ZAHLEN MÜSSEN!“

Beispiellose Gespräche

Trumps schockierende Worte an alle Zivilisten in Gaza richten sich nur wenige Stunden, nachdem die Nachrichtenagentur Axios enthüllte, dass die USA in direkten Gesprächen mit der Hamas stehen – ein beispielloser Schritt, da die Gruppe seit 1997 als terroristische Organisation eingestuft wird.

Die beiden Seiten trafen sich von Angesicht zu Angesicht in der katarischen Hauptstadt Doha, und diese Gespräche dauern an, bestätigte der Pressesprecher des Weißen Hauses am Mittwoch gegenüber Reportern.

Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Freilassung von Edan Alexander aus New Jersey, der vermutlich der letzte lebende amerikanische Gefangene in Gaza ist.

Vier weitere amerikanische Gefangene waren zuvor in Abwesenheit für tot erklärt worden.

„Amerikanische Leben stehen auf dem Spiel“, sagte Karoline Leavitt Reportern bei der Pressekonferenz im Weißen Haus: “Der Präsident hat bewiesen, dass er es für eine vertrauensvolle Bemühung hält, das zu tun, was im besten Interesse des amerikanischen Volkes ist, indem er mit Menschen auf der ganzen Welt spricht und das tut, was im besten Interesse des amerikanischen Volkes ist.“

Israel sei zu den Gesprächen konsultiert worden, fügte sie hinzu.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Mittwoch, dass seine Regierung Washington gegenüber „ihren Standpunkt“ zu den Gesprächen mit der Hamas dargelegt habe.

Er hat seit mehreren Tagen deutlich gemacht, dass er bereit ist, einen umfassenden Krieg gegen Gaza zu führen, und 400.000 Reservisten einberufen, sollte sich die Hamas weigern, die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens zu verlängern.

Seit dem Ende dieser Phase hat Israel erneut eine Blockade gegen Gaza verhängt, die verhindert, dass Lebensmittel, Wasser, Treibstoff und Medikamente in die Enklave gelangen. Amnesty und andere Menschenrechtsgruppen haben diesen Schritt als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Übersetzt mit Deepl.com

