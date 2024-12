https://www.palestinechronicle.com/white-house-provided-coordinates-to-save-family-israel-killed-them-report/



Weißes Haus lieferte Koordinaten zur „Rettung“ der Familie, Israel tötete sie – Bericht

6. Dezember 2024

Mehrere Mitglieder einer palästinensischen Familie in Gaza wurden getötet, nachdem das Weiße Haus Israel die Koordinaten zur Rettung der Familie gegeben hatte. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Nihad Awad, der Geschäftsführer des Council on American-Islamic Relations, sagte gegenüber The Intercept, dass Israel „wusste, dass sie all dies ohne ernsthaften Druck durch das Weiße Haus tun konnten“.

Mehrere Mitglieder einer palästinensischen Familie in Gaza wurden getötet, nachdem das Weiße Haus die Koordinaten des Hauses der Alsayeds an Israel weitergegeben hatte, um sie zu retten, aber Israel bombardierte das Haus ein zweites Mal, wie The Intercept berichtet.

Am 14. Oktober erhielt Ayman Alsayed einen Anruf von seinem Bruder Diaa aus Gaza-Stadt, der ihm mitteilte, dass ein Luftangriff auf das Haus der Familie in Jabaliya erfolgt sei, so der Bericht vom Freitag. Einige Verwandte, darunter die Mutter, seien getötet worden, während die Überlebenden, zum Teil verletzt, in der zerbombten Wohnung festsaßen. Ihr Bruder Ashraf wurde schwer verwundet.

Diaa flehte Ayman an, „von Amerika aus alles zu tun, um der Familie zu helfen“, heißt es in dem Bericht.

Ayman versuchte es auf allen möglichen Wegen, bis „ein Freund ihn mit dem Leiter einer gemeinnützigen Organisation in Washington in Verbindung brachte, der einen Kontakt zum Weißen Haus hatte“.

Er teilte ihnen die Adresse und die Koordinaten des Hauses mit und sagte zu The Intercept: „Wir haben das geschickt, damit sie es an die Israelis weitergeben können, damit der Krankenwagen die Leute abholen kann.“

Stundenlanges Bluten

Ayman blieb in Kontakt mit seiner überlebenden Familie in Jabaliya, von denen einige „seit Stunden bluteten“. Gegen 07:30 Uhr, so der Bericht, gelang es einem örtlichen Arzt, in das Haus zu gelangen und die verletzten Kinder wegzubringen.

„Der Arzt sagte, er würde zurückkehren, um den überlebenden Erwachsenen zu helfen, das Haus zu verlassen“, so The Intercept, doch etwa 15 Minuten später kam die niederschmetternde Nachricht.

„Der Arzt und die meisten der Kinder waren getötet worden. Und das Haus war erneut angegriffen worden. Nur einer seiner Brüder und sein Neffe hatten überlebt“, so der Bericht weiter.

Ayman wurde „mit einem tiefen Schuldgefühl zurückgelassen“, so The Intercept.

„Ich glaube, dass ich meiner Familie geschadet und nicht geholfen habe, indem ich all diese Informationen an die Botschaft weitergegeben habe, die sie dann an die Israelis weitergegeben hat. Und anstatt den Krankenwagen in Sicherheit zu bringen, griffen sie das Haus erneut an, indem sie die Koordinaten benutzten, die wir ihnen gaben“, sagte er.

Straffreiheit

Nihad Awad, der Geschäftsführer des Council on American-Islamic Relations, sagte gegenüber The Intercept, dass Israel „wusste, dass sie all dies tun konnten, ohne dass das Weiße Haus ernsthaften Druck ausübte“.

„Das Weiße Haus zeigt mit dieser Aktion, dass es die Informationen an die Israelis weitergegeben hat, dass es inkompetent ist. Sie haben nicht die Entschlossenheit, Israel zur Verantwortung zu ziehen“, sagte Awad.

Laut The Intercept bestätigte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, dass das Weiße Haus „Informationen über den ersten Angriff erhalten hat und dass mehrere Behörden, einschließlich des Außenministeriums, an den Bemühungen um Hilfe beteiligt waren.“

Die von den Kontakten der Familie erhaltenen Informationen wurden auch „an die israelischen Behörden und die UNO weitergeleitet, um weitere Unterstützung zu erhalten“, sagte der Sprecher.

Nach Angaben von Aymans Bruder Diaa hatte eine Drohne den Arzt und die Kinder verfolgt, als sie das Haus der Familie verließen. Sein 8-jähriger Neffe Mohammed, der den Arzt begleitet hatte, wurde Zeuge des Angriffs, konnte aber entkommen.

Nach dem zweiten Angriff, etwa 11 Stunden nach dem ersten Luftangriff, waren der Arzt und 11 Mitglieder der Familie Alsayed getötet worden, darunter sechs Kinder, so The Intercept.

„Die einzigen Familienmitglieder, die überlebten, waren Ashraf Alsayed, der nun aufgrund der Verletzungen durch den Angriff gelähmt ist, und Mohammed, sein einziges überlebendes Kind“, so der Bericht weiter.

Dutzende von Geschichten

„Leider ist die Geschichte dieser Familie eine von Dutzenden von Geschichten“, zitiert der Bericht Nebal Farsakh, einen Sprecher der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft.

„Aus früheren Erfahrungen, bei denen wir sogar den Zugang für das Personal koordiniert hatten, wurde der Krankenwagen oft angegriffen, obwohl er Teil einer koordinierten Mission war“, so Farsakh.

Die Ermordung der sechsjährigen Hind Rajab sowie mehrerer Familienangehöriger und zweier Sanitäter, die ihr zu Hilfe kamen, ging um die Welt. Der Krankenwagen des Roten Halbmonds, „der mit israelischer Genehmigung zu ihrer Rettung unterwegs war, wurde angegriffen, als er sie erreichte“, so The Intercept.

Im April wurden sieben Mitglieder des World Central Kitchen-Teams bei einem israelischen Luftangriff auf zwei ihrer Fahrzeuge, „die mit dem WCK-Logo versehen waren, getötet “. Der Angriff erfolgte „trotz koordinierter Bewegungen“ mit der israelischen Armee, so die WCK damals in einer Erklärung.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner fortgesetzten brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 44.612 Palästinenser getötet und 105.834 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Frauen und Kinder.

Millionen von Vertriebenen

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – die größte Massenflucht aus Palästina seit der Nakba 1948.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

