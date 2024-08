https://consortiumnews.com/2024/08/19/vijay-prashad-the-far-right-of-a-special-type/?eType=EmailBlastContent&eId=1f612479-c0f3-4a21-b3a1-c8ce6e151bc3



Vijay Prashad: Die extreme Rechte der besonderen Art

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

19. August 2024

Faschismus ist ein unzureichender Begriff, da er die enge Umarmung zwischen liberalen und rechtsextremen Kräften leugnet. Hier sind 10 Thesen, um diese „innige Umarmung“ und den Aufstieg der extremen Rechten eines besonderen Typs zu verstehen.

[Hinweis: Facebook verbietet die Veröffentlichung dieses Artikels mit der Begründung, er verwende „irreführende Links oder Inhalte, um Menschen dazu zu bringen, eine Website zu besuchen oder auf ihr zu bleiben“. Consortium News hat eine Überprüfung bei Facebook eingereicht und darauf hingewiesen, dass FB den Artikel nicht verstanden hat, da es sich um ein wichtiges Thema handelt].

Die Frage, wie Donald Trump als ernstzunehmender Kandidat für das Amt des US-Präsidenten zu verstehen ist,hat seit 2016 für große Verwirrung gesorgt.

Trump ist alles andere als ein isoliertes Phänomen, denn er ist neben anderen starken Männern wie Viktor Orbán, seit 2010 Ministerpräsident von Ungarn, Recep Tayyip Erdogan, seit 2014 Präsident der Türkei, und Narendra Modi, seit 2014 Ministerpräsident von Indien, an die Macht gekommen.

Menschen wie diese, die durch liberale Institutionen an die Macht gekommen sind und ihre Herrschaft zementiert haben, lassen sich anscheinend nicht dauerhaft durch die Wahlurne entfernen. Es ist deutlich geworden, dass in liberal-demokratischen Staaten, deren Verfassungen den Schwerpunkt auf Mehrparteienwahlen legen und gleichzeitig Raum für die schrittweise Etablierung von Einparteienherrschaft lassen, ein Rechtsruck stattfindet.

Das Konzept der liberalen Demokratie war und ist ein höchst umstrittenes Konzept, das im 18. und 19. Jahrhundert von den europäischen und amerikanischen Kolonialmächten entwickelt wurde.

Jahrhundert entstanden ist. Seine Forderungen nach innerem Pluralismus und Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und politischer Gewaltenteilung gingen einher mit kolonialen Eroberungen und dem Einsatz des Staates zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft über die eigenen Gesellschaften. Der heutige Liberalismus lässt sich nicht ohne weiteres mit der Tatsache vereinbaren, dass die Länder der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 74,3 Prozent der weltweiten Militärausgaben auf sich vereinen.

In Ländern mit Verfassungen, die den Schwerpunkt auf Mehrparteienwahlen legen, hat sich zunehmend eine Einparteienherrschaft etabliert. Diese Einparteienherrschaft kann zuweilen durch die Existenz von zwei oder sogar drei Parteien verschleiert werden, was die Tatsache verdeckt, dass die Unterschiede zwischen diesen Parteien immer geringer werden.

Helios Gómez, Spanien, „Viva Octubre“ oder „Es lebe der Oktober“, 1934.

Es hat sich gezeigt, dass eine neue Art von Rechten nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch ihre Dominanz in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Ideologie und Wirtschaft entstanden ist, und dass es dieser neuen Art von Rechten nicht unbedingt darum geht, die Normen der liberalen Demokratie zu stürzen.

Dies haben wir in Anlehnung an die Schriften unseres verstorbenen Senior Fellow Aijaz Ahmad als „die enge Umarmung zwischen Liberalismus und der extremen Rechten“ bezeichnet.

Die Formulierung dieser „innigen Umarmung“ ermöglicht es uns zu verstehen, dass zwischen Liberalismus und der extremen Rechten kein notwendiger Widerspruch besteht und dass der Liberalismus kein Schutzschild gegen die extreme Rechte ist, und schon gar nicht ihr Gegengift. Vier theoretische Elemente sind der Schlüssel zum Verständnis dieser „innigen Umarmung“ und des Aufstiegs der extremen Rechten einer besonderen Art:

Die neoliberale Austeritätspolitik in Ländern mit liberalen Wahlinstitutionen hat die sozialen Wohlfahrtssysteme, die die Existenz liberaler Gefühle ermöglicht hatten, ausgelöscht. Das Versagen des Staates, sich um die Armen zu kümmern, verwandelte sich in eine Härte ihnen gegenüber.

Ohne ein ernsthaftes Engagement für soziale Wohlfahrt und Umverteilungsprogramme driftete der Liberalismus selbst in die Welt der rechtsextremen Politik ab. Dazu gehören höhere Ausgaben für den internen Repressionsapparat, der die Arbeiterviertel und die internationalen Grenzen überwacht, sowie die immer knauserigere Verteilung sozialer Güter, die nur dann ausgezahlt werden, wenn die Empfänger es zulassen, dass ihnen grundlegende Menschenrechte vorenthalten werden (z. B. indem sie der obligatorischen Verwendung von Geburtenkontrolle „zustimmen“).

Auf diesem Terrain fand die extreme Rechte eines besonderen Typs immer mehr Akzeptanz als politische Kraft, da die Parteien des Liberalismus sich der Politik zuwandten, für die die extreme Rechte eingetreten war. Mit anderen Worten, diese Tendenz, sich auf die Politik der extremen Rechten zu stützen, ermöglichte es der extremen Rechten, zum Mainstream zu werden.

Schließlich haben sich die politischen Kräfte des Liberalismus und der extremen Rechten auf breiter Front zusammengeschlossen, um den Einfluss der Linken auf die Institutionen zu schwächen. Zwischen der extremen Rechten und ihren liberalen Gegenspielern gibt es keine grundlegenden wirtschaftlichen Unterschiede hinsichtlich der Klasse. In den imperialistischen Ländern gibt es eine große Übereinstimmung der Ansichten über die Aufrechterhaltung der US-Hegemonie, Feindseligkeit und Verachtung für den globalen Süden und einen zunehmenden Hurrapatriotismus, wie die uneingeschränkte militärische Unterstützung des Völkermords, den Israel an den Palästinensern begeht, zeigt.

Nach der Niederlage des italienischen, deutschen und japanischen Faschismus im Jahr 1945 waren die Kommentatoren im Westen besorgt über die Ausbreitung der extremen Rechten in ihren Gesellschaften. Die meisten Marxisten erkannten jedoch, dass die extreme Rechte nicht aus dem Nichts entstanden war, sondern aus den Widersprüchen des Kapitalismus selbst. Der Zusammenbruch des Dritten Reiches war nur eine Phase in der Geschichte der extremen Rechten und der Entwicklung des Kapitalismus: Sie würde wieder auftauchen, vielleicht in einem anderen Gewand.

Im Jahr 1964 schrieb der polnische Marxist Michal Kalecki den anregenden Artikel „Der Faschismus unserer Zeit“ („Faszyzm naszych czasów“). In diesem Aufsatz stellte Kalecki fest, dass die neuartigen faschistischen Gruppen, die damals entstanden, „die reaktionären Elemente der breiten Masse der Bevölkerung“ ansprachen und „von den reaktionärsten Gruppen des Großkapitals subventioniert wurden“.

Aber, so Kalecki, „die herrschende Klasse als Ganzes, auch wenn sie die Idee der Machtergreifung durch faschistische Gruppen nicht schätzt, unternimmt keine Anstrengungen, sie zu unterdrücken und beschränkt sich darauf, sie wegen Übereifers zu tadeln“.

Diese Haltung besteht auch heute noch: Die herrschende Klasse insgesamt fürchtet nicht den Aufstieg dieser faschistischen Gruppen, sondern nur ihr „exzessives“ Verhalten, während die reaktionärsten Teile des Großkapitals diese Gruppen finanziell unterstützen.

Mario Schifano, Italien, „Nein“, 1960.

Eineinhalb Jahrzehnte später, als Ronald Reagan kurz davor zu stehen schien, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, veröffentlichte Bertram Gross Friendly Fascism: The New Face of Power in America (1980), das sich großzügig auf The Power Elite (1956) von C. Wright Mills und Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order (1966) von Paul A. Baran und Paul M. Sweezy.

Gross argumentierte, dass die extreme Rechte keine Springerstiefel und Hakenkreuze benötige, da große Monopolunternehmen die demokratischen Institutionen in den Vereinigten Staaten abgewürgt hätten: Diese Orientierung würde durch die Institutionen der liberalen Demokratie selbst kommen. Wer braucht schon Panzer, wenn man die Banken hat, die die Drecksarbeit machen?

Die Warnungen von Kalecki und Gross erinnern uns daran, dass die enge Verbindung zwischen dem Liberalismus und der extremen Rechten kein neues Phänomen ist, sondern eines, das tief aus den kapitalistischen Ursprüngen des Liberalismus stammt: Der Liberalismus war nie etwas anderes als das freundliche Gesicht der normalen Brutalität des Kapitalismus.

Die Liberalen verwenden das Wort „Faschismus“, um sich von der extremen Rechten zu distanzieren. Diese Verwendung des Begriffs ist eher moralistisch als präzise, da sie die Nähe zwischen Liberalen und der extremen Rechten leugnet. Zu diesem Zweck haben wir 10 Thesen zu dieser extremen Rechten der besonderen Art formuliert, von denen wir hoffen, dass sie Diskussionen und Debatten auslösen werden. Dies ist eine vorläufige Erklärung, eine Einladung zum Dialog.

These eins. Die extreme Rechte eines besonderen Typs nutzt so weit wie möglich demokratische Instrumente. Sie glaubt an den Prozess, der als „langer Marsch durch die Institutionen“ bekannt ist, durch den sie geduldig politische Macht aufbaut und die ständigen Institutionen der liberalen Demokratie mit ihren Kadern besetzt, die dann ihre Ansichten in das Mainstream-Denken einbringen.

Auch die Bildungseinrichtungen sind für die extreme Rechte von besonderer Bedeutung, da sie die Lehrpläne für die Studenten in ihren jeweiligen Ländern bestimmen. Es gibt keinen Grund für die extreme Rechte besonderer Art, diese demokratischen Institutionen beiseite zu schieben, solange sie den Weg zur Macht nicht nur über den Staat, sondern auch über die Gesellschaft bieten.

These 2. Die extreme Rechte eines bestimmten Typs treibt die Zermürbung des Staates und die Verlagerung seiner Funktionen in den privaten Sektor voran. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel trägt ihr Hang zur Sparsamkeit dazu bei, die Quantität und Qualität der Kader in staatlichen Kernfunktionen wie dem US-Außenministerium zu verringern.

Viele der Funktionen solcher Institutionen, die jetzt privatisiert sind, werden stattdessen von Nichtregierungsorganisationen wahrgenommen, die von neu entstehenden Milliardärskapitalisten wie Charles Koch, George Soros, Pierre Omidyar und Bill Gates geleitet werden.

These 3. Die extreme Rechte eines besonderen Typs nutzt den Repressionsapparat des Staates im Rahmen des rechtlich Zulässigen, um ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen und die Bewegungen der wirtschaftlichen und politischen Opposition zu demobilisieren. Liberale Verfassungen bieten einen großen Spielraum für diese Art der Nutzung, den liberale politische Kräfte im Laufe der Zeit genutzt haben, um jeglichen Widerstand der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und der Linken zu unterdrücken.

Maryan, Polen, „Personnage“ oder „Charakter“, 1963.

These 4. Die extreme Rechte eines bestimmten Typs schürt eine homöopathische Dosis von Gewalt in der Gesellschaft durch die faschistischeren Elemente innerhalb ihrer politischen Koalition, um Angst zu erzeugen, aber nicht genug Angst, um die Menschen gegen sie aufzubringen. Die meisten Menschen der Mittelschicht auf der ganzen Welt suchen nach Bequemlichkeit und fühlen sich durch Unannehmlichkeiten (wie sie durch Unruhen usw. entstehen) gestört.

Aber gelegentlich wird die Ermordung eines Gewerkschaftsführers oder die Bedrohung eines Journalisten nicht der extremen Rechten eines bestimmten Typs angelastet, die oft vorschnell jede direkte Verbindung mit den faschistischen Randgruppen abstreitet (die jedoch organisch mit der extremen Rechten verbunden sind).

These 5. Die extreme Rechte eines besonderen Typs bietet eine teilweise Antwort auf die Einsamkeit, die in das Gewebe der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft eingewoben ist. Diese Einsamkeit rührt von der Entfremdung durch prekäre Arbeitsbedingungen und lange Arbeitszeiten her, die die Möglichkeit, eine lebendige Gemeinschaft und ein soziales Leben aufzubauen, untergraben.

Die extreme Rechte baut keine wirkliche Gemeinschaft auf, es sei denn, es handelt sich um eine parasitäre Beziehung zu religiösen Gemeinschaften. Stattdessen entwickelt sie die Idee einer Gemeinschaft, einer Gemeinschaft durch das Internet oder einer Gemeinschaft durch Massenmobilisierungen von Einzelpersonen oder einer Gemeinschaft durch gemeinsame Symbole und Gesten. Der immense Hunger nach Gemeinschaft wird scheinbar von der extremen Rechten gelöst, während das Wesen der Einsamkeit eher in Wut als in Liebe zerfließt.

These 6. Die extreme Rechte besonderer Art nutzt ihre Nähe zu privaten Medienkonglomeraten zur Normalisierung ihres Diskurses und ihre Nähe zu den Besitzern sozialer Medien, um die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Ideen zu erhöhen. Dieser hochgradig agitatorische Diskurs schafft einen Rausch, der Teile der Bevölkerung entweder online oder auf der Straße zur Teilnahme an Kundgebungen mobilisiert, bei denen sie dennoch eher Individuen als Mitglieder eines Kollektivs bleiben. Das Gefühl der Einsamkeit, das durch die kapitalistische Entfremdung entsteht, wird für einen Moment gedämpft, aber nicht überwunden.

These 7. Die extreme Rechte eines besonderen Typs ist eine zeltartige Organisation, die ihre Wurzeln in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hat. Sie ist überall dort aktiv, wo Menschen zusammenkommen, sei es in Sportvereinen oder karitativen Organisationen. Sie zielt darauf ab, eine Massenbasis in der Gesellschaft aufzubauen, die in der Mehrheitsidentität an einem bestimmten Ort verwurzelt ist (ob Ethnie, Religion oder Nationalgefühl), indem sie jede Minderheit ausgrenzt und dämonisiert. In vielen Ländern stützt sich die extreme Rechte auf religiöse Strukturen und Netzwerke, um eine konservative Auffassung von Gesellschaft und Familie immer tiefer zu verankern.

Achte These. Die extreme Rechte eines besonderen Typs greift die Institutionen der Macht an, die die Grundlage ihrer gesellschaftspolitischen Basis bilden. Sie erweckt die Illusion, eher plebiszitär als patrizisch zu sein, während sie in Wirklichkeit tief in den Taschen der Oligarchie sitzt. Sie erweckt die Illusion des Plebiszits, indem sie eine höchst maskuline Form des Hypernationalismus entwickelt, dessen Dekadenz in ihrer hässlichen Rhetorik durchscheint. Die extreme Rechte nutzt die testosteronhaltige Kraft dieses Hypernationalismus, während sie gleichzeitig ihre angebliche Opferrolle gegenüber der Macht ausspielt.

These Neun. Die extreme Rechte eines besonderen Typs ist eine internationale Formation, die über verschiedene Plattformen wie Steve Bannons The Movement (mit Sitz in Brüssel), das Madrid Forum der Vox Party (mit Sitz in Spanien) und die Anti-LGBTQ+ Fellowship Foundation (mit Sitz in Seattle) organisiert ist.

Diese Gruppen sind in einem politischen Projekt in der atlantischen Welt verwurzelt, das die Rolle der Rechten im globalen Süden stärkt und sie mit den Mitteln ausstattet, um rechte Ideen dort zu vertiefen, wo sie wenig fruchtbaren Boden haben. Sie schaffen neue „Probleme“, die es in diesem Ausmaß vorher nicht gab, wie z. B. die Aufregung um die Sexualität in Ostafrika. Diese neuen „Probleme“ schwächen die Volksbewegungen und festigen den Einfluss der Rechten auf die Gesellschaft.

These 10. Obwohl sich die extreme Rechte eines bestimmten Typs als globales Phänomen darstellen mag, gibt es Unterschiede zwischen ihrer Ausprägung in den führenden imperialistischen Ländern und im Globalen Süden. Im Globalen Norden verteidigen sowohl die Liberalen als auch die Rechtsextremen energisch die Privilegien, die sie in den letzten fünfhundert Jahren durch Ausbeutung erlangt haben – mit militärischen und anderen Mitteln -, während im Globalen Süden die allgemeine Tendenz aller politischen Kräfte darin besteht, Souveränität herzustellen.

Die extreme Rechte eines besonderen Typs entsteht in einer Zeit, die vom Hyperimperialismus geprägt ist, um die Realität der abscheulichen Macht zu verschleiern und so zu tun, als ob sie sich um die isolierten Individuen kümmert, denen sie stattdessen schadet. Sie kennt die menschliche Dummheit gut und nutzt sie aus.

Wenn nicht anders angegeben, stammt die Kunst in diesem Newsletter aus den Dossiers New Clothes, Old Threads: The Dangerous Right-Wing Offensive in Latin America(2021) und What Can We Expect from the New Progressive Wave in Latin America?(2023).

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten können, müssen aber nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit deepl.com

