Amnesty International verurteilt Angriff auf Hilfslieferungen in Rafah

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichtenwebsites

3. Juni 2025

Amnesty International bezeichnet den tödlichen Angriff auf Palästinenser in der Nähe einer Hilfsstation in Gaza als „schrecklichen Vorfall“ und fordert eine unabhängige Untersuchung und Rechenschaftspflicht, während sich die humanitäre Krise in Rafah verschärft.

Amnesty International hat den Angriff auf Palästinenser in der Nähe einer Hilfsgüterverteilungsstelle im Gazastreifen als „schrecklichen Vorfall“ verurteilt und eine sofortige und unabhängige Untersuchung gefordert, um die Umstände aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Menschenrechtsorganisation betonte die dringende Notwendigkeit, humanitäre Hilfe in Gaza über sichere und wirksame Mechanismen zu leisten, die „die Würde der Bevölkerung achten und die Lieferung von Hilfsgütern ohne Gefährdung des Lebens von Zivilisten gewährleisten“.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden am Dienstag mindestens 24 Palästinenser getötet und mehr als 200 verletzt, als israelische Streitkräfte in der Nähe einer von den USA und „Israel“ ausgewiesenen Hilfsstelle westlich von Rafah im Süden Gazas das Feuer auf Zivilisten eröffneten.

In einer separaten Erklärung berichtete die Hamas, dass die Gesamtzahl der Todesopfer durch Angriffe auf Hilfsverteilungszentren in den letzten acht Tagen auf 102 gestiegen sei, und bezeichnete die Ereignisse als „eines der schrecklichsten Massaker“ der jüngeren Geschichte.

„Israel“ wird Verletzung des humanitären Völkerrechts vorgeworfen.

Amnesty International bekräftigte, dass „Israel“ als Besatzungsmacht nach internationalem Recht die volle rechtliche Verantwortung dafür trägt, die Grundbedürfnisse der Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten.

Die Organisation betonte, dass die Behinderung von Hilfslieferungen oder die Gefährdung von Zivilisten, die humanitäre Hilfe suchen, einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt.

Die Organisation machte auch die internationale Gemeinschaft dafür verantwortlich, dass sie es versäumt habe, eine „schreckliche humanitäre Katastrophe und einen Völkermord“ in Gaza zu verhindern. Amnesty forderte alle Länder auf, Waffenlieferungen an ‚Israel‘ unverzüglich einzustellen und Druck auszuüben, um die „grausame Blockade“ des Gazastreifens aufzuheben.

Angesichts der sich verschärfenden humanitären Krise in Gaza reiht sich die Erklärung von Amnesty in die wachsende internationale Kritik an den Angriffen auf Hilfslieferungen nach Gaza und die steigende Zahl palästinensischer Zivilopfer, insbesondere in Rafah, ein.

IOF tötet und verletzt Dutzende Gazaner in Rafah

In diesem Zusammenhang wurden am Dienstag mindestens 23 Palästinenser getötet und 200 weitere verletzt, nachdem israelische Besatzungstruppen das Feuer auf vertriebene, hungernde Zivilisten eröffnet hatten, die auf dem Weg zu humanitären Hilfsgütern westlich von Rafah im südlichen Gazastreifen waren, wie palästinensische Medien berichteten.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium in Gaza am Montag bekannt gegeben, dass die Zahl der Palästinenser, die in der Nähe von Hilfsgüterverteilungszentren getötet wurden, auf 75 gestiegen sei, nachdem am Sonntag 35 Menschen an einem einzigen Tag ums Leben gekommen waren. Seit dem 27. Mai, als die israelische Besatzungsmacht bestimmte Zonen für die Verteilung humanitärer Hilfe ausgewiesen hatte, wurden in diesen Gebieten mehr als 400 Menschen verletzt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass drei Menschen, darunter ein Kind, in der Nacht getötet wurden, als die Besatzung Zelte mit vertriebenen Familien in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens bombardierte. Besatzungsfahrzeuge hätten auch Feuer auf östliche Gebiete der Stadt Gaza eröffnet, fügte unser Korrespondent hinzu.

