Livestream: USA und Israel spielen mit Hamas Waffenstillstandstricks

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

2. Juni 2025

„Israel und die hebräische Presse sagen dies offen – sie sagen, dass sie versuchen, die Hamas zu täuschen“, beobachtete der Journalist und Autor Jeremy Scahill am 29. Mai im Livestream von The Electronic Intifada.

Scahill ist Mitbegründer von Drop Site News, wo er ausführlich über die Verhandlungen zwischen der Hamas auf der einen Seite und Israel und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite berichtet, um dem Völkermord in Gaza ein Ende zu setzen.

In einem Exklusivbericht vom 29. Mai berichtete er über das neueste „Term Sheet“ der Trump-Regierung für ein Abkommen und lieferte im Livestream zusätzliche Einblicke.

Die Sendung enthielt auch eine Diskussion mit der regelmäßigen Mitwirkenden Donya Abu Sitta live aus Gaza, Nachrichten von der stellvertretenden Chefredakteurin Nora Barrows-Friedmanm sowie einen Bericht über den Widerstand von Jon Elmer, einem mitwirkenden Redakteur.

Wir sprachen auch darüber, wie Irland nun als erstes westliches Land erklärt hat, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

Sie können die gesamte Sendung im Video oben in diesem Artikel ansehen.

„Gute Gefühle“ zerfallen zu Staub

Bis zur Sendung am Donnerstag war noch keine Antwort der Hamas auf Witkoffs „Term Sheet“ eingegangen.

Aber die Widerstandsgruppe reagierte am Wochenende und legte – wie Drop Site News am Samstag berichtete – einen Vorschlag vor, der „auf einen dauerhaften Waffenstillstand, einen umfassenden Rückzug [der israelischen Streitkräfte] aus dem Gazastreifen und die Sicherstellung der Hilfslieferungen an unser Volk und unsere Familien im Gazastreifen abzielt“.

Dies war von Anfang an die Grundvoraussetzung für die Widerstandsgruppen, die immer wieder erklärt haben, dass sie bereit sind, alle noch in Gaza befindlichen Israelis sofort und auf einmal freizulassen, unter der Bedingung, dass der Krieg dauerhaft beendet wird und die absichtliche Aushungerung und Belagerung ihres Volkes aufhört.

Obwohl US-Beamte zeitweise signalisiert haben, dass sie diese Bedingungen akzeptieren, hat Israel dies konsequent abgelehnt und nur vorübergehende Waffenstillstände gefordert, um seine Gefangenen zurückzuholen und dann den Völkermord nach Belieben fortzusetzen.

Die Hamas hat Flexibilität gezeigt, indem sie Formeln zugestimmt hat, die diese Grundprinzipien wahren und es den USA und Israel gleichzeitig ermöglichen, zu sagen, dass das Abkommen – zumindest zunächst – kein dauerhaftes Ende der israelischen Angriffe beinhaltet.

Laut ihrem jüngsten Gegenvorschlag, wie Drop Site News berichtete, will die Hamas „eine Garantie, dass, solange die palästinensischen Widerstandskräfte ihre Waffen ruhen lassen, die Verhandlungen über eine vollständige Beendigung des Völkermords über eine anfängliche 60-tägige Waffenruhe hinaus fortgesetzt werden und dass dies von den USA, Ägypten und Katar garantiert wird“.

Dies würde mit einer sofortigen Wiederaufnahme der Hilfslieferungen einhergehen, gemäß den Bedingungen des von den USA vermittelten Waffenstillstands vom Januar, den Israel im März gebrochen hat.

Steve Witkoff, Nahost-Beauftragter von US-Präsident Donald Trump, lehnte den Gegenvorschlag der Hamas jedoch sofort ab und signalisierte damit die völlige Unwilligkeit, tatsächlich eine Lösung zu finden.

„Das ist völlig inakzeptabel und bringt uns nur zurück“, erklärte Witkoff.

Damit scheint erneut der Optimismus getrübt, den Trump und Witkoff selbst letzte Woche bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus geschürt hatten, dass eine Einigung zur Beendigung des Krieges kurz bevorstehe.

Dies ist ein weiteres Beispiel für ein Muster, das sich auch in der gesamten Biden-Regierung zeigt: Die Hamas akzeptiert Bedingungen, die für die Vereinigten Staaten akzeptabel sind, nur um dann, sobald Israel Einwände erhebt, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen.

Scahills Interview ist wichtig, um den Hintergrund dieses anhaltenden Spiels von Lockvogelangeboten und Tricksereien der USA und Israels zu verstehen, während sie die Palästinenser in Gaza weiterhin bombardieren und aushungern – Szenen, die selbst einige der treuesten europäischen Verbündeten Israels zu beispielloser Kritik veranlasst haben.

In einer Rede im Weißen Haus am 28. Mai sagte Witkoff, er habe „sehr gute Gefühle“, dass das „Term Sheet“ zu einer „vorübergehenden Waffenruhe und einer langfristigen Lösung, einer friedlichen Lösung dieses Konflikts“ führen werde.

Dieser Vorschlag ähnelte stark dem Waffenstillstand, den Trump im Januar durchgesetzt hatte, aber laut Scahill „steckt der Teufel im Detail“, wenn man sich die Vagheit des Vorschlags ansieht.

Er wies darauf hin, dass es keine Verpflichtung darüber gebe, wie viele Hilfsgüter-Lkw in den Gazastreifen einfahren dürften, und dass kein klares Ende des Völkermords vorgesehen sei.

Der amerikanische Präsident hat Berichten zufolge den Wunsch geäußert, den Krieg gegen Gaza zu beenden, aber Scahill schätzt, dass einige Leute in der Regierung und andere mächtige Republikaner „enormen Druck auf Trump ausüben, um sicherzustellen, dass dieses Abkommen eine sehr klare, klaffende Lücke für Netanjahu lässt, um den Völkermord nach Ablauf der 60 Tage dieses vorübergehenden Abkommens wieder aufzunehmen“.

„Nationale Befreiungsbewegung“

Ein Punkt, der für die Hamas nicht verhandelbar ist, ist die Entwaffnung – und das war nicht einmal eine ausdrückliche Forderung der USA oder Israels.

„Ich glaube, dass sie [die Hamas] sich national verpflichtet fühlen, die Sache der palästinensischen Befreiung nicht aufzugeben“, sagte Scahill, der in direktem Kontakt mit Hamas-Vertretern steht.

„Wenn die Palästinenser irgendwelchen Bedingungen zur Entwaffnung zustimmen würden, wäre das das Ende der palästinensischen Sache. Das ist eine Tatsache“, sagte Scahill.

Seit Jahrzehnten stellen viele Staats- und Regierungschefs weltweit, darunter auch arabische, bewaffnete palästinensische Gruppen als Terroristen dar und bezeichnen sie als solche.

„Bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppen sind nationale Befreiungsbewegungen“, erklärte Scahill, räumte jedoch ein, dass man über die Taktiken und Entscheidungen dieser Gruppen diskutieren könne.

Eine umstrittene Entscheidung der Hamas war die Freilassung des US-amerikanisch-israelischen Kriegsgefangenen Edan Alexander Anfang Mai, ohne dass im Gegenzug Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigelassen wurden.

Hamas-Vertreter sagen, Witkoff habe ihnen versprochen, dass Trump „Israel zwingen“ werde, am nächsten Tag Hilfslieferungen zuzulassen und während seiner jüngsten Reise in den Golf seine Unterstützung für einen Waffenstillstand zu verkünden, so Scahill. Doch dazu kam es nie.

Hamas-Vertreter sagten laut Scahill, dass „die Amerikaner die Vereinbarung nicht verletzt haben – sie haben sie in den Papierkorb geworfen“.

Er glaubt jedoch, dass die Freilassung Alexanders dazu beigetragen haben könnte, „dem Prozess wieder Sauerstoff zuzuführen“, um einen Waffenstillstand zu erreichen.

„Gaza Humanitarian Foundation“

Laut Donya Abu Sitta ist es das Ziel der Gaza Humanitarian Foundation, einer Frontorganisation für Israel und die Vereinigten Staaten mit irreführendem Namen, den falschen Eindruck zu erwecken, dass die Hilfe die Menschen erreicht, und gleichzeitig von der Politik der absichtlichen Aushungerung durch Israel abzulenken.

In den letzten Tagen wurden Hunderte Palästinenser getötet und verletzt durch israelische Streitkräfte und US-Söldner an oder in der Nähe von sogenannten Hilfsgüterverteilungszentren, die von der Frontorganisation eingerichtet wurden.

800 US-Transportflugzeuge für Völkermord

Während Israel Lebensmittel als Waffe gegen die Palästinenser einsetzt, gehen die Luftangriffe auf Zivilisten unerbittlich weiter, wie Nora Barrows-Friedman in der Nachrichtenzusammenfassung berichtet.

Barrows-Friedman las auch einen Auszug aus einem Artikel von Asmaa Abdu, Projektkoordinatorin der Selbsthilfeinitiative The Sameer Project, die aus Gaza über die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes in einem Beitrag mit dem Titel „Solange Gaza geht, weigert es sich zu fallen“ schrieb.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza liegt mittlerweile bei über 54.000 – laut vielen Schätzungen ist diese Zahl jedoch viel zu niedrig.

Ohne die politische und materielle Unterstützung der US-Regierung wäre dieser Völkermord nicht möglich.

Israel prahlte damit, am 27. Mai das 800. US-Transportflugzeug mit Waffenlieferungen seit Oktober 2023 erhalten zu haben.

Rechnet man die 140 Frachtschiffe hinzu, hat die USA im Laufe dieses Völkermords mehr als 90.000 Tonnen Waffen, Munition und militärische Ausrüstung geliefert.

Irland erkennt Völkermord in Gaza an

Letzte Woche hat Irland als erstes westliches Land und EU-Mitgliedstaat auf höchster Regierungsebene klar bestätigt, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

Dies folgt auf wachsenden Druck der irischen Öffentlichkeit auf die Regierung, über bloße Kritik hinauszugehen und Maßnahmen zu ergreifen.

Wie der Geschäftsführer Ali Abunimah erklärte, hat die Erklärung Irlands rechtliches Gewicht: Sie beruft sich auf die Verpflichtungen des Landes gemäß der Völkermordkonvention, Maßnahmen zu ergreifen, um Israels Bemühungen zur Auslöschung des palästinensischen Volkes zu verhindern und zu bestrafen.

Er argumentierte, dass die Erklärung des irischen Premierministers Micheál Martin, Israel begehe Völkermord, die irische Öffentlichkeit keineswegs beschwichtigen werde, sondern die Menschen in Irland und auf der ganzen Welt nur dazu ermutigen werde, ihre Proteste zu verstärken.

US-Bomben gegen israelische Invasoren

Ein Teil der von den USA gelieferten Bomben, die Israel auf Gaza abwirft, detoniert regelmäßig nicht.

Widerstandskämpfer in Gaza verwenden diese Bomben gegen die israelischen Invasionstruppen, wie der Redakteur Jon Elmer diese Woche berichtete.

Elmer hob auch den effektiven Einsatz einer lokal hergestellten Waffe hervor, der Yassin 105 RPG (raketengetriebene Granate).

In einem von Widerstandskämpfern am 27. Mai veröffentlichten Video wird ein israelischer Merkava-Panzer in Beit Lahiya im Norden Gazas mit RPGs beschossen, die einen „verheerenden Schlag“ landen.

Die aktive Schutzfunktion des Panzers – Israels Hightech-System ‚Trophy‘ – scheint nicht zu funktionieren.

„Diese beiden Schüsse werden nicht in der Trophy-Werbung zu sehen sein, wenn Israel versucht, diese Waffen als in Gaza kampferprobt zu verkaufen. Sie werden oft besiegt“, sagte Elmer.

Mit über 600 Tagen ist dies nun der längste Krieg in der Geschichte Israels.

Elmer merkte an, dass Israels erklärtes Hauptziel die Eliminierung der Hamas sei, aber selbst nach all dieser Zeit schätzt Israel selbst die Zahl der Hamas-Kämpfer auf 40.000 – genau so viele wie zu Beginn des Krieges.

Niedrige Moral unter den Israelis

Einige israelische Publikationen, darunter The Jerusalem Post und Ynet, haben auf ihren Titelseiten berichtet, dass der einzige Weg, die Gefangenen zurückzubekommen, darin bestehe, die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen abzuziehen. „Damit vertreten sie derzeit dieselbe Position wie die Kassam-Brigaden“, sagte Elmer und bezog sich dabei auf den militärischen Flügel der Hamas.

Gegen Ende der Sendung diskutierten die Redakteure über die Lage des israelischen Militärs und der Gesellschaft.

„Dies ist keine israelische Armee mit starker Moral, und sie wird nicht von einer israelischen Gesellschaft unterstützt, die an diesen Krieg glaubt“, sagte der Geschäftsführer Ali Abunimah.

Er sagte, die meisten Israelis unterstützten zwar den Völkermord, aber nicht den Krieg, weil „sie sehen, dass er ein totaler Fehlschlag ist“. Er verwies auf die jüngsten Auseinandersetzungen im israelischen Parlament zu diesem Thema als Zeichen einer grundlegenden Spaltung der Gesellschaft.

„Da der [Armee] buchstäblich die Kämpfer ausgehen, beschäftigt sie Hunderte von zivilen Vertragsarbeitern als Kampfingenieure“, schrieb Yoav Zitun, Militärkorrespondent der israelischen Nachrichtenagentur Ynet, in einem aktuellen Tweet, auf den der Mitherausgeber Asa Winstanley aufmerksam machte.

Ein Sieg für Asa Winstanley und die Pressefreiheit

Das höchste Strafgericht in London, der Old Bailey, entschied am 27. Mai, dass die britische Polizei alle Computer, Telefone und anderen Gegenstände, die sie bei einer Razzia in seiner Wohnung im Oktober 2024 beschlagnahmt hatte, an Asa Winstanley zurückgeben muss, wie Omar Karmi von The Electronic Intifada berichtete.

Die National Union of Journalists, der Winstanley angehört, begrüßte das Urteil.

„Wir fordern die Regierung auf, ihre Worte in die Tat umzusetzen und zu verhindern, dass Journalisten wie Asa Winstanley durch Razzien und Festnahmen ins Visier genommen werden“, sagte NUJ-Generalsekretärin Laura Davidson.

Winstanley wurde nie verhaftet oder einer Straftat angeklagt. Er sagte, es bestehe immer noch die Möglichkeit, dass dies geschehen könnte. Er forderte die Polizei auf, die Ermittlungen einzustellen, die ausschließlich auf Winstanleys Tweets basieren.

Abunimah versprach: „Egal was passiert, das gesamte Team von Electronic Intifada wird hinter dir stehen.“

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar produzierte und leitete die Sendung. Michael F. Brown half bei der Vorproduktion und der Verfasser dieses Artikels bei der Nachbearbeitung.

Frühere Folgen des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Ali Abunimah hat zu diesem Artikel beigetragen.

Übersetzt mit Deepl.com

