At the EU’s external border in Bulgaria, the refugee horror story continues I spent a summer providing medical care to refugees in Bulgaria and these are some of their stories.

An der EU-Außengrenze in Bulgarien geht die Flüchtlings-Horrorgeschichte weiter

Nabiha Islam

Internistin aus Toronto

Veröffentlicht am 6. Januar 2025

Ich habe einen Sommer lang Flüchtlinge in Bulgarien medizinisch versorgt und dies sind einige ihrer Geschichten.

Ein syrischer Flüchtling in einem Lager in der Stadt Harmanli am 21. Januar 2014 [Datei: AFP/Dimitar Dilkoff]

„Sie war dem Tode nahe. Als wir das letzte Mal ein Grab für einen der syrischen Flüchtlinge aushoben, die wir im Wald gefunden hatten, dauerte es sechs Stunden. Hätten wir einfach anfangen sollen zu graben?“, fragte Tomas und suchte verzweifelt in meinem Gesicht nach einer Antwort. Es war der Morgen nach dieser besonders erschütternden Begegnung und es war offensichtlich, dass er mit jemandem reden musste.

Tomas und ich boten in Harmanli, einer kleinen bulgarischen Stadt nahe der bulgarisch-türkischen Grenze, Gesundheitsdienstleistungen für Flüchtlinge und Asylsuchende an.

Die medizinische Versorgung sollte von einer großen internationalen NRO im Flüchtlingslager der Stadt übernommen werden, aber ihr Arzt war selten anwesend und wollte nur die grundlegendste Versorgung leisten.

Da andere Organisationen keinen Zutritt zum Lager hatten, hatten die beiden NGOs, für die Tomas und ich ehrenamtlich tätig waren, eine medizinische Station in einem nahe gelegenen Park eingerichtet. Wir stellten Diagnosen und behandelten Krankheiten wie virale Infektionen der oberen Atemwege, gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), Lungenentzündung, Krätze und Wanzenbisse, aber den Großteil unserer Arbeit machte die Wundversorgung aus.

Viele der Flüchtlinge und Asylsuchenden hatten tagelang oder wochenlang durch dichte Wälder, reißende Flüsse und gefährliche Bergpässe marschiert, um nach Bulgarien zu gelangen, und waren am ganzen Körper verletzt. Nach ihrer Ankunft wurden sie in Flüchtlingslagern oder Haftanstalten untergebracht, in denen Krätze und Bettwanzen weit verbreitet waren. Die meisten Wunden infizierten sich in dieser Umgebung. Und bei unzureichender Ernährung – ich habe von vielen gehört, dass das bereitgestellte Essen oft voller Maden war – gab es wenig Hoffnung auf Wundheilung.

Die NGO, für die Tomas ehrenamtlich tätig war, führte häufig Such- und Rettungseinsätze in den dichten, gefährlichen Wäldern durch, die Flüchtlinge und Asylsuchende durchqueren mussten, um von der Türkei nach Bulgarien zu gelangen. Viele starben bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren. Wenn Familien nicht gefunden werden konnten und um die muslimischen Bestattungsriten zu respektieren, nach denen die Leichen schnell beigesetzt werden müssen, wurden viele dieser Flüchtlinge von Fremden in einem fernen Land in anonymen Gräbern beerdigt. Selbst im Tod gab es wenig Würde.

Nach einigen Stunden Wiederbelebungsbemühungen konnte die syrische Flüchtlingsfrau, der Tomas in dieser Nacht begegnete, für kurze Zeit weitergehen. Einige Tage später hörten wir, dass im Wald eine Leiche gefunden worden war, auf die ihre Beschreibung passte.

Ich hatte fast zehn Jahre Erfahrung mit dieser Art von Beitrag, aber als Tomas und ich über das sprachen, was er in dieser Nacht gesehen hatte, stellte ich fest, dass ich keine weisen Worte für ihn hatte. Ich fühlte dieselbe Qual, die ich auf seinem Gesicht geschrieben sah.

Wir versuchten, eine Gruppe von Flüchtlingen und Asylbewerbern medizinisch zu versorgen, die vor einigen der gewalttätigsten Konflikte der Welt in Ländern wie Syrien und Afghanistan geflohen waren, nur um dann von Frontex und der europäischen Grenzpolizei mit noch größerer Gewalt konfrontiert zu werden.

Dies sind einige der Geschichten, die ich im Spätsommer 2024 während meiner Arbeit in Bulgarien, einem Mitglied der Europäischen Union, gehört habe.

Ich traf Muhammad unter einem Baum im Park in der Nähe des Flüchtlingslagers Harmanli. Er hatte Wunden, die verdächtig aussahen. Er hatte wütende rote Striemen am ganzen Rücken, als wäre er wiederholt ausgepeitscht worden. Ich konnte nicht anders, als zu denken, dass ich diese Art von Wunden nur in Lehrbüchern gesehen hatte, als ich etwas über den brutalen transatlantischen Sklavenhandel lernte. Ich begann, die Wunden zu reinigen und Salbe aufzutragen.

Ich fragte ihn, ob er bereit wäre, eine Zeugenaussage zu machen, die ich dann an das Border Violence Monitoring Network weiterleiten würde, ein Zusammenschluss von Organisationen, die Menschenrechtsverletzungen in Grenzregionen dokumentieren. Er stimmte zu.

Ich brauchte einen Übersetzer. Also rief ich einen Freund an, Dr. Nasir, einen afghanischen Flüchtling, mit dem ich einen Beitrag geleistet hatte, als er und seine Familie in den gefängnisähnlichen Lagern von Lesbos lebten. Er übersetzte Muhammads Geschichte aus dem Dari ins Englische, während ich aufmerksam zuhörte.

Muhammad stammte aus Dschalalabad. Jahrzehnte des Krieges, der Armut und der Hungersnot hatten in seiner Heimatstadt verheerende Schäden hinterlassen. Er floh in der Hoffnung auf Sicherheit und die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen, das er nach Afghanistan schicken konnte, damit seine Familie nicht hungern musste. Es dauerte Wochen, bis er den Iran und die Türkei durchquert hatte und die bulgarische Grenze erreichte. An einem Ort, an dem viele der Flüchtlingslager und Haftanstalten mit Hakenkreuzen und Graffiti wie „Migranten sollen jetzt gehen!“ übersät waren, hatte er das Gefühl, dass es in Bulgarien nur wenige Aussichten auf Integration gab. Einige Wochen bevor wir uns trafen, machte er sich zu Fuß auf den Weg nach Serbien, in der Hoffnung, über die Balkanroute nach Deutschland zu gelangen.

An der bulgarisch-serbischen Grenze wurde er von der serbischen Grenzpolizei festgenommen und stundenlang mit Schlagringen und Peitschen zusammengeschlagen. Nach dieser Begegnung konnte Muhammad kaum noch laufen. Ihm fehlten mehrere Zehennägel. Die serbischen Grenzpolizisten hatten sie einzeln herausgezogen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Muhammad seine Geschichte stoisch erzählt und gelegentlich zusammengezuckt, wenn die Jodlösung brannte. Dr. Nasir sagte ihm, dass wir am Tag des Jüngsten Gerichts Zeugen in seinem Namen sein würden und dass sein Leiden nicht ungehört bleiben würde. In diesem Moment schaute ich auf, um die Stiche auf seiner Stirn zu begutachten, wo ihn die serbische Grenzpolizei wiederholt geschlagen hatte, und ich sah, wie seine freundlichen haselnussbraunen Augen sich mit Tränen füllten, als er Dr. Nasirs Worte hörte.

Nachdem ich mich um Muhammads Wunden gekümmert hatte, begrüßte mich Ahmed mit einer Hand auf dem Herzen und einem herzlichen „Salam“. Ahmed lebte im Lager und hatte sich freiwillig als unser arabischer Übersetzer gemeldet. Er hatte ein sanftes Lächeln und makellose Manieren. Bevor er aus Syrien floh, war er freiwilliger Krankenwagenfahrer für den Syrisch-Arabischen Roten Halbmond in den am stärksten betroffenen Gebieten von Deir Az Zor.

Er zeigte mir auf seinem Handy Bilder von seinem Leben in Syrien – wie er einer Gruppe eifriger Studenten Maschinenbau beibrachte. Er blätterte schnell durch Fotos und Videos. Eines davon zeigte ihn bei dem Versuch, ein Kleinkind zu retten, dessen Kopf bei einem Drohnenangriff teilweise abgetrennt worden war. Ich fragte mich, was ihn dazu motivierte, seinen Mitflüchtlingen helfen zu wollen, wo er doch schon so viel gesehen hatte. Die Fürsorge der Flüchtlinge füreinander hat mich immer wieder in Erstaunen versetzt.

Bald näherte sich eine junge syrische Frau im Niqab dem Zelt, in dem wir Frauen diagnostizierten und behandelten und körperliche Untersuchungen durchführten, die mehr Privatsphäre erforderten, als der Park zuließ. Halima, Ende 20, sagte mir, dass ihr schwindelig sei. Sie und ihr Mann hatten beschlossen, die gefährliche Reise von Syrien über die Türkei nach Bulgarien anzutreten, als sie im 8. Monat mit Drillingen schwanger war. Trotz ihrer Schwangerschaft wurde sie wiederholt von Schleppern geschlagen, die sie dazu bringen wollten, schneller zu gehen. Als sie bulgarisches Gebiet erreichte, half ihr eine NGO, sie in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie drei totgeborene Babys zur Welt brachte.

Ich nahm ihre Vitalwerte und gab ihr ein Multivitaminpräparat für Frauen und einige Hygieneprodukte. Es fühlte sich völlig unzureichend an. Ich konnte nicht einmal ansatzweise verstehen, was sie alles verloren hatte. Sie umarmte mich vor Dankbarkeit und ihre Lippen bewegten sich lautlos in einem Dua (Bittgebet) für mich und meine Familie.

Später traf ich Yasmeen, eine 17-Jährige aus Syrien, und ihren älteren Vater Ali. Yasmeen hatte eine rheumatische Herzkrankheit, die sie sich einige Jahre zuvor bei einer Halsentzündung zugezogen hatte. Eine Halsentzündung ist etwas, das unter normalen Umständen leicht mit einer Antibiotikakur behandelt werden könnte. Aber der jahrelange Krieg in Syrien hatte die Gesundheitsinfrastruktur in Trümmer gelegt, sodass vielen Menschen wie Yasmeen eine grundlegende Behandlung verwehrt blieb und sie zu einem Leben mit chronischen Krankheiten verdammt waren. Ich konnte nur wenig anbieten. Die monatlichen Penicillin-Injektionen, die sie zur Sekundärprophylaxe benötigte, waren in Bulgarien nicht erhältlich.

Ich hatte mehr Glück, als ich die Diabetesmedikamente ihres Vaters in einer örtlichen Apotheke mit Spenden meiner Familie und Freunde kaufen konnte. Nachdem wir uns getroffen hatten, um ihm gespendete Medikamente für ein paar Monate zu geben, bat uns Onkel Ali, wie ich ihn nannte, zum Tee zu kommen. Dies war nicht das erste Mal, dass ich in das Haus eines Flüchtlings eingeladen wurde. Doch ich war immer wieder erstaunt über diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft, selbst unter äußerst schwierigen Umständen.

Am nächsten Tag kehrten meine medizinischen Koordinatoren und ich nach Sofia zurück. Dort hatten wir eine Klinik, in der wir Flüchtlingen und Asylbewerbern, die es in die Hauptstadt geschafft hatten, kostenlose medizinische Versorgung anboten. Während des Freitagsgebets ging ich zur osmanischen Moschee im Zentrum von Sofia, wo ich eine syrisch-kurdische Familie traf: Tante Fatima und Onkel Hamza.

Sie waren begeistert, als sie hörten, dass ich ein „Gast“ aus Kanada war, und bestanden darauf, mich zum Mittagessen einzuladen. Tante Fatima kochte ein Festmahl aus Hühnchen und Reis mit Joghurtsalat, das wir zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn Hussein auf dem Boden ihrer spärlich eingerichteten Wohnung genossen. Es schmerzte mich, dass dieses Essen ihre Ersparnisse schmälerte.

Onkel Hamza war über 60 und wälzte sich aufgrund einer degenerativen Bandscheibenerkrankung, die er sich während jahrelanger harter Arbeit im Sudan zugezogen hatte, unruhig von einer Seite auf die andere. Fast ein Jahrzehnt lang arbeitete er dort als Bauarbeiter, um Geld zu sparen, während der Krieg um seine Familie in Syrien tobte.

Als die Kämpfe in seiner Heimatstadt ein unerträgliches Ausmaß erreichten, machte sich der sanftmütige Hussein allein auf die gefährliche Reise von Syrien über die Türkei nach Bulgarien. Als unbegleiteter Minderjähriger konnte er seine Eltern fast zwei Jahre später im Rahmen eines Familienzusammenführungsprogramms aus Syrien nachholen.

Als unser Essen zu Ende ging, schaute ich auf mein Handy, um herauszufinden, wie ich durch die labyrinthartigen Straßen des alten Sofia zurück zur Moschee gehen konnte. Hussein bot mir schüchtern an, mich zurückzubegleiten. Auf dem Rückweg erzählte er mir, dass er davon träumte, Englischlehrer zu werden. Während er zwei Jahre lang auf die Zusammenführung mit seinen Eltern wartete, brachte er sich selbst Englisch und Bulgarisch bei. Ich fragte mich, wie viel mehr er hätte erreichen können, wenn seine Umstände anders gewesen wären, wenn er wie andere Kinder in seinem Alter Zugang zu einer höheren Schulbildung gehabt hätte.

Eine Woche später war es Zeit zu gehen. Als ich am Flughafen Sofia auf meinen Heimflug nach Kanada wartete, fragte mich die bulgarische Grenzpolizei wiederholt nach meinen „Dokumenten“. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich die einzige sichtbar muslimische Frau am Flughafen war und keine anderen Reisenden in ähnlicher Weise belästigt wurden.

Die Polizei macht oft dasselbe in der Nähe der Moschee in Sofia und an unzähligen anderen Orten, an denen Flüchtlinge und Asylsuchende in einem Land, in dem es ständig zu Feindseligkeiten und Angriffen durch weiße Rassistengruppen kommt, Zuflucht suchen.

Unbewusst begann ich, meinen Hijab zurechtzurücken, und dachte, wenn ich gut genug gekleidet aussähe, würde die Polizei mich vielleicht nicht mit einem Flüchtling oder Asylsuchenden verwechseln. Ich ertappte mich bei diesem Gedankengang und mir wurde etwas klar: Ich würde mich glücklich schätzen, mit Muhammad, Ahmed, Halima, Yasmeen, Ali, Hussein oder Fatima verwechselt zu werden, denn sie sind die größten Beispiele für Freundlichkeit, Mut, Großzügigkeit und unerschütterliche Menschlichkeit, die ich kenne.

Die Namen aller in diesem Artikel erwähnten Flüchtlinge und Asylsuchenden wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Nabiha Islam Fachärztin für Innere Medizin in TorontoDr. Nabiha Islam ist eine Internistin aus Toronto, Kanada, die an der syrisch-jordanischen Grenze, an der syrisch-libanesischen Grenze, in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch, in Lagern für Binnenvertriebene im Jemen, im Norden Pakistans, an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze, auf der griechischen Insel Lesbos, an der bosnisch-kroatischen Grenze und zuletzt an der türkisch-bulgarischen Grenze medizinische Hilfe geleistet hat.

